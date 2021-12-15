Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке
Advertisement
Технологии
DTF

Microsoft объявила о сотрудничестве с iFixit и предоставит клиентам инструменты для самостоятельного ремонта устройств Статьи редакции

Вслед за Apple.

28
426 просмотров

Движение за «право на ремонт» (Right to Repair) продолжает набирать обороты. В Европе и США инициативу уже одобрили на законодательном уровне, а теперь к программе подключаются сами производители.

Microsoft и iFixit объявили о партнёрстве, согласно которому авторизованные поставщики, коммерческие клиенты и независимые специалисты смогут приобретать сервисные инструменты Microsoft напрямую с iFixit.com.

iFixit — это международный портал с руководствами по ремонту бытовой техники и гаджетов, а также площадка для купли-продажи запасных частей. Сайт известен и по регулярной рубрике с разборкой устройств.

В стартовую поставку Microsoft вошли три инструмента для ноутбуков и планшетов Surface: рамка для отделения экрана от корпуса, защитная крышка аккумуляторного отсека и тиски для повторной установки дисплеев.

Surface Display Bonding Tool, iFixit

Со следующего года доступ к инструментам планируют расширить. По данным The Verge, именно Microsoft обратилась к iFixit с предложением объединить усилия, несмотря на то, что специалисты часто критиковали ремонтопригодность линейки Surface.

Стороны подчёркивают, что инициатива прежде всего направлена на небольшие сервисные центры, поэтому у пользователей появится больше возможностей для ремонта.

Ранее Apple анонсировала похожую программу Self Service Repair, которая позволит клиентам чинить устройства с использованием оригинальных комплектующих. В стартовый список вошли детали для iPhone 12 / 13 и компьютеров Mac на базе М1.

Apple впервые предложит клиентам самостоятельно…
Компания начнёт продавать оригинальные комплектующие и инструменты всем желающим.
dtf.ru

#новости #microsoft #ремонт

28
HP ENVY x360
с подавлением шума
вентилятора
Подробнее
15-ed1001ur
Процессор Intel® Core™ i7
11-го поколения
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
28 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Целесообразный фонарь

Хитрая идея, чтобы клиенты ломали все окончательно и тратили больше денег на запчасти или сразу на новые устройства.

Ответить
5
Развернуть ветку
испанский смех

каким надо быть долбаебом, чтобы покупать новые устройства майкрософта?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Менеджером какой-нибудь залупной организации, которому продажник предложил откат за крупный заказ.

Ответить
1
Развернуть ветку
испанский смех

каким надо быть долбаебом, чтобы покупать новые устройства гугла?

Ответить
1
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Брат, я не эксперт по долбоебам, если честно.

Ответить
0
Развернуть ветку
испанский смех

каким надо быть долбаебом, чтобы покупать новые устройства самсунга?

Ответить
1
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Аз есмь.
У меня все устройства от Самсунга.
Но пытаться сам их чинить особого желания не испытываю вовсе.

Ответить
0
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Брат, я не эксперт по долбоебам, если честно.

Ответить
0
Развернуть ветку
испанский смех

каким надо быть долбаебом, чтобы покупать новые устройства хуавея?

Ответить
0
Развернуть ветку
Michael Konovalov

Каким надо быть долбоебом, чтобы покупать новые устройства?

Ответить
1
Развернуть ветку
испанский смех

Каким надо быть долбоебом, чтобы покупать?

Ответить
1
Развернуть ветку
Michael Konovalov

Каким надо быть долбоебом?

Ответить
0
Развернуть ветку
Имя И Фамилия

Каким надо быть?

Ответить
0
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Надо быть?

Ответить
0
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Надо.

Ответить
0
Развернуть ветку
испанский смех

Вслед за Apple.

Ответить
1
Развернуть ветку
испанский смех

на этом мои полномочия всё

Ответить
1
Развернуть ветку
Твинкиллер

спасибо за службу

Ответить
1
Развернуть ветку
испанский смех
Ответить
3
Развернуть ветку
Chikk

Пропаганда сигарет! Держи его!

Ответить
0
Развернуть ветку
Твинкиллер

инструменты

Ответить
0
Развернуть ветку
испанский смех

техасские

Ответить
0
Развернуть ветку
Анатолий Смолов

Так Эппл предоставит комплектующие, а не только инструменты. В чем смысл иметь инструменты для ремонта, но не иметь оригинальных комплектующих?
Либо комплектующие уже и так доступны, либо запустили новость для хрен знает кого.

Ответить
0
Развернуть ветку
испанский смех

Кук гений

Ответить
0
Развернуть ветку
Трансгендолет

Майки и эппл сейчас

Ответить
1
Развернуть ветку
испанский смех

слышь

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Иванов

Я лишь надеюсь, что все эти законодательные инициативы ЕС и США, по предоставлению возможности ремонта и для обычных простых мимокрокодилов принесут пользу. В результате, для смартфонов популярных марок, купить по-настоящему оригинальный дисплей или аккумулятор на том же али будет меньшим квестом. Лично я, все еще бы пользовался телефоном 2016 года, но для той моей моторолы добровольцами с 4пда были скуплены все "варианты" с али и ни один не оказался оригиналом, хотя заявлялось обратное.

Ответить
0
Развернуть ветку
Целесообразный фонарь

Но цены у них в iFixit неслабые такие

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 28 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null