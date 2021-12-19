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Технологии
Максим Друковский

Новая версия iOS позволяет настроить «Цифровое наследство» для передачи данных с iCloud после смерти. Как это сделать Статьи редакции

Теперь пользователи могут назначить «наследника» который сможет получить доступ к аккаунту умершего, предоставив Apple особый ключ и свидетельство о смерти.

41
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В середине декабря Apple выпустила очередное обновление своей мобильной операционной системы iOS 15.2. Среди нововведений — отдельный элемент управления макросъёмкой на iPhone 13 Pro и Pro Max, функция цензуры фото в чатах с детьми (пока только в США), а также отчёт о конфиденциальности. Но одной из главных новинок стала опция «Цифровое наследство» для iCloud.

Новая функция нужна для того, чтобы в случае смерти владельца хранилища его родные и близкие могли получить доступ к данным с его аккаунта. Раньше сделать это без пароля или кода от телефона, было невозможно — компания заявляет, что доступ к чужbv Apple ID не предоставляет даже при обращении правоохранительных органов.

Теперь пользователи могут заранее указать тех, кто сможет получить доступ к их учётной записи после смерти владельца. Apple указывает, что «наследник» сможет унаследовать все данные и использовать устройства умершего. Но эти данные передаются через iCloud, то есть максимально эффективной функция будет при активном использовании облачного хранилища компании.

По умолчанию опция выключена, а система не предлагает сразу после обновления выбрать подходящего человека из списка контактов, так что активировать «Цифровое наследство» необходимо самостоятельно. Для этого необходимо перейти в настройки Apple ID и выбрать там пункт «Пароль и безопасность». Внизу будет новый пункт со списком привязанных аккаунтов.

По нажатию на кнопку «Назначить наследника» появится краткая справка, а за ней — список контактов, из которых можно выбрать нужного пользователя. После этого необходимо будет подтвердить действие и передать сам ключ — его можно отправить в сообщении или распечатать. Выглядит он как QR-код или уникальная комбинация из 88 символов.

Перед добавлением контактов в список и отправке им ключей лучше заранее предупредить об этом: сообщение о выборе «наследника» может показаться резким, особенно пока большая часть пользователей к такому не привыкла.

Пользователь, я назначаю тебя своим цифровым наследником. Когда я умру, ты получишь доступ к данным моей учётной записи. Я даю тебе ключ доступа, который автоматически сохранится в настройках твоей учётной записи. Используй этот ключ, чтобы получить доступ к моим данным в iCloud после моей смерти.

текст сообщения, отправляемого «наследнику»

Готово: после этих шагов в списке отобразится добавленный контакт. В случае смерти пользователя «наследник» сможет получить доступ к его учётной записи, если предоставит в Apple полученный ключ и свидетельство о смерти.

#apple #обновления #смерть

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41 комментарий
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Люц Шнайдер

Теперь к кофейной банке с болтами и монетами ты до кучи получишь учётку деда с подборкой голых старух на айклауде.

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4
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Нехороший пёс_анон

завещаю свой айфон пункту сбора чермета на черниговской

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2
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Нехороший пёс_анон

привет, я как раз там кислородной резкой занимаюсь

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1
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Нехороший пёс_анон

вытащишь из него аккум, там лития можно будет перелить и на сплав пойдет

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0
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Нехороший пёс_анон

извини я не понимаю я тупой

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1
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Нехороший пёс_анон

тебе старшой покажет

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2
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Александр Белов

Тебе я завещаю 3 своих видео со своего канала.

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Chikk

который автоматически сохранится в настройках твоей учётной записи
 И будет большой облом, если наследник не пользует iОСь или у него вообще нет каких-либо учётных записей. :)

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2
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Максим Друковский

если оси нет, то только распечатать предлагает

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Александр Белов

Тебе завещаю фото своей дачи.

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Chikk

У меня своя есть. Так что - увы.

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Александр Белов

Будет 2 дачи, да только на фотках, но всё равно лучше чем одна.

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Chikk

Ладно, уговорил. Публикуй уже qr-код, хватит обещаниями воду в ступе толочь.

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Александр Белов

Какой ещё куар код, я по старинке тебе завещал, у нотариуса на бумаге, когда я умру мой нотариус свяжется с тобой.

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Нехороший пёс_анон

уважение конторе пидарасов

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–2
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Трансгендолет

Интересно, что придумают мошенники для эксплуатации этой функциональности?

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1
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Chikk

На коленке - лэндос с заглавием "отправь любимой своё завещание" и РК в Мордокниге, но тонко, чтоб не забанили сразу. Вполне можно поиметь данных, особенно если поставить на поток. :)

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Ху Эмай

Куда катится этот мир

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Трансгендолет

В светлое будущее

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Александр Белов

Тебе я завещаю 2 своих первых видео со своего канала.

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Нехороший пёс_анон

Теперь пользователи могут заранее указать тех, кто сможет получить доступ к их учётной записи после смерти владельца.
Понятно, что это сделано по множественным запросам. Но вот вы бы стали делиться доступом к своему телефону со своими близкими? Ну то есть… Ну это же всё таки личное пространство.

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Yura Svinaryov

Думаешь стыдно будет после смерти?

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Нехороший пёс_анон

ну да

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Нехороший пёс_анон

Думаю, будет все равно уже. Я же мёртв.
Но вот непонятно совсем, что они там могут найти (Боже, я и сам не помню, что там в фотографиях и заметках), и как они к этому отнесутся и как будут трактовать. Расстроятся ещё.

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Нехороший пёс_анон

если можно выбирать чем, то конечно же — да

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Нехороший пёс_анон

да не стесняйся, отправляй мне ключик

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Нехороший пёс_анон

Мы не настолько близки 👀

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Нехороший пёс_анон

:((

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Нехороший пёс_анон
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Федя Прозоров

Кому завещать свои нюдсы?

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Нехороший пёс_анон

Только с указанием, что их надо рассылать бывшим раз в год.
Ты прикинь, да)

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Федя Прозоров

Проще на питоне что-то написать, чтобы автоматически рассылалось каждый год

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Александр Белов

Как говориться, помирать так с музыкой.
Только мне не завещай!

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Федя Прозоров

Окей

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Нехороший пёс_анон

интересно, мне кто-то с тж передаст своё цифровое наследство?

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Иван Гессе

орлов

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Александр Белов

Тебе я завещаю свой аккаунт на ТЖ. Береги его! Пости каждый день идиотские комменты, пусть все думают что я живой.

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Нехороший пёс_анон

спасибо

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x mst

Зачем эта дичь с цифровым наследством? Во-первых довольно крипово назначать себе наследника, ну типа я что помирать собрался скоро? Во-вторых, нахуя? Когда меня не станет, мне будет всё равно до чьих-то проблем с моим наследством, либо его отсутствием.

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Нехороший пёс_анон

Людям нужна. Они будут пользоваться.
Тебе не нужна. Не пользуйся.
Так просто.

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Нехороший пёс_анон

А про App Privacy Report напишете? И про слежку Яндекса в своем клиенте

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