Новая технология поможет определить не только биологический пол и происхождение подозреваемого, но и его внешний вид.

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Федеральная полиция Австралии (AFP) в начале декабря объявила о планах использовать образцы ДНК, собранные на местах преступлений, чтобы делать прогнозы относительно потенциальных подозреваемых. Новая технология, известная как Massively Parallel Sequencing (MPS), позволяет следователям предсказать пол, биогеографическое происхождение, цвет глаз и, в ближайшие месяцы, цвет волос.

В течение следующего десятилетия наша команда будет стремиться расширить возможности прогнозирования, включив такие характеристики, как возраст, индекс массы тела и рост.



Мы также будем искать возможности для прогнозирования мельчайших деталей лиц, таких как расстояние между глазами, форма глаз, носа и ушей, полнота губ и структура щек. Доктор Пол Роффи ведущий научный сотрудник MPS в AFP Forensics

Генетическая информация человека закодирована в ДНК в виде длинных цепочек из четырех различных основных молекул, а секвенирование — это процесс «чтения» последовательности этих оснований.

Старые машины для секвенирования ДНК могли читать только один бит ДНК за раз, но современные машины с технологией MPS могут считывать более шести триллионов оснований ДНК за один прогон. Это открывает новые возможности для анализа ДНК.

AFP тщательно тестировала и оценивала MPS, чтобы гарантировать его точность, прежде чем использовать его в судебных расследованиях. Технологию также будут применять в делах о пропавших без вести.