Он сканирует память процессов Java на наличие сигнатур библиотеки Log4j прямо на хосте.

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Дочерняя компания Сбера разработала сканер, помогающий найти критическую уязвимость в библиотеке журналирования Log4j, которую используют многие веб-приложения на Java.

Как отметили в Bi.Zone, уязвимость позволяет даже неопытным хакерам получить контроль над серверами и веб-приложениями. Жертвами могут стать продукты технологических гигантов вроде Google, Amazon, Apple и Cloudflare, внутренние разработки организаций, от систем управления производством до диагностических утилит.

Последние дни уязвимость Log4Shell использовалась в сотнях тысячах успешных атак по всему миру. Проблема в том, что для защиты надо знать, какие активы уязвимы, — а это трудно выяснить. Поэтому наши эксперты разработали утилиту, которая позволяет найти все сетевые узлы, требующие дополнительной защиты и повышенного внимания офицеров кибербезопасности. Станислав Кузнецов заместитель председателя правления Сбера

Директор компании Bi.Zone добавил, что сканеры уязвимосетй малоэффективны, поскольку не обеспечивают стопроцентного покрытия всех данных. «При сканировании из сети можно пропустить уязвимое приложение, поэтому наш инструмент предполагает сканирование изнутри, на хосте», — написал он. После сканирования пользователь получает перечень хостов, на которых есть приложения с Log4j, и сможет проверить версию библиотеки.

9 декабря в библиотеке логирования Apache Log4j для программ на языке Java нашли уязвимость, которая позволяет минимальными усилиями взламывать серверы крупных компаний, банков и госучреждений.

Технологии Илья Шевелев 14 дек миру Статьи редакции Уровень опасности — 10 баллов из 10: уязвимость Log4Shell угрожает миллионам серверов по всему Злоумышленники могут получить удаленный контроль над серверами и веб-приложениями, а также компьютерами и гаджетами пользователей: в большинстве случаев специальные знания для такой атаки не нужны.