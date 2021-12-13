Искусственный интеллект разыгрывает комбинации лучших шахматистов мира, не считаясь с потерями фигур — их число тоже растёт бесконечно.

Исследователь искусственного интеллекта из Массачусетского технологического института Лекс Фридман с детства любил играть в шахматы. Но теперь он предпочитает наблюдать, как в них играет ИИ. А чтобы продлить удовольствие — Фридман «усадил» нейросети за бесконечно растущую доску с бесконечным количеством фигур.

Бесконечная шахматная партия двух нейросетей Видео Лекса Фридмана

Два шахматных ИИ-движка Stockfish 14 противостоят друг другу на квадратных участках бесконечной доски, разыгрывая в них комбинации из 30 тысяч партий, в том числе от лучших гроссмейстеров вроде Карлсена, Фишера, Каспарова, Спасского, Таля и Карпова.