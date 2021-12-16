The Washington Post: Huawei участвовала в разработке технологий слежки за людьми для правительства Китая Статьи редакции
Компания работала над системами «умных тюрем» и слежения по «голосовым отпечаткам», следует из документов, оказавшихся в распоряжении журналистов.
Huawei давно отвергает обвинения в разработке систем тотального контроля за людьми по заказу китайского правительства, однако найденные на сайте компании документы свидетельствуют о тесном сотрудничестве с госструктурами Китая, пишет The Washington Post. Как именно служебные документы оказались в публичном доступе на сайте компании, а затем оказались в распоряжении журналистов, издание не уточняет.
- Журналисты проанализировали более 100 презентаций на китайском языке, находившихся в публичном доступе на сайте Huawei: при этом многие документы имеют статус «Конфиденциальных». В основном это маркетинговые презентации, датированные периодом с 2016 по 2018 годы. Компания удалила эти документы со своего сайта в декабре 2020 года.
- Согласно полученным данным, Huawei совместно с властями Китая разрабатывала технологии идентификации людей по голосу и с помощью распознавания лиц, в том числе системы адресной слежки за политическими деятелями, а также системы для идеологического перевоспитания и контроля за рабочими в тюрьмах.
- Журналисты проанализировали более 3000 слайдов PowerPoint, в которых компания рассказывает о проектах слежки за людьми. Huawei и её партнёры, судя по метаданным документов, разрабатывали такие проекты с 2014 года.
- На некоторых слайдах показаны инструменты наблюдения, аналоги которых используют полиция или правительственные агентства. Журналисты предполагают, что целевой аудиторией презентаций были представители силовых ведомств Китая.
- Система распознавания голоса может идентифицировать людей, сравнивая их голоса с «голосовыми отпечатками», которые содержатся в базе данных.
- База голосов может пополняться записями телефонных разговоров и с использованием приложений для смартфонов. Презентация не даёт точного ответа на вопрос, возможно ли использование техники Huawei для сбора данных. Также неизвестно, участвует ли компания в сборе такой базы данных.
- Система создана совместно с исследовательской компанией iFlytek, которая специализируется на разработках в области искусственного интеллекта. С 2019 года компания находится под санкциями США за нарушение прав человека в отношении уйгуров.
- Технология идентификации по голосу разработана, чтобы помочь властям анализировать записи голосов «в интересах национальной безопасности», написано в презентационных материалах. Под интересами «национальной безопасности» в Китае подразумеваются запреты на политическое инакомыслие, религиозные собрания, поддержку политики Гонконга и Тайваня, вопросы этнических отношений и экономической стабильности, отмечает издание.
- Huawei, следует из её презентаций, участвовала в разработки системы комплексного слежения за заключёнными в китайских тюрьмах. Система, как предполагают журналисты, использовалась для контроля распорядка дня и оценки поведения заключённых. В частности, уйгуров, которых в 2017 году массово арестовывали, подвергали пыткам и помещали в тюрьмы.
- Программное обеспечение, разработанное при активном участии Huawei, не просто следило за поведением заключённых, но, судя по слайдам, определяло некое подобие социального рейтинга.
- Согласно презентации, автоматизированная система «Умных тюрем» учитывала оценки, полученные заключёнными на уроках перевоспитания, отслеживала производительность труда и заработок каждого человека, которого контролировала. Система была внедрена в тюрьмах Внутренней Монголии и провинции Шаньси. Проект разрабатывался Huawei совместно с компанией Shanghai Hewei Technology.
- О тестировании аналогичной системы, разработанной совместно с Huawei, The Washington Post писал в декабре 2020 года.
- Система слежки за людьми с использованием средств геолокации позиционировалась Huawei как инструмент контроля «политически активных лиц, представляющих интерес», а также людей, подозреваемых в совершении преступлений. В презентации сказано, что система может предугадывать совершение преступлений при помощи анализа данных наблюдения за людьми.
- Помимо камер видеонаблюдения система следит за подозреваемыми по MAC-адресам мобильных телефонов, которые получает с помощью точек доступа Wi-Fi и спецтехники.
- Система уже используется полицией в провинции Гуандун — самой густонаселённой провинции Китая, следует из текста презентации. Huawei разрабатывала этот проект совместно с компанией PCI-Suntek Technology.
- Представители Huawei много раз отрицали участие компании в притеснениях уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. В найденных журналистами документах содержатся косвенные подтверждения, что системы видеонаблюдения, разработанные при участии компании, использовали в столице автономии Урумчи и других городах во время массовых задержаний уйгуров в 2017 году.
- Партнёр Huawei в этом проекте — стартап DeepGlint. Компания находится в санкционном списке Министерства торговли США по обвинению в притеснении уйгуров.
- Huawei также разработала проект биометрической слежки Huawei-4D Vector. Область применения этой технологии крайне широкая: поиск офисных сотрудников, которые пренебрегают обязанностями, слежка за покупателями, создание биометрических и социальных портретов людей на основе анализа одежды, внешности и количества посещений магазинов, рекламный трекинг. Технология разработана совместно с компанией 4D Vector из Нанкина.
- Даже в Китае подобные системы вызывают споры. Из-за давления общества в октябре Huawei и другие крупные китайские технологические компании публично пообещали не злоупотреблять распознаванием лиц и другими технологиями наблюдения.
Журналисты The Washington Post показали расследование представителям Huawei. В компании, тем не менее, отрицают участие в разработке проектов слежки за людьми.
Партнёры Huawei, упомянутые в материале The Washington Post, отказались от комментариев.
В санкционный список Министерства финансов США входят 60 китайских компаний, которые якобы участвовали в репрессиях уйгуров и других этнических меньшинств в Китае. Информированный источник FT сообщил, что 16 декабря в него добавят ещё восемь технологических компаний, в том числе производителей дронов DJI и суперкомпьютеров Dawning Information Industry, а также создателя систем для распознавания лиц CloudWalk Technology.
Почему американцев так волнует, когда другие делают тоже самое, что и они?
После того, что слил Сноуден как-то слабовато. А ещё недавно Амазон получил от АНБ контракт на 10 млрд зелёных из-за которого была драка с Микрософт. И то что "бывшие" сотрудники АНБ работают в Амазон тоже норм - это другое.
Американцев волнует, что за американцами может следить кто-то помимо американцев. И вроде как это логично, не? Странно, что другие страны это никак не заботит
Когда уйгуры стали вдруг американцами?
Когда телефоны стали продаваться только уйгурам?
Сам придумал? Даже журналисты до таких фантазий не опустились. О телефонах в статье вообще ничего нет.
"Презентация не даёт точного ответа на вопрос, возможно ли использование техники Huawei для сбора данных. Также неизвестно, участвует ли компания в сборе такой базы данных."
суть в том, что американские сми пишут и о том, и о том https://tjournal.ru/tech/106044
Поиск по государственным базам данных не равно прослушке глав других государств.
Вот Гугл и Фейсбук таким не занимаются, молодцы!
Китайцы — большие распиздяи. Начиная от абсурдности подобных «документов» в формате презентаций, и заканчивая тем, что файлы реально какое-то время лежали на сайте. Вероятно, кто-то просто выгрузил всю папку «специальный маркетинг» и всем было всё равно, потому что этот раздел типа защищён паролем (0123456789), а брать файлики с сайта напрямую удобненько. Так себе «утечка», если честно. Это даже не беклог и не документация по проекту.
В принципе, ничего нового в самих технологиях нет. Всё это в той или иной форме есть. Что-то насильственно, что-то под предлогами.
Это ничем не отличается оплатой ебалом в метро или идентификацией этим же ебалом у банкомата. Раньше для отслеживания передвижения пришлось узнавать номер карты «Тройка», аутентифицировать, а теперь просто выборку сделать по базе. Ебалоносец добровольно добавился в систему, потому что удобненько.
Ничего нового. Пока люди будут отказываться от приватности в пользу удобства — всё это будет. Сегодня Хуавей, завтра ВК или что там ещё.
Пока люди будут отказываться от приватности в пользу удобства
Проект "Умная тюрьма"
Думаешь, в тюрьме намного удобнее?
санкции
ну, на хонор накинули же
Особая обеспокоенность
такое лого уебское у них
и название
стоит ли ждать похожего материала от артема мазанова про вк?)
Huawei и другие крупные китайские технологические компании публично пообещали не злоупотреблять
🙏
According to the company founder Ren Zhengfei, the name Huawei comes from a slogan he saw on a wall, Zhonghua youwei meaning "China has promise" (Chinese: 中华有为; pinyin: Zhōng huá yǒu wéi), when he was starting up the company and needed a name.
То есть, компания взяла половину слогана "Китай обещает"
Теперь им надо переименоваться в Huazaikan, взяв половину от "Китай наблюдает" )))