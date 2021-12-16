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Технологии
Илья Шевелев

Тестировщица Meta пожаловалась на «сексуальные домогательства» в метавселенной Horizon Worlds Статьи редакции

Девушка рассказала, что её аватар «облапали без её согласия» в виртуальной реальности.

151
3246 просмотров
Одна из комнат Horizon Worlds, фото: The Verge

26 ноября одна из тестировщиц соцсети в виртуальной реальности Horizon Worlds заявила, что незнакомец ощупал её аватар в метавселенной, и назвала это сексуальным домогательством, пишет MIT Technology Review. Женщина рассказала об этом в закрытой группе проекта на фейсбуке, добавили представители Meta.

Сексуальные домогательства — это не шутка и в обычном интернете, но пребывание в виртуальной реальности добавляет новый слой, который делает домогательства куда более реальными. Мало того, что меня облапали вчера вечером, ещё и в сети нашлись люди, поддержавшие такое поведение. Я почувствовала отчуждение.

тестировщица Horizon Worlds

Компания провела внутреннее расследование: вскоре операторы новой соцсети заявили, что девушка должна была воспользоваться инструментом «Безопасная зона». Это защитный купол, который сделает присутствие в Horizon Worlds анонимным для окружающих и позволит проявлять видимую активность только в случаях, когда этого хочет владелец аватара.

Вивек Шарма, вице-президент Horizon, заявил, что сожалеет о случившемся. Он добавил, что на основе этого опыта хотел бы сделать простой и понятный инструментарий для защиты пользователей от домогательств.

Meta тестирует сеть виртуальной реальности Horizon Worlds в закрытом режиме. В виртуальных мирах соцсети могут одновременно присутствовать до 20 участников, которые проводят время вместе, исследуют незнакомые пространства и взаимодействуют с окружением, например, строят объекты. Новая сеть чем-то похожа на Minecraft, отмечает MIT Technology Review.

#новости #метавселенная #meta #VR #домогательства

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151 комментарий
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Grisha Pivovarov

НАЧАЛОСЬ

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62
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Рыбный единорожек88

Изнасилование аватара, это вам не шутки

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39
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Рыбный единорожек88

Хорошо, что у нас такого не будет

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8
2 комментария
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AttentiveMilk

Жаль у тебя рот закрыт...

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6
12 комментариев
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Анатолий Смолов

Я вчера в ГТА играл. И там я стал свидетелем УБИЙСТВА. Куда заявить?

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11
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Aleksandr Dolgikh

Зависит от того, в какую часть ГТА ты играл.

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0
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Рыбный единорожек88

В текстурах застрял, пришлось пристрелить?

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0
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Morgan

Свидетелем, конечно.

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0
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New

слушай.
ну на счет домогательств в метавселенной я согласен - это смешно.

но вот тебе бы приятно если бы в жизни к тебе подошел парень и полапал тебя без спросу?
а многих девушек так каждый день трогают. я вот вообще ненавижу когда чужой человек меня трогает. некоторые любят потискать чужих собак например или погладить. как по мне это тоже п*здец

особенно если без спроса

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–9
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walkindizaster

Можешь укусить тех, кто тебя без спроса гладит

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–1
7 комментариев
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New

и чо вы меня минусуйте?
я ж не поддерживаю феминисток.
я лишь сказал что лапать просто так людей это не очень круто.

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–2
6 комментариев
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Aleksandr Dolgikh

Я вот никого не лапаю, но постоянно выслушиваю, что кто-то кого-то лапает.
Как по мне, это тоже пиздец.

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–3
6 комментариев
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FUNKADELIC

Твоего отца тоже сегодня срочно вызвали на совещание?

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2
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Vasily Mordovin

Он не харрасил. Он тестировал.

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32
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New

что именно тестировал?

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–1
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Vasily Mordovin

Очевидно, возможность облапывания.

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15
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Рыбный единорожек88

Харасмент

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4
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Vladimir Vorobyev

может это был небинарный он и пощупать аватар - его единственный способ коммуникации с миром?

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2
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Dima Sergeyevich

Смысл этих метавселенных если там нельзя насиловать аватары

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24
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Рыбный единорожек88

Пусть в доту зайдёт и охуеет

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21
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Llaren Hlaalo

Эта игра где каждый второй zxc п*здолиз, сразу убирает все предъявы к х*ёвой игре, просто услышав голосок тянки ?

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1
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Romula Daraa

нет, в дотке говорят "иди на кухню, девка"

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1
1 комментарий
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AttentiveMilk

Это тёмные земли, Симба

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0
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TJaba

Изнасилования по IP

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16
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Рпош Ашршщ

Я сегодня вкусно поел. Обычно я всегда вкусно ем, но сегодня так вкусно поел, что захотел рассказать об этом

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8
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Кирилл Вселенский

Бляяя ну это финиш

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5
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Кирилл Вселенский

Хотя мне тоже было бы неприятно, еслиб мой аватар облапали блин

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2
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Сталин спас Россию

Я прямо щас лизнул твой аватар

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9
4 комментария
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Рыбный единорожек88

В духовку?

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2
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Sail

*фетиш

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0
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Sail

И не фетиш а фетиш!

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0
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Llaren Hlaalo

добавляет новый слой, который делает домогательства куда более реальными.
 Какой пиздец.

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6
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Рыбный единорожек88

Метасексуальные метадомогательства

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4
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Рыбный единорожек88

И метасроки в метатюрьмах.

Представь, тебя на 7 лет приговорят сидеть в вр-очках в цифровой комнате. Хорошо, если будут выделять бюджет на фикс багов.

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5
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Рыбный единорожек88

С вр-шваброй

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2
1 комментарий
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Рыбный единорожек88

Если без шуток, то какой-нибудь эпл или гугл могут тебя реально ограничить в правах в один прекрасный момент. Например, бывшая жена добилась судебного запрета на общение с ней, и суд обязал техов такиезапреты исполнять.
То есть ты набираешь в записной книжке "бывшая, тварь..." а в трубке гудок и автомат говрит: извините, вам запрещено коммуницировать с этим абонентом.

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0
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Рыбный единорожек88

Когда начнут судить за дрочку на фото?

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2
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Рыбный единорожек88

Инстаграм может сдавать пользователей, отсылая уведомления по типу: "Сегодня Василий смотрел на ваше фото в купальнике в течение 7 минут".

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8
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Павел Каташев

Это окажет очень большую услугу тем кто работает в секс индустрии, еще один вид фидбэка.

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1
1 комментарий
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Рыбный единорожек88

7 минут слишком долго

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1
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Рыбный единорожек88

Охуеть инфоповоды, господи

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3
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Сталин спас Россию

Лучше бы про Навального написали

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4
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Рыбный единорожек88
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1
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Кирилл Вселенский

Но он не влияет на технологии из тюрьмы, не вариант

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0
1 комментарий
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Пётр Козлов

Если она зайдёт в Battlefield и ни разу не умрёт до конца раунда, то получит настоящий ПТСД от настоящей войны, ну или вернётся с рабочего дня в ящике, обмотанным американским флагом

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3
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VCHSLV

то есть они создали возможность и анимацию которая позволяет облапать аватар другим аватаром и после чего поступила жалоба?

БОльшая часть жалоб таких тянок на харрасмент служит пушкой для хайпа и селф-промоушена.

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2
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Рыбный единорожек88

Сегодня меня порвали на TJ, что делать?

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1
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TJaba

Зашиваться

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4
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Рыбный единорожек88

Нужно кого-то наказать.

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2
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Dr. Подорожник

проблемы XXI века

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2
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Рыбный единорожек88

Блядь, начинается)

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2
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Andrew Gladkov

Durka

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Рыбный единорожек88

предлагаю облапать друг друга в майнкрафте и затем требовать от разработчиков компенсации, кто за??

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1
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Рыбный единорожек88

Айтишники стимулируют рост изнасилований.

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2
2 комментария
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некипишуй

тебе бы только лапать))))

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1
1 комментарий
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Genesi5 ­

Слишком плоская жопа, чтобы лапать

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Рыбный единорожек88

А у тебя есть окулус?

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0
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Daniel Shnaider

А по метаяйцам там нельзя метауебенить?

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1
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Genesi5 ­

Метанельзя

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2
2 комментария
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Рыбный единорожек88

У аватаров нет ног, но можно рукой!

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Царь ЛалаЛэнда

почему они такие ебанутые???
НУ ПОЧЕМУУ
НУ ПОЧЧЕЕЕЕЕМУУУУУ!!!

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0
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Рыбный единорожек88

Кто? Женщины?

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2
4 комментария
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Сталин спас Россию

НУ ПОЧЧЕЕЕЕЕМУУУУУ!!!
ЛААААААЙ-ЛА-ЛААААААЙ!

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0
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AttentiveMilk

Интернет, хули

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1
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Рыбный единорожек88

Господи, покарай долбоëбку!

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1
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Dmitriy Volkov
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Fedor Molchanov

МетаОМОН метавыехал на метазахват для метадоставки метанарушителя в метасуд

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Genesi5 ­

Вызывайте киберполицию

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1 комментарий
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испанский смех

какой только хуйнеё долбоебы не занимаются

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Aleksandr Dolgikh

Ну пиздец...
Как они собираются делать метавселенную, если там даже лапаться нельзя?

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1
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Bulat Akhmetshin
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Chikk

незнакомец ощупал её аватар
 Фемки опять пропускают приём медикаментов? Доколе?! :)

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Kakomicli

А меня на работе коллега, особь женского пола, как-то за жопу потрогала, не то чтобы я расстроился, но больше она так не делает, неприятно и непонятно как трактовать и реагировать(

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Папуша

Ну не понравилась твоя жопа наощупь, что непонятного

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1 комментарий
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Clear

Сделала тебе намёк, но ты слишком туп чтобы понять что делать. ТВЁРДО И ЧЁТКО- подходишь к ней и говоришь ты нормальная баба, я нормальный мужик 💪

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Рыбный единорожек88

Нахуй

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Верен Дар

Это интернет, детка

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Рыбный единорожек88

ахаахахзахзахза блять аааа

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Рыбный единорожек88

Комментарий удален по просьбе пользователя

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Даниил Слесарчук

а есть уже какая-то НКО которая отстаивает права таких несчастных?

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Damir ReDevil

Я че та не понял. Есть какой другой интернет чтоли?

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Рыбный единорожек88

Трахал коллег в Симс задолго до этой вашей Меты

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Рыбный единорожек88

Она что думала в сказку попала

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Genesi5 ­

VRassment

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Genesi5 ­

Это уже какая-то метаирония

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Папуша

Разбудите меня через сто лет и спросите, как изменились люди, мой ответ будет: "Кто облапал меня, пока я спала?"

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Рыбный единорожек88

Да кто такой этот ваш метавселенная?

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Рыбный единорожек88
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Alexander Quartz

Так в виртуальной реальности лапать нельзя, но при этом можно из танка расстрелять

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Universe

Лучше бы ей не выходить из дома. Там такое...

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Рыбный единорожек88

Там для этих долбоёбов по идее есть настройка типа «скрывать аватары, которые близко», она по идее во многих вр приложухах с аватарами есть для тех, кому некомфортно

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Aleksandr Chuchunkov
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Рыбный единорожек88

Вообще не пиар....

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Stanley H. Tweedle

Во всём права, тжшные тупицы как всегда

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Bibba La Bibba

Не постите это на дтф, пожалуйста

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Clear

Тестировщица, понимаете. Она тестирует и сообщает о результатах.

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Рыбный единорожек88

А @Crypto_GR— тупое спамерское говно.

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Имя Фамилия

Ясно. Короче, я не против войны. Боженька, жги этот ебанутый мир.

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Ёршик Золотой

Жду, когда графика будет как в этой метавселенной )

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