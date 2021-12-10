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Технологии
Сергей Исенеков

Google выпустит Google Play Games для запуска Android-приложений на компьютерах и планшетах на Windows Статьи редакции

Приложение выйдет в 2022 году.

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830 просмотров

Представители Google сообщили, что Google Play Games позволит игрокам возобновлять игры на настольном компьютере сразу после игры на телефоне, планшете или Chromebook. Приложение будет работать на Windows 10 и выше. Об этом пишет The Verge.

Начиная с 2022 года, игроки смогут наслаждаться любимыми играми из Google Play на большем количестве устройств: плавно переключаясь между телефоном, планшетом, Chromebook, а вскоре и ПК с Windows. Мы рады расширить нашу платформу, чтобы игроки ещё больше наслаждались своими любимыми играми для Android.

Грег Хартрелл
директор Google по продуктам игр на Android и Google Play

Представитель компании Алекс Гарсия-Куммерт также рассказал изданию, что компания создала Google Play Games самостоятельно — без участия Microsoft, BlueStacks (компания, которая создала одноимённый эмулятор Android-приложений на ПК — Прим. TJ) или других компаний.

В октябре 2021 года стало известно, что Microsoft создаёт приложение Windows Subsystem for Android для запуска Android-приложений на ПК из различных источников. Microsoft также заключила партнёрское соглашение с Amazon, чтобы пользователи Windows могли самостоятельно устанавливать игры и приложения из Amazon.

#новости #google #android

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25 комментариев
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Грядущий ящик

А есть хоть одно приложение на телефоне, которое бы не было урезанным аналогом приложения с компьютера? Для кого это все вообще?

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2
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Евгений Устинов

Ненавистный инстаграм, веб-версия которого до недавних времен не поддерживала даже директ

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5
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Sam Lowry

Можно подделать юзерагент — и иметь в браузере то же самое, что ты видишь в рамке «нативного» приложения.

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0
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Грядущий ящик

Картинки смотреть можно, лайкать можно, Директ можно, постить можно. Что ещё надо?

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0
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Твинкиллер

Для кого это все вообще?
 Мы рады расширить нашу платформу, чтобы игроки ещё больше наслаждались своими любимыми играми для Android.

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0
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Грядущий ящик

Ну Окей, тут ладно. Но амазоновская херня зачем?

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0
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Твинкиллер

полно приложений только для мобильных устройств, которыми можно будет пользоваться на большом экране. звучит хорошо

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0
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Грядущий ящик

В октябре 2021 года стало известно, что Microsoft создаёт приложение Windows Subsystem for Android для запуска Android-приложений на ПК из различных источников.
Вот это - вещь, а гугол только для игрулек делает.

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2
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Грядущий ящик

Вот я и спрашиваю примеры. В основном там только инстаграмы, которые давно есть в виде нативных клиентов от сторонних разработчиков или сайтов и снапсиды, которые нахер не сдались тому, кто может скачать фш.

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Грядущий ящик

снапчат

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Грядущий ящик

В 2021?

К слову, почему-то был уверен, что у них есть веб-приложение.

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Грядущий ящик

даже не эмуляторах не работает

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Aleksandr Dolgikh

Да. Например приложение для звонков с телефона или Инстаграм.

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Грядущий ящик

Звонить ты энивей не сможешь, про Инстаграм писал.

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Андрій Друк

Банкинг, такси, доставки

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Александр Горелик

инстаграм

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Владислав Косинов

наслаждались
 играми для Android

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Грядущий ящик

Фритуплейная денежная мельница не должна останавливаться

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1
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Aleksandr Dolgikh

Осталось теперь игр завести.

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Павел Фролов

Уже набирается пара десятков достойных проектов, только цены на них совсем не мобильные и это все по сути порты с компа

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Грядущий ящик

Ну с другой стороны, вот ты можешь порт ведьмака запустить, но для этого не нужно какое то топовые железо, может как то так задумывается

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Грядущий ящик

Прэкольно

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0
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Дмитрий Щёлоков

Редизайн TJ вижу, а комментарии можно редактировать не только первую минуту? Проверим

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Asuka Langley

Мобильные игры, ну насмешили. Так же смешно, как и мобильный киберспорт.

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–1
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Coronadoden van Voronezj

Ржомба

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