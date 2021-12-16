Девушка рассказала, что её аватар «облапали без её согласия» в виртуальной реальности.

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Одна из комнат Horizon Worlds, фото: The Verge

26 ноября одна из тестировщиц соцсети в виртуальной реальности Horizon Worlds заявила, что незнакомец ощупал её аватар в метавселенной, и назвала это сексуальным домогательством, пишет MIT Technology Review. Женщина рассказала об этом в закрытой группе проекта на фейсбуке, добавили представители Meta.

Сексуальные домогательства — это не шутка и в обычном интернете, но пребывание в виртуальной реальности добавляет новый слой, который делает домогательства куда более реальными. Мало того, что меня облапали вчера вечером, ещё и в сети нашлись люди, поддержавшие такое поведение. Я почувствовала отчуждение. тестировщица Horizon Worlds

Компания провела внутреннее расследование: вскоре операторы новой соцсети заявили, что девушка должна была воспользоваться инструментом «Безопасная зона». Это защитный купол, который сделает присутствие в Horizon Worlds анонимным для окружающих и позволит проявлять видимую активность только в случаях, когда этого хочет владелец аватара.

Вивек Шарма, вице-президент Horizon, заявил, что сожалеет о случившемся. Он добавил, что на основе этого опыта хотел бы сделать простой и понятный инструментарий для защиты пользователей от домогательств.