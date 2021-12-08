«Яндекс» представил второе поколение «Станции»: новый звук и дизайн, управление умным домом без подключения к сети Статьи редакции
«Алиса» тоже получила обновление — научилась разговаривать шёпотом и сочинять сказки с помощью языковой модели, обученной на суперкомпьютерах.
«Яндекс» представил «Станцию» на ежегодной конференции YaC 2021. Её назвали первым устройством новой линейки. Колонку начнут продавать в первой половине 2022 года.
Новую колонку оснастили «умным звуком»: два широкополосных динамика общей мощностью 30 ватт и «особая» акустическая решётка с апериодической структурой, которая, по словам компании, меньше обычной искажает проходящий через неё звук.
В «Яндексе» рассказали, что акустические эффекты помещения компенсирует технология room correction. «Поэтому куда бы человек ни поставил колонку, она будет звучать одинаково хорошо», — добавили там.
Новая колонка по силуэту похожа на первую, но дизайн обновили: вместо кольца с управлением уровня звука — полноценная светящаяся панель. Управлять громкостью можно нажатием на панель.
Кнопка выключения микрофона теперь находится сзади.
«Станция» будет доступна в четырёх цветах: антрацит, кобальт, песочный и медный.
«Станция» второго поколения может взаимодействовать с большинством устройств «умного дома» даже без подключения к интернету. Она поддерживает протокол Zigbee, а в будущем будет ещё поддерживать протокол Matter (находится в разработке). Компания выпустит приложение «Дом с Алисой», с помощью которого можно будет управлять всеми устройствами.
На конференции рассказали, что компания продала уже два миллиона колонок с голосовым помощником «Яндекса». «Алиса» теперь поддерживает общение шёпотом. Она перейдет на него, если человек сам начнёт говорить тихо.
«Алиса» научилась понимать, когда человек говорит шёпотом, благодаря нейросети, которая распознаёт шёпот по звуковому спектру. Голосовой ассистент также может отличить шёпот от глухого голоса, который может быть при простуде. «Оказалось, что они похожи по спектру, и поначалу „Алиса“ их часто путала», — рассказали в компании.
«Алиса» также научилась сочинять сказки, она придумывает с помощью языковой модели из семейства YaLM, обученной на суперкомпьютерах «Яндекса». Генерация сказок станет доступна в конце декабря.
Это уже пятая колонка «Яндекса»: в 2018 году «Яндекс» представил «Станцию» первого поколения, в 2019 — «Станцию Мини», в 2020 году — «Станцию Макс», в 2021 — «Станцию Лайт».
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Хоть эпол пока рекламой не называете!
Эпл не нуждается в рекламе. Все и так знают что это оверпрайсное говно :)
То есть киллерфичу любой аудиоаппаратуры - большую и пиздатую крутилку - гении решили выпилить
HDMI тоже пошёл под нож, теперь если хочешь медиацентр — докупи "Яндекс.Модуль"
Фига, там был хдмай?
А что за крутилка?
«Алиса» научилась понимать, когда человек говорит шёпотом
Пора переходить на язык жестов.
А когда товарищ майор установит камеру у тебя в хате, останется перемигиваться морзянкой.
перемигиваться
В таком случае тебя точно не будут пытать вилкой в глаз чтобы не повредить орган передачи информации.
В отделении научат моргать анусом.
Твоя борьба?
Сам ещё маленький, поэтому такой и вклад
я не виноват
Тебя никто не обвиняет вроде
Обновление для ФСБ. Теперь товарищ майор будет слушать вас постфактум
Проблема не в колонке, а в её софте. Нам не нужен новый девайс, нам нужны фичи. Шёпот - уже хорошо, надеюсь, это не эксклюзив этой новой колонки
Будем честны, проблема не в колонке и софте, а в хуяндексе.
Я не хейтер хуяндекса, ни одна корпорация не мой друг
В политической системе и маленьком человечке на троне
Хотят приобщиться к высоким технологиям, но, к сожалению, покупают в дом электронного стукача.
Сири тупица по сравнению с алисой. Ну и дома голосовой помощник намного удобнее чем непонятно зачем в телефоне
Куда кольцо чтобы крутить… А хотя похуй, я всё-равно никогда Станцию юзать не буду. Если только по приказу её придётся завести также, как и карту МИР
Зачем покупать станцию, когда можно родить тугосерю и из него в школе воспитают Павлика Морозова?
А чего они цену сразу не сказали?
Ты пьяный с самого утра?