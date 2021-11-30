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Технологии
Илья Шевелев

NASA предложило заменить Международную космическую станцию «коммерческими пунктами назначения» Статьи редакции

По данным агентства, частные станции возможно выйдут на малую околоземную орбиту к 2028 году.

3 3 комментария
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Рендер коммерческой космической станции Axiom NASA

В NASA рекомендовали ввести «коммерческие объекты космического назначения» за несколько лет до окончания эксплуатации МКС. По оценке агентства это обойдётся в 150 миллионов долларов, 17 из которых Конгресс США выделил в сентябре 2021 года. Но это лишь «небольшая часть» необходимого, говорится в отчёте офиса генерального инспектора NASA, опубликованному 30 ноября.

Кроме того, согласно документу, выход Международной космической станции «на пенсию» запланированный на 2024 год, возможно откладывается до 2030 года, а ввод в эксплуатацию коммерческих объектов состоится предположительно в 2028 году. О переносе закрытия МКС ранее сообщала руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Лидерс.

При этом расходы на обслуживание МКС составляют 1,1 миллиарда долларов в год. Сумма постоянно растёт из-за устаревания оборудования: в 2020 году техобслуживание и обновление аппаратуры обошлись в 169 миллионов долларов — это на 35% больше, чем в предыдущие годы.

В NASA отметили, что не рассматривают отказ от присутствия на низкой орбите — работа в невесомости необходима для полётов на Луну и Марс. В условиях микрогравитации проводятся ключевые исследования, которые позволят устроить миссии в глубокий космос — в том числе тесты и эксперименты по влиянию космоса на человека. Однако эти исследования, похоже, не закончат к 2030 году, поэтому их предлагают продолжить уже на коммерческих объектах. В NASA не раскрыли технические характеристики или названия производителей будущих космических станций.

Ежегодный бюджет МКС оценивается в 3 млрд долларов. Это треть всех средств, выделяемых NASA на полёты человека в космос.

Финансирование — не единственная известная проблема МКС:

  • В 2019 году в российском модуле «Звезда» возникла утечка воздуха: её искали с помощью чайного пакетика и заклеивали скотчем.
  • В ноябре 2021 года экипаж станции оказался под угрозой из-за возможного столкновения с космическим мусором, а 30 ноября NASA отложило выход членов экипажа МКС в открытый космос.

#nasa #мкс #космос #новости

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3 комментария
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Принятый супер_стар

Когда там следующий пункт назначения?

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Дамир Камалетдинов

в 2028 году

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2
Принятый супер_стар

Ух, ё..

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0
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