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Технологии
vc.ru

ИТ-специалисты рассказали о возможной блокировке Tor в России Статьи редакции

На проблемы с доступом пользователи жалуются с начала декабря.

  • Сервис не работает в России со 2 декабря, говорится на сайте мониторинга цензуры в интернете по всему миру OONI Explorer. Специалисты платформы провели 15 тестов для проверки работы ПО, из которых ни один не сработал.
  • О блокировке также написал в Twitter исследователь сетевых блокировок ValdikSS. По его словам, Tor начали блокировать крупнейшие российские провайдеры и мобильные операторы. Недоступны почти все IP-адреса, которые использует Tor, и связанные с ним системы.
  • «Роскомсвобода» написало, что пользователи начали жаловаться на недоступность сервиса с 1 декабря.
  • Сбои наблюдаются в том числе в отдельных подсетях «Ростелекома», МТС, Beeline, Tele2 и «Мегафона».
  • Tor — открытый сервис, который позволяет обходить блокировку сайтов и устанавливать анонимное сетевое соединение.
Тесты OONI Explorer
  • У части редакторов TJ после запуска не работал Tor Browser, использующий технологии Tor. Работоспособность восстановилась после запроса непубличных узлов (мостов).
  • Специалист «Роскомсвободы» Вадим Мисбах-Соловьев уточнил, что «списки мостов тоже вполне себе публичны». «И если провайдеры зададутся целью, то им не составит труда и эти списки скачивать и добавлять в блок-лист», — добавил он.

#новости #tor #блокировки

2582 просмотров
41 41 комментарий
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41 комментарий
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Террористический месяц

Мало людям ненаходы, так теперь ещё и это

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18
Брюс Литр

Без наезда, но нахуй обычным людям тор? Типа че вы в нем делаете?

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–1
Террористический месяц

тебя ебёт?

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39
Брюс Литр

меня ебёт

Ответить
–4
Террористический месяц

кто? можно телефончик?

Ответить
9
Террористический месяц

можно тоже?

Ответить
6
Брюс Литр

если ты Into traps, то все возможно

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2
Террористический месяц

попрыгай, отойдёт)))))

Ответить
4
Террористический месяц

попрыгай, отойдёт)))))

Ответить
0
Anton Golovanov

Обхожу блокировки. Один из самых простых способов.

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3
Алексей Иванов

Лук продаем

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2
Террористический месяц

Раз юзают - значит, что-то делают. Раз ты не юзаешь - значит, тебе и не надо 🤷🏻‍♂️

Ответить
2
Террористический месяц

На тж сижу

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1
Террористический месяц

На рутрекер и ещё пару сайтов захожу. Че сразу наркотики-то.

Ответить
1
Rusty Nail

Хорошая попытка ВВП

Ответить
0
Зоибана Вафля

У меня робит хех. ну настало время заняться service tor start, tor bridges, i2p.

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7
ユリー シャネ

ок,
провайдер — VPN — TOR
Для большинства так даже безопаснее будет, при условии, что ВПН нормальный, то есть не бесплатный.

Ответить
4
Террористический месяц

С этим разбираются

Ответить
2
Он Самый

Внутренняя эмиграция становится все сложнее

Ответить
1
Тимур Мансонуров

Внутренняя - это от закладки к закладке?

Ответить
8
Террористический месяц

Ну кто там писал мне что не заблочат инет?

Ответить
0
Террористический месяц

тебе кто то писал?

Ответить
6
Террористический месяц

да местные революционеры же

Ответить
0
Террористический месяц

таких здесь не водится

Ответить
1
Террористический месяц

ага

Ответить
0
Alexey A.

какая разница, если не заблочили?

Ответить
0
Террористический месяц

ты новость читал или просто высрал коммент?

Ответить
0
Alexey A.

Что сказать-то хотел? Тор не заблочили, а лишь на полшишки осложнили доступ к нему для некоторых юзеров.

Ответить
–1
Террористический месяц

интересное пол шишки, когда у большинства не работает, ясно

Ответить
0
Alexey A.

У большинства как раз работает. А если дополнительно завернуть в прокси - то и у 100%.

Похоже, блокировка затрагивает в основном Москву.

https://twitter.com/ValdikSS/status/1466795023928897536

ValdikSS @ValdikSS
Похоже, блокировка затрагивает в основном Москву. Сервис http://Globalcheck.net @zd_vladislav сообщает о блокировке на Билайне, МТС, Мегафоне, Йоте МСК.

В тему на NTC добавил тесты Ripe Atlas, Globalcheck и ping-admin.
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–1
Alexey A.

Внутримкадыши - это не большинство. У меня в мухосранске все работает.

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–1
ユリー シャネ

издержки жизни в автократиях

Ответить
2
Ochered Syka

Эта хуйня не контрится, точнее контрится, но иначе, типа как у батьки, нашли впн в телефоне, сядешь на бутылку.

Ответить
1
ユリー シャネ

Создать лишний головняк этим можно, собственно как будто правительство чем-то кроме этого занимается.

Ответить
0
Террористический месяц

Когда уже введут уголовку за создание собственного впн сервера.
Все сиськи мнут. Нет, чтобы сразу раз и все заблочили.

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1
Славой Жижек

а ежели для работы нужен? пускай тогда хоть для ип лазейку оставят...

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0
Террористический месяц

Так нашей власти срать на бизнес.

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0
Террористический месяц

Только после перезапуска смог подключиться.

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0
Ivan Sergeev

работаем

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0
Ivan Sergeev

метро люблино :)

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0
Leo Bonhart

У меня работает, хз. Обрубленные сайты открывает. Даже без всяких настроек через мост, просто запускается. Другой вопрос, что может быть провайдер может видеть, что я юзаю тор.
Не знаю, его даже в Китае не смогли обрубить, российские двоечники тем более не смогут.

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0
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