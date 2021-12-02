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Технологии
Артём Мазанов

Meta запустила технологию защиты от порномести: нужно отправить свои обнажённые снимки, чтобы они не попали в соцсети Статьи редакции

Компания будет преобразовать фотографии в хеш. Сами снимки обещают не хранить и не передавать.

109 109 комментариев
6130 просмотров

Meta вместе с британской горячей линией Revenge Porn Helpline запустила платформу StopNCII.org. Запуск поддержали более 50 неправительственных организаций по всему миру. Об этом сообщается на сайте компании.

Аббревиатура NCII из названия обозначает «обмен интимными изображениями в интернете без согласия» (non-consensual sharing of intimate images). Meta считает, что публикации таких фотографий могут разрушить жизнь человека.

Компания предложила пользователям, чьи фотографии или видео опубликовали или могут опубликовать в фейсбуке и инстаграме, выбрать файлы, которые система смогла бы оперативно обнаружить. Файлы преобразуют в цифровой отпечаток, который соцсети и будут использовать.

Meta утверждает, что исходное изображение останется на устройстве пользователя, его никуда не загрузят и не будут передавать. Операция хэширования необратимая — по хэшу не получится восстановить оригинальное содержание файла.

Загружать фотографии могут только лица старше 18 лет.

После загрузки фотографий нужно создать уникальный PIN, по которому можно отслеживать статус проверок.

StopNCII.org уточняет, что технология может помочь удалить только фотографии, идентичные исходному файлу. Если к снимку применили фильтр или обрезали, алгоритм может не распознать его. Для таких изображений нужно создавать новую заявку.

Эту технологию Meta тестирует с 2017 года в Австралии. Тогда нужно было отправлять снимки себе в чате Messenger, но их должны были просматривать другие люди — чтобы вручную создать хеш. Руководитель службы безопасности Facebook Антигона Дэвис заявляла, что фотографии видела «только очень маленькая группа из около пяти специально обученных аналитиков». Позже функцию запустили и для пользователей США, Канады и Великобритании.

#новости #Facebook #instagram #meta #соцсети

109 109 комментариев
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109 комментариев
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Виртуальный дым

Запускаю защиту от порномести на TJ. Кидайте фотки в ЛС.

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134
zheka100pudov

Утром кину, когда встану😏

Ответить
3
Qqshka

Члены тоже пойдут?

Ответить
2
Max Mayers

Едет поезд на ВАИ,
В нем сидят одни хуи

Ответить
1
ИгорьOK

Щас тебе начнут потные жирные волосатые мужики спамить! Можешь начинать новый аккаунт создавать.

Ответить
1
Вася Пражкин

Ты так аккуратней, а то Панина еще отправят.

Ответить
0
Степан Анейчик

Кинул защеку. Проверь

Ответить
0
Виртуальный дым

Цукерберг хочет нюдсов

Ответить
44
Виртуальный дым

@Морс Вишневый у тебя конкурент

Ответить
15
Argumenta Ambigua

@Морс Вишневый коль подняли тему, нет желания организовать пост с подборкой лучших нюдсов, что были по субботам, с лучшими коммами? Я бы с удовольствием почитал и, конечно же, посмотрел

Ответить
4
12 комментариев
Виртуальный дым

И это не новость ИА «Панорама»

Ответить
39
Виртуальный дым

ну рептилоид, ну хитрец

Ответить
33
Виртуальный дым

С Дитковский.png орнул

Ответить
27
Виртуальный дым

🥲👌🏻

Ответить
1
Артём Мазанов

я переживаю, что этот шедевр еще кто-то увидит

Ответить
7
Виртуальный дым

@Норм сало в Польше кофе варит там суккулент???

Ответить
0
Nick Rosenberg

Каким образом будут проверять что это действительно снимки голого человека и именно того, кто загружает?
Правильно, снимки будут модерироваться индусами, а для подтверждения прав нужно будет приложить селфи с паспортом.

Ответить
22
Бип Боп

новый уровень send nudes and bagina получаеца

Ответить
4
Кирилл Вселенский

Хитро, на тж тоже есть защита от дикпиков

Ответить
9
Кирилл Вселенский

Отправляешь свой вахтеру

Ответить
16
Ху Эмай

Тебя банят. Ты защищен от ТЖ

Ответить
18
Ху Эмай

Загружать фотографии могут только лица старше 18 лет.

А если вам еще нет 18, попросите родителей

Ответить
13
Никита Логинов

Это же гениально.

Ответить
12
Виртуальный дым

Куда слать резюме?

Ответить
10
Владислав Руденко

НУ ЭТОТ ЦИРКОБЕГ И ХИТРЮГА!

Ответить
10
Anton Gostev

обещают не

Ответить
9
Виртуальный дым

В описанном виде я могу загрузить любую картинку и ее начнут удалять у всех? Смешно.

Ответить
6
Артём Мазанов

Нет, у инсты давно работает технология которая отличает нюдсы от обычных фоток. Иногда конечно криво, но все же работает.

Ответить
1
капитал прожиточного минимума

Так если на сервере только хеш — то оригинальную картинку проанализировать уже не получится.
Если оригинальная всё-таки отправляется на сервер для анализа — что с ней происходит уже не проконтролируешь, если только на клиенте — то любые эти проверки можно обойти.

Ответить
5
10 комментариев
Ваша Закладко

с эмоджи пропускает же

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0
Виртуальный дым

ААХАХАХАХА

Ответить
5
Люц Шнайдер

Наконец-то будет кому отправить фото своего члена

Ответить
5
Виртуальный дым

Сами снимки обещают не хранить и не передавать.

Снимки переводить в хэши будет лично Цукенберг на своём компе, поэтому всё абсолютно безопасно.

Ответить
4
Александр Добриневский

Они хранят наши пароли, адреса, метаданные, теперь им еще и нюдсы подавай?
А они это ловко придумали

Ответить
4
Пластиковое Окно

Получается, что можно грузить туда НЕ нюдсы, раз они их не смотрят и не проверяют? В противном случае, пиздёж.

Ответить
3
Виртуальный дым

Тоже думаю, почему бы им не сжевать хеш, который ты сам сгенеришь с фотки

Ответить
0
Виртуальный дым
Ответить
3
Олег Иванов
Ответить
3
Виктор Огай

Отличный план. Надежный, как швейцарские часы.

Ответить
2
Вася Пражкин

Сами снимки обещают не хранить и не передавать.

Учитывая, какой там бардак с секьюрностью, где-то оно осядет у админов, понятно, что помеченное как удаленное.

Ответить
1
Zhenia Dozova

Их в принципе не должно быть в виде картинок. Они зашифрованы по алгоритму, который не расшифровывается

Ответить
0
Вася Пражкин

Они зашифрованы по алгоритму

С чего Вы взяли, что это так? Это лишь утверждение PR-отдела FB, как там в реале - хз, Вам это никогда не покажут и не подтвердят.

Ответить
4
12 комментариев
Vadim Sigaev

PornHub сильно напрягся, на горизонте замаячил конкурент

Ответить
1
Sage Pointer

Чуть обрезал фото или поменял цвета - и хэш поменялся. Подозреваю, эту систему будет легко обойти.

Ответить
1
Konstantin Wirz

Там не такой хеш

Ответить
0
Sage Pointer

Некоторые операции не меняют, но некоторые меняют значительно:

Ответить
0
1 комментарий
Shenmue
Ответить
1
Argumenta Ambigua

Это я утром

Ответить
0
Владислав Руденко

ЖЕНЫ ЕМУ СВОЕЙ НЕ ХВАТАЕТ!!!

Ответить
0
Виртуальный дым

Сук

Ответить
0
Marhal_New _Arleana
Ответить
0
Виртуальный дым

Пусть мне отправляют

Ответить
0
Mikha Nanullov

Закачивай свою домашнюю парнушку нам, пока это не сделал кто-то другой!

Ответить
0
Ирина Китаева

ееее самое то

Ответить
0
Ирина Китаева

они предусмотрительно даже название своей шараги сменили, чтобы запутать всех

Ответить
0
Имя Фамилия

А ловко ты это придумал

Ответить
0
Золотая рыбка

Интересно. А если вставить туда какую-нибудь известную фотографию? Авторы программы будут требовать подтверждения о том, что на фото изображен ты? Давайте фото политиков вставим. Чтобы их никто не увидел.

Ответить
0
имя и фамилия

вааааще пахую

Ответить
0
Igor Karklin

А если я рекламную фотку кока-колы пришлю, ее не удасться запостить??

Ответить
0
Konstantin Wirz

Если она голая

Ответить
0
Виртуальный дым

Интересно, можно ли обучить нейронку генерить по хешу художественное текстовое описание того, что было на фото

Ответить
0
Виртуальный дым

Ахахаха))
А просто лица не достаточно теперь?)

Ответить
0
Павел Каташев

горячей линией Revenge Porn Helpline

Ммм... горячая

Ответить
0
Dino Zaur

Цукерберг создает новый PornHub?

Ответить
0
ИгорьOK

Нейросети:

Ответить
0
Crow

Загружать фотографии могут только лица старше 18 лет

Обделили самую незащищённую группу

Ответить
0
ИгорьOK

Это сбор контента для метавселенной?

Ответить
0
Парвиз Мадаминов

Неужели пезды настолько уникальны? Я думал все пезды одинаковы.

Ответить
0
Konstantin Prohorov

Отослать нюдсы чтобы избежать публикации нюдсов.
А они, блин, хороши!

Ответить
0
Stepan Trifonov

"Здравствуйте, я инспектор по борьбе с порноместью. К нам поступила информация, что против вас задумали что-то нехорошее.
Вы должны немедленно прислать мне нюдсы, чтобы мы могли защитить вас."

Ответить
0
Ант Тт

Звучит как...
Здравствуйте, это служба безопасности центробанка. Для того, чтобы на вас не взяли кредит мошенники необходимо подтвердить оформление кредита и перевести его на специальный счет в открытие.

Ответить
0
Cdd

“…но их должны были просматривать другие люди — чтобы вручную создать хеш. Руководитель службы безопасности Facebook Антигона Дэвис заявляла, что фотографии видела «только очень маленькая группа из около пяти специально обученных аналитиков”

Вспомнились «эксперты» из Ali G Indahouse ))https://m.youtube.com/watch?v=bW9CHIA8Jbk+&t=48s

Ali G InDaHouse Ali and his team do some reasearch
Ali G and his "experts"do some hard"research"
m.youtube.com
Ответить
0
sf

Lol kek
Других слов у меня просто нет

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0
Alexander Personazhe

Отправить нюдсы в компанию, которая многократно заветилась в утечках данных пользователей. Разве что-то может пойти не так?

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0
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