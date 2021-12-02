«Он как из 2008-го»: браузер Edge от Microsoft начал «отговаривать» пользователей от установки Chrome Статьи редакции
Компания предупреждает, что браузер работает по тем же технологиям, но Edge безопаснее.
Подсказки начали отображаться у пользователей браузера в Windows 10 и 11, сообщает специализированный сайт Neowin. Предупреждения могут быть такими:
- «Microsoft Edge работает по тем же технологиям, что и Chrome, но Microsoft доверяет ему больше».
- «Этот браузер как из 2008-го! А знаете, кто новенький? Microsoft Edge».
- «“Я ненавижу экономить деньги“, — так никто никогда не скажет. Microsoft Edge — лучший браузер для покупок в интернете».
Компания начала тестировать «подсказки» для пользователей не устанавливать Chrome или Firefox в 2018 году, сообщает The Verge.
Чтобы увеличить популярность браузера, Microsoft в 2021 году решила запустить в Edge кредитную услугу «покупай сейчас — плати потом», которую можно использовать в интернет-магазинах.
- Microsoft обновила браузер Edge в марте 2021 года. В нём появились вертикальные вкладки, функция ускорения запуска.
Работал в одной IT организации, как-то устроилась к нам новый бухгалтер, стала со счетами знакомиться. Смотрит на один регулярный платёж, спрашивает: а что вообще эта за услуга, которую мы предоставляем клиенту Х? Не знаю, говорю, спроси у кого-нибудь ещё... Короче, она весь офис обошла. Оказалось, что этой услуги у нас давно нет, команду по ней распустили 2 года назад. А счета клиентам выставлялись, и они всё прилежно помесячно оплачивали... Вот это неловкая ситуация была))
Не, дело не в хакерах, а в том, что у него встроенный Яндекс.Маркет/LetyShops/[вставьте свое]. Короче говоря, поиск по магазам, кешбэкам, скидкам и т.п.*
*работает нормально только для США и еще небольшой пачки стран
Где-то в Гриффинах или Американском папаше была примерно такая шутка: производитель салфеток пытается придумать какой-то рекламный образ чтобы стать ближе к своему покупателю, но ему говорят: маркетинговые исследования показали, что в 99% случаев нашими салфетками вытирают сперму или женские слёзы, пролитые по пустякам.