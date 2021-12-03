ИТ-специалисты рассказали о возможной блокировке Tor в России Статьи редакции
На проблемы с доступом пользователи жалуются с начала декабря.
- Сервис не работает в России со 2 декабря, говорится на сайте мониторинга цензуры в интернете по всему миру OONI Explorer. Специалисты платформы провели 15 тестов для проверки работы ПО, из которых ни один не сработал.
- О блокировке также написал в Twitter исследователь сетевых блокировок ValdikSS. По его словам, Tor начали блокировать крупнейшие российские провайдеры и мобильные операторы. Недоступны почти все IP-адреса, которые использует Tor, и связанные с ним системы.
- «Роскомсвобода» написало, что пользователи начали жаловаться на недоступность сервиса с 1 декабря.
- Сбои наблюдаются в том числе в отдельных подсетях «Ростелекома», МТС, Beeline, Tele2 и «Мегафона».
- Tor — открытый сервис, который позволяет обходить блокировку сайтов и устанавливать анонимное сетевое соединение.
- У части редакторов TJ после запуска не работал Tor Browser, использующий технологии Tor. Работоспособность восстановилась после запроса непубличных узлов (мостов).
- Специалист «Роскомсвободы» Вадим Мисбах-Соловьев уточнил, что «списки мостов тоже вполне себе публичны». «И если провайдеры зададутся целью, то им не составит труда и эти списки скачивать и добавлять в блок-лист», — добавил он.
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У большинства как раз работает. А если дополнительно завернуть в прокси - то и у 100%.
Похоже, блокировка затрагивает в основном Москву.
Похоже, блокировка затрагивает в основном Москву. Сервис http://Globalcheck.net @zd_vladislav сообщает о блокировке на Билайне, МТС, Мегафоне, Йоте МСК.
В тему на NTC добавил тесты Ripe Atlas, Globalcheck и ping-admin.
В тему на NTC добавил тесты Ripe Atlas, Globalcheck и ping-admin.
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