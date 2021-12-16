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Технологии
Сергей Исенеков

Apple удалила все упоминания технологии сканирования фото на предмет жестокого обращения с детьми со своего сайта Статьи редакции

В компании рассказали журналистам, что снова «отложили внедрение функции на неопределённый срок».

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Apple убрала все ссылки и упоминания технологии со страницы, посвящённой безопасности детей. Вероятно всего, это сделали после волны критики в адрес компании, пишет MacRumors.

Позже представитель Apple Шейн Бауэр рассказал The Verge, что хоть упоминание функции сканирования фотографий исчезла с сайта, планы по внедрению технологий всё ещё в приоритете компании и ожидается в будущем.

Мы решили потратить ещё больше времени, чтобы собрать информацию и внести улучшения в технологию, основываясь на отзывах пользователей, правозащитников и исследователей. Это лучшее решение, чем выпускать важную функцию для безопасности детей «сырой».

Шейн Бауэр
представитель Apple

В августе 2021 года стало известно, что Apple начнёт проверять фото на устройствах пользователей на наличие детской порнографии. Apple представила улучшения функций защиты детей в трёх областях — «Сообщениях», фотографиях в iCloud и Siri. Они заработают с выходом новых версий систем для iPhone, iPad, MacBook и Watch.

Однако решение компании столкнулось с волной критики, а вице-президент по по разработке программного обеспечения Apple Крейг Федериги сказал, что они плохо анонсировали функцию. Технология сканирования фото должна была появиться в iOS 15, но её релиз отложили на неопределённый срок.

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Скользкая дорожка приватности: почему Apple критикуют из-за решения проверять откровенные фото на устройствах Статьи редакции

Facebook, Google и другие IT-компании уже давно используют подобную технологию — и до сих пор многие о ней даже не знали.

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Компания пояснила, как будет работать система и чем отличается от конкурентов, но не рассказала, что помешает злоупотребить возможностями в будущем.

#новости #apple #iphone

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25 комментариев
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Рыбный единорожек88

Считаю, что эпол необходимо добавить функцию распознавания гомосексуального партнёра по сканированию библиотеки фотографий пользователя и банить его навечно в России и Китае.

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14
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Рыбный единорожек88

себя забань для начала

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–2
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Damir ReDevil

Что это за толерантность такая что к геям надо относиться либо нейтрально, либо положительно. Почему эта толерантность не работает во все стороны?

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–1
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Smaug The Terrible

Никакой свободы врагам свободы

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4
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Damir ReDevil

Перепись педиков началась 😂😂

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0
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Bibba La Bibba

Грязные гетеросексуальные животные, никаких поблажек 🔥

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2
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Рыбный единорожек88

какая ещё толерантность?

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–3
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Damir ReDevil

Ну ты бы загуглил хотя бы

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0
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Рыбный единорожек88

мы о разном, можешь не продолжать

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–3
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Damir ReDevil

Не ссы тебя не забанят. Ты же в повестке. Меньше перди и вообще будет огонь. Углеродный след жы

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1
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Рыбный единорожек88

В китае не надо

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0
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Fedor Andreev

Если сейчас добавить эту фичу, то следующий Айфон останется без нововведений.

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0
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Лига безопасного интернета

Просто эпол решил это делать негласно

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10
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Рыбный единорожек88

Отлично, что компания может вот так реагировать на давление общественности, а не только государства.

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1
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aliftin

Сейчас получится что акцент сместится с "какого хуя вы анализируете мои фото" на "смотрите какие молодцы, прислушались и отменили". Это так себе все.

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12
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Рыбный единорожек88

то что они убрали упоминания и сказали что внедрят чуть позже, не значит что по факту оно уже не там. вам будто корпорации ни разу не пиздели

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6
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Даниил Слесарчук

Эппл обосрались, но сделали это красиво!

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1
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MadRat96

Скорее всего просто хотят втюхать под другим названием, смягчив отношение сообщества

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1
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Рыбный единорожек88

Apple начнёт проверять фото на устройствах ферманов

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Рыбный единорожек88

внимание обнаружен ферман

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1
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Beerman

Или внедрили втихаря, просто не стали озвучивать

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2
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Рыбный единорожек88

Короче, собрали коллекцию ЦП и закрыли проект.

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Рыбный единорожек88

Ну печально. Апл все ещё не готовы отказаться от большой доли клиентов педофилов. Ну ничего надеюсь доработают и сделают что-то круче. Я верю в это

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Fedor Andreev

Вот Тим держи, я конечно в вашей моде не шарю, но думаю тебе на пару дней хватит.

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Роман Александров
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