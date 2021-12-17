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vc.ru

«Яндекс» обновил «Балабобу» — теперь сервис умеет создавать с помощью нейросетей новогодние открытки Статьи редакции

Можно поздравить друзей и коллег.

60
1882 просмотров

Чтобы получить открытку, нужно ввести имя того, кому она предназначена и дополнительную информацию. На заднем фоне также рисуется и пейзаж для карточки. Для генерации текстов поздравлений «Яндекс» использовал модель p-tune YaLM.

Редакторы TJ также протестировали функцию и поздравили с наступающим праздником друг друга.

«Яндекс» запустил генератор текстов «Балабобу» в июне 2021 года. Она основана на языковой модели YaLM (Yet another Language Model).

Интернет
Женя Кузьмин
«Яндекс» официально запустил нейросеть «Балабоба», дописывающую любой текст (если он не связан с политикой или религией) Статьи редакции

Можно сгенерировать пацанскую цитату, но про Путина, Навального или Иисуса не получится — фильтры «острых тем» не пропустят.

#новости #яндекс

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Благополучный теркин30см

Яндекс снова высрал говно из жопы.

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14
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3
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Благополучный теркин30см

Ебать, спасибо, нахуй.

Меня и так без qr-кода не пускают в транспорт. Зато я удаленщик и треть рабочего времени дрочу на TJ.

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Это оно само...
Я ничего не придумывал)))
Нейросети

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0
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Не тупи

уронил на пол отварное говно

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2
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@Владимир Климов

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@Fuскiпg Ростиslave

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Екатерина Кузнецова

Очень хочется миллион долларов от папика, конечно... пусть даже из Дубая

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8
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Благополучный теркин30см

давай наделаем левых фоток Ивахнова с помощью фэйсаппа, переделывающего под женскую внешность, и найдём общего араба, который будет высылать нам деньги

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2
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Екатерина Кузнецова

на такое даже арабы не клюнут

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6
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Благополучный теркин30см

тогда Вселенского, тут выбор как красная и синяя таблетки

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0
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Екатерина Кузнецова

Кирюху лучше

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1
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Благополучный теркин30см

Всё, отлично

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Екатерина Кузнецова

бизнес

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1
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Thomas O'Harriedge

ТОП

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@Сергей Звезда это что за звёзды?))

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Артур Бернс

Hi!

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Екатерина Кузнецова

Hi! waiting for your money dude

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Мистер Андерсон

кто о чём, а Кузнецова — о деньгах

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Екатерина Кузнецова

а ты о чём?

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Мистер Андерсон

о тебе

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Екатерина Кузнецова

спасибо

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Обычно то чего не хватает человеку - о том он обычно и говорит больше всего))

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Артур Бернс

May I have your IBAN?

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Екатерина Кузнецова

which IBAN? Urgant?

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Артур Бернс

Гиги Гага)

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Артур Бернс

So what ?:)

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Екатерина Кузнецова

ты кому звонишь

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Благополучный теркин30см

Согласен.

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Катя. Для этого надо работать.
Но там немного другая работа чем у тебя 🤷‍♂️

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Благополучный теркин30см

Вау, ты такой остроумный.

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Спасибо. Мне приятно 😊

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Екатерина Кузнецова

расскажи о своём опыте

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Я опытный!
Ещё вопросы?))

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Екатерина Кузнецова

нет

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Funny Kaplan
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Юрий Коновалов

Ну всё понятно. Хотел друга поздравить непростые времена сейчас у него

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4
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@Уютный Багажник

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2
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3
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@the art of гепард

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Благополучный теркин30см

awwwww ;333

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Благополучный теркин30см

говно какое-то

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Благополучный теркин30см

Блять вы серьезно?

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Thomas O'Harriedge
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Максим Грандов

Давно пора создать подсайт «Яндекс»

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Женя Кузьмин

для чего, для пяти новостей в месяц, в одной из которых яндекс называют поисковой системой, которая продвигает больше всего конспирологии?

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Кирилл Вселенский

Это 60 в год и 600 за 10 лет тж!

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Igor Muzhensky

"нужно ввести имя того, кому она предназначена и принимающего и дополнительную информацию"
Новость тоже нейросеть писала?!

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Благополучный теркин30см

и читала

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Кобзон Хиггса
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New

https://ya.cc/t/_r9HviMD374d3U

Это новогодняя открытка. Её придумали и…
Это новогодняя открытка. Её придумали и нарисовали для тебя нейросети Яндекса
ya.cc
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Thomas O'Harriedge
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Благополучный теркин30см

А я люблю сам придумывать поздравления. Чтобы они были по-настоящему личные и что-то значили для человека

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Жабка

Заплатите Евгению.. Это уже не смешно. У человека денег на одну игру не хватает.

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Пинкертон

Не думал что кто-то как и использовал «Балабобу» как генератор поздравлений для лиц не первого эшелона )

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Благополучный теркин30см

Это оскорбительно

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vlad novikov

Поиск по фото у них крутой. С гуглом не сравнить.

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Роман Александров
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Pre In

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