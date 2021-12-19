Детали от самолётов Airbus будут перевозить через океан при помощи гигантских воздушных змеев Статьи редакции
Используя тягу паруса площадью 500 квадратных метров, авторы проекта планируют сократить расход топлива и уровень загрязнения.
В начале 2022 года судно Ville de Bordeaux длиной 154 метра, которое перевозит детали для самолетов Airbus SE, начнёт использовать тягу воздушного змея под названием Seawing. Перед полным запуском проект завершит шестимесячные испытания, сообщает Bloomberg.
По оценке создателя Seawing, компании Airseas, такой змей площадью в тысячу квадратных метров, если будет лететь на высоте 300 метров, позволит сократить расход топлива и выбросы с судов примерно на 20%.
Судоходство перевозит более 80% всех товаров, продаваемых в мире, но на него также приходится почти 3% антропогенных выбросов углекислого газа.
Судоходные компании заинтересованы в сокращении выбросов, поскольку этого требует ряд крупных клиентов, которые настаивают на том, чтобы их собственные цепочки поставок менее загрязняли окружающую среду. Кроме того, декарбонизация является одной из целей, поставленных в Парижском соглашении по климату.
Есть ещё идейка
И для речного судоходства
не крепостные, а свободные граждане, которые сами честно выбрали свою работу и таким образом получают социальный лифт.
В 90-х
Это следующий пункт, за вёсла будут сажать представителей неэкологичных государств
НА вёсла
Вообще самое экологичные решение! 3 года на галерах!!!
Парус изобрели, збс
Зумеры из коливинга изобрели винд энджин.
Пориджи
Сдается мне метана+со2 от людей гораздо больше, чем от одного дизеля
Самый умный россиянин...
Средиземный океан!
В Китае и США тоже собирают
в Иркутске тоже: компоненты для Airbus A320
На производственные мощности Airbus в Гамбурге фюзеляж и другие элементы конструкции попадают по морю, а затем — по реке Эльбе
Не знал что на водке детали перевозят
Экошиза на марше.
По мне так это прекрасно. К 2030му в Европе запретят ДВС.
...А если на улице кто-то споткнётся и упадёт — то люди будут подбегать, деньги в карман будут засовывать, в губы целовать, будут предлагать выпить и породниться?
ну да, ну да - нет хлеба, ешьте пирожные
В чём шиза? Что компании экономят на топливе.
Скажи честно, ты небось только брендовые сумочки от гуччи за 100к покупаешь? Строго без скидок?
Попутного ветра
У Кусто был корабль - http://korabley.net/news/2009-07-04-287, почему они такое не используют? А то если этот змей в воду упадёт, задолбаешься поднимать обратно в воздух.
Я думаю для тяжёлых судов может быть маловато таких труб
Разместить по всему периметру корабля. На сколько помню, для тех труб было не важно, с какой стороны ветер дует, один фиг крутятся и вырабатывают энергию. Простаивать будут только при полном штиле. А со змеем смысл будет только при попутном ветре, да и то непонятно какой. Пока раскрутят, закрутят, расправят, больше энергии затратят.
На производство этой фигни потратят больше денег и ресурсов, чем оно принесёт выгоды. Как по мне - это популизм. Нужны инновации, а не изобретание велосипеда.
ну так то вроде заебись, хоть и звучит как написали уже выше "миллениалы изобрели парус".
Но мне кажется дай им волю они заново изобретут каменный век, а если включит левую шизу на полную (включая сюда чайлдфри) то изобретут заново плейстоцен - мир до появления людей
эх, если б на ПЖ (парусный журнал) писали б только про парусы, а не про
"судоходные компании заинтересованы в сокращении выбросов",
"менее загрязняли окружающую среду",
"декарбонизация является одной из целей, поставленных в Парижском соглашении по климату" и проч из методички
чтоб тэжэ не превратился в медузу за него нужно бороться
Самый смак что я видел, это левачка которая предлагает не рожать детей, потому что люди портят мир, а есть людей, потому что это помогает планете.
ну это однозначно based
Они совсем по моему уже ёбнулись, их блядский А380 если уж на то пошло выделяет столько углерода за 1 час, сколько все эти вместе взятые корабли за год )))
Корабли тонный мазута жгут просто чтобы завестисьу
Я образно, то что я узнал из этой заметки- идиотизм им. Греты Тунберг.
A380 на пенсии, в т.ч. и из-за прожорливости. В плане прожорливости танкеров и самолетов - ошиблись на пару порядков в обратную сторону.
Все самолёты сжигают намного больше топлива на тонну груза чем суда, поэтому большинство перевозок и осуществляется по морю
А если ветер встречный, они галсами идти будут? Бля как же я ору с этой инициативы.
Возвращение к истокам да, ходить под парусом. Вполне нормальная же тема
Кто-нибудь посчитал уже, как отразится производство этих гигантских парусов на экологии?)
А если этот парус упадет в воду, что с ним делать?
Такое ощущение, что мир хотят загнать реально в какие-то древние времена, по сути электрокары тоже не нужны. Они очень вредные, давайте пересядем на лошадей, ну а шо)
Лошади и коровы срут тоже и выделяют газ. Просто будем сидеть дома.
негров на весла как с старые добрые времена , они так и так в Европу плывут , захватят груз , не велосипеды не разворуют , наверное .
Негры сами оставляют карбоновый след )))
зумеры изобрели парус
Вот же конченные экологи
а если подует не туда?)
Помню учился на кайте катать и когда он падал в воду поднять его была та ещё задача. А тут если он упадёт, можно я думаю включать двигатель и забить на экологию)
Будут использовать парус, потому что это экономически выгодно, т.к. э будет меньше расходов топлива. Крутили на х... они экологию
Дальше на повозках