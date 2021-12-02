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Технологии
Артём Мазанов

Meta запустила технологию защиты от порномести: нужно отправлять свои обнажённые снимки, чтобы они не попали в соцсети Статьи редакции

Компания будет преобразовать фотографии в хеш. Сами снимки обещают не хранить и не передавать.

33 33 комментария
826 просмотров

Meta вместе с британской горячей линией Revenge Porn Helpline запустила платформу StopNCII.org. Запуск поддержали более 50 неправительственных организаций по всему миру. Об этом сообщается на сайте компании.

Аббревиатура NCII из названия обозначает «обмен интимными изображениями в интернете без согласия» (non-consensual sharing of intimate images). Meta считает, что публикации таких фотографий могут разрушить жизнь человека.

Компания предложила пользователям, чьи фотографии или видео опубликовали или могут опубликовать в фейсбуке и инстаграме, загрузить эти файлы, чтобы система могла их оперативно обнаружить. Файлы преобразуют в цифровой отпечаток, который соцсети и будут использовать.

Meta утверждает, что исходное изображение останется на устройстве пользователя, его никуда не загрузят и не будут передавать. Операция хэширования необратимая — по хэшу не получится восстановить оригинальное содержание файла.

Загружать фотографии могут только лица старше 18 лет.

После загрузки фотографий нужно создать уникальный PIN, по которому можно отслеживать статус проверок.

StopNCII.org уточняет, что технология может помочь удалить только фотографии, идентичные исходному файлу. Если к снимку применили фильтр или обрезали, алгоритм может не распознать его. Для таких изображений нужно создавать новую заявку.

Эту технологию Meta тестирует с 2017 года в Австралии. Тогда нужно было отправлять снимки себе в чате Messenger, но их должны были просматривать другие люди — чтобы вручную создать хеш. Руководитель службы безопасности Facebook Антигона Дэвис заявляла, что фотографии видела «только очень маленькая группа из около пяти специально обученных аналитиков». Позже функцию запустили и для пользователей США, Канады и Великобритании.

#новости #Facebook #instagram #meta #соцсети

33 33 комментария
1
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33 комментария
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Виртуальный дым

Запускаю защиту от порномести на TJ. Кидайте фотки в ЛС.

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21
Виртуальный дым

Цукерберг хочет нюдсов

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13
Виртуальный дым

@Морс Вишневый у тебя конкурент

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7
Argumenta Ambigua

@Морс Вишневый коль подняли тему, нет желания организовать пост с подборкой лучших нюдсов, что были по субботам, с лучшими коммами? Я бы с удовольствием почитал и, конечно же, посмотрел

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1
папа Кырр

так организуй, они в общем доступе

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2
Морс Вишневый

Предлагаешь создать тред имени Артура?

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0
Виртуальный дым

Божечки кошечки, ты жива

Ответить
0
Виртуальный дым

А разве тут выкладывают нюдсы?

Ответить
0
Виртуальный дым

И это не новость ИА «Панорама»

Ответить
14
Виртуальный дым

С Дитковский.png орнул

Ответить
10
Виртуальный дым

🥲👌🏻

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0
Артём Мазанов

я переживаю, что этот шедевр еще кто-то увидит

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2
Кирилл Вселенский

Хитро, на тж тоже есть защита от дикпиков

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6
Кирилл Вселенский

Отправляешь свой вахтеру

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8
Ху Эмай

Тебя банят. Ты защищен от ТЖ

Ответить
6
Владислав Руденко

НУ ЭТОТ ЦИРКОБЕГ И ХИТРЮГА!

Ответить
4
Виртуальный дым

ААХАХАХАХА

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3
Виртуальный дым

В описанном виде я могу загрузить любую картинку и ее начнут удалять у всех? Смешно.

Ответить
3
Артём Мазанов

Нет, у инсты давно работает технология которая отличает нюдсы от обычных фоток. Иногда конечно криво, но все же работает.

Ответить
0
капитал прожиточного минимума

Так если на сервере только хеш — то оригинальную картинку проанализировать уже не получится.
Если оригинальная всё-таки отправляется на сервер для анализа — что с ней происходит уже не проконтролируешь, если только на клиенте — то любые эти проверки можно обойти.

Ответить
0
Артём Мазанов

Ну вот тут конечно не знаю. Но, кажется, для таких случаев они что-то придумали, ведь это довольно очевидный кейс.

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0
Nick Rosenberg

Каким образом будут проверять что это действительно снимки голого человека и именно того, кто загружает?
Правильно, снимки будут модерироваться индусами, а для подтверждения прав нужно будет приложить селфи с паспортом.

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3
Бип Боп

новый уровень send nudes and bagina получаеца

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0
Виртуальный дым

Куда слать резюме?

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2
Никита Логинов

Это же гениально.

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2
Владислав Руденко

ЖЕНЫ ЕМУ СВОЕЙ НЕ ХВАТАЕТ!!!

Ответить
0
Виртуальный дым

Сук

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0
Marhal_New _Arleana
Ответить
0
Ху Эмай

Загружать фотографии могут только лица старше 18 лет.

А если вам еще нет 18, попросите родителей

Ответить
0
Виртуальный дым

Пусть мне отправляют

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0
Anton Gostev

обещают не

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0
Mikha Nanullov

Закачивай свою домашнюю парнушку нам, пока это не сделал кто-то другой!

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0
Виртуальный дым

ну рептилоид, ну хитрец

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0
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