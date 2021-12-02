Tesla выпустила Cyberquad — детский квадроцикл в стиле пикапа Cybertruck Статьи редакции
«Киберквадроцикл» анонсировали ещё в 2019 году, но за два года концепт почти не вспоминали — пока неожиданно не вышла версия для детей.
Продажи квадроциклов открылись на сайте Tesla вечером 1 декабря, без предварительного анонса. Пока доступна только версия для детей от 8 лет. Полностью электрический транспорт может проехать до 24 км на одном заряде батареи при скорости до 16 км/ч. Для полной зарядки потребуется около пяти часов.
Дизайн квадроцикла повторяет футуристичный внешний вид пикапа от Tesla Cybertruck — он выполнен в тех же цветах и имеет угловатую форму корпуса. 55-клиограмовый Cyberquad оснащён стальной монолитной рамой, дисковыми тормозами и регулируемой подвеской. Стоимость составляет 1900 долларов (140 тысяч рублей).
Впервые Cyberquad в полноценной версии для взрослых показали ещё на первой презентации Cybertruck в 2019 году. Тогда его анонсировали как дополнительный продукт, продемонстрировав вместимость автомобиля.
С того момента компания не выпустила ни пикап, ни квадроцикл — второй за два года вообще почти не упоминали. О Cyberquad напомнили в октябре 2021 года, когда Tesla зарегистрировала товарный знак. Тогда владелец компании Илон Маск рассказал о планах сделать вездеход максимально безопасным.
Конкретной даты начала продаж квадроцикла для взрослых Маск так и не назвал — в сентябре массовое производство Cybertruck отложили на 2023 год. Однако с неожиданным выпуском детских версий появилась вероятность, что полноценного Cyberquad не придётся ждать до официального выхода пикапа.
1 декабря компания без дополнительного анонса выпустила ещё один продукт, повторяющий дизайн Cybertruck — «киберсвисток» из нержавеющей стали за 50 долларов. В твиттере Маск призвал не тратить деньги на салфетку от Apple, а покупать вместо неё свисток от Tesla. Судя по всему, к совету прислушались многие — ограниченный тираж сувенира раскупили за несколько часов.
Как видим он не смешивает все в кучу. Во время когда у spacex был наибольший подъем, тесла была в предбанкротном состоянии, но ничего, прорвались. Теперь все слегка наоборот. И что-то мне подсказывает что он выкрутится и в этот раз, а spacex в итоге лет через 10, станет крупнейшим в мире монополистом в aerospace сегменте.
В преддверии банкротства каждый день по новой cyber-свистелке?