Вслед за Apple.

{"id":493792} 426 просмотров

Движение за «право на ремонт» (Right to Repair) продолжает набирать обороты. В Европе и США инициативу уже одобрили на законодательном уровне, а теперь к программе подключаются сами производители.

Microsoft и iFixit объявили о партнёрстве, согласно которому авторизованные поставщики, коммерческие клиенты и независимые специалисты смогут приобретать сервисные инструменты Microsoft напрямую с iFixit.com.

iFixit — это международный портал с руководствами по ремонту бытовой техники и гаджетов, а также площадка для купли-продажи запасных частей. Сайт известен и по регулярной рубрике с разборкой устройств.

В стартовую поставку Microsoft вошли три инструмента для ноутбуков и планшетов Surface: рамка для отделения экрана от корпуса, защитная крышка аккумуляторного отсека и тиски для повторной установки дисплеев.

Surface Display Bonding Tool, iFixit

Со следующего года доступ к инструментам планируют расширить. По данным The Verge, именно Microsoft обратилась к iFixit с предложением объединить усилия, несмотря на то, что специалисты часто критиковали ремонтопригодность линейки Surface.

Стороны подчёркивают, что инициатива прежде всего направлена на небольшие сервисные центры, поэтому у пользователей появится больше возможностей для ремонта.