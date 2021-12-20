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Технологии
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Sony объявила о разработке первого в мире многослойного датчика изображения — он существенно повышает качество съёмки Статьи редакции

Расширяя динамический диапазон и снижая уровень шума.

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Sony представила многослойную технологию компоновки датчиков CMOS. В отличие от традиционных сенсоров, где фотодиоды и пиксельные транзисторы размещаются на одной подложке, инженеры впервые разделили эти компоненты по разным слоям.

В результате удалось удвоить уровень насыщения каждого пикселя и расширить динамический диапазон — эти показатели играют важную роль в формировании изображения в ограниченном по габаритам датчике.

Кроме того, поскольку пиксельные транзисторы, включая RST, SEL и AMP, теперь занимают отдельный слой, их размеры тоже удалось увеличить, тем самым снизив уровень шума при съёмке в условиях низкого освещения и в ночное время.

Стоит отметить, что Sony раскрыла саму технологию, но не продемонстрировала полноценное устройство, поэтому сроки внедрения остаются под вопросом. Датчики планируют задействовать не только в полнокадровых камерах, но и смартфонах. Sony лидирует по поставкам сенсоров CMOS для мобильного рынка с долей в 42%.

Ранее стало известно, что Canon разработала датчик изображения, который способен делать полноцветные снимки в темноте за «доли наносекунд». Массовое производство начнётся в 2022 году.

#новости #sony #камеры

9
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9 комментариев
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Ничтожный микроскоп

бле какие же всё такие японцы умные и пиздатые

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Сергей Сергеев

будь у них еще маркетинговый скилл как у америкосов, то страшно представить что получилось бы

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Слава Инженеров

аригато!

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Ничтожный микроскоп

датчик изображения
Каво? Впервые увидел такую формулировку, странная она какая-то

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Ничтожный микроскоп

Каво?
изображения

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rustyrazor

Ее не так и редко применяют.

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Ничтожный микроскоп

Привык к определениям "матрица" или "фотоматрица", но никак не "датчик изображения"

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Ничтожный микроскоп

Sony представила многослойную технологию компоновки датчиков CMOS

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Kost Myatejniy

Опять копить на зеркалку.

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