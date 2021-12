📢 2021-12-19: #Mirai botnet adds #Log4Shell to its self-propagation arsenal (worm 🪱).Still a basic exploit but they already have it.IOC:/198.98.60.67/bins/x86/78.31.71.248:8180/ExecTemplateJDK8.class/78.31.71.248:8180/ExecTemplateJDK7.class[+] https://github.com/CronUp/Malware-IOCs/blob/main/2021-12-19_MiraiLog4ShellWorm