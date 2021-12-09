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Технологии
Сергей Исенеков

Для пользователей WhatsApp в США запустят мгновенную отправку криптовалюты — без комиссий и ограничений Статьи редакции

Нововведение позволит пользователям «быстро и безопасно» получать и отправлять криптовалюту.

21
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Фото из твиттера Стефана Казриэля

WhatsApp объявил о том, что в скором времени запустит для пользователей из США функцию быстрой отправки криптовалюты. Это станет возможно благодаря интеграции электронного кошелька Novi, пишет MacRumors со ссылкой на главу компании Novi Стефана Казриэля.

Платформа позволит пользователям мессенджера напрямую отправлять и получать деньги. Сейчас такая возможность пока есть только у ограниченного круга пользователей в США. По словам Казриэля, это будет «так же просто, как и отправка сообщения».

Stephane Kasriel @skasriel
There's a new way to try the @Novi digital wallet. Starting today, a limited number of people in the US will be able to send and receive money using Novi on @WhatsApp, making sending money to family and friends as easy as sending a message. 💸💬
Новый способ попробовать цифровой кошелёк Novi. Начиная с сегодняшнего дня, ограниченное количество пользователей в США сможет отправлять и получать деньги с помощью этой платформы в WhatsApp. Это будет так же просто, как и отправка сообщения.

Для отправки денег пользователю необходимо будет лишь нажать на кнопку со знаком «плюс», а затем выбрать в меню пункт «Оплата». В WhatsApp отмечают, что не установят комиссионный сбор и ограничения на использование функции. Включение электронного кошелька Novi в мессенджер также никак не повлияет на сквозное шифрование личных сообщений.

В конце октября 2021 года стал известно, что Meta совместно с криптовалютной биржей Coinbase запустила тестирование собственного электронного кошелька Novi. Американские сенаторы призвали прекратить развитие проекта.

Telegram также планировал создать блокчейн-платформу TON, а в мессенджер внедрить встроенные кошельки для криптовалюты. Главной особенностью системы должна была стать её скорость и масштабируемость. По задумке авторов, криптовалюта Gram, входящая в платформу, не уступала бы по возможностям платёжным системам Visa и Mastercard в отличие от Bitcoin и Ethereum.

Однако в 2020 году создатель мессенджера Павел Дуров объявил о закрытии проекта из-за проблем с властями США.

#новости #whatsapp #мессенджеры #криптовалюты

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21 комментарий
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Horny Owl

Дуров расстроится

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5
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amd

Дуров не за тех играет. Поэтому ему нельзя. А этим можно

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2
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Horny Owl

SEC не мог принимать решения руководствуясь подобными соображения

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–1
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amd

Их беспристрастный СЕК. Наш ...

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2
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Лига порвах

18 июня 2019 года Facebook сделал официальный анонс криптовалюты Libra, токена Libra Investment Token и цифрового кошелька Calibra. Руководители проекта сообщили, что ориентировочно планируют запустить сеть в первой половине 2020 года.
 Сразу после этого финансовые регуляторы США и других стран призвали социальную сеть приостановить разработку, чтобы иметь время на оценку проекта.
 https://www.rbc.ru/crypto/news/611be90e9a7947549abfd27d

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0
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amd

Ну так сек тогда всем отказывал, не могли же нагло фейсбуку одобрить. А здесь, в видоизмененном виде фейсбук станет первопроходцем. Естественно, все это возможно лишь при правильной юрисдикции компании. Собственно, смена названия на Meta и явилась сигналом тому, что дали отмашку делать что-то в этой сфере.

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2
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Интимный франт

Ну Facebook Libra они тоже зажали, так что это не другое

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0
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G G

Вот вам и TON лол

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4
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Андрей Охапкин

Отправлять и получать можно будет только специальную криптовалюту от Meta, которую потом можно будет потратить на покупку вещей в метавселенной?

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3
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Интимный франт

ту зе мун

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2
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Иван Гессе

интересно с чего маркуша взял что в этот раз ему не запретят

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2
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Интимный франт

уууу

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2
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Верен Дар

Финансовые криптопотоки - под контроль ЦРУ! Из слово криптовалюта нужно будет убрать слово крипто.

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2
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Интимный франт

Этим анб вообще заниматься будет

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Интимный франт

Да блять я надеялся эту хуйню задушат а не возглавят

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1
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Андрей Охапкин

Не смогли победить, решили возглавить

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Интимный франт

Плохо хотели.

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Stanley H. Tweedle

Какую? Тут ничо не майнят

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Интимный франт

Про саму сущность криптовалют

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karsil

В России если вдруг введут это будет актуально, товарищ майор будет знать всё )

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FOX

Удобно
Власти России готовят закон для ареста и конфискации криптовалют

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–1
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