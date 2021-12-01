Qualcomm представила процессор Snapdragon 8 Gen 1 с нейросетью, быстрым 5G и поддержкой 8k-камер Статьи редакции
Чип на архитектуре Armv9 установят в смартфонах Samsung и Xiaomi.
Мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 1 компании Qualcomm, по заявлению создателей, станет сердцем высокопроизводительных смартфонов на Android в 2022 году. Чипсет, представленный 30 ноября на конференции Snapdragon Tech Summit, выполнен по 4-нанометровой технологии и содержит восемь вычислительных ядер на платформе Armv9: четыре высокопроизводительных ядра работают на частотах 2,5-3.0 Ггц и еще четыре энергоэффективных с тактовой частотой до 1,8 Ггц, обещает разработчик.
В чипсет также установлены:
- Модем 5G со скоростью до 10 Гбит/с.,
- Модуль Wi-Fi 6E, который работает на частотах 2,4, 5 и 6 ГГц со скоростью до 3,6 Гигабит в секунду,
- Модуль Bluetooth 5.2,
- Интерфейс передачи данных USB 3.1.
- Оперативная память LPDDR5.
- Видеоускоритель Adreno GPU четвёртого поколения: по заявлению Qualcomm на 30% быстрее и на 25% энергоэффективнее своих предшественников.
- 18-битный процессор обработки изображений: поддерживается съемка видео в разрешении 8К HDR, а также съемка до 240 фотографий в секунду с разрешением 12 мегапикселей.
- Чипсетом поддерживаются камеры с разрешением сенсора до 64 мегапикселей.
Однако главная особенность нового процессора не в его технических характеристиках, а в ставке компании на искусственный интеллект, отмечает The Next Web: Qualcomm столкнулась с серьёзной конкуренцией со стороны Apple и Google, которые осенью 2021 года выпустили смартфоны iPhone 13 и Pixel 6 с чипами собственной разработки и движками обработки машинного обучения. В Snapdragon 8 Gen 1, как и в процессоры от Apple и Google, встроен движок обработки машинного обучения: Qualcomm AI Engine 7. Таким образом, пишет издание, 8 Gen 1 — это попытка сохранить статус-кво одного из лидеров на рынке процессоров для Android-смартфонов.
По заявлению разработчика, Qualcomm AI Engine 7 будет широко использован в android-смартфонах нового поколения. В его задачи входят обработка видео и изображений, энергосбережение и функции безопасности, в том числе на аппаратном уровне.
Новый движок в четыре раза производительнее предшественника, встроенного в процессор Snapdragon 888, вышедшего осенью 2020 года, заявляют в Qualcomm. Чипсетом поддерживается стандарт Android Ready SE: смартфоны с поддержкой этого стандарта в перспективе заменят водительские права, электронный ключ от автомобиля или паспорт, пишет The Verge.
Snapdragon 8 Gen 1 установят в флагманских смартфонах Samsung. Также под управлением нового процессора будет работать флагманский смартфон Xiaomi 12, который выйдет в этом декабре.
Не большой спец в таких железках, но выглядит как TPU, обмазаный низкоуровневыми инструкциями для оптимизации тензорных операций, наверное все вместе и есть движок
Qualcomm Hexagon 780
The brand-new Hexagon 780 processor is completely redesigned and features our biggest leap in architecture and performance in years. We call it the fused AI accelerator architecture. In past generations, we used scalar, vector, and tensor accelerators. For this new generation, we’re removing the physical distances between the accelerators and fusing them together, so it’s now on one big AI accelerator. We’ve also added a dedicated large shared memory across the three different accelerators, so they can share and move data efficiently - up to 1000x faster in certain use cases.
Вот лулзы с презентации
https://twitter.com/true_ibeginner/status/1465987328590155783
Также выяснилось, что это классическая реклама android смартфона с Apple Watch на руке