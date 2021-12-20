В телеграме появится защита от спойлеров: можно будет скрывать их в переписке Статьи редакции
Когда заработает функция и распространят ли её на медиафайлы, неизвестно.
О функции скрытия спойлеров, которую разрабатывает команда телеграма, пишут Android Police и бывший пресс-секретарь «ВКонтакте», инсайдер мессенджера Георгий Лобушкин.
Если пользователь выделит текст до отправки и применит к нему форматирование «Спойлер», сообщение будет «заблюрено». Текст отобразится только при нажатии на сообщение.
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7 комментариев
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Федя Прозоров
Когда на тж так можно будет делать?
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Ирина Китаева
главное что переписки не попадают к товарищу майору , на остальное пох
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Анатолий Смолов
Ха-ха-ха. Ты же помнишь новые приоритеты? Или переписку майору или полная блокировка рекламных денег из России.
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Ма Яманов
ну надо жа! сажу только што выдумали. загляни, паша, на древние сайты , может ещо чево интересное найдешь.
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