Java — популярный язык программирования и программная платформа. На Java написаны многие веб-приложения, программы для настольных ПК и мобильных устройств.

Apache Log4j — широко используемая библиотека регистрации данных в Java, одна из двух существующих. Она собирает информацию о событиях и ошибках, случившихся во время работы приложений, и сохраняет её в лог-файлах. Например, в веб-приложениях Log4j собирает сведения об устройствах и браузерах пользователей, а в программах для ПК и гаджетах — следит за активностью и подсчитывает время, проведённое людьми в играх.

Библиотека Log4j интегрирована в корпоративное ПО, её код встречается в программах с открытым исходным кодом, а также на серверах государственных учреждений по всему миру.