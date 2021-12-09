Нововведение позволит пользователям «быстро и безопасно» получать и отправлять криптовалюту.

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Фото из твиттера Стефана Казриэля



WhatsApp объявил о том, что в скором времени запустит для пользователей из США функцию быстрой отправки криптовалюты. Это станет возможно благодаря интеграции электронного кошелька Novi, пишет MacRumors со ссылкой на главу компании Novi Стефана Казриэля.

Платформа позволит пользователям мессенджера напрямую отправлять и получать деньги. Сейчас такая возможность пока есть только у ограниченного круга пользователей в США. По словам Казриэля, это будет «так же просто, как и отправка сообщения».

Stephane Kasriel @skasriel There's a new way to try the @Novi digital wallet. Starting today, a limited number of people in the US will be able to send and receive money using Novi on @WhatsApp , making sending money to family and friends as easy as sending a message. 💸💬 Новый способ попробовать цифровой кошелёк Novi. Начиная с сегодняшнего дня, ограниченное количество пользователей в США сможет отправлять и получать деньги с помощью этой платформы в WhatsApp. Это будет так же просто, как и отправка сообщения.

Для отправки денег пользователю необходимо будет лишь нажать на кнопку со знаком «плюс», а затем выбрать в меню пункт «Оплата». В WhatsApp отмечают, что не установят комиссионный сбор и ограничения на использование функции. Включение электронного кошелька Novi в мессенджер также никак не повлияет на сквозное шифрование личных сообщений.

В конце октября 2021 года стал известно, что Meta совместно с криптовалютной биржей Coinbase запустила тестирование собственного электронного кошелька Novi. Американские сенаторы призвали прекратить развитие проекта.

Telegram также планировал создать блокчейн-платформу TON, а в мессенджер внедрить встроенные кошельки для криптовалюты. Главной особенностью системы должна была стать её скорость и масштабируемость. По задумке авторов, криптовалюта Gram, входящая в платформу, не уступала бы по возможностям платёжным системам Visa и Mastercard в отличие от Bitcoin и Ethereum.