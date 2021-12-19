Используя тягу паруса площадью 500 квадратных метров, авторы проекта планируют сократить расход топлива и уровень загрязнения.

В начале 2022 года судно Ville de Bordeaux длиной 154 метра, которое перевозит детали для самолетов Airbus SE, начнёт использовать тягу воздушного змея под названием Seawing. Перед полным запуском проект завершит шестимесячные испытания, сообщает Bloomberg.

По оценке создателя Seawing, компании Airseas, такой змей площадью в тысячу квадратных метров, если будет лететь на высоте 300 метров, позволит сократить расход топлива и выбросы с судов примерно на 20%.

Airseas

Судоходство перевозит более 80% всех товаров, продаваемых в мире, но на него также приходится почти 3% антропогенных выбросов углекислого газа.

Судоходные компании заинтересованы в сокращении выбросов, поскольку этого требует ряд крупных клиентов, которые настаивают на том, чтобы их собственные цепочки поставок менее загрязняли окружающую среду. Кроме того, декарбонизация является одной из целей, поставленных в Парижском соглашении по климату.