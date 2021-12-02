Сотни членов банд годами общались через «самый защищённый» мессенджер Anom, хотя на самом деле разработчики сотрудничали с ФБР и передавали им все данные.

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Видео Vice



Продавец телефонов Anom показал изданию Motherboard видео, как сотрудники компании загружали на новые смартфоны программное обеспечение. Anom несколько лет продавала преступникам по всему миру модифицированные смартфоны со специальным шифрованием и «самым защищённым мессенжером», но на самом деле следила за клиентами — это было частью крупной операции ФБР и полиции Австралии. В документах, полученных изданием, описывается, как функционировала компания.

На видео показан ряд чёрных телефонов, которые лежат рядом друг с другом на деревянном столе. Они подключены к кабелю, которые соединены с другими проводами к компьютеру.

Оператор также показывает другой стол с другими телефонами, которые таким же образом подключены к компьютеру. Рядом со столами также стоят и коробки, расположенные одна поверх другой. Вероятнее всего, они готовы для отправки клиентам.

Компания Anom отправляла ФБР и австралийской полиции копию сообщений и данных с устройств. Согласно судебным документам, покупателями таких смартфонов были члены сотен преступных группировок по всему миру.

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении Motherboard, продавцам из разных стран отправляли больше 300 устройств. Например, в Австралию перевезли 200 смартфонов, в Швецию — 60, в Новую Зеландию — 10. В документах также значились имена продавцов и модель отправленного телефона.

Помимо этого, в документах указано, что продавцы Anom могли войти в панель, на которой видно все проданные устройства, номера IMEI, ник пользователя, страну и срок подписки на устройство. Несколько нынешних сотрудников компании также рассказали, что у них были групповые чаты для организации бизнеса. Они использовали для обмена сообщениями приложение Wire.

Документы, скриншоты рабочих программ и видео доказывают, что Anom функционировала как настоящая организация, у которой были способы отслеживания продаж, списки продавцов и покупателей, их адреса и круглосуточная поддержка для оказания помощи клиентам. При этом сами сотрудники Anom не знали, что их устройства следят за клиентами, а компания сотрудничает с ФБР.