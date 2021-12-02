В основе программы модифицированная нейросеть StyleGAN2 и бесплатные наборы данных.

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Изменение внешности и возраста людей на фотографиях с помощью HyperStyle

Группа исследователей компьютерного зрения из Школы компьютерных наук имени Блаватника при Университете Тель-Авива модифицировала нейросеть для генерации лиц людей StyleGAN2, и создала утилиту HyperStyle для редактирования фотографий.

Экспериментальное ПО изменяет возраст изображенных на снимках людей, а также стилизует разные изображения с помощью предобученных моделей-фильтров, как в мобильном приложении Prisma.

Воссоздание снимков с применением трех разных фильтров HyperStyle

HyperStyle распространяется под лицензией MIT, поэтому её могут использовать медиа для создания иллюстраций или достоверных копий изображений, защищённых авторским правом, добавляют создатели программы.

Президент России Владимир Путин: слева снимок из «Википедии», а справа — созданный HyperStyle образ с фильтром «Принцессы Disney»

Кроме того, разработчики HyperStyle утверждают, что утилита справляется с незнакомыми изображениями без явных артефактов.

Предприниматели и звёзды шоу-бизнеса воссозданные HyperStyle

TJ убедился, что алгоритм не всегда корректно распознаёт лица на снимках, даже если фотографии были предварительно обработаны в графическом редакторе. Искажения возникают, когда на фотографиях присутствуют посторонние объекты, например микрофоны, руки или одежда.

Авторы пишут, что сильно упростили модель StyleGAN2 — в репозитории всего три скрипта (сценария) её использования. Например, с помощью параметров получится редактировать лица людей на фотографиях или на основе готовых снимков генерировать достоверные копии автомобилей.

Слева фотографии автомобилей, справа воссозданные копии HyperStyle

Сами разработчики называют этот эксперимент сценарием для использования нейросетей в реальном мире. При этом для тонкой настройки программы требуется знание языка Python, а редактировать снимки получится на компьютере под управлением Linux в Jupiter Notebook или в сервисах для программирования в облаке.