Тестировщица Meta пожаловалась на «сексуальные домогательства» в метавселенной Horizon Worlds Статьи редакции
Девушка рассказала, что её аватар «облапали без её согласия» в виртуальной реальности.
26 ноября одна из тестировщиц соцсети в виртуальной реальности Horizon Worlds заявила, что незнакомец ощупал её аватар в метавселенной, и назвала это сексуальным домогательством, пишет MIT Technology Review. Женщина рассказала об этом в закрытой группе проекта на фейсбуке, добавили представители Meta.
Компания провела внутреннее расследование: вскоре операторы новой соцсети заявили, что девушка должна была воспользоваться инструментом «Безопасная зона». Это защитный купол, который сделает присутствие в Horizon Worlds анонимным для окружающих и позволит проявлять видимую активность только в случаях, когда этого хочет владелец аватара.
Вивек Шарма, вице-президент Horizon, заявил, что сожалеет о случившемся. Он добавил, что на основе этого опыта хотел бы сделать простой и понятный инструментарий для защиты пользователей от домогательств.
Meta тестирует сеть виртуальной реальности Horizon Worlds в закрытом режиме. В виртуальных мирах соцсети могут одновременно присутствовать до 20 участников, которые проводят время вместе, исследуют незнакомые пространства и взаимодействуют с окружением, например, строят объекты. Новая сеть чем-то похожа на Minecraft, отмечает MIT Technology Review.
НАЧАЛОСЬ
Жаль у тебя рот закрыт...
Я вчера в ГТА играл. И там я стал свидетелем УБИЙСТВА. Куда заявить?
Зависит от того, в какую часть ГТА ты играл.
Свидетелем, конечно.
слушай.
ну на счет домогательств в метавселенной я согласен - это смешно.
но вот тебе бы приятно если бы в жизни к тебе подошел парень и полапал тебя без спросу?
а многих девушек так каждый день трогают. я вот вообще ненавижу когда чужой человек меня трогает. некоторые любят потискать чужих собак например или погладить. как по мне это тоже п*здец
особенно если без спроса
Можешь укусить тех, кто тебя без спроса гладит
и чо вы меня минусуйте?
я ж не поддерживаю феминисток.
я лишь сказал что лапать просто так людей это не очень круто.
Я вот никого не лапаю, но постоянно выслушиваю, что кто-то кого-то лапает.
Как по мне, это тоже пиздец.
Твоего отца тоже сегодня срочно вызвали на совещание?
Он не харрасил. Он тестировал.
что именно тестировал?
Очевидно, возможность облапывания.
может это был небинарный он и пощупать аватар - его единственный способ коммуникации с миром?
Смысл этих метавселенных если там нельзя насиловать аватары
Эта игра где каждый второй zxc п*здолиз, сразу убирает все предъявы к х*ёвой игре, просто услышав голосок тянки ?
нет, в дотке говорят "иди на кухню, девка"
Это тёмные земли, Симба
Изнасилования по IP
Я сегодня вкусно поел. Обычно я всегда вкусно ем, но сегодня так вкусно поел, что захотел рассказать об этом
Бляяя ну это финиш
Хотя мне тоже было бы неприятно, еслиб мой аватар облапали блин
Я прямо щас лизнул твой аватар
*фетиш
И не фетиш а фетиш!
добавляет новый слой, который делает домогательства куда более реальными.
Какой пиздец.
Если без шуток, то какой-нибудь эпл или гугл могут тебя реально ограничить в правах в один прекрасный момент. Например, бывшая жена добилась судебного запрета на общение с ней, и суд обязал техов такиезапреты исполнять.
То есть ты набираешь в записной книжке "бывшая, тварь..." а в трубке гудок и автомат говрит: извините, вам запрещено коммуницировать с этим абонентом.
Это окажет очень большую услугу тем кто работает в секс индустрии, еще один вид фидбэка.
Лучше бы про Навального написали
Но он не влияет на технологии из тюрьмы, не вариант
Если она зайдёт в Battlefield и ни разу не умрёт до конца раунда, то получит настоящий ПТСД от настоящей войны, ну или вернётся с рабочего дня в ящике, обмотанным американским флагом
то есть они создали возможность и анимацию которая позволяет облапать аватар другим аватаром и после чего поступила жалоба?
БОльшая часть жалоб таких тянок на харрасмент служит пушкой для хайпа и селф-промоушена.
Зашиваться
проблемы XXI века
Durka
тебе бы только лапать))))
Слишком плоская жопа, чтобы лапать
А по метаяйцам там нельзя метауебенить?
Метанельзя
почему они такие ебанутые???
НУ ПОЧЕМУУ
НУ ПОЧЧЕЕЕЕЕМУУУУУ!!!
НУ ПОЧЧЕЕЕЕЕМУУУУУ!!!
ЛААААААЙ-ЛА-ЛААААААЙ!
Интернет, хули
МетаОМОН метавыехал на метазахват для метадоставки метанарушителя в метасуд
Вызывайте киберполицию
какой только хуйнеё долбоебы не занимаются
Ну пиздец...
Как они собираются делать метавселенную, если там даже лапаться нельзя?
незнакомец ощупал её аватар
Фемки опять пропускают приём медикаментов? Доколе?! :)
А меня на работе коллега, особь женского пола, как-то за жопу потрогала, не то чтобы я расстроился, но больше она так не делает, неприятно и непонятно как трактовать и реагировать(
Ну не понравилась твоя жопа наощупь, что непонятного
Сделала тебе намёк, но ты слишком туп чтобы понять что делать. ТВЁРДО И ЧЁТКО- подходишь к ней и говоришь ты нормальная баба, я нормальный мужик 💪
Это интернет, детка
а есть уже какая-то НКО которая отстаивает права таких несчастных?
Я че та не понял. Есть какой другой интернет чтоли?
VRassment
Это уже какая-то метаирония
Разбудите меня через сто лет и спросите, как изменились люди, мой ответ будет: "Кто облапал меня, пока я спала?"
Так в виртуальной реальности лапать нельзя, но при этом можно из танка расстрелять
Лучше бы ей не выходить из дома. Там такое...
Во всём права, тжшные тупицы как всегда
Не постите это на дтф, пожалуйста
Тестировщица, понимаете. Она тестирует и сообщает о результатах.
А @Crypto_GR— тупое спамерское говно.
Ясно. Короче, я не против войны. Боженька, жги этот ебанутый мир.
Жду, когда графика будет как в этой метавселенной )