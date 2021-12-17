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Технологии
Яна Ломакина

Российская компания Bi.Zone выложила в открытый доступ инструмент для борьбы с уязвимостью Log4Shell Статьи редакции

Он сканирует память процессов Java на наличие сигнатур библиотеки Log4j прямо на хосте.

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Дочерняя компания Сбера разработала сканер, помогающий найти критическую уязвимость в библиотеке журналирования Log4j, которую используют многие веб-приложения на Java.

Как отметили в Bi.Zone, уязвимость позволяет даже неопытным хакерам получить контроль над серверами и веб-приложениями. Жертвами могут стать продукты технологических гигантов вроде Google, Amazon, Apple и Cloudflare, внутренние разработки организаций, от систем управления производством до диагностических утилит.

Последние дни уязвимость Log4Shell использовалась в сотнях тысячах успешных атак по всему миру. Проблема в том, что для защиты надо знать, какие активы уязвимы, — а это трудно выяснить. Поэтому наши эксперты разработали утилиту, которая позволяет найти все сетевые узлы, требующие дополнительной защиты и повышенного внимания офицеров кибербезопасности.

Станислав Кузнецов
заместитель председателя правления Сбера

Директор компании Bi.Zone добавил, что сканеры уязвимосетй малоэффективны, поскольку не обеспечивают стопроцентного покрытия всех данных. «При сканировании из сети можно пропустить уязвимое приложение, поэтому наш инструмент предполагает сканирование изнутри, на хосте», — написал он. После сканирования пользователь получает перечень хостов, на которых есть приложения с Log4j, и сможет проверить версию библиотеки.

9 декабря в библиотеке логирования Apache Log4j для программ на языке Java нашли уязвимость, которая позволяет минимальными усилиями взламывать серверы крупных компаний, банков и госучреждений.

Технологии
Илья Шевелев
Уровень опасности — 10 баллов из 10: уязвимость Log4Shell угрожает миллионам серверов по всему миру Статьи редакции

Злоумышленники могут получить удаленный контроль над серверами и веб-приложениями, а также компьютерами и гаджетами пользователей: в большинстве случаев специальные знания для такой атаки не нужны.

Apache Foundation рекомендовала всем разработчикам обновить библиотеку до самой последней версии, однако это может затянуться надолго. Компании (Cisco, Oracle, VMware, WhiteSource) выпустили свои патчи и инструменты для борьбы с уязвимостью.

#новости #уязвимости #log4j #java #кибербезопасность

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22 комментария
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Благополучный теркин30см

Российская компания Bi.Zone
 Спасибо, но подожду защиту для натуралов

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Антигравитационный торт

ТЖ, что с защитой?

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Благополучный теркин30см

я прикрываю тыл каждого пользователя тж от чужаков

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10
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Антигравитационный торт
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3
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Awd Asd

Гад блесс

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0
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Благополучный теркин30см

зачем я это загуглил блин

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умный человек

тжшники, что со средствами защиты?

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Антигравитационный торт

ну вдруг кто-то взломает ТЖ и от моего имени напишет слово "Хохол"

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0
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Благополучный теркин30см

вот, уже взломали

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5
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Благополучный теркин30см

но ведь надо просто поднять версию в зависимостях и задеплоить свеий билд

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2
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Благополучный теркин30см

ТССС, нужно лохов развести на установку трояна

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4
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Михаил Желтухин

Я девопс, не хочу ни в чем разбираться, хочу жать готовые утилиты и п̶л̶а̶т̶ь̶е̶ 400к/ мес

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1
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Благополучный теркин30см

это нужно поставить утилиту на свой сервер?

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1
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Благополучный теркин30см

она с кодом третьей стороны, но ты не переживай, инструмент надежный!

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Благополучный теркин30см

Русские вперёд!

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1
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Мистер Андерсон

Это же Сбер

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Благополучный теркин30см

и что? специалисты наши делают эти клёвые плюшки

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Благополучный теркин30см

Русские назад!

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1
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Michael Konovalov

Так вроде нужно просто обновить log4j нет?

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Благополучный теркин30см

Еще бы так просто было.
Оно в большинстве случаев идет в составе какой-нибудь очень важной неведомой ебаной хуеты, которая обновляется только вся и разом, и без остановки тут не обойтись.

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Da Set

https://github.com/bi-zone/Log4j_Detector

GitHub - bi-zone/Log4j_Detector: Detection of…
Detection of Log4j in memory. Contribute to bi-zone/Log4j_Detector development by creating an…
github.com
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Имя И Фамилия

кукаретики проигнорируют

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