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Технологии
Яна Ломакина

В телеграме появится защита от спойлеров: можно будет скрывать их в переписке Статьи редакции

Когда заработает функция и распространят ли её на медиафайлы, неизвестно.

О функции скрытия спойлеров, которую разрабатывает команда телеграма, пишут Android Police и бывший пресс-секретарь «ВКонтакте», инсайдер мессенджера Георгий Лобушкин.

Если пользователь выделит текст до отправки и применит к нему форматирование «Спойлер», сообщение будет «заблюрено». Текст отобразится только при нажатии на сообщение.

#телеграм

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7 комментариев
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Ничтожный микроскоп

Прорыф

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Федя Прозоров

Когда на тж так можно будет делать?

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Ничтожный микроскоп

типа спойлер натурал ли этот петушок или нормальный как все?

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Ирина Китаева

главное что переписки не попадают к товарищу майору , на остальное пох

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Ничтожный микроскоп

Не попадут)

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Анатолий Смолов

Ха-ха-ха. Ты же помнишь новые приоритеты? Или переписку майору или полная блокировка рекламных денег из России.

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Ма Яманов

ну надо жа! сажу только што выдумали. загляни, паша, на древние сайты , может ещо чево интересное найдешь.

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