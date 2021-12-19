Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке
Advertisement
Технологии
Софья С.

Детали от самолётов Airbus будут перевозить через океан при помощи гигантских воздушных змеев Статьи редакции

Используя тягу паруса площадью 500 квадратных метров, авторы проекта планируют сократить расход топлива и уровень загрязнения.

В начале 2022 года судно Ville de Bordeaux длиной 154 метра, которое перевозит детали для самолетов Airbus SE, начнёт использовать тягу воздушного змея под названием Seawing. Перед полным запуском проект завершит шестимесячные испытания, сообщает Bloomberg.

По оценке создателя Seawing, компании Airseas, такой змей площадью в тысячу квадратных метров, если будет лететь на высоте 300 метров, позволит сократить расход топлива и выбросы с судов примерно на 20%.

Airseas

Судоходство перевозит более 80% всех товаров, продаваемых в мире, но на него также приходится почти 3% антропогенных выбросов углекислого газа.

Судоходные компании заинтересованы в сокращении выбросов, поскольку этого требует ряд крупных клиентов, которые настаивают на том, чтобы их собственные цепочки поставок менее загрязняли окружающую среду. Кроме того, декарбонизация является одной из целей, поставленных в Парижском соглашении по климату.

#новости #экология

7852 просмотров
120
57
HP ENVY x360
с подавлением шума
вентилятора
Подробнее
15-ed1001ur
Процессор Intel® Core™ i7
11-го поколения
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
120 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Mark Black

Есть ещё идейка

Ответить
125
Развернуть ветку
Дмитрий Семёнов

И для речного судоходства

Ответить
53
Развернуть ветку
badResistor

не крепостные, а свободные граждане, которые сами честно выбрали свою работу и таким образом получают социальный лифт.

Ответить
13
3 комментария
Развернуть ветку
Vladimir Vorobyev
Ответить
3
Развернуть ветку
Евгений Кочин

В 90-х

Ответить
0
5 комментариев
Развернуть ветку
Veniamin Borzov

Это следующий пункт, за вёсла будут сажать представителей неэкологичных государств

Ответить
1
Развернуть ветку
Никита

НА вёсла

Ответить
2
1 комментарий
Развернуть ветку
Петр Авдеев

Вообще самое экологичные решение! 3 года на галерах!!!

Ответить
1
Развернуть ветку
Яночка

Парус изобрели, збс

Ответить
98
Развернуть ветку
Владимир Керенский

Зумеры из коливинга изобрели винд энджин.

Ответить
14
Развернуть ветку
Нехороший пёс_анон

Каюс каюс каюс

Ответить
2
Развернуть ветку
Стас Фарбер

Пориджи

Ответить
0
Развернуть ветку
Evgeny Kovalyov
Ответить
29
Развернуть ветку
Денис Перевозчиков

Сдается мне метана+со2 от людей гораздо больше, чем от одного дизеля

Ответить
5
Развернуть ветку
Sasha Grytsanchuk

Самый умный россиянин...

Ответить
–2
Развернуть ветку
Нехороший пёс_анон

Детали от аэробусов производят несколько стран- Франция Германия Испания и Великобритания. Финальная сборка во Франции . Какой океан есть между этими странами ? Сейчас детали перевозят на Белугах

Ответить
26
Развернуть ветку
Damir ReDevil

Средиземный океан!

Ответить
8
Развернуть ветку
Денис Ковылин

В Китае и США тоже собирают

Ответить
3
Развернуть ветку
Нехороший пёс_анон

В штатах точно не собирают им боинга хватает . В Китае планировалась сборка но что то пошло не так

Ответить
0
7 комментариев
Развернуть ветку
Michael Steiner

в Иркутске тоже: компоненты для Airbus A320

Ответить
1
Развернуть ветку
Азат Салихьянов

На производственные мощности Airbus в Гамбурге фюзеляж и другие элементы конструкции попадают по морю, а затем — по реке Эльбе

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Sursin

Не знал что на водке детали перевозят

Ответить
–3
Развернуть ветку
Evgeny Kovalyov

Экошиза на марше.

Ответить
16
Развернуть ветку
Dizzy Dizz

По мне так это прекрасно. К 2030му в Европе запретят ДВС.

Ответить
9
Развернуть ветку
Evgeny Kovalyov

...А если на улице кто-то споткнётся и упадёт — то люди будут подбегать, деньги в карман будут засовывать, в губы целовать, будут предлагать выпить и породниться?

Ответить
16
11 комментариев
Развернуть ветку
Vladimir Vorobyev

ну да, ну да - нет хлеба, ешьте пирожные

Ответить
0
Развернуть ветку
Нехороший пёс_анон

Способен ли ты объяснить в чём заключается "шизовость" этой идеи?
Или у тебя условный рефлекс - когда упоминается экология пальцы на автомате пишут "экошиза"?

Ответить
7
Развернуть ветку
Sasha Grytsanchuk

В чём шиза? Что компании экономят на топливе.
Скажи честно, ты небось только брендовые сумочки от гуччи за 100к покупаешь? Строго без скидок?

Ответить
1
Развернуть ветку
Morgan

Попутного ветра

Ответить
13
Развернуть ветку
Кирилл Деревянко

У Кусто был корабль - http://korabley.net/news/2009-07-04-287, почему они такое не используют? А то если этот змей в воду упадёт, задолбаешься поднимать обратно в воздух.

Ответить
8
Развернуть ветку
Таблетка Галоперидола

Я думаю для тяжёлых судов может быть маловато таких труб

Ответить
0
Развернуть ветку
Кирилл Деревянко

Разместить по всему периметру корабля. На сколько помню, для тех труб было не важно, с какой стороны ветер дует, один фиг крутятся и вырабатывают энергию. Простаивать будут только при полном штиле. А со змеем смысл будет только при попутном ветре, да и то непонятно какой. Пока раскрутят, закрутят, расправят, больше энергии затратят.
На производство этой фигни потратят больше денег и ресурсов, чем оно принесёт выгоды. Как по мне - это популизм. Нужны инновации, а не изобретание велосипеда.

Ответить
0
9 комментариев
Развернуть ветку
Даниил Слесарчук

ну так то вроде заебись, хоть и звучит как написали уже выше "миллениалы изобрели парус".
Но мне кажется дай им волю они заново изобретут каменный век, а если включит левую шизу на полную (включая сюда чайлдфри) то изобретут заново плейстоцен - мир до появления людей

Ответить
1
Развернуть ветку
Chikk

включая сюда чайлдфри
 #яжемать решила толсто перейти от парусов к своим ценностям? Ай ай...

Ответить
7
Развернуть ветку
Даниил Слесарчук

эх, если б на ПЖ (парусный журнал) писали б только про парусы, а не про
"судоходные компании заинтересованы в сокращении выбросов",
"менее загрязняли окружающую среду",
"декарбонизация является одной из целей, поставленных в Парижском соглашении по климату" и проч из методички

чтоб тэжэ не превратился в медузу за него нужно бороться

Ответить
0
24 комментария
Развернуть ветку
Lolu4 .

Самый смак что я видел, это левачка которая предлагает не рожать детей, потому что люди портят мир, а есть людей, потому что это помогает планете.

Ответить
1
Развернуть ветку
Даниил Слесарчук

ну это однозначно based

Ответить
1
Развернуть ветку
Mikhail Dragunov

Они совсем по моему уже ёбнулись, их блядский А380 если уж на то пошло выделяет столько углерода за 1 час, сколько все эти вместе взятые корабли за год )))

Ответить
3
Развернуть ветку
apranzo

Корабли тонный мазута жгут просто чтобы завестисьу

Ответить
2
Развернуть ветку
Mikhail Dragunov

Я образно, то что я узнал из этой заметки- идиотизм им. Греты Тунберг.

Ответить
0
Развернуть ветку
Владислав Косинов

A380 на пенсии, в т.ч. и из-за прожорливости. В плане прожорливости танкеров и самолетов - ошиблись на пару порядков в обратную сторону.

Ответить
1
Развернуть ветку
Нехороший пёс_анон

Самолёты на тонну полезного груза больше топлива тратят чем танкеры?

Ответить
0
Развернуть ветку
Таблетка Галоперидола

Все самолёты сжигают намного больше топлива на тонну груза чем суда, поэтому большинство перевозок и осуществляется по морю

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий М

А если ветер встречный, они галсами идти будут? Бля как же я ору с этой инициативы.

Ответить
2
Развернуть ветку
Нехороший пёс_анон

А если еще штиль . С палубы матросы наверно дуть в парус будут

Ответить
2
Развернуть ветку
Алексей Иванов

Возвращение к истокам да, ходить под парусом. Вполне нормальная же тема

Ответить
1
Развернуть ветку
607й

Кто-нибудь посчитал уже, как отразится производство этих гигантских парусов на экологии?)

Ответить
1
Развернуть ветку
Константин Иванов

А если этот парус упадет в воду, что с ним делать?

Ответить
1
Развернуть ветку
Slow Zeleniy

Такое ощущение, что мир хотят загнать реально в какие-то древние времена, по сути электрокары тоже не нужны. Они очень вредные, давайте пересядем на лошадей, ну а шо)

Ответить
–2
Развернуть ветку
плюшевый батон

Лошади и коровы срут тоже и выделяют газ. Просто будем сидеть дома.

Ответить
1
Развернуть ветку
Нехороший пёс_анон

-

Ответить
0
Развернуть ветку
ฺ ฺ

негров на весла как с старые добрые времена , они так и так в Европу плывут , захватят груз , не велосипеды не разворуют , наверное .

Ответить
0
Развернуть ветку
Mikhail Dragunov

Негры сами оставляют карбоновый след )))

Ответить
0
Развернуть ветку
Vladislav Pauls
Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Степанов

зумеры изобрели парус

Ответить
0
Развернуть ветку
Fröken Cock

Вот же конченные экологи

Ответить
0
Развернуть ветку
Амид Сапилеп

а если подует не туда?)

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey Shpota

Помню учился на кайте катать и когда он падал в воду поднять его была та ещё задача. А тут если он упадёт, можно я думаю включать двигатель и забить на экологию)

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Borovkov

Будут использовать парус, потому что это экономически выгодно, т.к. э будет меньше расходов топлива. Крутили на х... они экологию

Ответить
0
Развернуть ветку
Николай Вакуленко

Дальше на повозках

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 120 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null