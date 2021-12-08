«Алиса» тоже получила обновление — научилась разговаривать шёпотом и сочинять сказки с помощью языковой модели, обученной на суперкомпьютерах.

{"id":489209} 1419 просмотров

«Яндекс» представил «Станцию» на ежегодной конференции YaC 2021. Её назвали первым устройством новой линейки. Колонку начнут продавать в первой половине 2022 года.

Новую колонку оснастили «умным звуком»: два широкополосных динамика общей мощностью 30 ватт и «особая» акустическая решётка с апериодической структурой, которая, по словам компании, меньше обычной искажает проходящий через неё звук.

В «Яндексе» рассказали, что акустические эффекты помещения компенсирует технология room correction. «Поэтому куда бы человек ни поставил колонку, она будет звучать одинаково хорошо», — добавили там.

Новая колонка по силуэту похожа на первую, но дизайн обновили: вместо кольца с управлением уровня звука — полноценная светящаяся панель. Управлять громкостью можно нажатием на панель.

Кнопка выключения микрофона теперь находится сзади.

«Станция» будет доступна в четырёх цветах: антрацит, кобальт, песочный и медный.

[{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"6e965cd1-bbf8-528c-b5b8-f45a9eb6cd4d","width":689,"height":1280,"size":169764,"type":"webp","color":"161617","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"8e7312bb-89ac-566c-8499-d34e27f324a6","width":689,"height":1280,"size":150884,"type":"webp","color":"131419","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"2bfcd433-6950-5be8-9221-0595ad0d36a0","width":689,"height":1280,"size":175250,"type":"webp","color":"1a1415","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"e1dcda80-50b9-51c1-9735-2b0a97d78383","width":689,"height":1280,"size":214222,"type":"webp","color":"1c1716","hash":"","external_service":[]}}}]

«Станция» второго поколения может взаимодействовать с большинством устройств «умного дома» даже без подключения к интернету. Она поддерживает протокол Zigbee, а в будущем будет ещё поддерживать протокол Matter (находится в разработке). Компания выпустит приложение «Дом с Алисой», с помощью которого можно будет управлять всеми устройствами.

На конференции рассказали, что компания продала уже два миллиона колонок с голосовым помощником «Яндекса». «Алиса» теперь поддерживает общение шёпотом. Она перейдет на него, если человек сам начнёт говорить тихо.

«Алиса» научилась понимать, когда человек говорит шёпотом, благодаря нейросети, которая распознаёт шёпот по звуковому спектру. Голосовой ассистент также может отличить шёпот от глухого голоса, который может быть при простуде. «Оказалось, что они похожи по спектру, и поначалу „Алиса“ их часто путала», — рассказали в компании.

Дело в том, что шёпот — это не просто тихий звук. Люди шепчут без использования голосовых связок, поэтому звуковой спектр шёпота и обычной речи различаются. «Яндекс»