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Технологии
Илья Шевелев

The Washington Post: Huawei участвовала в разработке технологий слежки за людьми для правительства Китая Статьи редакции

Компания работала над системами «умных тюрем» и слежения по «голосовым отпечаткам», следует из документов, оказавшихся в распоряжении журналистов.

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Фото: lcva2, Getty Images

Huawei давно отвергает обвинения в разработке систем тотального контроля за людьми по заказу китайского правительства, однако найденные на сайте компании документы свидетельствуют о тесном сотрудничестве с госструктурами Китая, пишет The Washington Post. Как именно служебные документы оказались в публичном доступе на сайте компании, а затем оказались в распоряжении журналистов, издание не уточняет.

  • Журналисты проанализировали более 100 презентаций на китайском языке, находившихся в публичном доступе на сайте Huawei: при этом многие документы имеют статус «Конфиденциальных». В основном это маркетинговые презентации, датированные периодом с 2016 по 2018 годы. Компания удалила эти документы со своего сайта в декабре 2020 года.
  • Согласно полученным данным, Huawei совместно с властями Китая разрабатывала технологии идентификации людей по голосу и с помощью распознавания лиц, в том числе системы адресной слежки за политическими деятелями, а также системы для идеологического перевоспитания и контроля за рабочими в тюрьмах.
  • Журналисты проанализировали более 3000 слайдов PowerPoint, в которых компания рассказывает о проектах слежки за людьми. Huawei и её партнёры, судя по метаданным документов, разрабатывали такие проекты с 2014 года.
  • На некоторых слайдах показаны инструменты наблюдения, аналоги которых используют полиция или правительственные агентства. Журналисты предполагают, что целевой аудиторией презентаций были представители силовых ведомств Китая.
Описание платформы распознавания голоса, фото: The Washington Post
  • Система распознавания голоса может идентифицировать людей, сравнивая их голоса с «голосовыми отпечатками», которые содержатся в базе данных.
  • База голосов может пополняться записями телефонных разговоров и с использованием приложений для смартфонов. Презентация не даёт точного ответа на вопрос, возможно ли использование техники Huawei для сбора данных. Также неизвестно, участвует ли компания в сборе такой базы данных.
  • Система создана совместно с исследовательской компанией iFlytek, которая специализируется на разработках в области искусственного интеллекта. С 2019 года компания находится под санкциями США за нарушение прав человека в отношении уйгуров.
  • Технология идентификации по голосу разработана, чтобы помочь властям анализировать записи голосов «в интересах национальной безопасности», написано в презентационных материалах. Под интересами «национальной безопасности» в Китае подразумеваются запреты на политическое инакомыслие, религиозные собрания, поддержку политики Гонконга и Тайваня, вопросы этнических отношений и экономической стабильности, отмечает издание.
Проект "Умная тюрьма", фото: The Washington Post
  • Huawei, следует из её презентаций, участвовала в разработки системы комплексного слежения за заключёнными в китайских тюрьмах. Система, как предполагают журналисты, использовалась для контроля распорядка дня и оценки поведения заключённых. В частности, уйгуров, которых в 2017 году массово арестовывали, подвергали пыткам и помещали в тюрьмы.
  • Программное обеспечение, разработанное при активном участии Huawei, не просто следило за поведением заключённых, но, судя по слайдам, определяло некое подобие социального рейтинга.
  • Согласно презентации, автоматизированная система «Умных тюрем» учитывала оценки, полученные заключёнными на уроках перевоспитания, отслеживала производительность труда и заработок каждого человека, которого контролировала. Система была внедрена в тюрьмах Внутренней Монголии и провинции Шаньси. Проект разрабатывался Huawei совместно с компанией Shanghai Hewei Technology.
  • О тестировании аналогичной системы, разработанной совместно с Huawei, The Washington Post писал в декабре 2020 года.
Контроль геолокации, фото: The Washington Post
  • Система слежки за людьми с использованием средств геолокации позиционировалась Huawei как инструмент контроля «политически активных лиц, представляющих интерес», а также людей, подозреваемых в совершении преступлений. В презентации сказано, что система может предугадывать совершение преступлений при помощи анализа данных наблюдения за людьми.
  • Помимо камер видеонаблюдения система следит за подозреваемыми по MAC-адресам мобильных телефонов, которые получает с помощью точек доступа Wi-Fi и спецтехники.
  • Система уже используется полицией в провинции Гуандун — самой густонаселённой провинции Китая, следует из текста презентации. Huawei разрабатывала этот проект совместно с компанией PCI-Suntek Technology.
Примеры слежки за уйгурами, фото: The Washington Post
  • Представители Huawei много раз отрицали участие компании в притеснениях уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. В найденных журналистами документах содержатся косвенные подтверждения, что системы видеонаблюдения, разработанные при участии компании, использовали в столице автономии Урумчи и других городах во время массовых задержаний уйгуров в 2017 году.
  • Партнёр Huawei в этом проекте — стартап DeepGlint. Компания находится в санкционном списке Министерства торговли США по обвинению в притеснении уйгуров.
Контроль за офисными работниками, фото: The Washington Post
  • Huawei также разработала проект биометрической слежки Huawei-4D Vector. Область применения этой технологии крайне широкая: поиск офисных сотрудников, которые пренебрегают обязанностями, слежка за покупателями, создание биометрических и социальных портретов людей на основе анализа одежды, внешности и количества посещений магазинов, рекламный трекинг. Технология разработана совместно с компанией 4D Vector из Нанкина.
  • Даже в Китае подобные системы вызывают споры. Из-за давления общества в октябре Huawei и другие крупные китайские технологические компании публично пообещали не злоупотреблять распознаванием лиц и другими технологиями наблюдения.

Журналисты The Washington Post показали расследование представителям Huawei. В компании, тем не менее, отрицают участие в разработке проектов слежки за людьми.

Huawei ничего не известно о проектах, упомянутых в отчете Washington Post. Как и многие другие крупные ИТ-поставщики, Huawei предоставляет услуги облачной платформы, соответствующие общепринятым отраслевым стандартам.

представитель Huawei

Партнёры Huawei, упомянутые в материале The Washington Post, отказались от комментариев.

В санкционный список Министерства финансов США входят 60 китайских компаний, которые якобы участвовали в репрессиях уйгуров и других этнических меньшинств в Китае. Информированный источник FT сообщил, что 16 декабря в него добавят ещё восемь технологических компаний, в том числе производителей дронов DJI и суперкомпьютеров Dawning Information Industry, а также создателя систем для распознавания лиц CloudWalk Technology.

#новости #huawei #слежка #китай #уйгуры

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24 комментария
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Верен Дар

Почему американцев так волнует, когда другие делают тоже самое, что и они?
После того, что слил Сноуден как-то слабовато. А ещё недавно Амазон получил от АНБ контракт на 10 млрд зелёных из-за которого была драка с Микрософт. И то что "бывшие" сотрудники АНБ работают в Амазон тоже норм - это другое.

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1
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Александр Корнеев

Американцев волнует, что за американцами может следить кто-то помимо американцев. И вроде как это логично, не? Странно, что другие страны это никак не заботит

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2
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Верен Дар

Когда уйгуры стали вдруг американцами?

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–1
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Александр Корнеев

Когда телефоны стали продаваться только уйгурам?

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0
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Верен Дар

Сам придумал? Даже журналисты до таких фантазий не опустились. О телефонах в статье вообще ничего нет.
"Презентация не даёт точного ответа на вопрос, возможно ли использование техники Huawei для сбора данных. Также неизвестно, участвует ли компания в сборе такой базы данных."

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0
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Женя Кузьмин

суть в том, что американские сми пишут и о том, и о том https://tjournal.ru/tech/106044

Как устроен Palantir Gotham — приложение, с…
К журналистам попала инструкция от сервиса по поиску данных о людях, используемого спецслужбами.
tjournal.ru
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2
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Верен Дар

Поиск по государственным базам данных не равно прослушке глав других государств.

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0
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Рыбный единорожек88

А австрийцев, австрийцев может волновать? А Бразилию? Новую Уганду?

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Рыбный единорожек88

не слежения, а заботы, глупый лаовэй. идти неправильный дорога совать свой нос прищемить пиписька. хуавей звонить кому надо твоя личность не трахайся это

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Алексей Еремеев

Вот Гугл и Фейсбук таким не занимаются, молодцы!

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2
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Рыбный единорожек88

А что, занимаются?

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1
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Дмитрий Новик

Китайцы — большие распиздяи. Начиная от абсурдности подобных «документов» в формате презентаций, и заканчивая тем, что файлы реально какое-то время лежали на сайте. Вероятно, кто-то просто выгрузил всю папку «специальный маркетинг» и всем было всё равно, потому что этот раздел типа защищён паролем (0123456789), а брать файлики с сайта напрямую удобненько. Так себе «утечка», если честно. Это даже не беклог и не документация по проекту.
В принципе, ничего нового в самих технологиях нет. Всё это в той или иной форме есть. Что-то насильственно, что-то под предлогами.
Это ничем не отличается оплатой ебалом в метро или идентификацией этим же ебалом у банкомата. Раньше для отслеживания передвижения пришлось узнавать номер карты «Тройка», аутентифицировать, а теперь просто выборку сделать по базе. Ебалоносец добровольно добавился в систему, потому что удобненько.
Ничего нового. Пока люди будут отказываться от приватности в пользу удобства — всё это будет. Сегодня Хуавей, завтра ВК или что там ещё.

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Роман Величкин

Пока люди будут отказываться от приватности в пользу удобства
Проект "Умная тюрьма"
Думаешь, в тюрьме намного удобнее?

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Антигравитационный торт

санкции

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Рыбный единорожек88

обеспокоенность

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Антигравитационный торт

ну, на хонор накинули же

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Игорь 2.0

Особая обеспокоенность

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испанский смех

такое лого уебское у них

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испанский смех

и название

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Рыбный единорожек88

китайцы же

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Aнус Роскомнадзора
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Some Dude

стоит ли ждать похожего материала от артема мазанова про вк?)

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Alexander the Nth

Huawei и другие крупные китайские технологические компании публично пообещали не злоупотреблять
🙏

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Рыбный единорожек88

According to the company founder Ren Zhengfei, the name Huawei comes from a slogan he saw on a wall, Zhonghua youwei meaning "China has promise" (Chinese: 中华有为; pinyin: Zhōng huá yǒu wéi), when he was starting up the company and needed a name.
То есть, компания взяла половину слогана "Китай обещает"
Теперь им надо переименоваться в Huazaikan, взяв половину от "Китай наблюдает" )))

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