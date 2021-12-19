Детали от Аэробусов будут перевозить через океан при помощи гигантских воздушных змеев Статьи редакции
Используя тягу паруса площадью 500 квадратных метров, авторы проекта планируют сократить расход топлива и уровень загрязнения.
В начале 2022 года судно Ville de Bordeaux длиной 154 метра, которое перевозит детали для самолетов Airbus SE, начнёт использовать тягу воздушного змея под названием Seawing. Перед полным запуском проект завершит шестимесячные испытания, сообщает Bloomberg.
По оценке создателя Seawing, компании Airseas, такой змей площадью в тысячу квадратных метров, если будет лететь на высоте 300 метров, позволит сократить расход топлива и выбросы с судов примерно на 20%.
Судоходство перевозит более 80% всех товаров, продаваемых в мире, но на него также приходится почти 3% антропогенных выбросов углекислого газа.
Судоходные компании заинтересованы в сокращении выбросов, поскольку этого требует ряд крупных клиентов, которые настаивают на том, чтобы их собственные цепочки поставок менее загрязняли окружающую среду. Кроме того, декарбонизация является одной из целей, поставленных в Парижском соглашении по климату.
Парус изобрели, збс
Есть ещё идейка
И для речного судоходства
не крепостные, а свободные граждане, которые сами честно выбрали свою работу и таким образом получают социальный лифт.
Это следующий пункт, за вёсла будут сажать представителей неэкологичных государств
НА вёсла
В 90-х
Вообще самое экологичные решение! 3 года на галерах!!!
Экошиза на марше.
По мне так это прекрасно. К 2030му в Европе запретят ДВС.
Попутного ветра
В Китае и США тоже собирают
Не знал что на водке детали перевозят
У Кусто был корабль - http://korabley.net/news/2009-07-04-287, почему они такое не используют? А то если этот змей в воду упадёт, задолбаешься поднимать обратно в воздух.
ну так то вроде заебись, хоть и звучит как написали уже выше "миллениалы изобрели парус".
Но мне кажется дай им волю они заново изобретут каменный век, а если включит левую шизу на полную (включая сюда чайлдфри) то изобретут заново плейстоцен - мир до появления людей
эх, если б на ПЖ (парусный журнал) писали б только про парусы, а не про
"судоходные компании заинтересованы в сокращении выбросов",
"менее загрязняли окружающую среду",
"декарбонизация является одной из целей, поставленных в Парижском соглашении по климату" и проч из методички
чтоб тэжэ не превратился в медузу за него нужно бороться
за него нужно бороться
Борцун с детьми головного мозга? Похмелялся сегодня, скажи честно?
ты че так порвался то? дети мешают жить все таки? пиздец несчастный
Интересная у тебя реакция на вопрос о том, нахуя ты сюда притащил детей и защиту TJ.
ебать ты порваха. А ты нахуя на тж принес свою модераторскую вахтерную натуру которая проверяет на идеологическую чистоту секцию комментов?
Серьёзно? И после этого ты ещё обвиняешь в разрывах? Шедевр...
ты наверно думаешь что и по телику показывают круглый день путина целующего тигрят в пупочек просто потому что такого его (телевизора и телевидения) устройство, а не потому что это редакторская установка на которую (в случае с тж) можно прямо указать в комментах.
Чего? Что ты, блеать, такое несёшь?
не, я просто реально не понимаю почему на склонном к левоте издании кто-то в комментах еще не отдупляет что кто-то это левое издание за эту самую левоту его критикует. ты дурак скорее всего
Какая левота, болезный? Новость про парус.
так я же говорю - и по первому новость просто про тигрят, стерхов и что владимир владимыч просто мимо проходил как и журналисты
ебать ты долбоеб. ну кончено, просто новости про ковид, просто новости про лгбт, просто новости про декарбонизацию. А в кндр просто новости про врагов и про хорошего вождя.
Ты себе ответил, цитирую:
ебать ты долбоеб
Шедеврально.
тебе самому то не стыдно быть долбоебом? ну иди дальше просто читай новости про парус, про лгбт, про теслу и про притеснения оппозиции в россии, раз ты такой простой
как-будто кто-то это увидит и кому-то будет не плхуй на пятой ветке комментов. Ну только тебе дурачку который слился
Слился в чём? Чудило, тебе был задан лишь один вопрос: нахуя ты притащил в парус детей. Ты же ушёл в дебри политоты. Похмелись уже, спаси свой разум. :D
пиздец ты долбоеб. Скажи, новость "путин полетал со стерхами в небе" по всем госканалам в прайм-тайм, это просто новость про летающих птиц и мужика, верно? А все люди которые плюются на ебучую пропаганду просто "чудилы который притащили с собой политоту" в обсуждение такой чудной новости?
хотя в приницпе можешь не отвечать, ты ж уже показал себя во всей красе ничего не понимающим долбоебом
Я не доктор, я не могу давать оценку твоим фантазиям про птиц и мужиков.
это называется СЛИЛСЯ. иди дальше просто читай просто новости про просто парусы, и просто лгбт на одном и том же ресурсе
Твоя борьба. Бывает. :)
слился, нахуя ты тогда пыжился?)
Возвертайся к началу треда, перепиши всё на бумажку и... Тогда поймёшь, что тебе задали вопрос.
возвращайся и увидишь что я не просил вступать в дискуссию долбоеба который включает на лету дурачка
Завтра спроси у своего мозгоправа в чём отличие дискуссии от ответа на прямой вопрос. Обязательно сообщи тут в комментах, как прошло.
До завтра. :)
пиздуй жди следующую новость про парус на тж, мореплаватель
Самый смак что я видел, это левачка которая предлагает не рожать детей, потому что люди портят мир, а есть людей, потому что это помогает планете.
ну это однозначно based
Они совсем по моему уже ёбнулись, их блядский А380 если уж на то пошло выделяет столько углерода за 1 час, сколько все эти вместе взятые корабли за год )))