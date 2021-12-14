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Технологии
Сергей Исенеков

FT: хакеры запустили более 1,2 миллиона атак c помощью уязвимости Log4j — она позволяет удалённо управлять компьютерами Статьи редакции

Специалисты отмечают, что от уязвимости в библиотеке для Java пострадали «сотни тысяч пользователей».

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Электрокар Tesla, который пострадал от уязвимости Log4j Фото NovTangoPapa

Хакеры с помощью ранее незамеченной уязвимости в библиотеке логирования Apache Log4j воспроизводят около 100 атак в минуту на сервисы и приложения различных компаний. Об этом сообщает Finacial Times со ссылкой исследователей кибербезопасности.

Директор Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) Джен Истерли рассказала, что уязвимость Log4j — «одна из самых серьёзных». По её словам, её широко используют опытные взломщики, а количество пострадавших доходит до сотни тысяч.

Специалисты также отмечают, что во многих случаях хакеры брали на себя управление компьютерами, чтобы использовать их для добычи криптовалюты или превращения систем в ботнеты — сеть, которую используют для рассылки спама или DDoS-атак. CISA выпустила предупреждение, призывающее организации внести обновления в библиотеку Log4j. Патчи уже внесли Amazon, Apple, IBM, Microsoft и Cisco.

Исследователи кибербезопасности отметили, что почти половина всех атак была совершена идентифицированными киберзлоумышленниками. К ним относятся хакерские группировки, которые используют вредоносные программы Tsunami и Mirai. Также они добавляют на все взломанные компьютеры программу, которая майнит криптовалюту Монеро.

Благодаря этой уязвимости злоумышленники получают почти безграничную свободу для взлома — они извлекают нужную им информацию, добавляют данные записей на сервер, удаляют их, переключаются на разные серверы или устанавливают программы-вымогатели. Нападение развернули очень быстро и просто. Возможно, что подобные хакерские атаки могут повториться не раз.

Николас Шиберрас
руководитель инженерного отдела поиска уязвимостей Acunetix

9 декабря служба облачной безопасности компании Alibaba обнародовала уязвимость «нулевого дня» в библиотеке журналирования log4j для языка программирования Java. При её помощи можно взламывать сервера крупных компаний. Уязвимость позволяет хакеру послать запрос на атакуемый сервер, а в запросе указать путь к файлу payload, который позволит удаленно управлять им.

Технологии
Илья Шевелев
Уровень опасности — 10 баллов из 10: уязвимость Log4Shell угрожает миллионам серверов по всему миру Статьи редакции

Злоумышленники могут получить удаленный контроль над серверами и веб-приложениями, а также компьютерами и гаджетами пользователей: в большинстве случаев специальные знания для такой атаки не нужны.

#новости #уязвимости #log4j #java #кибербезопасность

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30 комментариев
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Тепловой будильник

Ебаные айтишники как вы заебали

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11
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Тепловой будильник

Творят хуйню, еще и получают за это больше всех

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7
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AttentiveMilk

Тут соглы. Скинь предоплату

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0
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Тепловой будильник

Наколотили денег на вёрстке сайтов, теперь развлекаются всякой хуйней, ущербные пидорасы

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4
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AttentiveMilk

И тут соглы. Тоже предоплату скинь, пожалуйста

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6
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FOX

чего, твою любимую кофемашину взломали?

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4
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Тепловой будильник
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3
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Тепловой будильник

написано, что атаку может совершить кто угодно, даже кофевар

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4
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AttentiveMilk

Донут дайте один

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0
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Gong
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9
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Дмитрий Побритый

Википедия пиздеть не станет

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0
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Тепловой будильник

Опять кнопкодавы бесполезные всё испортили

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3
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Тепловой будильник

Произошел взлом жопы

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4
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Тепловой будильник

Давно пора нумеровать айтишников куриными кодами на лбу

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2
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Тепловой будильник

Я бы побоялся с таким даже близко стоять, вдруг мою пробку перепрограммирует

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0
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Андрей

блин фраза "если бы программисты стоили цивилизацию ее бы уничтожил один залетевший голубь" такая жиза

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1
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Трансгендолет

javablyadi sosnooley

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1
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Тепловой будильник

Это кстати может привести к массовым взломам и расследованиям всяких чиновников. Какие-нибудь Кибер-партизаны наверняка это используют

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1
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Александр Белов

Долбаные джависты, достали уже, перейдите на нормальные языки.

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0
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Сталин спас Россию

Это какие

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Александр Белов

Очевидно же - Delphi.
И только попробуй вякни!
П.С. Только без обид :)

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Сталин спас Россию

Хороший язык, только здох

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Александр Белов

Ещё не полностью, но отмирает потиху :(

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Тепловой будильник

Petuh programming language. Тут, судя по комментариям, многие на нем программируют.

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Eldar

Когда можно будет выдохнуть? Есть инфа?

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Сталин спас Россию

Если ты не сисадмин, то можешь выдохнуть прямо щас

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Eldar

А сисадмины когда выдохнут?

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Елена Скрэтова

зачем

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Тепловой будильник

1,2 миллиона атак
 Это как?

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Henry Townsheld

Вот тебе и мегабезопасный язык Java.

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