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Технологии
Максим Друковский

Tesla выпустила Cyberquad — детский квадроцикл в стиле пикапа Cybertruck Статьи редакции

«Киберквадроцикл» анонсировали ещё в 2019 году, но за два года концепт почти не вспоминали — пока неожиданно не вышла версия для детей.

24 24 комментария
2577 просмотров

Продажи квадроциклов открылись на сайте Tesla вечером 1 декабря, без предварительного анонса. Пока доступна только версия для детей от 8 лет. Полностью электрический транспорт может проехать до 24 км на одном заряде батареи при скорости до 16 км/ч. Для полной зарядки потребуется около пяти часов.

Дизайн квадроцикла повторяет футуристичный внешний вид пикапа от Tesla Cybertruck — он выполнен в тех же цветах и имеет угловатую форму корпуса. 55-клиограмовый Cyberquad оснащён стальной монолитной рамой, дисковыми тормозами и регулируемой подвеской. Стоимость составляет 1900 долларов (140 тысяч рублей).

Впервые Cyberquad в полноценной версии для взрослых показали ещё на первой презентации Cybertruck в 2019 году. Тогда его анонсировали как дополнительный продукт, продемонстрировав вместимость автомобиля.

Tesla представила электрический пикап…
Маск попытался показать ударопрочность окон автомобиля, но они разбились после броска стального…
tjournal.ru

С того момента компания не выпустила ни пикап, ни квадроцикл — второй за два года вообще почти не упоминали. О Cyberquad напомнили в октябре 2021 года, когда Tesla зарегистрировала товарный знак. Тогда владелец компании Илон Маск рассказал о планах сделать вездеход максимально безопасным.

Этот вид транспорта сам по себе довольно опасный. Если он переворачивается, может произойти что-то плохое. У нашего квадроцикла будет очень низкий центр тяжести за счёт расположения батарей.

Илон Маск

Конкретной даты начала продаж квадроцикла для взрослых Маск так и не назвал — в сентябре массовое производство Cybertruck отложили на 2023 год. Однако с неожиданным выпуском детских версий появилась вероятность, что полноценного Cyberquad не придётся ждать до официального выхода пикапа.

Franz von Holzhausen @woodhaus2
Out riding with the kids on the Cyberquads! So much fun for kids and adults! @tesla
Вышли покататься с детьми на Cyberquad! Море веселья для детей и взрослых!

1 декабря компания без дополнительного анонса выпустила ещё один продукт, повторяющий дизайн Cybertruck — «киберсвисток» из нержавеющей стали за 50 долларов. В твиттере Маск призвал не тратить деньги на салфетку от Apple, а покупать вместо неё свисток от Tesla. Судя по всему, к совету прислушались многие — ограниченный тираж сувенира раскупили за несколько часов.

Фото: «Киберсвисток» от Илона Маска — Новости на…
Предмет из нержавеющей стали можно купить за 50 долларов.
tjournal.ru

#tesla #cybertruck #илонмаск #новости

24 24 комментария
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24 комментария
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Виртуальный дым

Лишь бы на Марс не лететь

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13
Виртуальный дым

Дмитрий Олегович, перелогиньтесь

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1
Миша Рашкин

Что за кибергавно началось?

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5
Виртуальный дым

Илон Маск: СУКИ ГДЕ МОИ ДВИГАТЕЛИ?!!! МЫ НЕ УСПЕВАЕМ, НАМ КОНЕЦ!
Так же Илон Маск: Представляем вашему вниманию свисток и кибер-квадроцикл

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2
Владислав Косинов

Как видим он не смешивает все в кучу. Во время когда у spacex был наибольший подъем, тесла была в предбанкротном состоянии, но ничего, прорвались. Теперь все слегка наоборот. И что-то мне подсказывает что он выкрутится и в этот раз, а spacex в итоге лет через 10, станет крупнейшим в мире монополистом в aerospace сегменте.

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2
Виртуальный дым

Да выкрутится, надеюсь. Нагнетает для хайпа наверняка..

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0
Владимир Керенский

Да, ведь для киберсвистка и квадроцикла для детей нужны двигатели.

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0
Анатолий Смолов

Убил бы в детстве за такой.

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2
Анатолий Смолов

Вам не кажется, что взрослый, вот тут, едет на вполне взрослый версии?
Предполагаю, что будет версия и для стареньких детей. Одним свистком душу не обманешь.

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0
ИгорьOK

У нашего квадроцикла будет очень низкий центр тяжести за счёт расположения батарей.

Мммм.... и где они? Прямо под жопой?

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2
Stanley H. Tweedle

Молодцы, как всегда говно

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1
Виртуальный дым

Маск призвал не тратить деньги на салфетку от Apple, а покупать вместо неё свисток

А можно ничего из этого не покупать?

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0
Миша Рашкин

Да, твои деньги - твоё дело.

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2
Виртуальный дым

Богатые американские детишки будут в восторге

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0
Ведущий Гарик Шаповалов

Отличная идея перед рождественскими праздниками

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0
Пропаганда котиков

Эти дети на квадроциклах это безумство.

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0
Виртуальный дым

С такими углами выглядит как машина для убийств лол

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0
N.D

А острые углы видимо для того чтобы побольше детишек травмировать. Вообще конечно гениальная, инженерная мысль - сделать опасный вид транспорта еще опаснее

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0
Быр Быр 8 дыр

Больше острых углов! Чтобы наверняка

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0
KingOfTheDivan

Чёт не очень впечатляющие характеристики

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0
Ант Тт

Маску лавры сяоми не дают покоя.

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0
Максим Манчестер

Подожду на таобао

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0
Виртуальный дым

ждем Cyberdick

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0
Evgeny Kovalyov

В преддверии банкротства каждый день по новой cyber-свистелке?

Илон Маск предупредил об угрозе банкротства SpaceX
Компания должна запускать ещё не существующую ракету-носитель раз в две недели
www.svoboda.org
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0
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