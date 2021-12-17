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Технологии
Илья Шевелев

В Сингапуре создали нанопокрытие для окон, которое само регулирует пропуск света и поддерживает температуру в комнатах Статьи редакции

Покрытие можно нанести на любое оргстекло — оно работает без электропитания и компьютерного управления.

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Образец стекла с наночастицами Фото: EurekaAlert!, Science

Международная исследовательская группа учёных из Национального технологического университета Наньян в Сингапуре разработала материал, который при нанесении на оконные стёкла может аккумулировать тепло, либо охлаждать воздух в помещении — в зависимости от климатических условий. Об этом создатели покрытия пишут в журнале Science.

  • «Умным» становится обычное оргстекло (полиметилметакрилат, ПММА), когда на него наносят несколько слоёв композита наночастиц диоксида ванадия, а так же покрытие с низким коэффициентом излучения.
  • Учёные называют свою разработку первой в своём роде. Известные материалы для тонировки стёкол эффективно подавляют солнечный свет и за счёт этого охлаждают воздух. Но стёкла с наночастицами не просто защищают от излучения — они автоматически реагируют на смену температуры и, таким образом, сохраняют микроклимат в помещении.
  • Характеристики микроклимата, который будут поддерживать «умные стёкла», задаются при их производстве.

Мы можем сделать это, просто изменив структуру и состав нанокомпозитного покрытия, нанесенного на стеклянную панель. Это значительно расширит область применения нашей инновации, не ограничивая её только окнами.

Лонг Йи
доктор наук, cтарший преподаватель факультета материаловедения и инженерии Национального технологического университета Наньян
  • Летом покрытие с наночастицами охлаждает воздух в помещении, блокируя нагрев солнечными лучами и пропуская тепловое излучение из помещения на улицу.
Как «умные стёкла» позволят сократить потребление электроэнергии Изображение Science
  • В разработке нет электрических компонентов, подчёркивают сингапурские исследователи. Стекло работает исключительно за счёт самого света, по-разному реагируя на электромагнитные волны разной длины.
  • В перспективе «умные стекла» сократят расход электроэнергии, идущей на обогрев и охлаждение воздуха. После испытаний материалу присвоен индекс эффективности энергосбережения порядка 9,5% (около 330 тысяч киловатт-час ежегодно).

#новости #изобретения #умныестёкла

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7 комментариев
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XNicON

А чего на фото карта не Сингапура?

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Благополучный теркин30см

Сингапур это город-государство в 3.5 раза меньше Москвы. Задача картинки с США, на сколько я понял, показать различные климатические зоны.

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Благополучный теркин30см

В перспективе «умные стекла» сократят расход электроэнергии, идущей на обогрев
 Мне вот интересно, каким образом такие стёкла смогут сохранять относительно высокую температуру внутри, когда на улице минус.

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Katia Kubrak

Возможно, пока задача - снизить энергопотребление, а не прекратить его вообще. То есть если это прогрев хотя бы на 5 градусов в условиях мягкой зимы, то это уже приличная экономия.

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Vladislav Donets

Хз, одно дело греть зимой бетон солнцем, который нагреется и будет сохранять тепло, а с другой стороны эта штука, не уверен что она будет работать как батарея.

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Sergey Michko

Просто меньше пропускать тепло будут. Если в доме холодно, советуют шторы закрыть, например.

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Sweety bread

Сингапур, это прямо подписка "Фашизм+", с кешбэком в виде 5% процентов гражданских прав

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–1
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