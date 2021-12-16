В компании рассказали журналистам, что снова «отложили внедрение функции на неопределённый срок».

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Apple убрала все ссылки и упоминания технологии со страницы, посвящённой безопасности детей. Вероятно всего, это сделали после волны критики в адрес компании, пишет MacRumors.

Позже представитель Apple Шейн Бауэр рассказал The Verge, что хоть упоминание функции сканирования фотографий исчезла с сайта, планы по внедрению технологий всё ещё в приоритете компании и ожидается в будущем.

Мы решили потратить ещё больше времени, чтобы собрать информацию и внести улучшения в технологию, основываясь на отзывах пользователей, правозащитников и исследователей. Это лучшее решение, чем выпускать важную функцию для безопасности детей «сырой».

Шейн Бауэр

представитель Apple



В августе 2021 года стало известно, что Apple начнёт проверять фото на устройствах пользователей на наличие детской порнографии. Apple представила улучшения функций защиты детей в трёх областях — «Сообщениях», фотографиях в iCloud и Siri. Они заработают с выходом новых версий систем для iPhone, iPad, MacBook и Watch.

Однако решение компании столкнулось с волной критики, а вице-президент по по разработке программного обеспечения Apple Крейг Федериги сказал, что они плохо анонсировали функцию. Технология сканирования фото должна была появиться в iOS 15, но её релиз отложили на неопределённый срок.

Технологии Дамир Камалетдинов 6 авг устройствах Статьи редакции Скользкая дорожка приватности: почему Apple критикуют из-за решения проверять откровенные фото на Facebook, Google и другие IT-компании уже давно используют подобную технологию — и до сих пор многие о ней даже не знали.