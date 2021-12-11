Instagram не откажется от алгоритмической ленты постов, но добавит в соцсеть две версии хронологической Статьи редакции
По словам главы компании, функция станет доступна «уже в скором времени».
Глава Instagram Адам Моссери рассказал, что компания не планирует отказываться от алгоритмической ленты постов, но при этом тестирует две версии хронологической. Об этом Моссери рассказал в историях в соцсети, пишет The Verge.
По его словам, одна из версий хронологической ленты позволит «выбрать избранных пользователей, которые появятся в самом начале и по порядку». Другая версия позволит видеть посты в хронологическом порядке от всех, за кем следит пользователь.
Моссери также добавил, что соцсеть уже тестирует эту функцию «на ограниченном количестве пользователей». Функция станет доступна для всех пользователей «в скором времени».
Instagram заменил хронологическую ленту постов алгоритмической в 2016 году. В сентябре 2021 года соцсеть начала тестировать раздел «Избранное», куда можно добавить аккаунты, чтобы их посты были в ленте выше остальных.
В сентябре 2021 года WSJ опубликовал расследование о работе алгоритмов Instagram и других проектов Meta. В нём указано, что группа исследователей в течение трёх лет изучала, как соцсеть влияет на психику.
9 декабря стало известно, что Instagram работает над хронологической лентой, чтобы снизить «манипулирование алгоритмов».
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В очко себе засуньте свои алгоритмы.
Они там не сложнее "if и random", а выебонов на черную дыру.