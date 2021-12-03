«Самый передовой человекоподобный робот» Ameca пытается нравиться людям, но некоторых пугает естественность его движений.

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Робот Ameca Скриншот из видео Engineered Arts

Компания Engineered Arts позиционирует себя как ведущего британского разработчика человекоподобных развлекательных роботов. 2 декабря она представила свою новую разработку — робота Ameca, который должен, по задумке создателей, «кокетничать» с людьми на мероприятиях и нравиться им.

Инженеры при создании Ameca сфокусировали усилия на максимально естественной имитации движений и мимики человека. Сейчас робот не может даже ходить, зато его система датчиков и приводов под управлением нейросети позволяет программировать на языке Python сложные последовательности движений руками, пальцами, лицевыми «мышцами» и глазами.

Комментаторы на ютубе отметили «невероятный уровень ИИ», «безумный уровень детализации» и «естественные движения» робота, предположив, что Ameca станет хорошей заменой Марку Цукербергу. Однако пользователи твиттера отреагировали иначе — те же самые качества робота напугали их.

Marques Brownlee @MKBHD



Internally: nope nope nope nope nope Guys calm down, stop freaking out, it's just a bunch of actuators and motors with rubber stretched over them to simulate facial movement. It's all preprogrammed. It's just for research.Internally: nope nope nope nope nope https://twitter.com/terrill/status/1466383240223207429 Ребят, спокойно, не надо нервничать, это просто куча приводов и моторов с натянутой на них резиной для имитации лицевой мимики. Это всё запрограммировано. Это просто для исследований. Внутри: не-не-не-не-не

mattson tomlin @mattsontomlin



NO. As the current writer on Terminator and the director of a movie with an android uprising, I would just like to say:NO. https://twitter.com/terrill/status/1466383240223207429 Как нынешний сценарист «Терминатора» и режиссёр фильма про восстание андроидов, я просто хотел бы сказать: НЕТ

Chase Stuver @bigstubbs25 @terrill yoooo we have to chill on robots, there’s been 2 million movies made on why this is a bad idea Эээй, мы должны притормозить с роботами, уже есть пара миллионов фильмов о том, почему это плохая идея

Jacob Brill @JacobbBrill @terrill How it’ll start vs How it’s going to go [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5a2f640f-f53f-5317-b103-3557173401ce\/","width":750,"height":1334}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b3e6bc5e-6799-53f6-ab05-6878735238a8\/","width":750,"height":1334}}}] Как это начинается и что будет дальше

Casey Neistat @Casey not looking forward to having to fight this thing https://twitter.com/terrill/status/1466383240223207429 С нетерпением жду, когда придётся сразиться с этой штукой

Один из пользователей возразил на это, заметив, что Ameca не имеет настоящего искусственного интеллекта, а всего лишь следует заданным указаниям. Об этом явно говорят и сами сотрудники компании Engineered Arts. Поэтому страх перед Ameca не имеет рациональных оснований. Твит, похоже, не убедил других пользователей и вызвал дискуссию о перспективах искусственного интеллекта и потенциальных угрозах человечеству.

Silent Approval @Silent_Approval @terrill Why is everyone freaking out about this. The facial expressions are quit good. But these are preprogrammed. The machine isn't making these on it's own accord. You're watchin a pre-defined set to actions. It's like watching a movie or listening to a song that's been recorded. Почему все волнуются по этому поводу. Да, мимика получилась неплохой. Но всё это запрограммировано. Машина не делает что-то по своему желанию. Вы наблюдаете за предопределённым набором действий. Это похоже на просмотр фильма или прослушивание песни, которые записали заранее

Sir_Story @SirStory2 @Silent_Approval



🙂 @terrill When I listen to a recorded song I dont think to myself, "Hey, this music might one day destroy the human race." Когда я слушаю записанную песню, я не думаю про себя «эй, эта музыка может однажды уничтожить человечество»

sabby @sabbysuesays @Silent_Approval @terrill In 2017, chatbots deviated from the programmed script to create their own language. They communicated, learned from it, and then created their own coded language. If they can evolve through communication beyond their programming, anything is possible. В 2017 году чат-боты отклонились от программы, чтобы создать собственный язык. Они общались и обучались, а затем начали создавать свой собственный закодированный язык. Если они могут развиваться за границами дозволенного программой через общение друг с другом — возможно всё