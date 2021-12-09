TJ улучшил качество старых мемных видео с помощью нейросети VK. Питерская разборка теперь в новом разрешении Статьи редакции
Ещё «Борщ с капусткой, но не красный», «Привет с Ростова» и даже «День студента».
Платформа «VK Видео» рассказала TJ о новой технологии, которая двукратно повышает разрешение видео, восстанавливает детали и убирает появившиеся после сжатия шумы и дефекты. Пока она доступна в тестовом формате владельцам сообществ, но в будущем ролики пользователей тоже будут автоматически улучшаться.
TJ разобрался в технологии и проверил её на культовых видео, которые были сняты до массового распространения камер высокой чёткости.
Технология отличается от существующих на рынке — она учитывает непрерывность видеопотока и устраняет артефакты сжатия
ML-технология улучшения качества видео NeuroHD работает на основе нейросети из семейства генеративно-состязательных сетей (GAN).
Принцип работы сетей GAN заключается в том, что их обучают на основе двух моделей. Первая генерирует увеличенные изображения, а другая проверяет их, чтобы они не отличались от настоящих. NeuroHD использует для улучшения кадра информацию о соседних фрагментах — так получается чёткое изображение без «плавающих артефактов».
Технический директор «ВКонтакте» и «VK Видео» Александр Тоболь рассказал, что технологию начали разрабатывать на фоне роста популярности фильтра «Высокое качество» в поиске видео.
За счёт большой библиотеки «VK Видео», на которой обучали технологию, нейросеть умеет повышать разрешение широкого спектра роликов — профессиональных и любительских, горизонтальных и вертикальных, динамических и статичных.
Пока улучшенные видео доступны в некоторых сообществах и только на десктопе. В будущем все ролики платформе будут автоматически улучшаться. В первую очередь команда сфокусируется на контенте до 720p, а «в будущем смогут улучшать и HD-контент». Пользователи не потеряют свои исходные видео — останется возможность посмотреть ролики в исходном качестве без улучшений.
Метка NeuroHD появляется только у «новых» разрешений видео, полученных после обработки. Но «старые» разрешения таких видео нейросеть тоже улучшит.
Разработчики «VK Видео» по просьбе TJ сделали сравнение видео. Слева — ролики до улучшения, справа — после.
Редакция TJ проверила работу технологии на культовых видео рунета
Мы загрузили их в качестве 240р, NeuroHD обработала их и улучшила до 480р. Один из роликов был в качестве 360р, его улучшили до 720р.
«Борщ с капусткой, но не красный»
«Это разборка питерская»
«Привет с Ростова»
«Ты на пенёк сел — должен был косарь отдать»
«День студента»
TJ улучшил качество старых мемов с помощью новой нейросети VK.
Ожидание: 4К 60 FPS с колоризацией, как у Ширяева.
Реальность: Апскейл + шумодав.
Хуета. Как будто на сяоми снято было со косметическим заглаживанием для азиатов — вот и все ваши результаты.
не расстраивай артема, пожалуйста. если мы тут будем писать плохие комментарии, его родители так и останутся в заложниках у вк
На самом видео не увидел разницы между 240 и 480 улучшенным
У вас мобильную версию распидарасило господа, на айфреймы поставьте ширину 100% ебанарот
растянули
Поменял, улучшилось?
Ахуенно, осталось еще 1
А чо стилями не судьба?
вот проще бы в ксс прописали, чтобы не было такой хуйни
Так и я про чо, нахуй код каждого плеера дрочить, 100% ебануть ему и все в стилях
Просто у нас нет ембедов на ВК, вставляем код плеера
Ещё разборку питерскую надо починить
Чтобы ты плакал
По какому ласту?
Ласт оф ас в последний раз проходил два года назад и плакал на финальной сцене, логично же.
Это ты так "в последний раз" сказал? Ёп твою мать, умри нахуй пожалуйста
Пропаганда роскомпозора :(((
lastfm
восстанавливает детали
Что-то прям так себе мыльцо. На исходниках даже больше деталей видно.
@Denis Shiryaev прокомментируйте ситуацию
ну у него покачественней в разы, вот и интересно его мнение, я шибко разницы вообще не вижу улучшайзинга
Чуваки делали акцент на скорость, поэтому качество пониже чем у GAN моделей Topaz или которую мы строим в https://neural.love. То есть с их масштабами, я даже боюсь представить сколько будет стоить что-то где слоев побольше чем 3-4
То есть с их масштабами, я даже боюсь представить сколько будет стоить что-то где слоев побольше чем 3-4
Не совсем понял тут
У них очень простенькая нейронка (это не критика), потому что им важно как можно быстрее запроцессить видео. Качественный апскейл очень муторная штука, 1 час спокойно сутки может апскейлится, зависит от алгоритма, и стоит при этом много из-за того что серваки нужны с GPU
Теперь понял, спасибо
Платформа «VK Видео»
По-моему, уже на этом этапе должно было стать понятно, какое там будет "улучшение".
Два последних мема не понял. Не мемно
Последний мем очень мемный, я на него в юности все свободное время тратил, метаверс почти, погугли
Да чего уж там, я и сейчас иногда его включаю. Новые мемы какие-то бездушные
наiбавъ
Что за Definitive Edition
имхо да, сеть они какую то дерьмовую юзают, щас попробую через колаб GFPGAN прогнать фотку посмотрим как оно
чуток контраст снизить надо
https://colab.research.google.com/drive/1bJMNHU6w30RC41MO49KRyjeVKenrKD4W?usp=sharing кому колаб надо
Теперь заживём!
Не рекламы ради, но результат лучше тут https://www.topazlabs.com/video-enhance-ai
Правда комп нужен помощнее.
Тут можно без компа, но попросят денех ;) https://neural.love/video
заблюри точнее
Рай для RYTPшника тех лет.
ВК говно)))
Конечно уровень «улучшения» видео в вк - мое почтение
Какая соц. сеть такая и нейросеть