Популярность торрентов падает — пользователи выбирают пиратские стриминги: главное из исследования Евросоюза Статьи редакции
Жители стран с высоким уровнем дохода на душу населения посещают пиратские сайты реже граждан из небогатых государств.
Согласно докладу Ведомства по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO), уровень пиратства в Евросоюзе снижается. TJ публикует главные выводы этого исследования.
- Исследователи изучали посещаемость сайтов с пиратскими копиями телепрограмм, фильмов и музыкальных произведений в странах Еврозоны (включая Великобританию) за 2017-2020 годы.
- Значительная часть этих данных предоставлена британским агентством по исследованию нелицензионного контента MUSO.
- Собранные данные сопоставлялись с показателями экономического и социального развития в европейских странах, которые предоставил Евростат.
Уровень пиратства снижается быстрее в государствах с сильной экономикой
- Объём трафика на пиратских сайтах постоянно снижается. За период с 2017 по 2020 годы общий уровень пиратства сократился вдвое: доступ к нелегальной музыке на 81%, к фильмам на 61%, к телевизионному контенту — на 41%.
- В начале пандемии Covid-19 наблюдался временный рост интереса к нелицензионным копиям телевизионных программ, фильмов и сериалов, но уже в апреле 2020 года снижение трафика продолжилось по всем категориям контента.
- Реальный уровень пиратства мог не измениться — поменялась модель потребления контента, предположил Эрнесто Ван Дер Сар, издатель авторитетного блога о пиратстве Torrentfreak. По его словам, учёные проанализировали трафик веб-сайтов, исключая популярные IPTV-сервисы и частные серверы потокового интернет-вещания.
- Уровень пиратства различается в разных странах, он зависит от экономического развития государств. На него также влияет уровень неравенства и показатель дохода на душу населения. Выше всего он в Греции, Болгарии и Словакии. Меньше всего — в Польше и Германии.
- Уровень пиратства также снижается в государствах с наибольшим количеством легальных сайтов для просмотра видео и прослушивания музыки.
Музыка на пиратских сайтах больше не так популярна
- В 2020 году граждане европейских государств чаще всего нелегально скачивали телевизионный контент — 70% от всего трафика. На втором и третьем местах— кинофильмы и музыка с 20% и 10%.
- Пиратство музыки с 2017 по 2020 годы снизилось на 76%. В 2020 году пользователь из Еросоюза в среднем прослушивал музыку на пиратских сайтах 0,6 раза в месяц. Для сравнения, в 2017 году каждый пользователь заходил на пиратские сайты с музыкой 2,3 раза в месяц.
- Балтийские государства — Латвия, Литва и Эстония — лидеры по прослушиванию пиратской музыки.
Пользователи перестали скачивать торренты
- Пиратские онлайн-кинотеатры получают больше трафика, чем сайты с торрентами. Видеостриминг составляет до 80% пиратского трафика. Времена, когда торрент-трекеры доминировали — прошли, комментирует исследование Torrentfreak. При этом в Эстонии, Венгрии, Мальте, Португалии и Словении торренты всё ещё популярнее пиратского стриминга.
- Доля скачиваний файлов и торрентов в 2020 году равна 7% пиратского трафика. В 2017 году этот показатель составлял 12%.
Зачем ждать?
Врубаешь последовательную загрузку, загрузку с начала и конца файла и можно сразу смотреть, пока торрент качается
Раньше, когда локалки были распространены, файлы вообще хз как назывались, качаешь HDRip, а там экранка. И ведь не все перекачивали, кто-то так и смотрел) Я даже лично многим говорил тогда, плюнь ты качать где попало, качай с трекеров, где каталогизировано и есть модераторы, например Рутрекер, но ведь слышал "А мне и так норм".
Есть нелегальные платные кинотеатры, например раньше был турбофильм. Конечно, любой стриминг сжимает ради экономии (и охвата аудитории с медленным инетом), но качество было ок.
кинопаб даже в 4к фильмах выдает в темных сценах такую кашу, шо пиздец.
ну ожидаемо еще хуже. если фильм темный, то на телевизоре смотреть кинопаб - это пытка для глаз. Да, возможно и телевизор говно, но почему-то даже на говнотелевизоре, когда включаю нетфликс, то радуюсь качеству
На сколько дохлыми должно быть железо, что б не тянуть 1080p?
Раздают сериалы в h.265 для экономии трафика — такое может не потянуть.
Не знаю, мне кажется обычно это засранная винда или перегревающийся процессор) Ну есть ещё часть людей, кто с флэшек на ТВ смотрит, а там не всё видео идёт или кодек звука не поддерживается. Поэтому надо, чтоб по характеристикам подходило и чтоб на флэшку влезло) Но обычно это уже взрослые дяди, кого молодые в своё время научили торрентами пользоваться.
Времена изменились, раньше люди готовы были ждать, точней у них особо не было выбора, сейчас всё куда быстрее и люди больше не хотят ждать. Даже за собой это замечаю, мне легче найти в инете фильм и смотреть онлайн, даже в хуевом качестве, чем ждать пока он скачается
Это я, просто впадлу флешку новую покупать.
На качество похуй. Пол мира смотрит ютуб в 144 разрешении, и по ху ю.
Этот дроч на качество, пиздеж маркетологов что он тебе конкретно дает? Ну увидел ты залупу у блохи сембернара на вершине монблана. Твоя жизнь стала счастливой от этого? Нихуя. Ты просто бабок больше заплатил. Тебя не то что бы наебали, тебя просто поимели за твои же деньги. Вот и живи теперь с этим.
Не пью. Любешь качество, в театре, на природе везде. качество фулл аш ди, 480 мегапикеселей, 3 де и обзор 360 градусов. А звук ебейший 100% оригинал. Вот когда сделают в таком качестве, тогда приходи.
какая разница между SD и HD если 5 гигабайт стоят 8 долларов в основном. так живут миллиарды, и не страдают от этого. Ты не знаешь разве, что проводной интернет не в каждом доме. Может и сро зрением меня природа и наебала может и с мозгами тоже. Но абсолютно похуй на качество. Это для эстетов. Одна из тысячи форм досуга. Не самая лучшая и не на первом месте.
Даже если купить подписку на все вместе взятые сервисы
Кинопоиск, Megogo, Amediateka, Ivi, Netflix, Amazon video, ...
и платить по 3000-4000 р. в месяц за это добро
то сможешь смотреть только мейнстрим и новые фильмы.
Нет ни одной легальной базы всех фильмов (какая есть на торрентах)
Потому приходится платить и за Кинопоиск/Netflix и еще и за пиратский сайт (как альтернатива торрентам)
чтобы иметь возможность смотреть то, что захочется
я вот не понимаю прикола кинопоиска, у меня есть подписка Яндекс плюс, но чуть ли не все фильмы «купи за 139 рублей» :/
Отмени немедленно это говно. Я отменил - такси стало стоить стабильно на 15% дешевле. Ебал в рот эту контору наёбщиков.
отменила, а они еще месяц бесплатно дали, ну, пользуюсь)
Пока отменял, яндекс раз 10 поинтересовался ''ВЫ УВЕРЕНЫ?ВЫ ТОЧНО УВЕРЕНЫ? ВЫ ХОРОШО ПОДУМАЛИ? ТОЧНО? А ВЫ ТРЕЗВЫЙ? НЕТ НУ ВЫ ТОЧНО ХОТИТЕ ОТМЕНИТЬ? А МОЖЕТ БЫТЬ ВСЁ ТАКИ НЕТ?''
Через 5 мин как отменил начали ссать пушами ''ММ ЩАС БЫ ПОДПИСАТЬСЯ НА ЯНДЕКС ПЛЮС ММ КАЙФ''
Тьфу блядь, чмо-контора.
делают деньги как могут) на амазон вообще на 5 разных страницах приходится вводить инфу, чтобы отписаться. жестокое и беспощадное удержание клиента
жестокое и беспощадное удержание клиента
Отменил пару месяцев назад, они мне теперь присылают письма типа "2 месяца Яндекс плюс за 1 рубль"
кайф))
Как и у любого другого кинотеатра, кроме Нетфликса. Библиотека включённых в подписку фильмов весьма большая (и постоянно пополняется/исключается). Невозможно давать тебе все новинки за 200 рублей в месяц и оставаться на плаву.
Дисней+ вообще новые фильмы за $30 предлагает (в кинотеатрах США они стоят $10-20).
Плачу 150 рб за кинопаб, в кинопоиске составляю коллекции
Мне кажется, сейчас зрители, в основном, делятся на две категории:
1. Платят за подписку на Нетфликс / Амазон / Кинопоиск / etc.
2. Гуглят кино и сериалы на пиратских сайтах с просмотром онлайн
На торренты все начали постепенно забивать болт. Миллениалам сложно, долго и не нужно – проще загуглить. А деды и средний класс пользуются Кинопоиском и Нетфликсом. Качать торренты и раздавать их всем уже не всралось.
Сам несколько лет пользовался подписочными сервисами, а недавно зашёл на пару некогда довольно популярных трекеров и там большинство раздач либо померли без сидов, либо их всего пара человек.
Думаю, новые и популярные фильмы и сериалы продолжат выкладывать, но в будущем всё сложнее будет найти раздачи с контентом, вышедшим до 2000-2010-х.
Да я и не спорю. Легальные стриминговые площадки сосут в плане контента + он всё больше размазывается между ними. Но за стримингом будущее.
У меня уже было, что какие-нибудь нишевые фильмы не мог найти ни на стриминге, ни на трекерах - сиды сдохли.
меня единственное, что вымораживает в этих сервисах это то, что они должны покупать права на музыку. из-за этого дорогущие оригинальные мелодии заменяют на какое-то говно из серии wii. А некоторые сериалы типа «Netflix special» сами сочиняют музыку, но зная англ минимально, слышишь тупейшие лириксы и начинаешь беситься))
Ну я вот плачу за подписки и при этом все равно ищу на торрентах. Просто потому что на подписках часто чего нет, ну и хочется в качестве смотреть, торрент позволяет.
Я слышал, что пиратский стриминг популярный там, где штрафуют. Типа, если у тебя на компе есть пиратский материал — плати, а если постримил и закрыл страницу – свободен.
Со стриминговыми сервисами есть проблемка - права на контент не всегда продляют, после того как отовсюду исчезла большая часть альбомов моей любимой группы, я отменил подписку и расчехлил качалку. Теперь моя музыка всегда со мной и никакой копираст её не удалит.
С фильмами та же история, подозреваю, популярные релизы, понятно, будут продляться, а что-то малоизвестное - исчезать и фиг посмотришь легально
Я вообще в ютубе почти всё слушаю
Просто скорость интернета позволяет смотреть фильмы на пиратских сайтах в очень хорошем качестве, так зачем их скачивать с торрентов?
А ещё пиратские сайты позволяют не подписываться на кучу стриминговых сервисов, нетфликс, амазон, кинопоиск, эплтв, дисней, а смотреть всё в одном месте в любимых озвучках.
И при том что я плачу за Netflix и пару других подобные сервисы, а так же покупаю очень понравившиеся. У меня все равно есть «подписка» на онлайн площадку с не очень легальным контентом. Просто потому что последний предоставляет все и вся в одном месте. Сделали бы подобное но легальное, даже за дорого… платил бы. Но увы, пока всем подавай тянуть на себя одеяло, продвигать свою площадку.
На него также влияет уровень неравенства и показатель дохода на душу населения. Выше всего он в Греции, Болгарии и Словакии. Меньше всего — в Польше и Германии.
буквально 2 дня назад натыкался на статью, в которой говорилось, что лидеры - Латвия, Эстония и Литва.
https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/issledovanie-zhiteli-latvii-samye-aktivnye-potrebiteli-piratskogo-kontenta-v-es.d?id=53855263
и кому верить? или в 21 году лидеры поменялись? (тут в статье графики за 2020)
Жители стран с высоким уровнем дохода на душу населения посещают пиратские сайты реже граждан из небогатых государств
Вот это поворот
Плачу окко нелеля рубль премиум+спорт. Меня устраивает
Весь видео контент качаю с торрентов, всегда можно найти фильмы, которые на легальных площадках не найти, а вот за аудио контент, я готов платить и плачу потому что очень удобный сервис на примере спотифай (это тебе и плейлисты, новинки любимых исполнителей и подкасты)
По поводу лицензионного и пиратского контента, случай буквально из прошлого месяца. Имеется подписка на кинопоиск и окко, фильмы обычно смотрю через консоль ps4. Решил тут пересмотреть один из старых фильмов про Бонда, а именно "Голдфингер".
Захожу на кинопоиск, в подписке его нет, сервис предлагают купить за 199 рублей фильм. Вполне справедливо считают, что немного зажрались. Ок, иду на окко, о чудо, фильм в подписке, в хорошем качестве и с хорошим звуком, прекрасно. Включаю, как итог фильм то не подгружает, то после постановки на паузу начинает глючить сама приложуха и отматывать фильм к началу, после вообще перестала работать перемотка. Как читал потом на форумных ветках, приложение okko для ps4 постоянно у всех троит и такое чувство сделана чисто на отъебись.
Плюнул, взял ноутбук, нашёл на одном популярном пиратском сервисе данный фильм, подключил ноут к телеку по hdmi и совершенно без проблем насладился прекрасной кинокартиной.
Вот реально, иногда даже грустно становится от того, что пираты предоставляют лучший сервис чем поставщики лицензионного контента. А есть ещё отдельная категория людей, которым подсовывают дерьмо, они хавают его и всех окружающих хейтят за то, что не хотят его вместе с ними потреблять.