Бесконечная партия в шахматы: две нейросети играют друг против друга на непрерывно растущей доске Статьи редакции
Искусственный интеллект разыгрывает комбинации лучших шахматистов мира, не считаясь с потерями фигур — их число тоже растёт бесконечно.
Исследователь искусственного интеллекта из Массачусетского технологического института Лекс Фридман с детства любил играть в шахматы. Но теперь он предпочитает наблюдать, как в них играет ИИ. А чтобы продлить удовольствие — Фридман «усадил» нейросети за бесконечно растущую доску с бесконечным количеством фигур.
Два шахматных ИИ-движка Stockfish 14 противостоят друг другу на квадратных участках бесконечной доски, разыгрывая в них комбинации из 30 тысяч партий, в том числе от лучших гроссмейстеров вроде Карлсена, Фишера, Каспарова, Спасского, Таля и Карпова.
Белые. После ответа я потерял возможность получить грин-карту
Шахматы расистская игра.
Ещё какая!
почему мне страшно, глядя на эту бесконечную доску?
А представь, как выглядит голова Магнуса, когда он помнит большинство своих партий
А ведь можно было ресурсы его компа использовать под что-то полезное человечеству. Например биткоин майнить или постить мемы на тж
В чём смысл?
не понял из описания - фигуры могут перемещаться между разными досками? или это просто разные партии идут. в чем тогда смысл "роста"?
Скока энергии впустую жгут, шутники ибаные
могли бы биточка пофармить
могли бы на Folding@home лучше потратить
По задумке, при отдалении доски, из фигур должна получаться бесконечная надпись "ты пидор"
ненене, вот пиздатый чувак, завис на его видео последнее время, уже почти все пересмотрел, ну и у себя попробовал позапускал