Расширяя динамический диапазон и снижая уровень шума.

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Sony представила многослойную технологию компоновки датчиков CMOS. В отличие от традиционных сенсоров, где фотодиоды и пиксельные транзисторы размещаются на одной подложке, инженеры впервые разделили эти компоненты по разным слоям.

В результате удалось удвоить уровень насыщения каждого пикселя и расширить динамический диапазон — эти показатели играют важную роль в формировании изображения в ограниченном по габаритам датчике.

Кроме того, поскольку пиксельные транзисторы, включая RST, SEL и AMP, теперь занимают отдельный слой, их размеры тоже удалось увеличить, тем самым снизив уровень шума при съёмке в условиях низкого освещения и в ночное время.

Стоит отметить, что Sony раскрыла саму технологию, но не продемонстрировала полноценное устройство, поэтому сроки внедрения остаются под вопросом. Датчики планируют задействовать не только в полнокадровых камерах, но и смартфонах. Sony лидирует по поставкам сенсоров CMOS для мобильного рынка с долей в 42%.