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Технологии
Илья Шевелев

Qualcomm представила процессор Snapdragon 8 Gen 1 с нейросетью, быстрым 5G и поддержкой 8k-камер Статьи редакции

Чип на архитектуре Armv9 установят в смартфонах Samsung и Xiaomi.

20 20 комментариев
1297 просмотров
Старший вице-президент Qualcomm Алекс Катузян представляет новый чипсет Twitter/Anshel Sag

Мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 1 компании Qualcomm, по заявлению создателей, станет сердцем высокопроизводительных смартфонов на Android в 2022 году. Чипсет, представленный 30 ноября на конференции Snapdragon Tech Summit, выполнен по 4-нанометровой технологии и содержит восемь вычислительных ядер на платформе Armv9: четыре высокопроизводительных ядра работают на частотах 2,5-3.0 Ггц и еще четыре энергоэффективных с тактовой частотой до 1,8 Ггц, обещает разработчик.

В чипсет также установлены:

  • Модем 5G со скоростью до 10 Гбит/с.,
  • Модуль Wi-Fi 6E, который работает на частотах 2,4, 5 и 6 ГГц со скоростью до 3,6 Гигабит в секунду,
  • Модуль Bluetooth 5.2,
  • Интерфейс передачи данных USB 3.1.
  • Оперативная память LPDDR5.
  • Видеоускоритель Adreno GPU четвёртого поколения: по заявлению Qualcomm на 30% быстрее и на 25% энергоэффективнее своих предшественников.
  • 18-битный процессор обработки изображений: поддерживается съемка видео в разрешении 8К HDR, а также съемка до 240 фотографий в секунду с разрешением 12 мегапикселей.
  • Чипсетом поддерживаются камеры с разрешением сенсора до 64 мегапикселей.

Однако главная особенность нового процессора не в его технических характеристиках, а в ставке компании на искусственный интеллект, отмечает The Next Web: Qualcomm столкнулась с серьёзной конкуренцией со стороны Apple и Google, которые осенью 2021 года выпустили смартфоны iPhone 13 и Pixel 6 с чипами собственной разработки и движками обработки машинного обучения. В Snapdragon 8 Gen 1, как и в процессоры от Apple и Google, встроен движок обработки машинного обучения: Qualcomm AI Engine 7. Таким образом, пишет издание, 8 Gen 1 — это попытка сохранить статус-кво одного из лидеров на рынке процессоров для Android-смартфонов.

По заявлению разработчика, Qualcomm AI Engine 7 будет широко использован в android-смартфонах нового поколения. В его задачи входят обработка видео и изображений, энергосбережение и функции безопасности, в том числе на аппаратном уровне.

Новый движок в четыре раза производительнее предшественника, встроенного в процессор Snapdragon 888, вышедшего осенью 2020 года, заявляют в Qualcomm. Чипсетом поддерживается стандарт Android Ready SE: смартфоны с поддержкой этого стандарта в перспективе заменят водительские права, электронный ключ от автомобиля или паспорт, пишет The Verge.

Snapdragon 8 Gen 1 установят в флагманских смартфонах Samsung. Также под управлением нового процессора будет работать флагманский смартфон Xiaomi 12, который выйдет в этом декабре.

Xiaomi @Xiaomi
Take a sneak peek of the most potent @Snapdragon 8 Gen 1 chipset that will power our upcoming #Xiaomi12Series! #InnovationForEveryone
Тизер Snapdragon 8 Gen 1 в Xiaomi 12 Series

#новости #ии #смартфоны #qualcomm #xiaomi #samsung

20 20 комментариев
1
8
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20 комментариев
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Vladimir Medvedev

Выносить в заголовок тейк про паспорт и права... максимально странно ред.

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10
Евгений Устинов

Подумай, кому это может быть выгодно

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0
Уполномоченный файл

встроен движок обработки машинного обучения

Пойду, напишу свой программный движок обработки машинного обучения: с нуля напишу операции транспонирования и другие для матриц!

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3
Уполномоченный файл

Не большой спец в таких железках, но выглядит как TPU, обмазаный низкоуровневыми инструкциями для оптимизации тензорных операций, наверное все вместе и есть движок

Qualcomm Hexagon 780
The brand-new Hexagon 780 processor is completely redesigned and features our biggest leap in architecture and performance in years. We call it the fused AI accelerator architecture. In past generations, we used scalar, vector, and tensor accelerators. For this new generation, we’re removing the physical distances between the accelerators and fusing them together, so it’s now on one big AI accelerator. We’ve also added a dedicated large shared memory across the three different accelerators, so they can share and move data efficiently - up to 1000x faster in certain use cases.

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2
Уполномоченный файл

Так и есть, а представляют как движок машинного обучения, чуть ли не зарождение искусственного интеллекта и разума вообще!
Заебала эта хуета

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2
Уполномоченный файл

Чтобы гуманитарии всего мира потом разносили эту благую весть и повышали их капитализацию, а ты как думал! Следующими будут квантовые вычислением

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2
Уполномоченный файл

Ну вот у меня жопа с этого горит, сопло уже всё в копоти

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1
Уполномоченный файл

Так ты направляй свою жопную тягу в полезное русло и делай свой стартап с NEURAL AI QUANTUM LEAP DIGITAL VRAR

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2
Уполномоченный файл

VRAR

V DOC AND EXCEL POSLE V RAR

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1
Chikk

операции транспонирования

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2
Твинкиллер
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0
SloMo

В чипсете — быстрый 5G

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2
Вася Пражкин

В Snapdragon 8 Gen 1, как и в процессоры от Apple и Google, встроен движок обработки машинного обучения: Qualcomm AI Engine 7

Вот, что бывает, когда гуманитарий пишет про технические вещи. Какой нахер "встроен движок"? Это тупо чип ускорения матричных операций.

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2
Ёршик Золотой

Интересно, сколько будет стоить этот "топ за свои деньги" на этом чипе?

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0
Вова Кот

с ним можно сохранить права и электронный паспорт

А у меня на 855 снепе можно и паспорт, и права. Че теперь?

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0
Уполномоченный файл

Ну тут некий аналог T чипа от аппле

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0
Роман Александров

Когда наконец то в мозг будут встраивать чипы с нейросетью? Дал задачу на маршрут, а пока идёшь смотришь сериал. Или во сне смотришь сериал. Или когда работаешь смотришь сериал, а нейросети передал контроль над телом

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0
Jonny Odyssey

не вижу ничего нового, что не могут нынешние процы

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0
Уполномоченный файл

И похуй

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0
true iBegginer

Вот лулзы с презентации

https://twitter.com/true_ibeginner/status/1465987328590155783

true iBegginer @true_ibeginner
Ночью была презентация новых Snapdragon 8 Gen 1 в который добавили dedicated engine that bring professional looking bokeh. Т.е всё как мы любим: адовое размытие волос и игнор дырок в контуре.

Также выяснилось, что это классическая реклама android смартфона с Apple Watch на руке
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