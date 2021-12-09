Для пользователей WhatsApp в США запустят мгновенную отправку криптовалюты — без комиссий и ограничений Статьи редакции
Нововведение позволит пользователям «быстро и безопасно» получать и отправлять криптовалюту.
WhatsApp объявил о том, что в скором времени запустит для пользователей из США функцию быстрой отправки криптовалюты. Это станет возможно благодаря интеграции электронного кошелька Novi, пишет MacRumors со ссылкой на главу компании Novi Стефана Казриэля.
Платформа позволит пользователям мессенджера напрямую отправлять и получать деньги. Сейчас такая возможность пока есть только у ограниченного круга пользователей в США. По словам Казриэля, это будет «так же просто, как и отправка сообщения».
Для отправки денег пользователю необходимо будет лишь нажать на кнопку со знаком «плюс», а затем выбрать в меню пункт «Оплата». В WhatsApp отмечают, что не установят комиссионный сбор и ограничения на использование функции. Включение электронного кошелька Novi в мессенджер также никак не повлияет на сквозное шифрование личных сообщений.
В конце октября 2021 года стал известно, что Meta совместно с криптовалютной биржей Coinbase запустила тестирование собственного электронного кошелька Novi. Американские сенаторы призвали прекратить развитие проекта.
Telegram также планировал создать блокчейн-платформу TON, а в мессенджер внедрить встроенные кошельки для криптовалюты. Главной особенностью системы должна была стать её скорость и масштабируемость. По задумке авторов, криптовалюта Gram, входящая в платформу, не уступала бы по возможностям платёжным системам Visa и Mastercard в отличие от Bitcoin и Ethereum.
Однако в 2020 году создатель мессенджера Павел Дуров объявил о закрытии проекта из-за проблем с властями США.
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18 июня 2019 года Facebook сделал официальный анонс криптовалюты Libra, токена Libra Investment Token и цифрового кошелька Calibra. Руководители проекта сообщили, что ориентировочно планируют запустить сеть в первой половине 2020 года.
Сразу после этого финансовые регуляторы США и других стран призвали социальную сеть приостановить разработку, чтобы иметь время на оценку проекта.
https://www.rbc.ru/crypto/news/611be90e9a7947549abfd27d
Ну так сек тогда всем отказывал, не могли же нагло фейсбуку одобрить. А здесь, в видоизмененном виде фейсбук станет первопроходцем. Естественно, все это возможно лишь при правильной юрисдикции компании. Собственно, смена названия на Meta и явилась сигналом тому, что дали отмашку делать что-то в этой сфере.
Вот вам и TON лол
Отправлять и получать можно будет только специальную криптовалюту от Meta, которую потом можно будет потратить на покупку вещей в метавселенной?
интересно с чего маркуша взял что в этот раз ему не запретят
Финансовые криптопотоки - под контроль ЦРУ! Из слово криптовалюта нужно будет убрать слово крипто.
Не смогли победить, решили возглавить
Какую? Тут ничо не майнят
В России если вдруг введут это будет актуально, товарищ майор будет знать всё )
Удобно
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