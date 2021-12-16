Apple удалила все упоминания технологии сканирования фото на предмет жестокого обращения с детьми со своего сайта Статьи редакции
В компании рассказали журналистам, что снова «отложили внедрение функции на неопределённый срок».
Apple убрала все ссылки и упоминания технологии со страницы, посвящённой безопасности детей. Вероятно всего, это сделали после волны критики в адрес компании, пишет MacRumors.
Позже представитель Apple Шейн Бауэр рассказал The Verge, что хоть упоминание функции сканирования фотографий исчезла с сайта, планы по внедрению технологий всё ещё в приоритете компании и ожидается в будущем.
В августе 2021 года стало известно, что Apple начнёт проверять фото на устройствах пользователей на наличие детской порнографии. Apple представила улучшения функций защиты детей в трёх областях — «Сообщениях», фотографиях в iCloud и Siri. Они заработают с выходом новых версий систем для iPhone, iPad, MacBook и Watch.
Однако решение компании столкнулось с волной критики, а вице-президент по по разработке программного обеспечения Apple Крейг Федериги сказал, что они плохо анонсировали функцию. Технология сканирования фото должна была появиться в iOS 15, но её релиз отложили на неопределённый срок.
Что это за толерантность такая что к геям надо относиться либо нейтрально, либо положительно. Почему эта толерантность не работает во все стороны?
Никакой свободы врагам свободы
Перепись педиков началась 😂😂
Грязные гетеросексуальные животные, никаких поблажек 🔥
Ну ты бы загуглил хотя бы
Не ссы тебя не забанят. Ты же в повестке. Меньше перди и вообще будет огонь. Углеродный след жы
Если сейчас добавить эту фичу, то следующий Айфон останется без нововведений.
Просто эпол решил это делать негласно
Сейчас получится что акцент сместится с "какого хуя вы анализируете мои фото" на "смотрите какие молодцы, прислушались и отменили". Это так себе все.
Эппл обосрались, но сделали это красиво!
Скорее всего просто хотят втюхать под другим названием, смягчив отношение сообщества
Или внедрили втихаря, просто не стали озвучивать
Вот Тим держи, я конечно в вашей моде не шарю, но думаю тебе на пару дней хватит.