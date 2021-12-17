Покрытие можно нанести на любое оргстекло — оно работает без электропитания и компьютерного управления.

Международная исследовательская группа учёных из Национального технологического университета Наньян в Сингапуре разработала материал, который при нанесении на оконные стёкла может аккумулировать тепло, либо охлаждать воздух в помещении — в зависимости от климатических условий. Об этом создатели покрытия пишут в журнале Science.