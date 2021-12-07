Главное за три месяца разбирательства над Элизабет Холмс — мошенницей Кремниевой долины, которую сравнивали со Стивом Джобсом.

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Элизабет Холмс направляется в суд | город Сан-Хосе, штат Калифорния, 30 ноября 2021 года, фото Девида Пола Морриса, Bloomberg, Getty Images

С 31 августа в Федеральном суде Калифорнии проходит суд над основательницей и гендиректором компании Theranos Элизабет Холмс. TJ подробно рассказывал её историю.

В 2003 году Холмс, студентка престижного Стэнфордского университета, на деньги родителей основала компанию Theranos.

За десять лет Theranos заработала репутацию успешного биотех-стартапа из Кремниевой долины. Капитализация компании в 2014 году оценивалась в сумму от четырёх до девяти миллиардов долларов. Журналисты деловых изданий называли Холмс «следующим Стивом Джобсом» и «самой молодой женщиной — миллиардером», а сама предпринимательница представлялась «вундеркиндом бизнеса и технологий».

В 2015 году, после серии расследований The Wall Street Journal и критических статей в рецензируемом научном журнале Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, выяснилось, что Theranos — переоцененная компания, а главный её продукт — «уникальный» анализатор крови «Эдисон» — фальшивка. Вскоре компания разорилась.



В марте 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила руководство Theranos в крупном мошенничестве. В результате Холмс выплатила 500 тысяч долларов штрафа, лишилась права занимать должности в публичных компаниях в течение 10 лет и потеряла принадлежавшие ей 50% акций Theranos. Через 5 месяцев компания закрылась.

Судьбу Холмс решают присяжные. На заседаниях запрещена видеосъёмка, поскольку сторона защиты считает, что излишняя огласка может оказать давление на ход разбирательства.

Американская пресса пристально следит за ходом скандального процесса. Вот что стало известно спустя три месяца разбирательств.

Новые подробности по делу Элизабет Холмс, очень коротко:

14 сентября аудитор Theranos Дениз Ям заявила, что она не знает, откуда в отчёте компании для инвесторов от 2013 года появились позитивные прогнозы. В документе сказано, что Theranos в 2015 году ожидает выручку в размере 140 миллионов долларов, а в 2016 — 990 миллионов.

Theranos дважды за свою историю находилась в состоянии кризиса, близком к банкротству: в 2009 и 2013 годах. В 2012 году, следует из финансовой документации, убытки Theranos составили 161 миллион долларов, а в 2013 — 92 миллиона долларов. В финансовых отчётах компании за эти годы отсутствует выручка.

14 и 15 сентября бывшая сотрудница лаборатории Theranos Эрика Чун подтвердила, что оборудование компании давало ложные результаты анализов. По её словам, руководители Theranos знали об этом, но продолжали продвигать «Эдисон» на рынке. Защита Холмс парировала: основательница компании не имела квалификации для работы в лаборатории, которая тестировала её изобретение.



В течение следующих 2,5 месяцев обвиняемая и её адвокаты несколько раз заявляли о некомпетентности бывших руководителей лабораторий Theranos и других подчинённых, ставших свидетелями по этому делу.

Раскрыты некоторые новые подробности режима секретности в компании. Руководство рекомендовало сотрудникам не упоминать в анкетах на LinkedIn название Theranos и запрещало оставлять в деловой социальной сети сведения о должности и обязанностях. Кроме того, в компании создали условия, исключающие контакты сотрудников из разных отделов: группа разработки ПО для «Эдисона» работала автономно от лаборатории, проводившей испытания прибора.

Бывшие сотрудники Theranos много раз сообщали руководству, что «Эдисон» неэффективен и часто выходит из строя во время работы. Тем не менее, Холмс требовала выпустить устройство «несмотря ни на что». Для подделки анализов в 2014 году компания использовала истории болезни пациентов и статистические данные. Но и это не помогло.

Обнародованы свидетельства клиентов Theranos. Американка Британи Гулд заявила, что анализ крови ошибочно диагностировал у неё выкидыш. На низкую эффективность анализов Theranos неоднократно жаловались и медицинские работники. Компания старалась решать споры с докторами в частном порядке, а обращения пациентов фактически игнорировала.



2 октября стало известно, что Theranos фальсифицировала отчёт фармкомпании Pfizer — своего партнёра с 2006 года. В оригинальной редакции отчёта Pfizer выводы Theranos об эффективности тестирования крови с помощью «Эдисона» назывались «неправдоподобными». Theranos игнорировала не только заключения партнёров, которые обращали внимание на очевидные недостатки её приборов, но и отзывы приглашённых учёных.

Pfizer — американская транснациональная компания по производству лекарственных препаратов, в том числе всемирно известного препарата «Виагра» и, в сотрудничестве с BioNTech, вакцины против Covid-19.

Элизабет Холмс рассказала о многолетних абьюзивных отношениях с бывшим партнёром

В понедельник, 29 ноября Элизабет Холмс выступила на заседании суда присяжных в Сан-Хосе в слезах. Она рассказала историю своей жизни, якобы полную насилия и принуждения: повествование дважды прерывалось плачем самой обвиняемой в скандальном деле о крупном мошенничестве.

Главным антигероем эмоционального выступления Холмс в суде стал её давний бизнес-партнёр и бывший любовник Рамеш Бальвани, известный в бизнес-сообществе под именем «Санни». Основательница Theranos обвинила его в психологическом и сексуальном насилии, а себя назвала марионеткой, управляемой бывшим любовником.

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Знакомство с Рамешем Бальвани

Будущие партнёры познакомились в 2002 году в Сингапуре. Бальвани в то время имел репутацию успешного ИТ-предпринимателя, работавшего с Microsoft и Lotus. Холмс училась на инженера-химика на первом курсе Стэнфордского университета и проходила практику в Геномном институте Сингапура.

Холмс на момент знакомства было 18 лет, Бальвани — 37. Несмотря на значительную разницу в возрасте, между будущими партнёрами завязались романтические отношения по переписке, позже ставшие любовными.

В 2003 году Холмс бросила университет, согласно её показаниям, под влиянием мужчины. В интервью, где Холмс рассказывает об этом периоде своей жизни, фамилия Бальвани не упоминается.

Холмс в интервью 2013 года рассказала, что не собиралась бросать Стэнфорд. Она якобы пропустила слишком много занятий, тесно общаясь с венчурными капиталистами

Близкие отношения Холмс и Бальвани начались в 2003 году. Холмс рассказала что во время учёбы в Стэнфорде якобы пережила изнасилование, и Бальвани «поддержал» её, не объясняя, что это значит.

Он сказал, что теперь, когда я встретила его, я в безопасности. Элизабет Холмс основательница Theranos

В 2005 году пара начала жить в доме Бальвани. Как утверждает Холмс, в их отношениях всегда присутствовало насилие: сразу после знакомства Бальвани заставил её заняться с ним сексом, а со временем начал полностью контролировать её жизнь — следил за питанием, выбирал одежду, критиковал манеру речи и время от времени принуждал к сексу «чтобы показать, что всё ещё её любит».

Когда моя семья приехала на День Благодарения [в 2013 году], он рассердился, потому что чувствовал себя брошенным. Это одна из тех ночей, когда он с криком поднимался наверх и делал со мной то, чего я не хотела, причинив мне боль. Элизабет Холмс основательница Theranos

На суде Холмс отказалась от образа «следующего Стива Джобса», который активно тиражировался на фоне успехов Theranos. Создательница Theranos тогда появлялась на публике в водолазках и джинсах чёрного цвета в стиле главы Apple, подобно Джобсу мало спала и увлекалась здоровым питанием, а во время публичных выступлений и интервью говорила подчёркнуто низким голосом.

Элизабет Холмс в химической лаборатории института Сандэнса, фото Sundance Institute

«Заповеди Бальвани»: философия быстрого обогащения и самодисциплина

В 2009 году Бальвани официально стал бизнес-партнёром Холмс и занял пост исполнительного директора Theranos, но свои отношения пара сохранила в секрете от сотрудников компании и инвесторов. Бывший любовник Холмс, следует из её показаний, придерживался философии быстрого обогащения в духе популярных американских бизнес-тренеров.

По словам Холмс, с помощью разных практик, в том числе контроля и навязывания строгих правил, Бальвани пытался сделать её успешной в бизнесе. Холмс, к примеру, должна была «убить» себя, чтобы возродиться предпринимателем. Также экс-бойфренд настаивал, чтобы его подруга проводила всё свободное время не с семьёй, а на работе и с людьми, которые сделают её бизнес успешным.

Кроме того, Холмс в начале каждого дня писала записки о том, чего хочет добиться в бизнесе. Она также должна была постоянно думать «о вещах, наиболее важных для финансового потока». В качестве доказательства защитники Холмс представили записку с правилами, якобы написанную Бальвани от руки. «Эта записка была адресована мне,» — заявила Холмс.

По её словам, главным правилом всей системы считалась самодисциплина. Защитники экс-главы Theranos продемонстрировали в качестве доказательства распорядок дня, который Холмс написала на бланке сингапурского отеля Raffles.

В документе, помимо подъёма в 4 часа утра и сыра тофу на обед, есть мотивирующая часть: в ней Холмс пишет, что должна делать то, о чём говорит и быть «спокойной, правдивой, настойчивой». Холмс назвала эти тезисы «заповедями Бальвани».

Internal Tech Emails @TechEmails Elizabeth Holmes's daily schedule



Circa 2005–2009 [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/547e3466-857c-5898-8e1f-eb5eeac7abcb\/","width":2048,"height":1398}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6d0306f0-2cbc-539a-87b0-b11ea7645407\/","width":2048,"height":1398}}}] Распорядок дня Элизабет Холмс из материалов её уголовного дела

Проступки и ошибки в бизнесе, как утверждает Холмс, оборачивались скандалами. Переходя на крик, Бальвани якобы говорил, что разочарован её посредственностью, добавляя, что пытается научить её быть лучше. А успехи предпринимательницы мужчина якобы считал собственной заслугой.

Защитники Холмс также представили суду заметки с её айфона. Из них следует, что в 2015 году Бальвани называл свою работу в компании величайшей ошибкой в жизни, которую он совершил из-за любви. Кроме того, в телефоне Холмс сохранилась запись, якобы написанная после секса по принуждению.

Не рада буквально ничему, и не рада тому, кем я стала, сделав это. Очень больно, очень и очень. Не могу сосредоточиться ни на чём кроме [вопроса] «зачем?» Зачем причинять себе боль? Не могу двигаться, упражняться в приседаниях или хотя бы просто сидеть. Лежу опухшая. Буквально.

Элизабет Холмс основательница Theranos

При этом, отмечает Холмс, Бальвани не заставлял её обманывать инвесторов и сообщать ложную информацию о компании в СМИ. В ходе перекрёстного допроса суду не удалось установить, по какой причине Холмс скрывала от инвесторов отношения с бизнес-партнёром.

Расставание

По стечению обстоятельств пара распалась во время кризиса Theranos в мае 2016 года. Незадолго до разрыва отношений Бальвани покинул компанию, а его пост заняла Холмс. Кадровые перестановки случились после того. как работу лаборатории заморозили на два года.

В суде Холмс рассказала свою версию событий: она якобы рассталась с Бальвани, когда тот был в отпуске. Она пояснила, что вместе с братом Кристианом, малоизвестным киноактёром и бывшим сотрудником Theranos, тайно вывезла вещи из дома Бальвани. На этом их отношения якобы завершились.

Фрагмент переписки Рамеша Бальвани и Элизабет Холмс, фото Reddit

Однако сторона обвинения представила сообщения Холмс за 2013-2016 годы: переписка обвиняемых свидетельствует, что отношения бизнес-партнёров неплохо складывались во время ссор и продолжались после официального разрыва.

Помощник прокурора Роберт Лич заявил, что в 12 тысячах сообщений из переписки Холмс и Бальвани, представленных в качестве вещественного доказательства по делу, слово «любовь» встречается 594 раза. На вопрос, находилась ли Холмс в других отношениях после расставания с бывшим партнёром, она уклончиво ответила, что статус её новых отношений не был официальным.

СМИ ставят искренность Холмс под вопрос

Попытка переложить ответственность за мошенничество на бывшего исполнительного директора Theranos Бальвани — это предсказуемый шаг защиты с целью избежать наказания, отмечает Ars Technica. Предпринимательница пытается переложить вину не только на Бальвани, но и на бывших директоров лабораторий Theranos и маркетинговое агентство Chiat Day, руководству которого якобы было известно о проблемах компании, отмечает The Verge.

Chiat Day — одно из самых известных рекламных агентств в США: его услугами пользуются Apple, Google, TikTok и многие другие крупные технокомпании, в том числе успешные стартапы Кремниевой долины.

Более того, личная драма экс-руководителей Theranos никого не удивила, поскольку первые критические замечания в адрес Бальвани прозвучали на заседаниях суда присяжных ещё в сентябре.

Доверять и полагаться на господина Бальвани как на своего главного советника было одной из её ошибок. Лэнс Уэйд адвокат Элизабет Холмс

Знакомые бизнесменов, как и журналисты, не верят в руководящую роль Бальвани в Theranos, рассказывал «Медузе» режиссёр документального фильма о крахе бизнеса Холмс «Изобретатель» Алекс Гибни, ссылаясь на собранные им свидетельства.

Бальвани, по словам Гибни, «был полностью зависим от Элизабет и слушался её беспрекословно». Это по меньшей мере не соответствует тому образу бизнесмена, который представила сторона защиты Холмс в суде.

Марионетка или манипулятор

Элизабет Холмс читает переписку на заседании суда присяжных 30 ноября 2021 года, скетч Викки Берринджер, Reuters

В 2015-16 годах Холмс нанимала юристов и детективов, чтобы собрать компромат на Каррейру, раскрыть его источники в компании и оказать на них давление. Она заявила, что таким образом защищала коммерческую тайну Theranos. Коммерческая тайна, вероятно, состояла в том, что система экспресс-диагностики «Эдисон» была заведомо неэффективной, а анализы крови Theranos проводила тайно от инвесторов на оборудовании других производителей, пишет Ars Technica.

При этом Холмс отрицает личное участие в фальсификации отчётов Theranos для инвесторов и партнёров. Она уверяет, что логотипы фармацевтических компаний оказались в этих документах по ошибке и с целью «лучше отразить партнёрские отношения», а ключевые формулировки и заключение в одном из представленных отчётов отредактировали, поскольку правки «точно отражают представленные данные».

Элизабет Холмс в Стэнфордском университете в 2013 году, Фото Гленна Фосетта

Из-за логотипов и правок, считает гособвинение, инвесторы решили, что в целом позитивные отчёты об эффективности «Эдисона» и других проектов подготовила известные фармкомпании. Холмс настаивает на своей правоте.

Эти исследования были выполнены совместно с [фармакологическими] компаниями, и я пыталась передать это [в отчётах].

Элизабет Холмс основательница Theranos

На прямой вопрос обвинения, получала ли Theranos разрешения на использование логотипов в отчётах, Холмс ответила «Я не знаю».

Главный вопрос. который три месяца обсуждался в калифорнийском суде, была ли Элизабет Холмс самостоятельна в принятии решений во время работы в Theranos.

30 ноября предпринимательница признала, что полностью контролировала Theranos, владела большей частью акций компании и по собственному желанию могла нанимать и увольнять сотрудников, в том числе членов совета директоров. Признание разрушило прежнюю линию защиты.

— Санни Бальвани работал на вас? — спросил помощник прокурора Лич. — Да, работал, — ответила Холмс. — И вы могли уволить его в любое время? — Я могла.

Холмс также подтвердила подлинность электронных писем, которые в 2015 году она присылала владельцу The Wall Street Journal и инвестору Theranos Руперту Мёрдоку. Одно из писем содержало просьбу повлиять на журналиста-расследователя Джона Каррейру, автора материалов о деятельности Theranos. Владелец издания не стал вмешиваться в его редакционную политику, и правда вышла наружу.