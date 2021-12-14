FT: хакеры запустили более 1,2 миллиона атак c помощью уязвимости Log4j — она позволяет удалённо управлять компьютерами Статьи редакции
Специалисты отмечают, что от уязвимости в библиотеке для Java пострадали «сотни тысяч пользователей».
Хакеры с помощью ранее незамеченной уязвимости в библиотеке логирования Apache Log4j воспроизводят около 100 атак в минуту на сервисы и приложения различных компаний. Об этом сообщает Finacial Times со ссылкой исследователей кибербезопасности.
Директор Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) Джен Истерли рассказала, что уязвимость Log4j — «одна из самых серьёзных». По её словам, её широко используют опытные взломщики, а количество пострадавших доходит до сотни тысяч.
Специалисты также отмечают, что во многих случаях хакеры брали на себя управление компьютерами, чтобы использовать их для добычи криптовалюты или превращения систем в ботнеты — сеть, которую используют для рассылки спама или DDoS-атак. CISA выпустила предупреждение, призывающее организации внести обновления в библиотеку Log4j. Патчи уже внесли Amazon, Apple, IBM, Microsoft и Cisco.
Исследователи кибербезопасности отметили, что почти половина всех атак была совершена идентифицированными киберзлоумышленниками. К ним относятся хакерские группировки, которые используют вредоносные программы Tsunami и Mirai. Также они добавляют на все взломанные компьютеры программу, которая майнит криптовалюту Монеро.
9 декабря служба облачной безопасности компании Alibaba обнародовала уязвимость «нулевого дня» в библиотеке журналирования log4j для языка программирования Java. При её помощи можно взламывать сервера крупных компаний. Уязвимость позволяет хакеру послать запрос на атакуемый сервер, а в запросе указать путь к файлу payload, который позволит удаленно управлять им.
Тут соглы. Скинь предоплату
И тут соглы. Тоже предоплату скинь, пожалуйста
чего, твою любимую кофемашину взломали?
Донут дайте один
Википедия пиздеть не станет
блин фраза "если бы программисты стоили цивилизацию ее бы уничтожил один залетевший голубь" такая жиза
javablyadi sosnooley
Долбаные джависты, достали уже, перейдите на нормальные языки.
Это какие
Очевидно же - Delphi.
И только попробуй вякни!
П.С. Только без обид :)
Хороший язык, только здох
Ещё не полностью, но отмирает потиху :(
Когда можно будет выдохнуть? Есть инфа?
Если ты не сисадмин, то можешь выдохнуть прямо щас
А сисадмины когда выдохнут?
зачем
Вот тебе и мегабезопасный язык Java.