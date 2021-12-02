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Технологии
Сергей Исенеков

Продавец телефонов в Австралии следил за преступниками для спецоперации ФБР. Теперь он показал, как это было устроено Статьи редакции

Сотни членов банд годами общались через «самый защищённый» мессенджер Anom, хотя на самом деле разработчики сотрудничали с ФБР и передавали им все данные.

25 25 комментариев
2351 просмотров
Видео Vice

Продавец телефонов Anom показал изданию Motherboard видео, как сотрудники компании загружали на новые смартфоны программное обеспечение. Anom несколько лет продавала преступникам по всему миру модифицированные смартфоны со специальным шифрованием и «самым защищённым мессенжером», но на самом деле следила за клиентами — это было частью крупной операции ФБР и полиции Австралии. В документах, полученных изданием, описывается, как функционировала компания.

На видео показан ряд чёрных телефонов, которые лежат рядом друг с другом на деревянном столе. Они подключены к кабелю, которые соединены с другими проводами к компьютеру.

Оператор также показывает другой стол с другими телефонами, которые таким же образом подключены к компьютеру. Рядом со столами также стоят и коробки, расположенные одна поверх другой. Вероятнее всего, они готовы для отправки клиентам.

Компания Anom отправляла ФБР и австралийской полиции копию сообщений и данных с устройств. Согласно судебным документам, покупателями таких смартфонов были члены сотен преступных группировок по всему миру.

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении Motherboard, продавцам из разных стран отправляли больше 300 устройств. Например, в Австралию перевезли 200 смартфонов, в Швецию — 60, в Новую Зеландию — 10. В документах также значились имена продавцов и модель отправленного телефона.

Помимо этого, в документах указано, что продавцы Anom могли войти в панель, на которой видно все проданные устройства, номера IMEI, ник пользователя, страну и срок подписки на устройство. Несколько нынешних сотрудников компании также рассказали, что у них были групповые чаты для организации бизнеса. Они использовали для обмена сообщениями приложение Wire.

Документы, скриншоты рабочих программ и видео доказывают, что Anom функционировала как настоящая организация, у которой были способы отслеживания продаж, списки продавцов и покупателей, их адреса и круглосуточная поддержка для оказания помощи клиентам. При этом сами сотрудники Anom не знали, что их устройства следят за клиентами, а компания сотрудничает с ФБР.

Летом 2021 года стало известно, что ФБР запустило защищённый мессенджер под названием Anom, которое пользовалось популярностью среди членов преступных группировок. Благодаря тому, что оно отслеживало и пересылало все сообщения и информацию с устройств, спецслужбы задержали больше 800 человек в 18 странах.

Приложение под прикрытием: ФБР запустило…
Ведомство несколько лет собирало данные преступников, пока те думали, что всё безопасно.
tjournal.ru

#новости #мессенджеры #фбр #приватность

25 25 комментариев
26
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25 комментариев
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Chikk

ФБР запустило защищённый мессенджер под названием Anom, которое пользовалось популярностью среди членов преступных группировок

Телеграм - это же другое, да?

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16
Dmitry Sursin

То есть ты хочешь сказать: Через несколько лет(или когда там Дуров признается) - произойдёт самое громкое дело против детской понографии и продаже наркотиков?

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3
Chikk

Я такое говорить не буду. Слишком много народу порваться может, ещё забанят и по IP вычислят. Это целая церковь уже. :)

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1
Dmitry Sursin

Главное про Дени Вильнёва не говори плохого... Ещё про Демократическую партию США... А главное - если видишь пост про тему дизлайков - не пиши под ним.
Во всех остальных случаях - кнопка игнорировать существует.

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1
Jared

Главное про Дени Вильнёва не говори плохого

Надеюсь, такая шиза только на дтф водится

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0
пепси

Я те щас за Вильнёва...

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0
Виртуальный дым

А кто его будет вести, неужто росгвардия?

Ответить
0
пепси

IRC чат — вот это другое

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1
Кирилл Вселенский

Тж это другое

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0
Виртуальный дым

Обожаю каргокульт.
Надеюсь вы все вернётесь в Вотсапы и вайберы.

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0
Андрей Рядькин

паша такой же видос потом покажет

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3
Денис Пронин

Миллион таких видосов снятых с телефонов пользователей

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1
Вася Пражкин

Зря что ли Паша геочаты запускал в ТГ?

Ответить
0
Виртуальный дым

Что даёт геочат?

Ответить
0
пепси

Геочаттинг

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1
Виртуальный дым

300 крон

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0
Ху Эмай

Кругом обман

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2
Светлодиодные модули

Слив данных сотрудникам ФБР или полное удаление Anom в Австралии

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2
Shenmue

У компании Anom должно быть название SKUNK

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1
hangover oner

дуров даже и не скрывает что сотрудничает со сцецслужбами))

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–2
taraskiy lotots

Да, он мне тоже давеча по пьяни проговорился

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3
Виртуальный дым

Как не скрывает?

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0
Максим Соколовский

житья не дают преступникам конечно

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0
Виртуальный дым

На видео показан ряд чёрных телефонов, которые лежат рядом друг с другом на деревянном столе. Они подключены к кабелю, которые соединены с другими проводами к компьютеру.

Когда посмотрел видео, нихера не понял и решил прочитать таки статью, спасибо

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0
Виртуальный дым

Нормальная шпионская операция. А не вот это "ну ка миллиард граждан сдайте все ключи мы тут якобы 3.5 преступника ловим"

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0
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