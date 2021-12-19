Теперь пользователи могут назначить «наследника» который сможет получить доступ к аккаунту умершего, предоставив Apple особый ключ и свидетельство о смерти.

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В середине декабря Apple выпустила очередное обновление своей мобильной операционной системы iOS 15.2. Среди нововведений — отдельный элемент управления макросъёмкой на iPhone 13 Pro и Pro Max, функция цензуры фото в чатах с детьми (пока только в США), а также отчёт о конфиденциальности. Но одной из главных новинок стала опция «Цифровое наследство» для iCloud.

Новая функция нужна для того, чтобы в случае смерти владельца хранилища его родные и близкие могли получить доступ к данным с его аккаунта. Раньше сделать это без пароля или кода от телефона, было невозможно — компания заявляет, что доступ к чужbv Apple ID не предоставляет даже при обращении правоохранительных органов.

Теперь пользователи могут заранее указать тех, кто сможет получить доступ к их учётной записи после смерти владельца. Apple указывает, что «наследник» сможет унаследовать все данные и использовать устройства умершего. Но эти данные передаются через iCloud, то есть максимально эффективной функция будет при активном использовании облачного хранилища компании.

По умолчанию опция выключена, а система не предлагает сразу после обновления выбрать подходящего человека из списка контактов, так что активировать «Цифровое наследство» необходимо самостоятельно. Для этого необходимо перейти в настройки Apple ID и выбрать там пункт «Пароль и безопасность». Внизу будет новый пункт со списком привязанных аккаунтов.

По нажатию на кнопку «Назначить наследника» появится краткая справка, а за ней — список контактов, из которых можно выбрать нужного пользователя. После этого необходимо будет подтвердить действие и передать сам ключ — его можно отправить в сообщении или распечатать. Выглядит он как QR-код или уникальная комбинация из 88 символов.

Перед добавлением контактов в список и отправке им ключей лучше заранее предупредить об этом: сообщение о выборе «наследника» может показаться резким, особенно пока большая часть пользователей к такому не привыкла.

Пользователь, я назначаю тебя своим цифровым наследником. Когда я умру, ты получишь доступ к данным моей учётной записи. Я даю тебе ключ доступа, который автоматически сохранится в настройках твоей учётной записи. Используй этот ключ, чтобы получить доступ к моим данным в iCloud после моей смерти. текст сообщения, отправляемого «наследнику»