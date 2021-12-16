Компания работала над системами «умных тюрем» и слежения по «голосовым отпечаткам», следует из документов, оказавшихся в распоряжении журналистов.

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Фото: lcva2, Getty Images

Huawei давно отвергает обвинения в разработке систем тотального контроля за людьми по заказу китайского правительства, однако найденные на сайте компании документы свидетельствуют о тесном сотрудничестве с госструктурами Китая, пишет The Washington Post. Как именно служебные документы оказались в публичном доступе на сайте компании, а затем оказались в распоряжении журналистов, издание не уточняет.

Журналисты проанализировали более 100 презентаций на китайском языке, находившихся в публичном доступе на сайте Huawei: при этом многие документы имеют статус «Конфиденциальных». В основном это маркетинговые презентации, датированные периодом с 2016 по 2018 годы. Компания удалила эти документы со своего сайта в декабре 2020 года.

Согласно полученным данным, Huawei совместно с властями Китая разрабатывала технологии идентификации людей по голосу и с помощью распознавания лиц, в том числе системы адресной слежки за политическими деятелями, а также системы для идеологического перевоспитания и контроля за рабочими в тюрьмах.



Журналисты проанализировали более 3000 слайдов PowerPoint, в которых компания рассказывает о проектах слежки за людьми. Huawei и её партнёры, судя по метаданным документов, разрабатывали такие проекты с 2014 года.



На некоторых слайдах показаны инструменты наблюдения, аналоги которых используют полиция или правительственные агентства. Журналисты предполагают, что целевой аудиторией презентаций были представители силовых ведомств Китая.

Описание платформы распознавания голоса, фото: The Washington Post

Система распознавания голоса может идентифицировать людей, сравнивая их голоса с «голосовыми отпечатками», которые содержатся в базе данных.

База голосов может пополняться записями телефонных разговоров и с использованием приложений для смартфонов. Презентация не даёт точного ответа на вопрос, возможно ли использование техники Huawei для сбора данных. Также неизвестно, участвует ли компания в сборе такой базы данных.

Система создана совместно с исследовательской компанией iFlytek, которая специализируется на разработках в области искусственного интеллекта. С 2019 года компания находится под санкциями США за нарушение прав человека в отношении уйгуров.

Технология идентификации по голосу разработана, чтобы помочь властям анализировать записи голосов «в интересах национальной безопасности», написано в презентационных материалах. Под интересами «национальной безопасности» в Китае подразумеваются запреты на политическое инакомыслие, религиозные собрания, поддержку политики Гонконга и Тайваня, вопросы этнических отношений и экономической стабильности, отмечает издание.

Проект "Умная тюрьма", фото: The Washington Post

Huawei, следует из её презентаций, участвовала в разработки системы комплексного слежения за заключёнными в китайских тюрьмах. Система, как предполагают журналисты, использовалась для контроля распорядка дня и оценки поведения заключённых. В частности, уйгуров, которых в 2017 году массово арестовывали, подвергали пыткам и помещали в тюрьмы.

Программное обеспечение, разработанное при активном участии Huawei, не просто следило за поведением заключённых, но, судя по слайдам, определяло некое подобие социального рейтинга.

Согласно презентации, автоматизированная система «Умных тюрем» учитывала оценки, полученные заключёнными на уроках перевоспитания, отслеживала производительность труда и заработок каждого человека, которого контролировала. Система была внедрена в тюрьмах Внутренней Монголии и провинции Шаньси. Проект разрабатывался Huawei совместно с компанией Shanghai Hewei Technology.

О тестировании аналогичной системы, разработанной совместно с Huawei, The Washington Post писал в декабре 2020 года.

Контроль геолокации, фото: The Washington Post

Система слежки за людьми с использованием средств геолокации позиционировалась Huawei как инструмент контроля «политически активных лиц, представляющих интерес», а также людей, подозреваемых в совершении преступлений. В презентации сказано, что система может предугадывать совершение преступлений при помощи анализа данных наблюдения за людьми.

Помимо камер видеонаблюдения система следит за подозреваемыми по MAC-адресам мобильных телефонов, которые получает с помощью точек доступа Wi-Fi и спецтехники.

Система уже используется полицией в провинции Гуандун — самой густонаселённой провинции Китая, следует из текста презентации. Huawei разрабатывала этот проект совместно с компанией PCI-Suntek Technology.

Примеры слежки за уйгурами, фото: The Washington Post

Представители Huawei много раз отрицали участие компании в притеснениях уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. В найденных журналистами документах содержатся косвенные подтверждения, что системы видеонаблюдения, разработанные при участии компании, использовали в столице автономии Урумчи и других городах во время массовых задержаний уйгуров в 2017 году.

Партнёр Huawei в этом проекте — стартап DeepGlint. Компания находится в санкционном списке Министерства торговли США по обвинению в притеснении уйгуров.

Контроль за офисными работниками, фото: The Washington Post

Huawei также разработала проект биометрической слежки Huawei-4D Vector. Область применения этой технологии крайне широкая: поиск офисных сотрудников, которые пренебрегают обязанностями, слежка за покупателями, создание биометрических и социальных портретов людей на основе анализа одежды, внешности и количества посещений магазинов, рекламный трекинг. Технология разработана совместно с компанией 4D Vector из Нанкина.

Даже в Китае подобные системы вызывают споры. Из-за давления общества в октябре Huawei и другие крупные китайские технологические компании публично пообещали не злоупотреблять распознаванием лиц и другими технологиями наблюдения.

Журналисты The Washington Post показали расследование представителям Huawei. В компании, тем не менее, отрицают участие в разработке проектов слежки за людьми.

Huawei ничего не известно о проектах, упомянутых в отчете Washington Post. Как и многие другие крупные ИТ-поставщики, Huawei предоставляет услуги облачной платформы, соответствующие общепринятым отраслевым стандартам. представитель Huawei

Партнёры Huawei, упомянутые в материале The Washington Post, отказались от комментариев.