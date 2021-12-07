Китай использовал ИИ в разработке электромагнитного оружия — это позволило создать мощнейший в мире пистолет Гаусса Статьи редакции
Инженеры утверждают, что без нейросетей они не смогли бы добиться такого уровня эффективности разработки.
Специалисты Военно-морского инженерного университета в Ухане рассказали об успешном использовании нейросетей в разработке электромагнитного оружия. С их помощью инженеры создали пистолет Гаусса рекордной мощности, а теперь работают над электромагнитными пушками для кораблей. Об этом пишет South China Morning Post.
Пушка Гаусса — один из самых простых и распространённых видов электромагнитного оружия. На проводящие катушки внутри ствола подаётся краткий и очень мощный импульс тока, который создаёт электромагнитное поле — оно разгоняет намагниченный снаряд и выбрасывает его из ствола.
Такое оружие позволяет вести бесшумную стрельбу с малой отдачей даже в космосе, причём энергию выстрела можно наращивать простым удлинением ствола с катушками. Но энергоэффективность пушек Гаусса очень мала: самая мощная портативная винтовка, американская GR-1 Anvil при внушительных размерах обеспечивает энергию выстрела всего 85 джоулей — на уровне пневматического пистолета.
Китайские инженеры рассказали, что первые образцы их пушки Гаусса были похожи на GR-1 Anvil, но нейросеть быстро отбросила их и стала вырабатывать более компактные варианты. Она предложила ряд оптимизаций, которые позволили увеличить эффективность оружия в несколько раз.
Сейчас военно-морской флот Китая также начал использовать ИИ в работах над корабельными рельсотронами — разновидностью электромагнитных пушек, которые разгоняют снаряд двумя токопроводящими «рельсами» вместо катушек. Рельсотроны способны стрелять на 150-200 километров, причём скорость снаряда может превышать 6000 километров в час — то есть, такие электромагнитные пушки заменяют собой гиперзвуковое ракетное оружие.