Жители стран с высоким уровнем дохода на душу населения посещают пиратские сайты реже граждан из небогатых государств.

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Согласно докладу Ведомства по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO), уровень пиратства в Евросоюзе снижается. TJ публикует главные выводы этого исследования.

Исследователи изучали посещаемость сайтов с пиратскими копиями телепрограмм, фильмов и музыкальных произведений в странах Еврозоны (включая Великобританию) за 2017-2020 годы.

Значительная часть этих данных предоставлена британским агентством по исследованию нелицензионного контента MUSO.

Собранные данные сопоставлялись с показателями экономического и социального развития в европейских странах, которые предоставил Евростат.

Уровень пиратства снижается быстрее в государствах с сильной экономикой

Тренды пиратства, фото: EUIPO

Объём трафика на пиратских сайтах постоянно снижается. За период с 2017 по 2020 годы общий уровень пиратства сократился вдвое: доступ к нелегальной музыке на 81%, к фильмам на 61%, к телевизионному контенту — на 41%.

За период с 2017 по 2020 годы общий уровень пиратства сократился вдвое: доступ к нелегальной музыке на 81%, к фильмам на 61%, к телевизионному контенту — на 41%. В начале пандемии Covid-19 наблюдался временный рост интереса к нелицензионным копиям телевизионных программ, фильмов и сериалов, но уже в апреле 2020 года снижение трафика продолжилось по всем категориям контента.



Реальный уровень пиратства мог не измениться — поменялась модель потребления контента, предположил Эрнесто Ван Дер Сар, издатель авторитетного блога о пиратстве Torrentfreak. По его словам, учёные проанализировали трафик веб-сайтов, исключая популярные IPTV-сервисы и частные серверы потокового интернет-вещания.

По его словам, учёные проанализировали трафик веб-сайтов, исключая популярные IPTV-сервисы и частные серверы потокового интернет-вещания. Уровень пиратства различается в разных странах, он зависит от экономического развития государств. На него также влияет уровень неравенства и показатель дохода на душу населения. Выше всего он в Греции, Болгарии и Словакии. Меньше всего — в Польше и Германии.

Уровень кинопиратства в странах ЕС и средства доступа к контенту, фото: EUIPO

Уровень пиратства также снижается в государствах с наибольшим количеством легальных сайтов для просмотра видео и прослушивания музыки.

Музыка на пиратских сайтах больше не так популярна

В 2020 году граждане европейских государств чаще всего нелегально скачивали телевизионный контент — 70% от всего трафика. На втором и третьем местах— кинофильмы и музыка с 20% и 10%.

Пиратство музыки с 2017 по 2020 годы снизилось на 76%. В 2020 году пользователь из Еросоюза в среднем прослушивал музыку на пиратских сайтах 0,6 раза в месяц. Для сравнения, в 2017 году каждый пользователь заходил на пиратские сайты с музыкой 2,3 раза в месяц.



Динамика потребления музыки на пиратских сайтах, фото: EUIPO

Балтийские государства — Латвия, Литва и Эстония — лидеры по прослушиванию пиратской музыки.

Пользователи перестали скачивать торренты