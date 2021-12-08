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Технологии
Артём Мазанов

«Яндекс» представил второе поколение «Станции»: новый звук и дизайн, управление умным домом без подключения к сети Статьи редакции

«Алиса» тоже получила обновление — научилась разговаривать шёпотом и сочинять сказки с помощью языковой модели, обученной на суперкомпьютерах.

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1419 просмотров

«Яндекс» представил «Станцию» на ежегодной конференции YaC 2021. Её назвали первым устройством новой линейки. Колонку начнут продавать в первой половине 2022 года.

Новую колонку оснастили «умным звуком»: два широкополосных динамика общей мощностью 30 ватт и «особая» акустическая решётка с апериодической структурой, которая, по словам компании, меньше обычной искажает проходящий через неё звук.

В «Яндексе» рассказали, что акустические эффекты помещения компенсирует технология room correction. «Поэтому куда бы человек ни поставил колонку, она будет звучать одинаково хорошо», — добавили там.

Новая колонка по силуэту похожа на первую, но дизайн обновили: вместо кольца с управлением уровня звука — полноценная светящаяся панель. Управлять громкостью можно нажатием на панель.

Кнопка выключения микрофона теперь находится сзади.

«Станция» будет доступна в четырёх цветах: антрацит, кобальт, песочный и медный.

«Станция» второго поколения может взаимодействовать с большинством устройств «умного дома» даже без подключения к интернету. Она поддерживает протокол Zigbee, а в будущем будет ещё поддерживать протокол Matter (находится в разработке). Компания выпустит приложение «Дом с Алисой», с помощью которого можно будет управлять всеми устройствами.

На конференции рассказали, что компания продала уже два миллиона колонок с голосовым помощником «Яндекса». «Алиса» теперь поддерживает общение шёпотом. Она перейдет на него, если человек сам начнёт говорить тихо.

«Алиса» научилась понимать, когда человек говорит шёпотом, благодаря нейросети, которая распознаёт шёпот по звуковому спектру. Голосовой ассистент также может отличить шёпот от глухого голоса, который может быть при простуде. «Оказалось, что они похожи по спектру, и поначалу „Алиса“ их часто путала», — рассказали в компании.

Дело в том, что шёпот — это не просто тихий звук. Люди шепчут без использования голосовых связок, поэтому звуковой спектр шёпота и обычной речи различаются.

«Яндекс»

«Алиса» также научилась сочинять сказки, она придумывает с помощью языковой модели из семейства YaLM, обученной на суперкомпьютерах «Яндекса». Генерация сказок станет доступна в конце декабря.

Это уже пятая колонка «Яндекса»: в 2018 году «Яндекс» представил «Станцию» первого поколения, в 2019 — «Станцию Мини», в 2020 году — «Станцию Макс», в 2021 — «Станцию Лайт».

#новости #яндекс #колонки

43
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43 комментария
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Мутный корабль

Полицейская станция

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6
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Дмитрий Григорьев
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19
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Мутный корабль

Артем Мазанов представил пост с рекламой Яндекса на тж

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6
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Артём Мазанов

Про Сбер — реклама
Про VK – реклама
Про Яндекс — реклама
Хоть эпол пока рекламой не называете!

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0
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Быр Быр 8 дыр

Эпл не нуждается в рекламе. Все и так знают что это оверпрайсное говно :)

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0
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Мутный корабль

«особая» акустическая решётка [...] меньше обычной искажает проходящий через неё звук
 к товарищу майору

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5
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Мутный корабль

«Алиса» научилась понимать, когда человек говорит шёпотом
 блин, теперь при ней и шёпотом анекдоты не порассказываешь

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4
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ИгорьOK
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0
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Владислав Егоров

То есть киллерфичу любой аудиоаппаратуры - большую и пиздатую крутилку - гении решили выпилить

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5
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Влад Победнов

HDMI тоже пошёл под нож, теперь если хочешь медиацентр — докупи "Яндекс.Модуль"

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3
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Aleksandr Dolgikh

Фига, там был хдмай?

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Aleksandr Dolgikh

А что за крутилка?

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Мутный корабль

Долбоебы

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woqugyzo

«Алиса» научилась понимать, когда человек говорит шёпотом
 Пора переходить на язык жестов.
А когда товарищ майор установит камеру у тебя в хате, останется перемигиваться морзянкой.

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5
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zheka100pudov

перемигиваться
 В таком случае тебя точно не будут пытать вилкой в глаз чтобы не повредить орган передачи информации.

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0
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woqugyzo

В отделении научат моргать анусом.

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Мутный корабль

Яндекс , вот мои десять заказов на вашу станцию , которые я отменю в день доставки

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4
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Neketa Fo

Твоя борьба?

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Мутный корабль

мой маленький вклад

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Neketa Fo

Сам ещё маленький, поэтому такой и вклад

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Мутный корабль

я не виноват что большинство фанатеют от этой компании иноагента из Голландии

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Neketa Fo

я не виноват
 Тебя никто не обвиняет вроде

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Мутный корабль

Болтшинство ахазаха

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Ivar Ragnarsson

Обновление для ФСБ. Теперь товарищ майор будет слушать вас постфактум

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3
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Имя И Фамилия

Проблема не в колонке, а в её софте. Нам не нужен новый девайс, нам нужны фичи. Шёпот - уже хорошо, надеюсь, это не эксклюзив этой новой колонки

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0
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Мутный корабль

кому нам? вы там в своем пятом отделе работать когда нибудь начнете уже?

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8
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Мутный корабль

Алиса научилась пускать шептуна

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3
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Пластиковое Окно

Будем честны, проблема не в колонке и софте, а в хуяндексе.

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Имя И Фамилия

Я не хейтер хуяндекса, ни одна корпорация не мой друг

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0
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Maxim Knz

В политической системе и маленьком человечке на троне

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Мутный корабль

Зачем люди это покупают?

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2
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woqugyzo

Хотят приобщиться к высоким технологиям, но, к сожалению, покупают в дом электронного стукача.

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Мутный корабль

Технологии тоже какие-то сомнительные. Я и Siri отключил на третий день после покупки айфона, потому что не заметил никакого удобства.

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Neketa Fo

Сири тупица по сравнению с алисой. Ну и дома голосовой помощник намного удобнее чем непонятно зачем в телефоне

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Мутный корабль

Всем пахую честно.

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Magnat

Куда кольцо чтобы крутить… А хотя похуй, я всё-равно никогда Станцию юзать не буду. Если только по приказу её придётся завести также, как и карту МИР

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Мутный корабль

РРРРРРЯЯЯЯ МООЛНИЯ!

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Мутный корабль

когда поспешил задать вопрос

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woqugyzo

Зачем покупать станцию, когда можно родить тугосерю и из него в школе воспитают Павлика Морозова?

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Neketa Fo

А чего они цену сразу не сказали?

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Мутный корабль

патриот пожалел денег

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Neketa Fo

Ты пьяный с самого утра?

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Мутный корабль

у меня уже вечереет , а ты пожалел денег на отечественного майорапомогателя

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