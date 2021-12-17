«Яндекс» обновил «Балабобу» — теперь сервис умеет создавать с помощью нейросетей новогодние открытки Статьи редакции
Можно поздравить друзей и коллег.
Чтобы получить открытку, нужно ввести имя того, кому она предназначена и дополнительную информацию. На заднем фоне также рисуется и пейзаж для карточки. Для генерации текстов поздравлений «Яндекс» использовал модель p-tune YaLM.
Редакторы TJ также протестировали функцию и поздравили с наступающим праздником друг друга.
«Яндекс» запустил генератор текстов «Балабобу» в июне 2021 года. Она основана на языковой модели YaLM (Yet another Language Model).
Это оно само...
Я ничего не придумывал)))
Нейросети
уронил на пол отварное говно
Очень хочется миллион долларов от папика, конечно... пусть даже из Дубая
на такое даже арабы не клюнут
Кирюху лучше
бизнес
ТОП
@Сергей Звезда это что за звёзды?))
Hi!
Hi! waiting for your money dude
кто о чём, а Кузнецова — о деньгах
а ты о чём?
о тебе
спасибо
Обычно то чего не хватает человеку - о том он обычно и говорит больше всего))
May I have your IBAN?
which IBAN? Urgant?
Гиги Гага)
So what ?:)
ты кому звонишь
Катя. Для этого надо работать.
Но там немного другая работа чем у тебя 🤷♂️
Спасибо. Мне приятно 😊
расскажи о своём опыте
Я опытный!
Ещё вопросы?))
нет
Ну всё понятно. Хотел друга поздравить непростые времена сейчас у него
Давно пора создать подсайт «Яндекс»
для чего, для пяти новостей в месяц, в одной из которых яндекс называют поисковой системой, которая продвигает больше всего конспирологии?
Это 60 в год и 600 за 10 лет тж!
"нужно ввести имя того, кому она предназначена и принимающего и дополнительную информацию"
Новость тоже нейросеть писала?!
Заплатите Евгению.. Это уже не смешно. У человека денег на одну игру не хватает.
Не думал что кто-то как и использовал «Балабобу» как генератор поздравлений для лиц не первого эшелона )
Поиск по фото у них крутой. С гуглом не сравнить.
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