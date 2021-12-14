Уровень опасности — 10 баллов из 10: уязвимость Log4Shell угрожает миллионам серверов по всему миру Статьи редакции
Злоумышленники могут получить удаленный контроль над серверами и веб-приложениями, а также компьютерами и гаджетами пользователей: в большинстве случаев специальные знания для такой атаки не нужны.
9 декабря служба облачной безопасности компании Alibaba обнародовала уязвимость «нулевого дня» в библиотеке журналирования log4j для языка программирования Java.
- Уязвимость получила идентификатор CVE-2021-44228 и максимальный уровень угрозы — 10 баллов из 10 возможных. Потенциально она даёт злоумышленникам удалённый доступ к миллионам устройств в интернете, на которых работает Java.
- Специалисты узнали о проблеме в ноябре, во время исследования безопасности сервера игры Minecraft. Они перехватили управление сервером, отправив сообщение в игровой чат. Первую кибератаку с использованием новой уязвимости заметили уже 1 декабря.
Чем эта уязвимость опасна для интернета
- Гипотетически энтузиасты и самоучки (так называемые «скрипт киддиз») при помощи Log4Shell могут взламывать сервера крупных компаний. Профессиональное образование для этого не требуется.
- PoC-эксплоиты, созданные после объявления об уязвимости, запускают любые программы на удалённых серверах, где установлена Log4j. Хакеру нужно лишь послать запрос на атакуемый сервер, а в запросе указать путь к файлу payload, который позволит удаленно управлять им.
- Тестирование показало, что эксплоиты делают возможной атаку даже на очень защищённые облачные сервисы, в частности, Apple iCloud, пишет исследовательская компания Lunasec. Достаточно определённым образом изменить название точки доступа и подключиться к ней с айфона, чтобы воздействовать на облачные серверы Apple, уточняет подробности атаки Greenblock.
- Под угрозой также оказались серверы техногигантов Google, Microsoft, Tesla, Cisco, Cloudflare, VMware, Amazon, Twitter, Steam, Tencent, Baidu и многих других. Волонтёры также ведут список уязвимого ПО: в список вошло антивирусное ПО компании ESET.
- Кроме того, утилита журналирования подключена к популярным фреймворкам, таким как Elasticsearch, Solr и Apache Struts.
- Исследователи выяснили, что уязвимы все версии Java, вышедшие до 11 декабря и версии Log4j от 2.0 до 2.14.1. Ситуация осложняется тем, что об уязвимости стало известно до того, как вышло обновление утилиты.
Как Log4Shell используют хакеры
- Сразу после первых сообщений о Log4Shell компания Apache выпустила обновление, которое закрывает опасную «дыру» в утилите. Кроме того, компания Cybereason опубликовала «вакцину» для старых версий Log4j. Хакеров это не остановило.
- Особенность Log4Shell — большое количество возможных сценариев атаки: получить доступ к нужным серверам можно даже с помощью метаданных фотографий и любых файлов, а также с помощью текста в файле robots.txt на веб-сайте и по электронной почте.
- Взломщики используют уязвимость для установки вредоносного ПО на компьютеры жертв, пишет Securitylab. Уже известны случаи удалённой установки ПО Kinsing для майнинга криптовалюты и программ для крупномасштабные DDoS-атак с помощью ботнетов — Mirai и Muhstik.
- Хакеры пытаются устанавливать на уязвимые системы фреймворк Cobalt Strike, выяснили в Microsoft. Он позволяет тайно контролировать компьютеры жертв даже после исправления уязвимости и впоследствии — превратить их в ботнет.
- На Github опубликован список IP-адресов, с которых хакеры и энтузиасты проводят сканирование и пытаются эксплуатировать Log4Shell. На момент выхода этой статьи в списке 1882 адреса.
Как защищаются компании и власти
- Log4Shell заставила IT-сообщество срочно принимать меры. Компании пытаются исправить положение с помощью обновлений ПО, изменения настроек Log4j и самописанных патчей. При этом компании называют сложившуюся ситуацию катастрофической, а уязвимость — «самой крупной и самой критической за последнее десятилетие».
- Простейший метод защиты от Log4Shell — установка наиболее свежей версии библиотеки Log4j 2.15.0, отмечают в «Лаборатории Касперского». Пока этот текст готовился к публикации, Apache выпустила ещё один корректирующий релиз библиотеки.
- 13 декабря стало известно, что в канадской провинции Квебек в качестве превентивной меры закрыты около 4000 государственных сайтов. Федеральное ведомство по информационной безопасности ФРГ (BSI) объявило красный уровень угрозы в связи с уязвимостью.
получают за это больше всех
Сейчас больше всех получают укладыватели ковриков в дилерах шкоды
пизды
сам такой
Спасибо сми что освещают эту уязвимость массам, для использования которой не нужны даже специальные знания.
А если не петь о наркотиках, то дети не узнают об их существовании.
Сложно сказать, учитывая размеры интернета. Может снизятся процентов на 30 осведомленность о них, а может на 3
Зато остальные восемь человек из десяти смогут столкнуться с дилером имея абсолютно нулевые знания о наркотиках. План надежный как советское образование.
Ну да, но и возникает момент с тем, что, наверное, детям лучше объяснить что это такое и какие есть «подводные камни». Чем оставлять этот момент на его друзей или личные представления
Как же хорошо, что подобная Security through Obscurity так классно работает всегда.
Пусть мы исключили наркотики абсолютного из всего медийного пространства до совершеннолетия человека. Что дальше? Узнает о наркотиках в 18 лет. Как известно, в 18 лет наркотики уже точно никого не привлекают.
Видимо, надо увеличить длительность информационного вакуума лет до 30. Уж в тридцать то никто не подсаживается на наркотики. И это абсолютно не ухудшит ситуацию с теми людьми, кто узнал о наркотиках в 14, 16, 18, 25 лет и абсолютно ничего не знал о них в момент, когда к нему подошли и предложили попробовать. Зато вот этот один из десяти, кто дожил до правильного возраста в информационном вакууме точно будет в безопасности, когда вся эта информация на него свалится.
Когда мне было лет 10 мы ходили на корт играть в футбол. Так там на бортах было написано "нет наркотикам". И тогда я первый раз задумался, а что это такое, даже у мамы спрашивал. Так что неизвестно когда бы я узнал о наркотиках, если бы не такая социальная реклама
грустишь что узнал о наркотиках от мамы, а не от дилера в школе?
Ну это не означает что петь о них хорошо))
Супермегахацкер такое типа: опа, на ТЖ написали про уязвимость. Хорошо, что решил зайти, так бы точно пропустил эту новость.
Отлично. Ломайте уже все эти интернеты полностью.
Звучит страшно, но я ничего не понял
Произошел взлом жопы
разошли 10-ти друзьям
Тогда взлома не избежать
значит на кухне не насрано
Если добавить '; DROP TABLE Users;, то еще и собственные работники точно не уведут базу.
10 баллов из 10 возможных.
Патриарх верхнего интернета, ститрейсер, ебака грозный, неподкупный игровой журналист, воин света
13 декабря стало известно, что в канадской провинции Квебек в качестве превентивной меры закрыты около 4000 государственных сайтов.
Чем ответит Россия?
Полным прекращением работы
Как защищаются компании и власти
Можно ещё джаву апгрейднуть, но мы об этом не будем говорить, для эпичности
А чего там Лукашенко правда сказал, что будет объединение с Россией?
Будет, но не с Россией.
И не объединение.
И не Лукашенко
какой жесть
А вот переписали бы всё на Rust - такого не было бы
Тут дело не в java. А в сраной log4j.
Вы не понимаете, проблема в гендерном неравенстве.
Самое время взломать и почистить сервера вк
Кто бы мог подумать что из-за какого то логгера такое случится.