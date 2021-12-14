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Технологии
Илья Шевелев

Уровень опасности — 10 баллов из 10: уязвимость Log4Shell угрожает миллионам серверов по всему миру Статьи редакции

Злоумышленники могут получить удаленный контроль над серверами и веб-приложениями, а также компьютерами и гаджетами пользователей: в большинстве случаев специальные знания для такой атаки не нужны.

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9 декабря служба облачной безопасности компании Alibaba обнародовала уязвимость «нулевого дня» в библиотеке журналирования log4j для языка программирования Java.

Java — популярный язык программирования и программная платформа. На Java написаны многие веб-приложения, программы для настольных ПК и мобильных устройств.

Apache Log4j — широко используемая библиотека регистрации данных в Java, одна из двух существующих. Она собирает информацию о событиях и ошибках, случившихся во время работы приложений, и сохраняет её в лог-файлах. Например, в веб-приложениях Log4j собирает сведения об устройствах и браузерах пользователей, а в программах для ПК и гаджетах — следит за активностью и подсчитывает время, проведённое людьми в играх.

Библиотека Log4j интегрирована в корпоративное ПО, её код встречается в программах с открытым исходным кодом, а также на серверах государственных учреждений по всему миру.

  • Уязвимость получила идентификатор CVE-2021-44228 и максимальный уровень угрозы — 10 баллов из 10 возможных. Потенциально она даёт злоумышленникам удалённый доступ к миллионам устройств в интернете, на которых работает Java.
  • Специалисты узнали о проблеме в ноябре, во время исследования безопасности сервера игры Minecraft. Они перехватили управление сервером, отправив сообщение в игровой чат. Первую кибератаку с использованием новой уязвимости заметили уже 1 декабря.

Чем эта уязвимость опасна для интернета

  • Гипотетически энтузиасты и самоучки (так называемые «скрипт киддиз») при помощи Log4Shell могут взламывать сервера крупных компаний. Профессиональное образование для этого не требуется.
  • PoC-эксплоиты, созданные после объявления об уязвимости, запускают любые программы на удалённых серверах, где установлена Log4j. Хакеру нужно лишь послать запрос на атакуемый сервер, а в запросе указать путь к файлу payload, который позволит удаленно управлять им.
  • Тестирование показало, что эксплоиты делают возможной атаку даже на очень защищённые облачные сервисы, в частности, Apple iCloud, пишет исследовательская компания Lunasec. Достаточно определённым образом изменить название точки доступа и подключиться к ней с айфона, чтобы воздействовать на облачные серверы Apple, уточняет подробности атаки Greenblock.
Cas van Cooten @chvancooten
A story in three parts 😶 #log4j
Специалист по информационной безопасности и менеджер нидерланского подразделения «Делойт» Кас ван Кутен исследовал безопасность Apple iCloud
  • Под угрозой также оказались серверы техногигантов Google, Microsoft, Tesla, Cisco, Cloudflare, VMware, Amazon, Twitter, Steam, Tencent, Baidu и многих других. Волонтёры также ведут список уязвимого ПО: в список вошло антивирусное ПО компании ESET.
  • Кроме того, утилита журналирования подключена к популярным фреймворкам, таким как Elasticsearch, Solr и Apache Struts.
  • Исследователи выяснили, что уязвимы все версии Java, вышедшие до 11 декабря и версии Log4j от 2.0 до 2.14.1. Ситуация осложняется тем, что об уязвимости стало известно до того, как вышло обновление утилиты.

Как Log4Shell используют хакеры

  • Сразу после первых сообщений о Log4Shell компания Apache выпустила обновление, которое закрывает опасную «дыру» в утилите. Кроме того, компания Cybereason опубликовала «вакцину» для старых версий Log4j. Хакеров это не остановило.
  • Особенность Log4Shell — большое количество возможных сценариев атаки: получить доступ к нужным серверам можно даже с помощью метаданных фотографий и любых файлов, а также с помощью текста в файле robots.txt на веб-сайте и по электронной почте.
  • Взломщики используют уязвимость для установки вредоносного ПО на компьютеры жертв, пишет Securitylab. Уже известны случаи удалённой установки ПО Kinsing для майнинга криптовалюты и программ для крупномасштабные DDoS-атак с помощью ботнетов — Mirai и Muhstik.
  • Хакеры пытаются устанавливать на уязвимые системы фреймворк Cobalt Strike, выяснили в Microsoft. Он позволяет тайно контролировать компьютеры жертв даже после исправления уязвимости и впоследствии — превратить их в ботнет.
  • На Github опубликован список IP-адресов, с которых хакеры и энтузиасты проводят сканирование и пытаются эксплуатировать Log4Shell. На момент выхода этой статьи в списке 1882 адреса.

Как защищаются компании и власти

  • Log4Shell заставила IT-сообщество срочно принимать меры. Компании пытаются исправить положение с помощью обновлений ПО, изменения настроек Log4j и самописанных патчей. При этом компании называют сложившуюся ситуацию катастрофической, а уязвимость — «самой крупной и самой критической за последнее десятилетие».
  • Простейший метод защиты от Log4Shell — установка наиболее свежей версии библиотеки Log4j 2.15.0, отмечают в «Лаборатории Касперского». Пока этот текст готовился к публикации, Apache выпустила ещё один корректирующий релиз библиотеки.
  • 13 декабря стало известно, что в канадской провинции Квебек в качестве превентивной меры закрыты около 4000 государственных сайтов. Федеральное ведомство по информационной безопасности ФРГ (BSI) объявило красный уровень угрозы в связи с уязвимостью.

#новости #разборы #уязвимости #log4j #java #ботнеты #кибербезопасность

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53 комментария
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Тепловой будильник

Айтишники заебали.

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14
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Тепловой будильник

Творят хуйню, еще и получают за это больше всех

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13
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Трансгендолет

получают за это больше всех
 Сейчас больше всех получают укладыватели ковриков в дилерах шкоды

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9
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Тепловой будильник

Можно поподробнее? Я заинтересовался

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0
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Трансгендолет
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3
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испанский смех

пизды

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1
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FOX

сам такой

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0
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Тепловой будильник

Айтишники = шарлатаны? Согласен.

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Тепловой будильник

как то так

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13
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Багровый Фантомас

Спасибо сми что освещают эту уязвимость массам, для использования которой не нужны даже специальные знания.

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–3
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Skomorokh

А если не петь о наркотиках, то дети не узнают об их существовании.

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12
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Тепловой будильник

Справедливости ради, если не петь о наркотиках, наверное, меньшее количество детей о них узнает.

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1
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Bibba La Bibba

Сложно сказать, учитывая размеры интернета. Может снизятся процентов на 30 осведомленность о них, а может на 3

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0
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Тепловой будильник

Ну в обоих случаях это значит уменьшение. Я же не говорю, что обязательно намного меньше. Я просто говорю что скорее всего меньше - пусть даже это всего пара человек.

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0
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Skomorokh

Зато остальные восемь человек из десяти смогут столкнуться с дилером имея абсолютно нулевые знания о наркотиках. План надежный как советское образование.

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0
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Bibba La Bibba

Ну да, но и возникает момент с тем, что, наверное, детям лучше объяснить что это такое и какие есть «подводные камни». Чем оставлять этот момент на его друзей или личные представления

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0
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Skomorokh

Как же хорошо, что подобная Security through Obscurity так классно работает всегда.
Пусть мы исключили наркотики абсолютного из всего медийного пространства до совершеннолетия человека. Что дальше? Узнает о наркотиках в 18 лет. Как известно, в 18 лет наркотики уже точно никого не привлекают.
Видимо, надо увеличить длительность информационного вакуума лет до 30. Уж в тридцать то никто не подсаживается на наркотики. И это абсолютно не ухудшит ситуацию с теми людьми, кто узнал о наркотиках в 14, 16, 18, 25 лет и абсолютно ничего не знал о них в момент, когда к нему подошли и предложили попробовать. Зато вот этот один из десяти, кто дожил до правильного возраста в информационном вакууме точно будет в безопасности, когда вся эта информация на него свалится.

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0
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Damir ReDevil

Когда мне было лет 10 мы ходили на корт играть в футбол. Так там на бортах было написано "нет наркотикам". И тогда я первый раз задумался, а что это такое, даже у мамы спрашивал. Так что неизвестно когда бы я узнал о наркотиках, если бы не такая социальная реклама

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1
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Serega Stepyuk

грустишь что узнал о наркотиках от мамы, а не от дилера в школе?

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1
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Багровый Фантомас

Ну это не означает что петь о них хорошо))

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0
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Никита Борисова

Супермегахацкер такое типа: опа, на ТЖ написали про уязвимость. Хорошо, что решил зайти, так бы точно пропустил эту новость.

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0
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Chikk

Отлично. Ломайте уже все эти интернеты полностью.

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3
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Anton Zakharikhin

Звучит страшно, но я ничего не понял

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3
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Закомплексованная Душа

Произошел взлом жопы

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3
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Тепловой будильник

Что это за двоеточие и четыре жопы?

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2
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Тепловой будильник

Просто добавьте в код сайта "**:**" (без кавычек) и злоумышленники не смогут украсть пользовательские данные.

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2
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умный человек

разошли 10-ти друзьям

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1
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Тепловой будильник

У меня столько нет.

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0
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умный человек

Тогда взлома не избежать

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0
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Тепловой будильник

Если у вас нет собаки...

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0
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умный человек

значит на кухне не насрано

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1
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Тепловой будильник

дождь, пасмурно, мост в Асгард — после, пусть просто везёт с транспортом.

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Skomorokh

Если добавить '; DROP TABLE Users;, то еще и собственные работники точно не уведут базу.

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0
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Трансгендолет

10 баллов из 10 возможных.

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2
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Тепловой будильник

Бля, это тот городской сумасшедший, который сам у себя интервью берет.

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Трансгендолет

Патриарх верхнего интернета, ститрейсер, ебака грозный, неподкупный игровой журналист, воин света

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0
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Тепловой будильник

Это у него в описании канала так написано?

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0
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Alex Jian
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1
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испанский смех

13 декабря стало известно, что в канадской провинции Квебек в качестве превентивной меры закрыты около 4000 государственных сайтов.

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0
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Алексей Горячев

Чем ответит Россия?

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0
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испанский смех

Полным прекращением работы

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2
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Илья Синица

Как защищаются компании и власти
Можно ещё джаву апгрейднуть, но мы об этом не будем говорить, для эпичности

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1
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Paladin 404992

А чего там Лукашенко правда сказал, что будет объединение с Россией?

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0
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Photuum

Будет, но не с Россией.
И не объединение.

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Doktor Streyndzhlav

И не Лукашенко

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испанский смех

какой жесть

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Сталин спас Россию

А вот переписали бы всё на Rust - такого не было бы

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Michael Konovalov

Тут дело не в java. А в сраной log4j.

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WhiteTestarossa

Вы не понимаете, проблема в гендерном неравенстве.

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Тепловой будильник

Уровень опасности — 10 баллов из 10
 И это всёравно лучше чем 5:30/12

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Папуша

Самое время взломать и почистить сервера вк

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Michael Konovalov

Кто бы мог подумать что из-за какого то логгера такое случится.

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Тепловой будильник
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