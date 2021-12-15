В библиотеке Log4j нашли новую уязвимость, против которой не помогают исправления безопасности Статьи редакции
У тысяч компаний, банков и госструктур остаётся только один способ защититься от хакеров и вирусов — перейти на самую последнюю версию библиотеки, что может затянуться надолго.
9 декабря в библиотеке логирования для программ на языке Java нашли уязвимость, которая позволяет минимальными усилиями взламывать серверы крупных компаний, банков и госучреждений. Программы на Java популярны в корпоративном секторе, а библиотеку Log4j использует большинство программ на Java для ведения логов — она пишет о том, что происходит в программе. Например, ведёт статистику пользователей в онлайн-игре или интернет-банке.
Разработчики оперативно выпустили обновление Log4j 2.15 и порекомендовали изменить настройки Log4j, чтобы отключить часть функций. Однако только что обнаруженная уязвимость CVE-2021-45046 делает все эти меры бесполезными. Если передавать строку не напрямую, а через промежуточную переменную — библиотека Log4j так же бесконтрольно выполнит любой код в этой строке.
Остаётся только один способ, чтобы защититься от атаки: обновить библиотеку Log4j до новейших версий 2.16 или 2.12.2. В них разработчики полностью убрали возможность подставлять в строки специально оформленный код. Однако могут пройти недели и месяцы, прежде чем бизнес и госструктуры обновят библиотеку Log4j в своих программах, а некоторые корпоративные приложения могут быть вовсе необновляемы.
Почему прогромисты такие криворукие и не могут ничего написать без багов?
А ты способен предсказать все возможные потенциальные опасности когда идешь в магазин за хлебом?
Сходить без багов можно, но невозможно быть уверенным в полной безопасности этого похода.
А кто тебе сказал, что это баг?
Бэкдор, оставленный для государственных служащих
А вдруг бэкдор?
главное на секлабе написали, остальные вообще пофигу, в основном все секлаб читают за этими новостями
Какие эксперты?
в западном интернете об этом было известно еще на прошлой неделе
https://www.randori.com/blog/cve-2021-44228/
Хороший эксперт!
Твое лицо, когда ебошат новой уязвимостью, а ты еще не отошел от предыдущей