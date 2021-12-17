В Сингапуре создали нанопокрытие для окон, которое само регулирует пропуск света и поддерживает температуру в комнатах Статьи редакции
Покрытие можно нанести на любое оргстекло — оно работает без электропитания и компьютерного управления.
Международная исследовательская группа учёных из Национального технологического университета Наньян в Сингапуре разработала материал, который при нанесении на оконные стёкла может аккумулировать тепло, либо охлаждать воздух в помещении — в зависимости от климатических условий. Об этом создатели покрытия пишут в журнале Science.
- «Умным» становится обычное оргстекло (полиметилметакрилат, ПММА), когда на него наносят несколько слоёв композита наночастиц диоксида ванадия, а так же покрытие с низким коэффициентом излучения.
- Учёные называют свою разработку первой в своём роде. Известные материалы для тонировки стёкол эффективно подавляют солнечный свет и за счёт этого охлаждают воздух. Но стёкла с наночастицами не просто защищают от излучения — они автоматически реагируют на смену температуры и, таким образом, сохраняют микроклимат в помещении.
- Характеристики микроклимата, который будут поддерживать «умные стёкла», задаются при их производстве.
- Летом покрытие с наночастицами охлаждает воздух в помещении, блокируя нагрев солнечными лучами и пропуская тепловое излучение из помещения на улицу.
- В разработке нет электрических компонентов, подчёркивают сингапурские исследователи. Стекло работает исключительно за счёт самого света, по-разному реагируя на электромагнитные волны разной длины.
- В перспективе «умные стекла» сократят расход электроэнергии, идущей на обогрев и охлаждение воздуха. После испытаний материалу присвоен индекс эффективности энергосбережения порядка 9,5% (около 330 тысяч киловатт-час ежегодно).
А чего на фото карта не Сингапура?
Возможно, пока задача - снизить энергопотребление, а не прекратить его вообще. То есть если это прогрев хотя бы на 5 градусов в условиях мягкой зимы, то это уже приличная экономия.
Хз, одно дело греть зимой бетон солнцем, который нагреется и будет сохранять тепло, а с другой стороны эта штука, не уверен что она будет работать как батарея.
Просто меньше пропускать тепло будут. Если в доме холодно, советуют шторы закрыть, например.
Сингапур, это прямо подписка "Фашизм+", с кешбэком в виде 5% процентов гражданских прав