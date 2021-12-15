Microsoft объявила о сотрудничестве с iFixit и предоставит клиентам инструменты для самостоятельного ремонта устройств Статьи редакции
Вслед за Apple.
Движение за «право на ремонт» (Right to Repair) продолжает набирать обороты. В Европе и США инициативу уже одобрили на законодательном уровне, а теперь к программе подключаются сами производители.
Microsoft и iFixit объявили о партнёрстве, согласно которому авторизованные поставщики, коммерческие клиенты и независимые специалисты смогут приобретать сервисные инструменты Microsoft напрямую с iFixit.com.
iFixit — это международный портал с руководствами по ремонту бытовой техники и гаджетов, а также площадка для купли-продажи запасных частей. Сайт известен и по регулярной рубрике с разборкой устройств.
В стартовую поставку Microsoft вошли три инструмента для ноутбуков и планшетов Surface: рамка для отделения экрана от корпуса, защитная крышка аккумуляторного отсека и тиски для повторной установки дисплеев.
Со следующего года доступ к инструментам планируют расширить. По данным The Verge, именно Microsoft обратилась к iFixit с предложением объединить усилия, несмотря на то, что специалисты часто критиковали ремонтопригодность линейки Surface.
Стороны подчёркивают, что инициатива прежде всего направлена на небольшие сервисные центры, поэтому у пользователей появится больше возможностей для ремонта.
Ранее Apple анонсировала похожую программу Self Service Repair, которая позволит клиентам чинить устройства с использованием оригинальных комплектующих. В стартовый список вошли детали для iPhone 12 / 13 и компьютеров Mac на базе М1.
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Каким надо быть долбоебом, чтобы покупать?
Каким надо быть долбоебом?
Каким надо быть?
Вслед за Apple.
на этом мои полномочия всё
спасибо за службу
Пропаганда сигарет! Держи его!
инструменты
техасские
Так Эппл предоставит комплектующие, а не только инструменты. В чем смысл иметь инструменты для ремонта, но не иметь оригинальных комплектующих?
Либо комплектующие уже и так доступны, либо запустили новость для хрен знает кого.
Кук гений
Майки и эппл сейчас
слышь
Я лишь надеюсь, что все эти законодательные инициативы ЕС и США, по предоставлению возможности ремонта и для обычных простых мимокрокодилов принесут пользу. В результате, для смартфонов популярных марок, купить по-настоящему оригинальный дисплей или аккумулятор на том же али будет меньшим квестом. Лично я, все еще бы пользовался телефоном 2016 года, но для той моей моторолы добровольцами с 4пда были скуплены все "варианты" с али и ни один не оказался оригиналом, хотя заявлялось обратное.