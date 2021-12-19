Полиция Австралии научилась предсказывать внешность преступников на основе найденных ДНК Статьи редакции
Новая технология поможет определить не только биологический пол и происхождение подозреваемого, но и его внешний вид.
Федеральная полиция Австралии (AFP) в начале декабря объявила о планах использовать образцы ДНК, собранные на местах преступлений, чтобы делать прогнозы относительно потенциальных подозреваемых. Новая технология, известная как Massively Parallel Sequencing (MPS), позволяет следователям предсказать пол, биогеографическое происхождение, цвет глаз и, в ближайшие месяцы, цвет волос.
Генетическая информация человека закодирована в ДНК в виде длинных цепочек из четырех различных основных молекул, а секвенирование — это процесс «чтения» последовательности этих оснований.
Старые машины для секвенирования ДНК могли читать только один бит ДНК за раз, но современные машины с технологией MPS могут считывать более шести триллионов оснований ДНК за один прогон. Это открывает новые возможности для анализа ДНК.
AFP тщательно тестировала и оценивала MPS, чтобы гарантировать его точность, прежде чем использовать его в судебных расследованиях. Технологию также будут применять в делах о пропавших без вести.