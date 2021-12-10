Приложение выйдет в 2022 году.

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Представители Google сообщили, что Google Play Games позволит игрокам возобновлять игры на настольном компьютере сразу после игры на телефоне, планшете или Chromebook. Приложение будет работать на Windows 10 и выше. Об этом пишет The Verge.

Начиная с 2022 года, игроки смогут наслаждаться любимыми играми из Google Play на большем количестве устройств: плавно переключаясь между телефоном, планшетом, Chromebook, а вскоре и ПК с Windows. Мы рады расширить нашу платформу, чтобы игроки ещё больше наслаждались своими любимыми играми для Android.

Грег Хартрелл

директор Google по продуктам игр на Android и Google Play



Представитель компании Алекс Гарсия-Куммерт также рассказал изданию, что компания создала Google Play Games самостоятельно — без участия Microsoft, BlueStacks (компания, которая создала одноимённый эмулятор Android-приложений на ПК — Прим. TJ) или других компаний.