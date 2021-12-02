Компания предупреждает, что браузер работает по тем же технологиям, но Edge безопаснее.

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Подсказки начали отображаться у пользователей браузера в Windows 10 и 11, сообщает специализированный сайт Neowin. Предупреждения могут быть такими:

«Microsoft Edge работает по тем же технологиям, что и Chrome, но Microsoft доверяет ему больше».

«Этот браузер как из 2008-го! А знаете, кто новенький? Microsoft Edge».

«“Я ненавижу экономить деньги“, — так никто никогда не скажет. Microsoft Edge — лучший браузер для покупок в интернете».

«“Я ненавижу экономить деньги“, — так никто никогда не скажет. Microsoft Edge — лучший браузер для покупок в интернете» The Verge

«Microsoft Edge работает по тем же технологиям, что и Chrome, но Microsoft доверяет ему больше» The Verge

Компания начала тестировать «подсказки» для пользователей не устанавливать Chrome или Firefox в 2018 году, сообщает The Verge.

Чтобы увеличить популярность браузера, Microsoft в 2021 году решила запустить в Edge кредитную услугу «покупай сейчас — плати потом», которую можно использовать в интернет-магазинах.