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vc.ru

«Он как из 2008-го»: браузер Edge от Microsoft начал «отговаривать» пользователей от установки Chrome Статьи редакции

Компания предупреждает, что браузер работает по тем же технологиям, но Edge безопаснее.

51 51 комментарий
3005 просмотров

Подсказки начали отображаться у пользователей браузера в Windows 10 и 11, сообщает специализированный сайт Neowin. Предупреждения могут быть такими:

  • «Microsoft Edge работает по тем же технологиям, что и Chrome, но Microsoft доверяет ему больше».
  • «Этот браузер как из 2008-го! А знаете, кто новенький? Microsoft Edge».
  • «“Я ненавижу экономить деньги“, — так никто никогда не скажет. Microsoft Edge — лучший браузер для покупок в интернете».
«“Я ненавижу экономить деньги“, — так никто никогда не скажет. Microsoft Edge — лучший браузер для покупок в интернете» The Verge
«Microsoft Edge работает по тем же технологиям, что и Chrome, но Microsoft доверяет ему больше» The Verge

Компания начала тестировать «подсказки» для пользователей не устанавливать Chrome или Firefox в 2018 году, сообщает The Verge.

Чтобы увеличить популярность браузера, Microsoft в 2021 году решила запустить в Edge кредитную услугу «покупай сейчас — плати потом», которую можно использовать в интернет-магазинах.

  • Microsoft обновила браузер Edge в марте 2021 года. В нём появились вертикальные вкладки, функция ускорения запуска.
Пока не пришёл Chrome: история войны браузеров…
Когда-то казалось, что Internet Explorer — это навсегда.
tjournal.ru

#новости #microsoft #google

51 51 комментарий
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51 комментарий
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Даулет Тургалиев
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35
Виртуальный дым

Выглядит как повод для очередного антимнонопольного взъёба

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25
Виртуальный дым

Не прокатило, вычеркиваем

Ответить
4
испанский смех

звучит как конец анекдота

Ответить
0
Виртуальный дым

Автосервис. Клиент смотрит счет и спрашивает у мастера:
— А что за пункт "Прокатило" — 10000 рублей???
Мастер:
— Не прокатило, вычеркиваем...

Ответить
4
Виртуальный дым

Работал в одной IT организации, как-то устроилась к нам новый бухгалтер, стала со счетами знакомиться. Смотрит на один регулярный платёж, спрашивает: а что вообще эта за услуга, которую мы предоставляем клиенту Х? Не знаю, говорю, спроси у кого-нибудь ещё... Короче, она весь офис обошла. Оказалось, что этой услуги у нас давно нет, команду по ней распустили 2 года назад. А счета клиентам выставлялись, и они всё прилежно помесячно оплачивали... Вот это неловкая ситуация была))

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3
Евгений Майер

Можно еще один скриншот от The Verge, а то я не понял

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6
Виртуальный дым

The Verge

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4
Roman Persianinov

Нет, ты ошибся, вот оригинал:

The Verge

Ответить
4
Артём Мазанов

Товарищ, текст на уведомлениях разный!

Ответить
0
Виртуальный дым

Спасибо!

Ответить
0
Виртуальный дым

The Verge

Ответить
2
Виртуальный дым

Edge – топ за свои деньги.

—-
Отправлено из браузера Microsoft Edge.

Ответить
6
Serge

Google Chrome – тяжёлая хрень как на винде так и на маке.

Ответить
3
Дмитрий Чехов

Я не понимаю что вы с ним делаете, чтобы он стал "тяжёлым". У меня с расширениями на жалких 8гб оперативки с кучей запущенных приложений и десятками вкладок всё летает и память не выжирается.

Ответить
1
Serge

Ничего не делаю. Просто открываю YouTube. Понимаю после шума кулеров, что браузер хрень и удаляю его.

Ответить
0
Дмитрий Чехов

Ну да, знаменитый шум кулеров на 0.8% загрузки цп.
И какой же браузер работает быстрее на том ведре, на котором ты хром запускал?

Ответить
1
Serge

Safari

Ответить
0
Саша Саша

Ты ебанутый? Ютуб открыть в любом браузере куллеры зашумят, а хром плохой потому что там антивирус встроенный, это очень плохо

Ответить
–1
Serge

У меня в Safari ничего шумит при открытом YouTube, так что про ебанутость спроси себя.

Ответить
0
Саша Саша

У вас на макоси наверно в Safari декодирование на карте происходит, вот и не шумит. Предполагаю что так, но вообщет ютуб понятие растяжимое там можно и 480p смотреть и 4к видео

Ответить
0
Serge

Зачем мне на дисплее с разрешением 2560 × 1600 смотреть 480p?

Ответить
0
Jonathan Lynn

Тут еще вопрос в плагинах. Если нагрузить плагинами любой браузер он будет подлагивать.

Ответить
1
Serge

В том-то и дело, что я не любитель плагинов, и о Chrome имею представление только в чистом виде.

Ответить
0
Виртуальный дым

Я любитель плагинов, и это всё надо как-то оптимизировать. У меня минимум 20 плагинов всегда активны, и они мне все нужны.

Ответить
0
Виртуальный дым

На маке только сафари как шелковый работает

Ответить
1
Mario Puzo

Что с ежом не так? Такая же кринжатина, как и хром, только устанавливать не надо.

Ответить
3
Виртуальный дым

покупай сейчас — плати потом

И кровью

Ответить
3
пепси

В этот момент я такой на Огнелисе:

Ответить
1
Виртуальный дым

Да-да

Ответить
3
пепси

Актуально для Хрома в первую очередь

Ответить
4
Aleksandr Dolgikh

“Я ненавижу экономить деньги“, — так никто никогда не скажет. Microsoft Edge — лучший браузер для покупок в интернете

Это жаргон какой-то?!

Ответить
1
Нейроникита

Это трудности перевода. В оригинале игра слов. Save money можно перевести как сэкономить, так и сохранить деньги. То есть не потерять из-за хакеров.

Ответить
3
Dmitry Tumashev

Не, дело не в хакерах, а в том, что у него встроенный Яндекс.Маркет/LetyShops/[вставьте свое]. Короче говоря, поиск по магазам, кешбэкам, скидкам и т.п.*

*работает нормально только для США и еще небольшой пачки стран

https://www.microsoft.com/en-us/edge/shopping

Microsoft Edge Shopping
Microsoft Edge will help you to do less an save more!
www.microsoft.com
Ответить
2
Твинкиллер

«Это жаргон какой-то?!» — так никто никогда не скажет. Microsoft Edge — лучший браузер для покупок в интернете ред.

Ответить
3
Aleksandr Dolgikh

просто 3 отрицания того, что вроде не особо люди любят — экономить деньги.

Ответить
0
Владимир Моденов

НУ ЧЁТ ХЗ
Или мой MS Edge мной не дорожит...

Ответить
1
Вежливый Снайпер

Может это работает только для англоязычных пользователей?

Ответить
0
Vladislav Yevsikov

Перепроверь соседнюю вкладку, они там сделали подсказку "Этот Oxxxymiron как из 2015-го! А знаете, кто новенький? Багровый Фантомас"

Ответить
0
Максоний

всё дело в том что ты русский

Ответить
0
Vladimir Komarov
Ответить
1
Антигравитационный торт

Жалкие

Ответить
0
Антигравитационный торт

Хоть бы фичу сделали какую как Яндекс, может хоть кто-то и будет пользоваться

Ответить
1
Упоротый Голубь

А какая фича у Яндекса? Автоматически подбирает тебе адвоката, когда ты постишь запрещёночку?

Ответить
4
Дмитрий Григорьев

Ну, он устанавливается, если ты проебал галочку при установке другого приложения. Пару раз гонял ссаными тряпками после такого. Больше о нём ничего не знаю.

Ответить
1
Антигравитационный торт

Перевод видео же

Ответить
0
Алексей Иванов

Компания предупреждает, что браузер работает по тем же технологиям, но Edge безопаснее.

Нет
Компания хотела попасть в новости
И у нее получилось

Ответить
0
Magnat

Догадались, что их браузеры используют только для установки других браузеров?

Ответить
0
Дмитрий Григорьев

Где-то в Гриффинах или Американском папаше была примерно такая шутка: производитель салфеток пытается придумать какой-то рекламный образ чтобы стать ближе к своему покупателю, но ему говорят: маркетинговые исследования показали, что в 99% случаев нашими салфетками вытирают сперму или женские слёзы, пролитые по пустякам.

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0
Виртуальный дым

Сижу на Opera c 6 версии ). А после покупки их китайцами еще и мискарис с кошкожена в комплекте к браузеру идут.

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0
Apple

Так edge реально лучше и быстрее работает

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0
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