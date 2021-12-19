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Технологии
Софья С.

В Нидерландах стали продавать «защищающие от волн 5G» аксессуары. Они оказались радиоактивными Статьи редакции

Кулон, браслеты и маска для сна оказались источниками ионизирующего излучения, воздействие которого может привести даже к повреждению ДНК.

23
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Нидерландский орган по ядерной безопасности и радиационной защите (ANVS) опубликовал список из десяти «защитных» аксессуаров, имеющихся в свободной продаже, которые по результатам исследований оказались радиоактивными. При их ношении человек подвергается излучению, что может иметь неблагоприятные последствия для здоровья.

Речь, в частности, идёт о кулоне Quantum Pendant, маске для сна Serenity Mask, а также браслетах, выпущенные под брендами Energy Armor, Magnetix и Nero.

Ионизирующее излучение может повредить ткани и ДНК. Уровень радиации, измеренный на исследуемых продуктах, невелик. Однако в случае длительного и непрерывного ношения этих проверенных продуктов (в течение всего года 24 часа в сутки) строгое предельное значение в Нидерландах для воздействия излучения на кожу может быть превышено.

из заявления ANVS

Предельное значение устанавливается таким образом, чтобы избежать риска нанесения какого-либо ущерба здоровью. При ношении этих аксессуаров нельзя полностью исключить этого — например, говорится о возможном покраснении кожи.

Власти Нидерландов законодательно запретили продажу таких аксессуаров. Тем же, у кого они уже имеются, рекомендуется перестать их носить и утилизировать. Выбрасывать их в обычную мусорку нельзя: они должны быть направлены переработчику радиоактивных материалов. Более детальные инструкции по утилизации нидерландские власти собираются выпустить позднее.

Если по каким-то причинам расставаться с радиоактивными украшениями не хочется, их надо хранить в безопасном месте, желательно в закрытом пакете, и не допускать воздействия солнечных лучей.

#новости #законы #нидерланды

23
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23 комментария
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Нехороший пёс_анон
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8
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Игорь 2.0
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Люц Шнайдер

Ну европейцы, ну тупые

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5
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Paladin 404992

Опять хохлов оскорбляют

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Люц Шнайдер

Мне можно, у меня дед в Житомире родился. Имею право, как носитель украинских генов. Но учти, только неграм можно называть негров нигерами. Так что извинись сейчас же!

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Paladin 404992

А у меня фамилия хохлов

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1
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Люц Шнайдер

Тогда ладно. Хохлов из села Хохлы.

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bor_vn

Именно! Всем известно, что лучшее средство от 5G:

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Иванов Олег

Ты чё не знаешь как трактор беларус выглядит? Что за говно ты скинул?

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bor_vn

С усами?

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Bibba La Bibba

В настоящем тракторе должен быть колхозник

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Ангедония

@Дитковский где цветы для софьи? она сделала вторую публикацию

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2
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Трансгендолет

Ну так лучшая защита — нападение))

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Нехороший пёс_анон

Ничего, в начале 20 века продавали крем для лица с радием, от которого кожа должна была просто сиять

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Paladin 404992

Урон по здоровью на уровне рентгена лёгких ?

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Нехороший пёс_анон

ты так говоришь будто рентген безвреден

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hr

просто вы не шарите, радиация убивает радиоволны.

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Нехороший пёс_анон

Мракобесие потихоньку возвращается в Европу

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Сергій Осипчук

фанатам зоны зайдет

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Нехороший пёс_анон

А еще там ввели новый локдаун

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Нехороший пёс_анон

Обеспечили им самоисполняющееся пророчество?

Уродов по обе стороны хватает.

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Bibba La Bibba

Хороший стартап, надо перенимать идею

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Нехороший пёс_анон

воздействие которого может привести даже к повреждению ДНК.
Значит, и мРНК. Значит, защищают от чипирования мРНК-вакцинами

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