Чип на архитектуре Armv9 установят в смартфонах Samsung и Xiaomi.

Мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 1 компании Qualcomm, по заявлению создателей, станет сердцем высокопроизводительных смартфонов на Android в 2022 году. Чипсет, представленный 30 ноября на конференции Snapdragon Tech Summit, выполнен по 4-нанометровой технологии и содержит восемь вычислительных ядер на платформе Armv9: четыре высокопроизводительных ядра работают на частотах 2,5-3.0 Ггц и еще четыре энергоэффективных с тактовой частотой до 1,8 Ггц, обещает разработчик.

Однако главная особенность нового процессора не в его технических характеристиках, а в ставке компании на искусственный интеллект, отмечает The Next Web: Qualcomm столкнулась с серьёзной конкуренцией со стороны Apple и Google, которые осенью 2021 года выпустили смартфоны iPhone 13 и Pixel 6 с чипами собственной разработки и движками обработки машинного обучения. В Snapdragon 8 Gen 1, как и в процессоры от Apple и Google, встроен движок обработки машинного обучения: Qualcomm AI Engine 7. Таким образом, пишет издание, 8 Gen 1 — это попытка сохранить статус-кво одного из лидеров на рынке процессоров для Android-смартфонов.

По заявлению разработчика, Qualcomm AI Engine 7 будет широко использован в android-смартфонах нового поколения. В его задачи входят обработка видео и изображений, энергосбережение и функции безопасности, в том числе на аппаратном уровне.

Новый движок в четыре раза производительнее предшественника, встроенного в процессор Snapdragon 888, вышедшего осенью 2020 года, заявляют в Qualcomm. Чипсетом поддерживается стандарт Android Ready SE: смартфоны с поддержкой этого стандарта в перспективе заменят водительские права, электронный ключ от автомобиля или паспорт, пишет The Verge.

Snapdragon 8 Gen 1 установят в флагманских смартфонах Samsung. Также под управлением нового процессора будет работать флагманский смартфон Xiaomi 12, который выйдет в этом декабре.