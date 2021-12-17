Компания Цукерберга только начинает работать с виртуальными мирами, но уже видит в этом будущее интернета. Что из себя представляет первое поколение метавселенных сейчас?

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В 2021 году слово «метавселенная» запомнили все, кто интересуется интернетом и технологиям. Корпорации Meta и Microsoft почти одновременно объявили о работе над едиными виртуальными мирами, и фокус на «интернет будущего» даже привёл к переименованию Facebook (но только компании, соцсети оставили привычное имя). До развития метавселенных в идеальном представлении Марка Цукерберга ещё очень далеко, но они уже существуют — во многом примитивные, не очень удобные, но существуют.

Технологии Никита Логинов 8 ноя фантазия Статьи редакции Разбор Метавселенной: что это — неизбежное будущее цифровых технологий или пустая Плюсы и минусы идеи — она может как стереть границы и снизить бедность, так и привести к антиутопии с полностью виртуальной жизнью Метавселенная стирает границы между реальностью и виртуальностью Фрагмент презентации Microsoft Mesh

В декабре Meta пригласила TJ на первое в России мероприятие в VR. Я побывал на нём, чтобы увидеть и ощутить первые шаги компании в метавселенных — и делюсь впечатлениями.

Для того, чтобы лучше прочувствовать прообраз метавселенной, Meta предварительно разослала приглашённым журналистам собственные VR-шлемы Oculus Quest 2. У меня было время ознакомиться с устройством, поэтому я решил с его помощью подробнее изучить первые шаги компании и понять, на что именно она в последние месяцы делает такую большую ставку.

К сожалению, мне так и не удалось подключиться к Horizon Worlds — VR-соцсети Meta, которая считается метавселенной «первого поколения», пока наиболее приближенной к идеальному представлению технологии. Этот виртуальный мир с местами для отдыха, мероприятий и игр открыли для пользователей из США и Канады 9 декабря, а в России он ещё не доступен. Да и отзывы о нём на Западе пока очень смешанные.

Поэтому я отправился в Horizon Venues – VR-площадку для посещения мероприятий, которая тоже входит в раннее видение метавселенной Марка Цукерберга. Тем более, что базовые механики совпадают: ты создаёшь свой виртуальный аватар, учишься основам управления и попадаешь в хаб, где уже разбредаешься по разным комнатам.

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Там я впервые в VR столкнулся с другими людьми: сначала с кричащими «ЧИККЕН НАГГЕТС, ЧИККЕН НАГГЕТС» детьми, а потом уже с компанией, где девушка демонстрировала собеседникам разные типы вокала.

Так мы вместе с мультяшными аватарами стояли и смотрели с балкона на реальное видео Шанхая с высоты птичьего полета. Правда, из-за нестабильного интернета ролик был в настолько плохом качестве, что из ощущения пусть виртуальной, но реальности моментально выбивало.

В Venues мне также удалось попробовать инструмент, которым Meta предлагает ограждать себя от других пользователей в случае приставаний или буллинга. «Безопасная зона» окружает тебя непроницаемым куполом, через который не видно тебя и не слышно обидчика — ты буквально выбираешь, кто может входить в твоё личное пространство. Правда, это не помешало появлению первых жалоб на домогательства в метавселенной.

Технологии Илья Шевелев вчера Worlds Статьи редакции Тестировщица Meta пожаловалась на «сексуальные домогательства» в метавселенной Horizon Девушка рассказала, что её аватар «облапали без её согласия» в виртуальной реальности. Одна из комнат Horizon Worlds, фото: The Verge

Само мероприятие Meta проходило в third party-приложении ENGAGE, «метавселенной для бизнеса и образования». Начинали мы с лунной станции, где проходило знакомство и обучение. Интересное ощущение, где ты можешь в прямом смысле подойти и пообщаться с кем-то, услышать обрывок разговора другой компании или, если хочется покоя, погулять в одиночестве по Луне.

Новичкам советовали передвигаться телепортом, а не плавным перемещением (может стать плохо от несоответствия картинки и реального статичного состояния), но у меня никаких проблем не возникло. Управление, в целом, похоже Horizon Venues, с одним недостатком: на прошлой платформе я с помощью контроллеров Oculus мог показывать людям большие пальцы и другие жесты. Тут же можно было лишь вытянутый указательный палец, из-за чего все мои фото (а там нужно реально взять в руку камеру и сделать селфи) выглядели так.

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Это и правда опыт, который нельзя получить в общем чате фейсбука или на конференции в Zoom. Но должен сказать сразу: привыкайте, что в метавселенной у вас нет ног. В большинстве сервисов аватары видны только по пояс. Изданию Wall Street Journal представители Meta объясняли это техническими ограничениями: «Наши шлемы отлично захватывают верхнюю часть тела. Мы работаем над тем, чтобы вы чувствовали себя реальным в виртуальном мире, но не хотим, чтобы вы посмотрели вниз и поняли, что ноги двигаются не так, как должны».

В ENGAGE мы тоже были преимущественно летающими по пространству туловищами, хотя у некоторых аватаров ноги всё же были — в основном, у организаторов. Мне представители Meta сказали: «Это происходит автоматически, чтобы снизить нагрузку на сервер, и все могли двигаться плавно, даже при большом количестве гостей. В будущем, при улучшении технологий и скорости интернет-соединения, такие ситуация будут решаться».

Собравшись на Луне, мы переместились на виртуальную Hacker Square, площадь перед штаб-квартирой Facebook (точнее, теперь уже Meta). Первая ассоциация от воссозданного реального места — перенесенные локации в Minecraft, который, к слову, уже называли реальной метавселенной в противовес попыткам корпорации зайти в эту сферу.

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Само мероприятие напрямую не было связано с метавселенными: его посвятили запуску в России креативного гида Instagram, созданного в рамках фестиваля TAG IN FEST — первого фестиваля соцсети для бизнеса и креативной индустрии. Но формат представители Meta, конечно, отмечали, рассказывая, что это только первые шаги компании по активностям в виртуальной и дополненной реальности. Похожую мысль озвучивал и приглашённый Покрас Лампас, чей аватар можно было легко узнать по пепельным волосам (хотя больше выделялись гости в костюмах астронавтов).

К концу презентации у меня разрядилась VR-гарнитура, и буквально на несколько минут я ушёл в офлайн. А когда вернулся — сначала решил, что промахнулся комнатой. Hacker Square заполонили какие-то огромные динозавры, слоны, десятиметровые люди, демоны, трактор (?!) и что-то ещё. Оказывается, в моё отсутствие журналистам разблокировали на планшетах (более «тактильный» аналог меню) функцию добавления 3D-объектов.

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Список ограничен тем, что создали разработчики, но можно нарисовать в пространстве что-то своё, чем я и воспользовался. В целом, последние 10 минут гораздо больше напоминали VR-безумие на платформах вроде VRChat, где ещё в 2018 году зародился мем про угандийских наклзов.

Безусловно, за эти несколько часов в разных сервисах нельзя сказать «я увидел метавселенную изнутри». На этом этапе метавселенная — это разрозненный набор сегментов, которые однажды должны объединиться во что-то цельное, не мир, а череда комнат с активностями. При этом социальные VR-платформы уже существовали раньше, виртуальные миры уже создавались.

Second Life, VRChat, Minecraft — во всех этих проектах элементы метавселенных живут годами. И важно, что они живут в первую очередь за счёт сообщества, которое придумывает, развивает и что-то постоянно устраивает. Есть чувство, что Meta и другие корпорации хотят урегулировать хаотичное существование этих виртуальных миров, привести туда бренды, рекламу и звёзд. Но не убьёт ли это всё веселье?

Критики метавселенной Цукерберга называют её «безжизненным корпоративным мусором», а усилия Meta, Microsoft и Epic Games — «прилизанной подделкой VRChat». Энтузиасты в свою очередь уже прикидывают, что будут делать в «новом интернете», пока компании наперебой вкладываются в развитие ещё не сформированной технологии. Но как всё это будет работать в реальности?

Пока первое поколение цифровых миров не отвечает на вопрос, что же нового в метавселенных, кроме социализации в VR, которую некоторые опробовали уже несколько лет назад. Ещё стоит отметить технологические фактор: я довольно сильно устал за три часа подряд в VR, тогда как в обычных соцсетях могу спокойно просидеть весь день. Но тут всё зависит от развития гарнитур — уже классно, что можно взять Oculus Quest 2, никуда его не подключать и сразу войти в виртуальными мир.