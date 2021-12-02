С помощью такого дрона можно наблюдать за птичьими стаями, считают инженеры.

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Взаимодействие птичьих роболап с веткой Изображение Стэнфордского университета

Специалисты Стэнфордского университета разработали роботизированную имитацию птичьих лап, которые позволяют дронам садиться на ветки и плоские поверхности, а также хватать и переносить предметы. Инженеры назвали своё изобретение SNAG и описали его в журнале Science.

Конструкцию «воздушного захвата, вдохновлённого природой» (так расшифровывается SNAG) инженеры создали, изучая работу лап попугаев. С помощью камер скоростной съёмки они наблюдали, как птицы садятся на предметы и поверхности разной формы и материалов. Оказалось, что их лапы во всех случаях выполняют одну и ту же последовательность действий — а значит, сделать робоконечности такого типа не так уж сложно.

Дизайн роботизированных птичьих лап для дрона Изображение Стэнфордского университета

Однако полностью скопировать конструкцию лап попугая не получилось — они были слишком малы и слабы, чтобы выдержать динамическую нагрузку во время приземления дрона. Поэтому инженеры использовали как образец лапы сапсана. «Кости» напечатали на 3D-принтере из полимерной массы, а роль мускулов и сухожилий взяли на себя электромоторы и нити из лески. За два десятка попыток инженерам удалось прийти к рабочему варианту роболап, которые реагируют всего за 20 миллисекунд, цепко обхватывая предмет или поверхность и погашая удар при посадке.