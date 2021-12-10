Google выпустит Google Play Games для запуска Android-приложений на компьютерах и планшетах на Windows Статьи редакции
Приложение выйдет в 2022 году.
Представители Google сообщили, что Google Play Games позволит игрокам возобновлять игры на настольном компьютере сразу после игры на телефоне, планшете или Chromebook. Приложение будет работать на Windows 10 и выше. Об этом пишет The Verge.
Представитель компании Алекс Гарсия-Куммерт также рассказал изданию, что компания создала Google Play Games самостоятельно — без участия Microsoft, BlueStacks (компания, которая создала одноимённый эмулятор Android-приложений на ПК — Прим. TJ) или других компаний.
В октябре 2021 года стало известно, что Microsoft создаёт приложение Windows Subsystem for Android для запуска Android-приложений на ПК из различных источников. Microsoft также заключила партнёрское соглашение с Amazon, чтобы пользователи Windows могли самостоятельно устанавливать игры и приложения из Amazon.
Ненавистный инстаграм, веб-версия которого до недавних времен не поддерживала даже директ
Можно подделать юзерагент — и иметь в браузере то же самое, что ты видишь в рамке «нативного» приложения.
Для кого это все вообще?
Мы рады расширить нашу платформу, чтобы игроки ещё больше наслаждались своими любимыми играми для Android.
полно приложений только для мобильных устройств, которыми можно будет пользоваться на большом экране. звучит хорошо
Да. Например приложение для звонков с телефона или Инстаграм.
Банкинг, такси, доставки
инстаграм
наслаждались
играми для Android
Осталось теперь игр завести.
Уже набирается пара десятков достойных проектов, только цены на них совсем не мобильные и это все по сути порты с компа
Редизайн TJ вижу, а комментарии можно редактировать не только первую минуту? Проверим
Мобильные игры, ну насмешили. Так же смешно, как и мобильный киберспорт.
Ржомба