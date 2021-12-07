Журналистка Vice уверена: не получится создать живой виртуальный мир без обнажённой груди и пенисов. И полагает, что правила о «взрослом» контенте будут такими же стерильными, как у Instagram и Facebook.

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Вход в регион «для взрослых» в виртуальном мире Second Life Изображение Ars Technica

Осенью Марк Цукерберг объявил, что компания Facebook меняет своё название на Meta и начинает строить Метавселенную — единый виртуальный мир, внутри которого будут работать все онлайн-сервисы, игры и приложения, и в котором люди будут работать, развлекаться и просто жить. Инженеры и энтузиасты технологий приводят массу доводов, почему Метавселенную нужно создавать, и не меньше доводов — почему создать её не получится.

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Редактор Vice Саманта Коул считает, что у Цукерберга не получится сделать Метавселенную по-настоящему живым миром — просто потому, что компания создаёт её очищенной от любых проявлений секса. И это, по словам Коул, сделает Метавселенную Цукерберга такой же «отстойной и умирающей», как фейсбук.

Время до появления пениса

Разработчики игр полушутливо используют этот термин, чтобы обозначить, за какой срок пользователи смогут изобразить в игре мужской половой член. Чем свободнее правила игры, тем легче вставить в неё пенис тем или иным способом: описать, нарисовать или выложить из игровых предметов. В нелинейных играх с открытым миром показатель Time to Penis (TTP) особенно мал — в них, как и в реальности, можно найти сотни способов изобразить член.

Бета-версия градостроительного симулятора SimCity 2013 года с очень малым показателем TTP

В 2003 году вышла онлайн-игра Second Life — трёхмерный виртуальный мир без определённых правил, где пользователи в виде аватаров могут заниматься чем угодно. И люди не преминули наполнить игру сексом: уже на стадии бета-тестирования они начали приделывать своим аватарам вторичные половые признаки, которые со временем становились всё более настраиваемыми. А вскоре принцип TTP получил в Second Life буквальное воплощение: одно из интервью, которое проходило в виртуальном мире игры и транслировалось в прямом эфире, прервали летающие танцующие члены.

Как пытаются бороться с пенисами

Не всем игроделам такое по душе, из-за чего они стараются максимально увеличить показатель TTP — то есть, затруднить создание члена в игре. В идеале — сделать это полностью невозможным, когда TTP равен бесконечности. Например, у онлайн-игры LEGO Universe была целая команда разработчиков, которая занималась только проблемой Time to Penis. Однако никакие технические ухищрения вроде систем автоматического удаления не помогали — сама игра была, по сути, конструктором и позволяла собирать предметы любой формы.

Megan Fox (🛹🐦 OUT NOW) @glassbottommeg The moderation costs of LEGO Universe were a big issue in general. They wanted a creative building MMO with a promise of zero penises seen. Затраты на модерацию LEGO Universe вообще были огромной проблемой. Они хотели творческую строительную многопользовательскую онлайн-игру, игроки которой никогда не столкнулись бы с пенисами

Можно предположить, что компания Meta будет использовать примерно такой же подход при создании Метавселенной. Это видно по тому, как она модерирует свои сервисы. Facebook ещё в 2008 году начал удалять посты, где видны соски женской груди, а теперь пытается вытеснить из соцсети даже нарисованные намёки на половые признаки — пока только в рекламе. Instagram периодически так ужесточает политику модерации, что в бан попадают проверенные секс-просветители и бренды продукции для полового здоровья.

Наконец, в распоряжение Financial Times попала служебная записка Эндрю Босворта, который в 2022 году займёт пост технического директора Meta и будет курировать работу над Метавселенной. В записке Босворт сообщил, что виртуальная реальность часто бывает «токсичной средой», особенно для женщин и меньшинств, и выразил желание, чтобы Метавселенная имела «почти диснеевский уровень безопасности». Хотя тут же признал: добиться этого будет практически невозможно.

Почему миры без пенисов не выживают

Игра LEGO Universe закрылась через полтора года после запуска из-за «неудовлетворительного дохода». Трудно сказать, сыграли ли в этом свою роль огромные затраты на модерацию в попытках создать вселенную, зачищенную от всяких намёков на секс. Но можно с уверенностью говорить, что все долгоживущие виртуальные миры последних 30 лет либо явно помогали сократить Time to Penis, либо по крайней мере не мешали сексуальному поведению игроков.

Где бы люди ни собрались в интернете, некоторые из них захотят перевести общение в интимную плоскость. И везде, где можно общаться текстом, голосом, жестами или картинками, люди найдут способ устроить виртуальный половой акт. Тогда как без этого сможет обойтись целая Метавселенная?

Текстовые многопользовательские игры (Multi-User Dungeons) ещё в начале 1990-х годов собирали вокруг себя сообщества, участники которых встречались и женились, продолжая своё виртуальное интимное общение в реальной жизни. Эти миры обычно не были построены вокруг секса, но он появлялся сам собой в личных сообщениях и скрытых локациях.

Second Life, став одним из первых трёхмерных виртуальных онлайн-миров, также отличился крайне малым показателем TTP. В нём можно выбирать половые признаки для своего аватара на любой вкус, посещать огромные секс-клубы и целые регионы «для взрослых». В 2015 году Twitch вовсе запретил игрокам в Second Life создавать прямые трансляции из-за непредсказуемого появления «взрослой тематики» в кадре.

Игровой момент в Second Life Изображение Vice

Несмотря на все неудобства, которые создаёт сексуализация игрового мира, разработчики Second Life никогда не пытались её ограничить. И вот уже 18 лет люди продолжают посещать виртуальный мир, общаться в нём, заниматься сексом и создавать соответствующий контент. Сейчас в игре насчитывается 258 миров «для взрослых», 8876 вариантов пениса для аватаров и 4591 вариант вагины. А сексуальное поведение игроков сформировало целую отрасль виртуальной экономики, включая платные стриптиз-клубы и эскорт-услуги.

Если позволить людям создавать новые формы и экспериментировать с аватарами, то кто-то наверняка захочет сделать себе язык длиной в 30 сантиметров или принять форму члена с устрашающим лицом. Попытка убрать пенисы из Метавселенной неизбежно ограничит свободу творчества и самовыражения пользователей.

Со временем модераторам придётся запрещать всё больше вещей и действий, потому что пользователи будут находить всё новые способы изобразить член или женскую грудь. В итоге может получиться нечто вроде религиозной антиутопии с обилием странных ограничений. В Second Life люди играют уже почти два десятка лет, потому что это свободный и непредсказуемый мир, который меняется едва ли не каждый день. Захотят ли они посещать Метавселенную, которая будет полностью стерильна — непонятно.

Создатель термина «Метавселенная» фантаст Нил Стивенсон отмечал в романе «Лавина», что свобода самовыражения — один из главных факторов успеха виртуального мира. Трудно представить, что никто из миллиардов пользователей Метавселенной не захочет принять облик гигантского говорящего члена или сделать себе женскую грудь невероятных размеров. Создатель Second Life заметил, что успех игры определила неограниченная свобода внутри неё, пусть даже она часто идёт вразрез с нормами морали.

Палмер Лаки, создатель компании Oculus VR, на основе технологий которой Цукерберг теперь строит Метавселенную, выразился ещё лаконичнее.