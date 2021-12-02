Among Us!, Bumble и Myst: cамые популярные игры и приложения в 2021 году по версии Apple Статьи редакции
В топ попали как приложения для погоды и офисных задач, так и пошаговые RPG для мобильных платформ.
Apple составила ежегодный чарт самых популярных приложений и игр 2021 года на основе данных App Store. Об этом сказано в блоге компании.
Приложение года для iPhone — Toca Life World
Разработчик: Toca Boca. Цена — бесплатная, но есть внутренние покупки.
В Toca Life World можно создавать собственные миры и реализовывать любой сюжет. В игре объединены все сюжеты предыдущих игр студии.
Приложение года для iPad — LumaFusion
Разработчик: LumaTouch. Цена — 2 790 рублей.
Видеоредактор LumaFusion предназначен для монтажа видео. Пользователи отмечают в нём понятную среду, наличие русского языка и постоянную поддержку приложений.
Приложение года для Mac — Craft
Разработчик: Luki Labs Limited. Цена — бесплатно, но есть встроенные покупки.
Приложение для совместной работы Craft, которая позволяет работать одновременно нескольким пользователям над документами и создавать заметки. В документы можно добавлять фото, встраивать наброски, код, формулы, сканы документов и файлы.
Приложение года для Apple TV — DAZN
Разработчик: DAZN Group. Цена — бесплатно, но есть встроенные покупки.
Стриминговый сервис DAZN позволяет смотреть матчи по американскому футболу NFL, матчи по футболу Английской премьер-лиги, «Лиги чемпионов», «Лиги Европы», а также бокс.
Приложение года для Apple Watch — Carrot Weather
Разработчик: Grailr. Цена — бесплатно, но есть встроенные покупки.
Приложение для погоды, в которой есть вся необходима информация о ситуации за окном и погодных условиях. Разработчики заявляют, что их продукт «позволяет дать самый точный прогноз по сравнению с другими аналогами».
Игра года для iPhone — League of Legends: Wild Rift
Разработчик: Riot Games. Цена — условно-бесплатная.
League of Legends: Wild Rift — мобильный клон популярной MOBA от Riot Games. Игра повторяет все ключевые механики и игровой процесс версии для ПК, однако у неё есть небольшие отличия, соответствующие мобильным платформам.
Игра года для iPad — Marvel Future Revolution
Разработчик: Netmarble. Цена — условно-бесплатная.
Приключенческий экшн, повествующий о команде «Мстители», где игрокам предстоит сражаться с Вечными. Среди доступных персонажей есть Капитан Америка, Человек-паук, Чёрная вдова, Звёздный лорд из «Стражей Галактики», Железный человек и другие.
Игра года для Mac — Myst
Разработчик: Cyan. Цена — 2790 рублей.
Ремейк квеста 1991 года, где игрокам предстоит разгадать множество головоломок и узнать тайну загадочного острова.
Игра года для Apple TV — Space Marshals 3
Разработчик: Pixelbite. Цена — условно-бесплатная.
Это игра в жанре экшн с упором на тактические бои. Игрокам предстоит управлять отрядов космических маршалов и охотиться на преступников.
Игра года в Apple Arcade — Fantasian
Разработчик: Mistwalker. Доступна при подписке на Arcade.
Это пошаговая JRPG от создателя Final Fantasy Сакагучи Хиронобу. По сюжету игры главному герою необходимо найти пропавшего отца. Для этого он переносится в мир, охваченный механической инфекцией и управляемый машинами.
Также отдельно редакция App Store отметила пять приложений и игр, которые получили награду «Тренд года». В этом году ими стали приложения, которые объединяли людей и повлияли на жизни пользователей. В этот список вошли:
В конце ноября 2021 года Google подвела итоги 2021 года и представила сервисы в номинациях «Лучшие приложения» и «Лучшие игры». В список лучших приложений попал и Clubhouse.