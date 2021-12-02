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Технологии
Илья Шевелев

Израильские разработчики создали ПО для изменения внешности и возраста людей на фотографиях Статьи редакции

В основе программы модифицированная нейросеть StyleGAN2 и бесплатные наборы данных.

13 13 комментариев
840 просмотров
Изменение внешности и возраста людей на фотографиях с помощью HyperStyle

Группа исследователей компьютерного зрения из Школы компьютерных наук имени Блаватника при Университете Тель-Авива модифицировала нейросеть для генерации лиц людей StyleGAN2, и создала утилиту HyperStyle для редактирования фотографий.

Экспериментальное ПО изменяет возраст изображенных на снимках людей, а также стилизует разные изображения с помощью предобученных моделей-фильтров, как в мобильном приложении Prisma.

Воссоздание снимков с применением трех разных фильтров HyperStyle

HyperStyle распространяется под лицензией MIT, поэтому её могут использовать медиа для создания иллюстраций или достоверных копий изображений, защищённых авторским правом, добавляют создатели программы.

Президент России Владимир Путин: слева снимок из «Википедии», а справа — созданный HyperStyle образ с фильтром «Принцессы Disney»

Кроме того, разработчики HyperStyle утверждают, что утилита справляется с незнакомыми изображениями без явных артефактов.

Предприниматели и звёзды шоу-бизнеса воссозданные HyperStyle

TJ убедился, что алгоритм не всегда корректно распознаёт лица на снимках, даже если фотографии были предварительно обработаны в графическом редакторе. Искажения возникают, когда на фотографиях присутствуют посторонние объекты, например микрофоны, руки или одежда.

Авторы пишут, что сильно упростили модель StyleGAN2 — в репозитории всего три скрипта (сценария) её использования. Например, с помощью параметров получится редактировать лица людей на фотографиях или на основе готовых снимков генерировать достоверные копии автомобилей.

Слева фотографии автомобилей, справа воссозданные копии HyperStyle

Сами разработчики называют этот эксперимент сценарием для использования нейросетей в реальном мире. При этом для тонкой настройки программы требуется знание языка Python, а редактировать снимки получится на компьютере под управлением Linux в Jupiter Notebook или в сервисах для программирования в облаке.

Настройки HyperStyle подробно задокументированы в научной статье на Arxiv и в репозитории на Github. Протестировать программу можно в Google Collab.

#новости #фотографии #нейросети #stylegan

13 13 комментариев
1
4
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13 комментариев
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Виртуальный дым

новость из 2015? ред.

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11
Илья Шевелев

Не совсем так. Код программы достаточно простой. а работает она быстрее многих аналогов.

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0
Виртуальный дым

Всё понятно. Он принцесса Диснея.

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3
Виртуальный дым

Сказочный ***

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3
Mikhail Kuropatkin

хуй

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0
Твинкиллер

Президент России Владимир Путин: справа снимок из «Википедии», а слева — созданный HyperStyle образ с фильтром «Принцессы Disney»

обожаю когда изображения надо смотреть справа налево

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2
Илья Шевелев

Спасибо!)

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1
Твинкиллер

с другой стороны на путина можно смотреть как угодно и всё равно получать удовольствие

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1
Кот Эхолот

Кажись хуйня

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1
Виртуальный дым

Дед что там, что там неотразим

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0
aliftin

Не говори так. Он всегда готов отразить любую агрессию в сторону российского народа.

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2
Denis Shiryaev

Это просто новый и быстрый декодер, и людям далеким от индустрии просто сложно рассказать в чем его прелесть :)

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0
Вася Пражкин

Израильские разработчики:
Что-то маловато кринжа в мире, надо добавить.

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