Инженеры утверждают, что без нейросетей они не смогли бы добиться такого уровня эффективности разработки.

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Электромагнитная рельсотронная пушка на китайском десантном корабле Изображение Global Times

Специалисты Военно-морского инженерного университета в Ухане рассказали об успешном использовании нейросетей в разработке электромагнитного оружия. С их помощью инженеры создали пистолет Гаусса рекордной мощности, а теперь работают над электромагнитными пушками для кораблей. Об этом пишет South China Morning Post.

Пушка Гаусса — один из самых простых и распространённых видов электромагнитного оружия. На проводящие катушки внутри ствола подаётся краткий и очень мощный импульс тока, который создаёт электромагнитное поле — оно разгоняет намагниченный снаряд и выбрасывает его из ствола.

Принцип действия пушки Гаусса Изображение Wikimedia

Такое оружие позволяет вести бесшумную стрельбу с малой отдачей даже в космосе, причём энергию выстрела можно наращивать простым удлинением ствола с катушками. Но энергоэффективность пушек Гаусса очень мала: самая мощная портативная винтовка, американская GR-1 Anvil при внушительных размерах обеспечивает энергию выстрела всего 85 джоулей — на уровне пневматического пистолета.

Винтовка Гаусса GR-1 Anvil Фото Arcflash Labs

Китайские инженеры рассказали, что первые образцы их пушки Гаусса были похожи на GR-1 Anvil, но нейросеть быстро отбросила их и стала вырабатывать более компактные варианты. Она предложила ряд оптимизаций, которые позволили увеличить эффективность оружия в несколько раз.

Финальный прототип китайских военных инженеров превратился из винтовки в пистолет с длиной ствола всего 12 сантиметров, при этом его дульная энергия достигла 150 джоулей. Это сравнимо с огнестрельными винтовками мелкого калибра.