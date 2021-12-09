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Технологии
Артём Мазанов

TJ улучшил качество старых мемных видео с помощью нейросети VK. Питерская разборка теперь в новом разрешении Статьи редакции

Ещё «Борщ с капусткой, но не красный», «Привет с Ростова» и даже «День студента».

59
3230 просмотров

Платформа «VK Видео» рассказала TJ о новой технологии, которая двукратно повышает разрешение видео, восстанавливает детали и убирает появившиеся после сжатия шумы и дефекты. Пока она доступна в тестовом формате владельцам сообществ, но в будущем ролики пользователей тоже будут автоматически улучшаться.

TJ разобрался в технологии и проверил её на культовых видео, которые были сняты до массового распространения камер высокой чёткости.

Технология отличается от существующих на рынке — она учитывает непрерывность видеопотока и устраняет артефакты сжатия

ML-технология улучшения качества видео NeuroHD работает на основе нейросети из семейства генеративно-состязательных сетей (GAN).

Принцип работы сетей GAN заключается в том, что их обучают на основе двух моделей. Первая генерирует увеличенные изображения, а другая проверяет их, чтобы они не отличались от настоящих. NeuroHD использует для улучшения кадра информацию о соседних фрагментах — так получается чёткое изображение без «плавающих артефактов».

Существующие в отрасли решения, не учитывающие непрерывность видеопотока, дают малозаметный эффект: простое увеличение разрешения роликов не приводит к улучшению картинки.

VK

Технический директор «ВКонтакте» и «VK Видео» Александр Тоболь рассказал, что технологию начали разрабатывать на фоне роста популярности фильтра «Высокое качество» в поиске видео.

Она [NeuroHD] обеспечивает преобразование видеороликов на real-time скорости и обладает высокой производительностью для эффективного использования вычислительных мощностей платформы и клиентских устройств.

Александр Тоболь
технический директор «ВКонтакте» и «VK Видео»

За счёт большой библиотеки «VK Видео», на которой обучали технологию, нейросеть умеет повышать разрешение широкого спектра роликов — профессиональных и любительских, горизонтальных и вертикальных, динамических и статичных.

Пока улучшенные видео доступны в некоторых сообществах и только на десктопе. В будущем все ролики платформе будут автоматически улучшаться. В первую очередь команда сфокусируется на контенте до 720p, а «в будущем смогут улучшать и HD-контент». Пользователи не потеряют свои исходные видео — останется возможность посмотреть ролики в исходном качестве без улучшений.

Метка NeuroHD появляется только у «новых» разрешений видео, полученных после обработки. Но «старые» разрешения таких видео нейросеть тоже улучшит.

Разработчики «VK Видео» по просьбе TJ сделали сравнение видео. Слева — ролики до улучшения, справа — после.

«Ты на пенёк сел — должен был косарь отдать!»
«Я ломал Стекло»
«Повар спрашивает повара»

Редакция TJ проверила работу технологии на культовых видео рунета

Мы загрузили их в качестве 240р, NeuroHD обработала их и улучшила до 480р. Один из роликов был в качестве 360р, его улучшили до 720р.

«Борщ с капусткой, но не красный»

«Это разборка питерская»

«Привет с Ростова»

«Ты на пенёк сел — должен был косарь отдать»

«День студента»

#нейросети #вконтакте #мемы

59
13
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59 комментариев
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Alexander Personazhe

TJ улучшил качество старых мемов с помощью новой нейросети VK.

Ожидание: 4К 60 FPS с колоризацией, как у Ширяева.
Реальность: Апскейл + шумодав.

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39
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пепси

Хуета. Как будто на сяоми снято было со косметическим заглаживанием для азиатов — вот и все ваши результаты.

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31
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Some Dude

не расстраивай артема, пожалуйста. если мы тут будем писать плохие комментарии, его родители так и останутся в заложниках у вк

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3
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Интимный франт

соглы, в адоб лайтрум есть такой инструмент “clarity” если его увести в сильный минус, то картинка один в один будет

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1
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Валенок

На самом видео не увидел разницы между 240 и 480 улучшенным

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1
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Интимный франт

«День студента» не полный, давайте по-новой.

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18
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Интимный франт

там фул около часа, представь сколько рендрериться это будет

извини читаю жопой

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0
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Интимный франт
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3
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Vedmed

У вас мобильную версию распидарасило господа, на айфреймы поставьте ширину 100% ебанарот

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9
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Интимный франт

Опять порвали тэжэ

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2
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Александр Воронин

растянули

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0
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Артём Мазанов

Поменял, улучшилось?

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Vedmed

Ахуенно, осталось еще 1
А чо стилями не судьба?

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0
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Александр Воронин

вот проще бы в ксс прописали, чтобы не было такой хуйни

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Vedmed

Так и я про чо, нахуй код каждого плеера дрочить, 100% ебануть ему и все в стилях

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1
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Артём Мазанов

Просто у нас нет ембедов на ВК, вставляем код плеера

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Василий Суслов

Ещё разборку питерскую надо починить

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Интимный франт

Нахуя вы берёте деньги у пынявой конторы ВМайоре и пиарите её?

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4
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Сталин спас Россию

Чтобы ты плакал

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6
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Интимный франт

Херово получается. Я по ласту пл*кал почти 2 года назад...

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0
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Сталин спас Россию

По какому ласту?

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rustyrazor

Ласт оф ас в последний раз проходил два года назад и плакал на финальной сцене, логично же.

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3
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Интимный франт

потерянному в море

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2
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Интимный франт

Last – английское слово. Казахам хуй понять.

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Сталин спас Россию

Это ты так "в последний раз" сказал? Ёп твою мать, умри нахуй пожалуйста

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Интимный франт

@Рейнджер

Пропаганда роскомпозора :(((

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0
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БЕ3HOГNM

lastfm

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Владимир Горячев

восстанавливает детали
 Что-то прям так себе мыльцо. На исходниках даже больше деталей видно.

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3
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Александр Воронин

@Denis Shiryaev прокомментируйте ситуацию

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2
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Интимный франт

он сам около того клепает

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Александр Воронин

ну у него покачественней в разы, вот и интересно его мнение, я шибко разницы вообще не вижу улучшайзинга

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2
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Denis Shiryaev

Чуваки делали акцент на скорость, поэтому качество пониже чем у GAN моделей Topaz или которую мы строим в https://neural.love. То есть с их масштабами, я даже боюсь представить сколько будет стоить что-то где слоев побольше чем 3-4

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4
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Сталин спас Россию

То есть с их масштабами, я даже боюсь представить сколько будет стоить что-то где слоев побольше чем 3-4
Не совсем понял тут

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Denis Shiryaev

У них очень простенькая нейронка (это не критика), потому что им важно как можно быстрее запроцессить видео. Качественный апскейл очень муторная штука, 1 час спокойно сутки может апскейлится, зависит от алгоритма, и стоит при этом много из-за того что серваки нужны с GPU

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3
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Сталин спас Россию

Теперь понял, спасибо

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Alexander Personazhe

Платформа «VK Видео»

По-моему, уже на этом этапе должно было стать понятно, какое там будет "улучшение".

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Mr Zombie

Два последних мема не понял. Не мемно

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Denis Shiryaev

Последний мем очень мемный, я на него в юности все свободное время тратил, метаверс почти, погугли

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3
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Павел Мусатов

Да чего уж там, я и сейчас иногда его включаю. Новые мемы какие-то бездушные

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Интимный франт

А потом про ботов пишете

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Ivan Anbelia

наiбавъ

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Добро и позитив

Что за Definitive Edition

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Интимный франт

«День студента»
 сук до слез

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Александр Воронин

имхо да, сеть они какую то дерьмовую юзают, щас попробую через колаб GFPGAN прогнать фотку посмотрим как оно

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Александр Воронин
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Нехороший Человек

чуток контраст снизить надо

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Александр Воронин

https://colab.research.google.com/drive/1bJMNHU6w30RC41MO49KRyjeVKenrKD4W?usp=sharing кому колаб надо

Google Colaboratory
Google Colaboratory
colab.research.google.com
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Максим Чернышенко

Теперь заживём!

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Ёршик Золотой

Не рекламы ради, но результат лучше тут https://www.topazlabs.com/video-enhance-ai
Правда комп нужен помощнее.

Video Enhance AI – Video Quality Software
World-class video quality enhancement on your desktop. Use temporal information to naturally…
www.topazlabs.com
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Интимный франт

Эскобар

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Denis Shiryaev

Тут можно без компа, но попросят денех ;) https://neural.love/video

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FOX

заблюри точнее

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Интимный франт

Так там уже давно в 8К челы делают

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Интимный франт

gta definitive edition

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Интимный франт

А че, сынок Кириенко уже стал гендиректором или нет?

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Максим Мекеня

Рай для RYTPшника тех лет.

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Victor Ward

ВК говно)))

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Miracle Movies

Конечно уровень «улучшения» видео в вк - мое почтение

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Ivar Ragnarsson

Какая соц. сеть такая и нейросеть

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