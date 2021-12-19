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Технологии
Софья С.

Детали от Аэробусов будут перевозить через океан при помощи гигантских воздушных змеев Статьи редакции

Используя тягу паруса площадью 500 квадратных метров, авторы проекта планируют сократить расход топлива и уровень загрязнения.

В начале 2022 года судно Ville de Bordeaux длиной 154 метра, которое перевозит детали для самолетов Airbus SE, начнёт использовать тягу воздушного змея под названием Seawing. Перед полным запуском проект завершит шестимесячные испытания, сообщает Bloomberg.

По оценке создателя Seawing, компании Airseas, такой змей площадью в тысячу квадратных метров, если будет лететь на высоте 300 метров, позволит сократить расход топлива и выбросы с судов примерно на 20%.

Airseas

Судоходство перевозит более 80% всех товаров, продаваемых в мире, но на него также приходится почти 3% антропогенных выбросов углекислого газа.

Судоходные компании заинтересованы в сокращении выбросов, поскольку этого требует ряд крупных клиентов, которые настаивают на том, чтобы их собственные цепочки поставок менее загрязняли окружающую среду. Кроме того, декарбонизация является одной из целей, поставленных в Парижском соглашении по климату.

#новости #экология

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48 комментариев
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Яночка

Парус изобрели, збс

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41
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Mark Black

Есть ещё идейка

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29
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Дмитрий Семёнов

И для речного судоходства

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9
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badResistor

не крепостные, а свободные граждане, которые сами честно выбрали свою работу и таким образом получают социальный лифт.

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0
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Veniamin Borzov

Это следующий пункт, за вёсла будут сажать представителей неэкологичных государств

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1
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Никита

НА вёсла

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0
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Vladimir Vorobyev
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1
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Евгений Кочин

В 90-х

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0
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Петр Авдеев

Вообще самое экологичные решение! 3 года на галерах!!!

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0
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Evgeny Kovalyov

Экошиза на марше.

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9
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Dizzy Dizz

По мне так это прекрасно. К 2030му в Европе запретят ДВС.

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2
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Morgan

Попутного ветра

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6
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Нехороший пёс_анон

Детали от аэробусов производят несколько стран- Франция Германия Испания и Великобритания. Финальная сборка во Франции . Какой океан есть между этими странами ? Сейчас детали перевозят на Белугах

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6
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Денис Ковылин

В Китае и США тоже собирают

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0
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Dmitry Sursin

Не знал что на водке детали перевозят

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0
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Кирилл Деревянко

У Кусто был корабль - http://korabley.net/news/2009-07-04-287, почему они такое не используют? А то если этот змей в воду упадёт, задолбаешься поднимать обратно в воздух.

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4
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Evgeny Kovalyov
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3
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Даниил Слесарчук

ну так то вроде заебись, хоть и звучит как написали уже выше "миллениалы изобрели парус".
Но мне кажется дай им волю они заново изобретут каменный век, а если включит левую шизу на полную (включая сюда чайлдфри) то изобретут заново плейстоцен - мир до появления людей

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0
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Chikk

включая сюда чайлдфри
 #яжемать решила толсто перейти от парусов к своим ценностям? Ай ай...

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2
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Даниил Слесарчук

эх, если б на ПЖ (парусный журнал) писали б только про парусы, а не про
"судоходные компании заинтересованы в сокращении выбросов",
"менее загрязняли окружающую среду",
"декарбонизация является одной из целей, поставленных в Парижском соглашении по климату" и проч из методички

чтоб тэжэ не превратился в медузу за него нужно бороться

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0
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Chikk

за него нужно бороться
 Борцун с детьми головного мозга? Похмелялся сегодня, скажи честно?

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1
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Даниил Слесарчук

ты че так порвался то? дети мешают жить все таки? пиздец несчастный

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2
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Chikk

Интересная у тебя реакция на вопрос о том, нахуя ты сюда притащил детей и защиту TJ.

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1
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Даниил Слесарчук

ебать ты порваха. А ты нахуя на тж принес свою модераторскую вахтерную натуру которая проверяет на идеологическую чистоту секцию комментов?

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0
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Chikk

Серьёзно? И после этого ты ещё обвиняешь в разрывах? Шедевр...

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1
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Даниил Слесарчук

ты наверно думаешь что и по телику показывают круглый день путина целующего тигрят в пупочек просто потому что такого его (телевизора и телевидения) устройство, а не потому что это редакторская установка на которую (в случае с тж) можно прямо указать в комментах.

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0
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Chikk

Чего? Что ты, блеать, такое несёшь?

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1
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Даниил Слесарчук

не, я просто реально не понимаю почему на склонном к левоте издании кто-то в комментах еще не отдупляет что кто-то это левое издание за эту самую левоту его критикует. ты дурак скорее всего

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0
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Chikk

Какая левота, болезный? Новость про парус.

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3
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Даниил Слесарчук

так я же говорю - и по первому новость просто про тигрят, стерхов и что владимир владимыч просто мимо проходил как и журналисты

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Даниил Слесарчук

ебать ты долбоеб. ну кончено, просто новости про ковид, просто новости про лгбт, просто новости про декарбонизацию. А в кндр просто новости про врагов и про хорошего вождя.

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Chikk

Ты себе ответил, цитирую:
ебать ты долбоеб
 Шедеврально.

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Даниил Слесарчук

тебе самому то не стыдно быть долбоебом? ну иди дальше просто читай новости про парус, про лгбт, про теслу и про притеснения оппозиции в россии, раз ты такой простой

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Даниил Слесарчук

как-будто кто-то это увидит и кому-то будет не плхуй на пятой ветке комментов. Ну только тебе дурачку который слился

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Chikk

Слился в чём? Чудило, тебе был задан лишь один вопрос: нахуя ты притащил в парус детей. Ты же ушёл в дебри политоты. Похмелись уже, спаси свой разум. :D

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Даниил Слесарчук

пиздец ты долбоеб. Скажи, новость "путин полетал со стерхами в небе" по всем госканалам в прайм-тайм, это просто новость про летающих птиц и мужика, верно? А все люди которые плюются на ебучую пропаганду просто "чудилы который притащили с собой политоту" в обсуждение такой чудной новости?
хотя в приницпе можешь не отвечать, ты ж уже показал себя во всей красе ничего не понимающим долбоебом

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Chikk

Я не доктор, я не могу давать оценку твоим фантазиям про птиц и мужиков.

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Даниил Слесарчук

это называется СЛИЛСЯ. иди дальше просто читай просто новости про просто парусы, и просто лгбт на одном и том же ресурсе

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Chikk

Твоя борьба. Бывает. :)

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Даниил Слесарчук

слился, нахуя ты тогда пыжился?)

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Chikk

Возвертайся к началу треда, перепиши всё на бумажку и... Тогда поймёшь, что тебе задали вопрос.

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Даниил Слесарчук

возвращайся и увидишь что я не просил вступать в дискуссию долбоеба который включает на лету дурачка

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Chikk

Завтра спроси у своего мозгоправа в чём отличие дискуссии от ответа на прямой вопрос. Обязательно сообщи тут в комментах, как прошло.
До завтра. :)

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Даниил Слесарчук

пиздуй жди следующую новость про парус на тж, мореплаватель

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Lolu4 .

Самый смак что я видел, это левачка которая предлагает не рожать детей, потому что люди портят мир, а есть людей, потому что это помогает планете.

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Даниил Слесарчук

ну это однозначно based

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Mikhail Dragunov

Они совсем по моему уже ёбнулись, их блядский А380 если уж на то пошло выделяет столько углерода за 1 час, сколько все эти вместе взятые корабли за год )))

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Нехороший пёс_анон

-

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