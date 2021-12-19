Новая версия iOS позволяет настроить «Цифровое наследство» для передачи данных с iCloud после смерти. Как это сделать Статьи редакции
Теперь пользователи могут назначить «наследника» который сможет получить доступ к аккаунту умершего, предоставив Apple особый ключ и свидетельство о смерти.
В середине декабря Apple выпустила очередное обновление своей мобильной операционной системы iOS 15.2. Среди нововведений — отдельный элемент управления макросъёмкой на iPhone 13 Pro и Pro Max, функция цензуры фото в чатах с детьми (пока только в США), а также отчёт о конфиденциальности. Но одной из главных новинок стала опция «Цифровое наследство» для iCloud.
Новая функция нужна для того, чтобы в случае смерти владельца хранилища его родные и близкие могли получить доступ к данным с его аккаунта. Раньше сделать это без пароля или кода от телефона, было невозможно — компания заявляет, что доступ к чужbv Apple ID не предоставляет даже при обращении правоохранительных органов.
Теперь пользователи могут заранее указать тех, кто сможет получить доступ к их учётной записи после смерти владельца. Apple указывает, что «наследник» сможет унаследовать все данные и использовать устройства умершего. Но эти данные передаются через iCloud, то есть максимально эффективной функция будет при активном использовании облачного хранилища компании.
По умолчанию опция выключена, а система не предлагает сразу после обновления выбрать подходящего человека из списка контактов, так что активировать «Цифровое наследство» необходимо самостоятельно. Для этого необходимо перейти в настройки Apple ID и выбрать там пункт «Пароль и безопасность». Внизу будет новый пункт со списком привязанных аккаунтов.
По нажатию на кнопку «Назначить наследника» появится краткая справка, а за ней — список контактов, из которых можно выбрать нужного пользователя. После этого необходимо будет подтвердить действие и передать сам ключ — его можно отправить в сообщении или распечатать. Выглядит он как QR-код или уникальная комбинация из 88 символов.
Перед добавлением контактов в список и отправке им ключей лучше заранее предупредить об этом: сообщение о выборе «наследника» может показаться резким, особенно пока большая часть пользователей к такому не привыкла.
Готово: после этих шагов в списке отобразится добавленный контакт. В случае смерти пользователя «наследник» сможет получить доступ к его учётной записи, если предоставит в Apple полученный ключ и свидетельство о смерти.
Теперь к кофейной банке с болтами и монетами ты до кучи получишь учётку деда с подборкой голых старух на айклауде.
Тебе я завещаю 3 своих видео со своего канала.
который автоматически сохранится в настройках твоей учётной записи
И будет большой облом, если наследник не пользует iОСь или у него вообще нет каких-либо учётных записей. :)
если оси нет, то только распечатать предлагает
Тебе завещаю фото своей дачи.
У меня своя есть. Так что - увы.
Будет 2 дачи, да только на фотках, но всё равно лучше чем одна.
Ладно, уговорил. Публикуй уже qr-код, хватит обещаниями воду в ступе толочь.
Какой ещё куар код, я по старинке тебе завещал, у нотариуса на бумаге, когда я умру мой нотариус свяжется с тобой.
Интересно, что придумают мошенники для эксплуатации этой функциональности?
На коленке - лэндос с заглавием "отправь любимой своё завещание" и РК в Мордокниге, но тонко, чтоб не забанили сразу. Вполне можно поиметь данных, особенно если поставить на поток. :)
Куда катится этот мир
В светлое будущее
Тебе я завещаю 2 своих первых видео со своего канала.
Теперь пользователи могут заранее указать тех, кто сможет получить доступ к их учётной записи после смерти владельца.
Понятно, что это сделано по множественным запросам. Но вот вы бы стали делиться доступом к своему телефону со своими близкими? Ну то есть… Ну это же всё таки личное пространство.
Думаешь стыдно будет после смерти?
Кому завещать свои нюдсы?
Проще на питоне что-то написать, чтобы автоматически рассылалось каждый год
Как говориться, помирать так с музыкой.
Только мне не завещай!
Окей
орлов
Тебе я завещаю свой аккаунт на ТЖ. Береги его! Пости каждый день идиотские комменты, пусть все думают что я живой.
Зачем эта дичь с цифровым наследством? Во-первых довольно крипово назначать себе наследника, ну типа я что помирать собрался скоро? Во-вторых, нахуя? Когда меня не станет, мне будет всё равно до чьих-то проблем с моим наследством, либо его отсутствием.