Британские инженеры представили робота с «жестами и мимикой человека» — это восхитило и напугало людей в сети Статьи редакции
«Самый передовой человекоподобный робот» Ameca пытается нравиться людям, но некоторых пугает естественность его движений.
Компания Engineered Arts позиционирует себя как ведущего британского разработчика человекоподобных развлекательных роботов. 2 декабря она представила свою новую разработку — робота Ameca, который должен, по задумке создателей, «кокетничать» с людьми на мероприятиях и нравиться им.
Инженеры при создании Ameca сфокусировали усилия на максимально естественной имитации движений и мимики человека. Сейчас робот не может даже ходить, зато его система датчиков и приводов под управлением нейросети позволяет программировать на языке Python сложные последовательности движений руками, пальцами, лицевыми «мышцами» и глазами.
Комментаторы на ютубе отметили «невероятный уровень ИИ», «безумный уровень детализации» и «естественные движения» робота, предположив, что Ameca станет хорошей заменой Марку Цукербергу. Однако пользователи твиттера отреагировали иначе — те же самые качества робота напугали их.
Один из пользователей возразил на это, заметив, что Ameca не имеет настоящего искусственного интеллекта, а всего лишь следует заданным указаниям. Об этом явно говорят и сами сотрудники компании Engineered Arts. Поэтому страх перед Ameca не имеет рациональных оснований. Твит, похоже, не убедил других пользователей и вызвал дискуссию о перспективах искусственного интеллекта и потенциальных угрозах человечеству.
Сейчас Ameca можно купить или арендовать для мероприятия. Робот построен на модульной платформе, так что его несложно переделать под собственные нужды. Специалисты Engineered Arts надеются, что со временем у них получится научить Ameca ходить, хотя они отмечают, что ходьба — сложная задача для робота, и предыдущие попытки создать ходячего двуногого робота были неудачными.