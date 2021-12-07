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Технологии
Никита Логинов

Китай использовал ИИ в разработке электромагнитного оружия — это позволило создать мощнейший в мире пистолет Гаусса Статьи редакции

Инженеры утверждают, что без нейросетей они не смогли бы добиться такого уровня эффективности разработки.

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Электромагнитная рельсотронная пушка на китайском десантном корабле Изображение Global Times

Специалисты Военно-морского инженерного университета в Ухане рассказали об успешном использовании нейросетей в разработке электромагнитного оружия. С их помощью инженеры создали пистолет Гаусса рекордной мощности, а теперь работают над электромагнитными пушками для кораблей. Об этом пишет South China Morning Post.

Пушка Гаусса — один из самых простых и распространённых видов электромагнитного оружия. На проводящие катушки внутри ствола подаётся краткий и очень мощный импульс тока, который создаёт электромагнитное поле — оно разгоняет намагниченный снаряд и выбрасывает его из ствола.

Принцип действия пушки Гаусса Изображение Wikimedia

Такое оружие позволяет вести бесшумную стрельбу с малой отдачей даже в космосе, причём энергию выстрела можно наращивать простым удлинением ствола с катушками. Но энергоэффективность пушек Гаусса очень мала: самая мощная портативная винтовка, американская GR-1 Anvil при внушительных размерах обеспечивает энергию выстрела всего 85 джоулей — на уровне пневматического пистолета.

Винтовка Гаусса GR-1 Anvil Фото Arcflash Labs

Китайские инженеры рассказали, что первые образцы их пушки Гаусса были похожи на GR-1 Anvil, но нейросеть быстро отбросила их и стала вырабатывать более компактные варианты. Она предложила ряд оптимизаций, которые позволили увеличить эффективность оружия в несколько раз.

Финальный прототип китайских военных инженеров превратился из винтовки в пистолет с длиной ствола всего 12 сантиметров, при этом его дульная энергия достигла 150 джоулей. Это сравнимо с огнестрельными винтовками мелкого калибра.

Сейчас военно-морской флот Китая также начал использовать ИИ в работах над корабельными рельсотронами — разновидностью электромагнитных пушек, которые разгоняют снаряд двумя токопроводящими «рельсами» вместо катушек. Рельсотроны способны стрелять на 150-200 километров, причём скорость снаряда может превышать 6000 километров в час — то есть, такие электромагнитные пушки заменяют собой гиперзвуковое ракетное оружие.

#новости #ии #нейросети #оружие #китай

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12 комментариев
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Damir ReDevil

Лет через 10 такими темпами ИИ вообще весь мир перевернет. В интересное время живем

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4
Люц Шнайдер

Первым делом оптимизирует количество людей. Ведь если люди голодают или имеют имеют невысокий достаток, значит их где-то слишком много или неподходящие условия для жизни.

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0
Damir ReDevil

Вчера посмотрел этот видос и узнал, что за 100 лет население Нигерии скакнуло с 16 млн тогда до 211 млн сейчас. Вот где перенаселение и неконтролируемая рождаемость

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1
Люц Шнайдер

Ну вот и первый кандидат.

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0
rustyrazor

В целом по миру очень низкий уровень рождаемости, даже в Индии одна женщина имеет в среднем 2.1 ребенка (порог воспроизведения). Так что от Нигерии ничего страшного не будет.

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0
Damir ReDevil

По прогнозам к 2050 или через 50 лет (зарамятовал)Нигерия обойдет Индию. Так что я бы так не говорил. У них 5 детей на женщину

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0
Добро и позитив

Коснется напрямую это только цивилизованных стран. Разрыв станет еще сильнее.

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0
Сталин спас Россию

@MMT смотри чё тут "варвары" делают))

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4
Удивленный звук

Специалисты Военно-морского инженерного университета в Ухане рассказали об успешном использовании нейросетей в разработке коронавируса

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2
Удивленный звук

Электромагнитная рельсотронная пушка

ну каково название, а.
взял и пошел мочить печенегов-половцев

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1
Люц Шнайдер

Мощь! Дали пиндосам пососать!

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1
Удивленный звук

кончает тот кто трахает последним

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