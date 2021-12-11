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Технологии
Сергей Исенеков

Instagram не откажется от алгоритмической ленты постов, но добавит в соцсеть две версии хронологической Статьи редакции

По словам главы компании, функция станет доступна «уже в скором времени».

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Скриншот The Verge

Глава Instagram Адам Моссери рассказал, что компания не планирует отказываться от алгоритмической ленты постов, но при этом тестирует две версии хронологической. Об этом Моссери рассказал в историях в соцсети, пишет The Verge.

Мы не отходим от идеи алгоритмической ленты. Мы собираемся вернуть пользователям хронологическую ленту. Но мы также считаем, что ранжирование контента в инстаграме помогает нам связать людей с контентом, который для них наиболее важен.

Адам Моссери
глава Instagram

По его словам, одна из версий хронологической ленты позволит «выбрать избранных пользователей, которые появятся в самом начале и по порядку». Другая версия позволит видеть посты в хронологическом порядке от всех, за кем следит пользователь.

Моссери также добавил, что соцсеть уже тестирует эту функцию «на ограниченном количестве пользователей». Функция станет доступна для всех пользователей «в скором времени».

Instagram Comms @InstagramComms
We want people to have meaningful control over their experience. We’ve been experimenting with Favorites, a way for you to decide whose posts you want to see higher up, and we’re working on another option to see posts from people you follow in chronological order.
Мы хотим, чтобы пользователи полностью контролировали свой опыт. Мы экспериментируем с «Избранным», чтобы вы могли решить, чьи посты вы хотите видеть выше, и работаем над другим вариантом, чтобы видеть в хронологическом порядке сообщения людей, на которых вы подписаны.
Instagram Comms @InstagramComms
We want to be clear that we’re creating new options — providing people with more choices so they can decide what works best for them — not switching everyone back to a chronological feed. You can expect more on this early next year!
Мы хотим чётко заявить, что создаём новые возможности — предоставляем людям больше выбора, чтобы они могли решить, что им больше всего подходит. Но не переключаем всех обратно на хронологическую ленту. Больше информации появится в начале следующего года!

Instagram заменил хронологическую ленту постов алгоритмической в 2016 году. В сентябре 2021 года соцсеть начала тестировать раздел «Избранное», куда можно добавить аккаунты, чтобы их посты были в ленте выше остальных.

В сентябре 2021 года WSJ опубликовал расследование о работе алгоритмов Instagram и других проектов Meta. В нём указано, что группа исследователей в течение трёх лет изучала, как соцсеть влияет на психику.

9 декабря стало известно, что Instagram работает над хронологической лентой, чтобы снизить «манипулирование алгоритмов».

#новости #instagram

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26 комментариев
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Людской кубок

помогает нам связать людей с контентом, который для них наиболее важен
 Какой блять важный контент, это сервис с фоточками

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9
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Людской кубок

ты еще скажи шо у него api ебанутое , которое через жопу позволяет добиться анонимно чекать сторизы

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0
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Людской кубок

Проблемы взрослых людей:
1. Анонимно чекать сторизы

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4
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Людской кубок

2. все остальные проблемы

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1
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Людской кубок

3. Придумать смешной комментарий на тж

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3
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Людской кубок

как кстати планируешь решать эту проблему?

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1
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Людской кубок

Уйти с тж

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Людской кубок

о

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Людской кубок

Это ты зря.

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Людской кубок

А в чём проблема? Вроде работает

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Людской кубок

ты про бота того?

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Людской кубок

Да дофига сервисов. Есть и кастомные версии апп инсты. Это я как андроидбомж говорю

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Людской кубок

я тележного бота юзаю, у него как то поудобнее будет.

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Людской кубок

Эээ, извращение какое-то

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Людской кубок

ну ты ему никнейм, он тебе выгружает все сторизы в телегу , сразу чтоб созранить можно было

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Людской кубок

Да, это понял. Но как-то странно и немного муторно чтоль

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Людской кубок

Этого лунатика давно уже уволить надо.

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Людской кубок

Его же только взяли. Вот еще одно подтверждение низкого iq у комментаторов на тж

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Людской кубок

Кого только взяли? Он уже четвёртый год там всё в говно превращает. Вот еще одно подтверждение твоего низкого iq.

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Людской кубок

Перепутал с твиттером, получается у меня низкий iq

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Людской кубок

Никто в этом и не сомневался)

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Людской кубок
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Людской кубок
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Федя Прозоров

Вы хотели сказать Лунтика?

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Nike RossXP

В очко себе засуньте свои алгоритмы.

Они там не сложнее "if и random", а выебонов на черную дыру.

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Людской кубок

Моссери также добавил, что соцсеть уже тестирует эту функцию «на ограниченном количестве пользователей»
 Опыты на людях? Не думал, что Инстаграм может упасть ещё ниже

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