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Технологии
Никита Логинов

Бесконечная партия в шахматы: две нейросети играют друг против друга на непрерывно растущей доске Статьи редакции

Искусственный интеллект разыгрывает комбинации лучших шахматистов мира, не считаясь с потерями фигур — их число тоже растёт бесконечно.

Исследователь искусственного интеллекта из Массачусетского технологического института Лекс Фридман с детства любил играть в шахматы. Но теперь он предпочитает наблюдать, как в них играет ИИ. А чтобы продлить удовольствие — Фридман «усадил» нейросети за бесконечно растущую доску с бесконечным количеством фигур.

Бесконечная шахматная партия двух нейросетей Видео Лекса Фридмана

Два шахматных ИИ-движка Stockfish 14 противостоят друг другу на квадратных участках бесконечной доски, разыгрывая в них комбинации из 30 тысяч партий, в том числе от лучших гроссмейстеров вроде Карлсена, Фишера, Каспарова, Спасского, Таля и Карпова.

#микро #шахматы #ии #нейросети

945 просмотров
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19 комментариев
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Провинциальный кавалер

кто победил

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2
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Bibba La Bibba

Белые. После ответа я потерял возможность получить грин-карту

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21
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Провинциальный кавалер

грин
 и возможность получить визу в Ирландию

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CrazyCat

Шахматы расистская игра.

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Никита Логинов

Ещё какая!

«Белые топчут оборону чёрных»: нейросеть YouTube…
Судя по всему, алгоритмы не учитывают контекст, когда блокируют за «язык ненависти».
tjournal.ru
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1
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Neketa Fo

почему мне страшно, глядя на эту бесконечную доску?

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Bibba La Bibba

А представь, как выглядит голова Магнуса, когда он помнит большинство своих партий

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2
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Провинциальный кавалер

это ваш конец, людишки

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Провинциальный кавалер

Надеюсь рано или поздно они осознают бессмысленность их войны и объединятся против своего создателя

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Daniel Shnaider

А ведь можно было ресурсы его компа использовать под что-то полезное человечеству. Например биткоин майнить или постить мемы на тж

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Верен Дар

В чём смысл?

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Андрей Галицкий

не понял из описания - фигуры могут перемещаться между разными досками? или это просто разные партии идут. в чем тогда смысл "роста"?

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aliftin

@Шахматы , почему я это узнаю не от вас?

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Yuri Polu

Скока энергии впустую жгут, шутники ибаные

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Андрей Галицкий

могли бы биточка пофармить

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Александр Воронин

могли бы на Folding@home лучше потратить

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Konstantin Kostikov

По задумке, при отдалении доски, из фигур должна получаться бесконечная надпись "ты пидор"

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Александр Воронин

ненене, вот пиздатый чувак, завис на его видео последнее время, уже почти все пересмотрел, ну и у себя попробовал позапускал

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Провинциальный кавалер

живая схема отношений со второй половиной

…не считаясь с потерями фигур
ну точно

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