Кулон, браслеты и маска для сна оказались источниками ионизирующего излучения, воздействие которого может привести даже к повреждению ДНК.

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Нидерландский орган по ядерной безопасности и радиационной защите (ANVS) опубликовал список из десяти «защитных» аксессуаров, имеющихся в свободной продаже, которые по результатам исследований оказались радиоактивными. При их ношении человек подвергается излучению, что может иметь неблагоприятные последствия для здоровья.

Речь, в частности, идёт о кулоне Quantum Pendant, маске для сна Serenity Mask, а также браслетах, выпущенные под брендами Energy Armor, Magnetix и Nero.

Ионизирующее излучение может повредить ткани и ДНК. Уровень радиации, измеренный на исследуемых продуктах, невелик. Однако в случае длительного и непрерывного ношения этих проверенных продуктов (в течение всего года 24 часа в сутки) строгое предельное значение в Нидерландах для воздействия излучения на кожу может быть превышено. из заявления ANVS

Предельное значение устанавливается таким образом, чтобы избежать риска нанесения какого-либо ущерба здоровью. При ношении этих аксессуаров нельзя полностью исключить этого — например, говорится о возможном покраснении кожи.

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Власти Нидерландов законодательно запретили продажу таких аксессуаров. Тем же, у кого они уже имеются, рекомендуется перестать их носить и утилизировать. Выбрасывать их в обычную мусорку нельзя: они должны быть направлены переработчику радиоактивных материалов. Более детальные инструкции по утилизации нидерландские власти собираются выпустить позднее.