В Нидерландах стали продавать «защищающие от волн 5G» аксессуары. Они оказались радиоактивными Статьи редакции
Кулон, браслеты и маска для сна оказались источниками ионизирующего излучения, воздействие которого может привести даже к повреждению ДНК.
Нидерландский орган по ядерной безопасности и радиационной защите (ANVS) опубликовал список из десяти «защитных» аксессуаров, имеющихся в свободной продаже, которые по результатам исследований оказались радиоактивными. При их ношении человек подвергается излучению, что может иметь неблагоприятные последствия для здоровья.
Речь, в частности, идёт о кулоне Quantum Pendant, маске для сна Serenity Mask, а также браслетах, выпущенные под брендами Energy Armor, Magnetix и Nero.
Предельное значение устанавливается таким образом, чтобы избежать риска нанесения какого-либо ущерба здоровью. При ношении этих аксессуаров нельзя полностью исключить этого — например, говорится о возможном покраснении кожи.
Власти Нидерландов законодательно запретили продажу таких аксессуаров. Тем же, у кого они уже имеются, рекомендуется перестать их носить и утилизировать. Выбрасывать их в обычную мусорку нельзя: они должны быть направлены переработчику радиоактивных материалов. Более детальные инструкции по утилизации нидерландские власти собираются выпустить позднее.
Если по каким-то причинам расставаться с радиоактивными украшениями не хочется, их надо хранить в безопасном месте, желательно в закрытом пакете, и не допускать воздействия солнечных лучей.
Ну европейцы, ну тупые
Опять хохлов оскорбляют
Мне можно, у меня дед в Житомире родился. Имею право, как носитель украинских генов. Но учти, только неграм можно называть негров нигерами. Так что извинись сейчас же!
А у меня фамилия хохлов
Тогда ладно. Хохлов из села Хохлы.
Именно! Всем известно, что лучшее средство от 5G:
Ты чё не знаешь как трактор беларус выглядит? Что за говно ты скинул?
С усами?
В настоящем тракторе должен быть колхозник
@Дитковский где цветы для софьи? она сделала вторую публикацию
Ну так лучшая защита — нападение))
Урон по здоровью на уровне рентгена лёгких ?
просто вы не шарите, радиация убивает радиоволны.
фанатам зоны зайдет
Хороший стартап, надо перенимать идею