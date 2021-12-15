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Технологии
Никита Логинов

В библиотеке Log4j нашли новую уязвимость, против которой не помогают исправления безопасности Статьи редакции

У тысяч компаний, банков и госструктур остаётся только один способ защититься от хакеров и вирусов — перейти на самую последнюю версию библиотеки, что может затянуться надолго.

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Использование уязвимости Log4Shell Скриншот LunaSec

9 декабря в библиотеке логирования для программ на языке Java нашли уязвимость, которая позволяет минимальными усилиями взламывать серверы крупных компаний, банков и госучреждений. Программы на Java популярны в корпоративном секторе, а библиотеку Log4j использует большинство программ на Java для ведения логов — она пишет о том, что происходит в программе. Например, ведёт статистику пользователей в онлайн-игре или интернет-банке.

Оказалось, если передать Log4j специально оформленную строку, библиотека бесконтрольно исполнит её как программный код. Это крайне опасная и очень доступная уязвимость, даже начинающие хакеры могут через неё взламывать интернет-сервисы, онлайн-игры и корпоративные сети вроде Apple iCloud и Amazon. Только за первые трое суток после известия о Log4Shell произошло более 800 тысяч атак с попытками её использовать. В основном уязвимостью пользуются вирусы-шифровальщики и майнеры криптовалют.

Разработчики оперативно выпустили обновление Log4j 2.15 и порекомендовали изменить настройки Log4j, чтобы отключить часть функций. Однако только что обнаруженная уязвимость CVE-2021-45046 делает все эти меры бесполезными. Если передавать строку не напрямую, а через промежуточную переменную — библиотека Log4j так же бесконтрольно выполнит любой код в этой строке.

Остаётся только один способ, чтобы защититься от атаки: обновить библиотеку Log4j до новейших версий 2.16 или 2.12.2. В них разработчики полностью убрали возможность подставлять в строки специально оформленный код. Однако могут пройти недели и месяцы, прежде чем бизнес и госструктуры обновят библиотеку Log4j в своих программах, а некоторые корпоративные приложения могут быть вовсе необновляемы.

Технологии
Илья Шевелев
Уровень опасности — 10 баллов из 10: уязвимость Log4Shell угрожает миллионам серверов по всему миру Статьи редакции

Злоумышленники могут получить удаленный контроль над серверами и веб-приложениями, а также компьютерами и гаджетами пользователей: в большинстве случаев специальные знания для такой атаки не нужны.

#микропост #уязвимости #безопасность #хакеры #it

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24 комментария
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Кирилл Вселенский

Почему прогромисты такие криворукие и не могут ничего написать без багов?

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5
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Целесообразный фонарь

Потому что заняты подсчётом зарплат и путешествиями

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7
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Целесообразный фонарь

Они 7 часов из 8 просто пиздят по видеосвязи.

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3
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Трансгендолет
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0
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Alexandr Symbiotov

А ты способен предсказать все возможные потенциальные опасности когда идешь в магазин за хлебом?

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0
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Целесообразный фонарь

Он может сходить в магазин за хлебом без багов, я видел

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1
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Целесообразный фонарь

Он даже побухать без багов может.

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1
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Alexandr Symbiotov

Сходить без багов можно, но невозможно быть уверенным в полной безопасности этого похода.

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0
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Алексей Иванов

А кто тебе сказал, что это баг?

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0
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Целесообразный фонарь

А что это?

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0
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Целесообразный фонарь

наверно намекает на бэкдор

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2
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Андрей Охапкин

Бэкдор, оставленный для государственных служащих

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Алексей Иванов

А вдруг бэкдор?

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0
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Целесообразный фонарь

Я в отделе требую актуализировать в своих проектах зависимости раз в месяц. Кто сидит на Легаси, обречен быть лохом

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2
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Целесообразный фонарь

странно, что про всё это за два дня написали несколько изданий и не написали эксперты в айти

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1
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Александр Воронин

главное на секлабе написали, остальные вообще пофигу, в основном все секлаб читают за этими новостями

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2
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Целесообразный фонарь

я слежу за историей почти с первого дня в en-твиттере.
просто ру-твиттер-помойка занята печкой и скандалом с ITшницей сбера по поводу disability

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1
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Никита Логинов

Какие эксперты?

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0
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Целесообразный фонарь

ну тот же григорий бакунов, который про всё подобное пишет оперативно

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1
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Целесообразный фонарь

в западном интернете об этом было известно еще на прошлой неделе
https://www.randori.com/blog/cve-2021-44228/

CVE-2021-44228 - Log4j 2 Vulnerability Analysis…
CVE-2021-44228 is a high severity vulnerability impacting Apache Log4j 2. Randori has developed a…
www.randori.com
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1
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Целесообразный фонарь

а вот его ответ

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Никита Логинов

Хороший эксперт!

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Целесообразный фонарь

вообще первый раз слышу об этом персонаже

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Трансгендолет

Твое лицо, когда ебошат новой уязвимостью, а ты еще не отошел от предыдущей

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