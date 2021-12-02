В топ попали как приложения для погоды и офисных задач, так и пошаговые RPG для мобильных платформ.

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Скриншот из League of Legends: Wild Rift Скриншот Riot Games



Apple составила ежегодный чарт самых популярных приложений и игр 2021 года на основе данных App Store. Об этом сказано в блоге компании.

Разработчик: Toca Boca. Цена — бесплатная, но есть внутренние покупки.

Скриншот Toca Boca



В Toca Life World можно создавать собственные миры и реализовывать любой сюжет. В игре объединены все сюжеты предыдущих игр студии.

Приложение года для iPad — LumaFusion

Разработчик: LumaTouch. Цена — 2 790 рублей.

Скриншот LumaTouch

Видеоредактор LumaFusion предназначен для монтажа видео. Пользователи отмечают в нём понятную среду, наличие русского языка и постоянную поддержку приложений.

Приложение года для Mac — Craft

Разработчик: Luki Labs Limited. Цена — бесплатно, но есть встроенные покупки.

Фото Luki Labs Limited



Приложение для совместной работы Craft, которая позволяет работать одновременно нескольким пользователям над документами и создавать заметки. В документы можно добавлять фото, встраивать наброски, код, формулы, сканы документов и файлы.

Приложение года для Apple TV — DAZN

Разработчик: DAZN Group. Цена — бесплатно, но есть встроенные покупки.

Фото Dazn



Стриминговый сервис DAZN позволяет смотреть матчи по американскому футболу NFL, матчи по футболу Английской премьер-лиги, «Лиги чемпионов», «Лиги Европы», а также бокс.

Приложение года для Apple Watch — Carrot Weather

Разработчик: Grailr. Цена — бесплатно, но есть встроенные покупки.

Приложение для погоды, в которой есть вся необходима информация о ситуации за окном и погодных условиях. Разработчики заявляют, что их продукт «позволяет дать самый точный прогноз по сравнению с другими аналогами».

Разработчик: Riot Games. Цена — условно-бесплатная.

League of Legends: Wild Rift — мобильный клон популярной MOBA от Riot Games. Игра повторяет все ключевые механики и игровой процесс версии для ПК, однако у неё есть небольшие отличия, соответствующие мобильным платформам.

Разработчик: Netmarble. Цена — условно-бесплатная.

Скриншот Netmarble

Приключенческий экшн, повествующий о команде «Мстители», где игрокам предстоит сражаться с Вечными. Среди доступных персонажей есть Капитан Америка, Человек-паук, Чёрная вдова, Звёздный лорд из «Стражей Галактики», Железный человек и другие.

Игра года для Mac — Myst

Разработчик: Cyan. Цена — 2790 рублей.

Скриншот App Store



Ремейк квеста 1991 года, где игрокам предстоит разгадать множество головоломок и узнать тайну загадочного острова.

Разработчик: Pixelbite. Цена — условно-бесплатная.

Скриншот App Store

Это игра в жанре экшн с упором на тактические бои. Игрокам предстоит управлять отрядов космических маршалов и охотиться на преступников.

Игра года в Apple Arcade — Fantasian

Разработчик: Mistwalker. Доступна при подписке на Arcade.

Скриншот Mistwalker



Это пошаговая JRPG от создателя Final Fantasy Сакагучи Хиронобу. По сюжету игры главному герою необходимо найти пропавшего отца. Для этого он переносится в мир, охваченный механической инфекцией и управляемый машинами.

Также отдельно редакция App Store отметила пять приложений и игр, которые получили награду «Тренд года». В этом году ими стали приложения, которые объединяли людей и повлияли на жизни пользователей. В этот список вошли:

игра Among Us! от от InnerSloth;

приложение для знакомств Bumble;

платформа для дизайна Canva;

приложение, которое помогает искать рестораны, принадлежащие афроамериканцам, EatOkra;

соцсеть для женщин Peanut.

