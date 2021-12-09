На сайте газеты можно пройти экскурсию по Музею многоквартирных домов Нижнего Ист-Сайда и послушать рассказ человека, который жил там больше ста лет назад.

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Вход в виртуальный музей с первой частью рассказа местного жителя Скриншот TJ

Сотрудники The Washington Post подготовили виртуальный тур совместно с Колином Поупом — аниматором и режиссёром документального кино, трёхкратным лауреатом премии «Эмми». Экскурсию посвятили тяжёлым условиям, в которых жили люди, приезжавшие в Нью-Йорк за лучшей жизнью во второй половине 19 века и в первом десятилетии 20 века.

Пятиэтажный дом на манхэттенской улице Орчард-стрит построили в 1863 году по заказу предпринимателя из Пруссии. В цоколе располагался ресторанчик, а остальные этажи занимали 22 квартиры, которые домовладелец сдавал внаём иммигрантам. С момента постройки здания по 2011 год в этих квартирах успели пожить 15 тысяч человек из более чем 20 стран.

Одна из секций здания Музея многоквартирных домов Нижнего Ист-Сайда Фото Wikimedia

В 1935 году владелец выселил всех жильцов и законсервировал квартиры, оставив в использовании только коммерческие помещения на цокольном этаже. Квартиры стояли нетронутыми более полувека, пока в здании не открыли Музей многоквартирных домов Нижнего Ист-Сайда. Жилые помещения всех пяти этажей стали капсулой времени, которая хорошо сохранила особенности быта бедных нью-йоркцев с 1860-х по 1930-е годы.

Журналисты The Washington Post решили рассказать о жизни таких людей, проведя экскурсию сквозь здание, включая его задний двор. Вместе с режиссёром Колином Поупом они отсканировали музей снаружи и изнутри с помощью дронов, портативных камер и лидаров — лазерных дальномеров. Посылая во все стороны пучки лазерных лучей и замеряя их отражение, лидары «собрали» объёмную картинку здания и его помещений.

Внутри ресторанчика на цокольном этаже Скриншот TJ

Поначалу такие дома для бедных иммигрантов были очень неудобным и вредным для здоровья жильём. Здание обеспечивало минимальную защиту от распространения огня, но с санитарными нормами было всё плохо. В 1860-х годах в некоторым местах Нижнего Ист-Сайда плотность населения достигала 250-300 тысяч человек на квадратный километр. При этом туалеты и ванные часто располагались вне дома, на его заднем дворе.

Здание на Орчард-стрит имело только одну колонку с питьевой водой на все 22 квартиры — зато она была подключена к городскому водопроводу, что считалось хорошим вариантом. Жителям многих аналогичных домов приходилось брать воду из колодцев, в которые нередко попадали нечистоты и ядовитые вещества с улиц Нью-Йорка.

Задний двор с туалетами и гидрантом Скриншот TJ

В таких условиях люди часто болели холерой и туберкулёзом, который тогда называли чахоткой. От этой хронической болезни в конце 19 века умерли и первые владельцы ресторанчика в цоколе дома на Орчард-стрит — семейная пара Шнайдеров, жившая там же, в полуподвальных комнатах.

Со временем Нью-Йорк принимал всё новые законы о защите здоровья жителей, из-за чего домовладельцу приходилось регулярно перестраивать помещения. Благодаря вентиляции и большим окнам в комнатах появилось больше света и свежего воздуха. В 1901 году закон о многоквартирных домах потребовал провести канализацию и воду внутрь зданий — и вскоре домовладелец уменьшил комнаты, чтобы вместить по два туалета с вентиляцией на этаж.

Внутри жилой квартиры начала 20 века Скриншот TJ

Тогда же в комнатах появилось газовое освещение — лампы, дающие свет за счёт горения природного газа. Рассказчик, живший мальчиком в этих квартирах в годы Первой Мировой войны, вспоминает на звукозаписи 1992 года, как его отец в ту эпоху платил за освещение, бросая четвертаки (25-центовые монеты) в газовый счётчик.

На скриншоте выше видна одна из таких газовых ламп, уже переделанная в электрическую — правда, на её изображение попал артефакт работы приложения Reality Capture. В нём специалисты по работе с графикой обрабатывали отснятые фотографии и накладывали их на трёхмерную «карту», собранную лидаром — поверхности внутренних помещений и самого здания.

С помощью фотокамер, лидаров и специализированных приложений можно создавать виртуальные 3D-модели больших сооружений, причём за небольшие сроки. Весной 2021 года Reality Capture выкупила компания Epic Games и теперь собирается встроить эту программу в свой 3D-движок Unreal Engine. Это позволит создавать виртуальные туры, обходясь одним приложением. Сейчас журналистам WP пришлось использовать ещё одну программу для создания освещения и анимации — Cinema 4D.

Швейная мастерская прямо в жилых комнатах Скриншот TJ

Виртуальный тур по дому на Орчард-стрит наглядно показывает, в каких тёмных, перенаселённых и опасных домах жила многочисленная беднота Нью-Йорка в те годы. Прямо в жилых квартирах нередко располагались мастерские, где местные жители по 10-12 часов в сутки зарабатывали себе на жизнь шитьём, починкой вещей и прочими мелкими ремёслами. Под давлением общественных движений и одиночных активистов, которые выступали против плохих условий проживания, государство вводило новые законы о жилищных нормах. В 20 веке переделывать старые дешёвые квартиры под современные требования стало экономически невыгодно. Поэтому в 1935 году владелец дома на Орчард-стрит перестал сдавать жильё.

Сейчас это престижный дорогой район, где бывшие тесные комнатки объединили и переоборудовали в просторные квартиры. Только Музей многоквартирных домов напоминает о тёмном прошлом Нижнего Ист-Сайда, а теперь технологии сделали его доступным для любого пользователя интернета.