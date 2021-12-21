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Технологии
Илья Шевелев

Кризис Log4j продолжается: в библиотеке для Java появились новые уязвимости, произошло более 800 тысяч кибератак Статьи редакции

Хакеры создают ботнеты, модифицируют банковские трояны и пытаются написать «червей», пока компании экстренно обновляют ПО.

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«Народный» логотип уязвимости Log4Shell  Wikipedia

Кризис в IT-отрасли, который в начале декабря спровоцировала уязвимость в библиотеке Log4j, продолжается. Компании выпускают патчи и обновляют серверное ПО, но даже такие меры безопасности не могут предотвратить возможную утечку данных технокомпаний, пишет Gizmodo.

Патчи для Log4j создали новые уязвимости, а на исправление ситуации уйдут годы

  • 17 декабря Apache опубликовала внеочередное обновление безопасности Log4j (за номером 2.17.0). Это уже третий срочный релиз библиотеки, вышедший в декабре: два предыдущих патча справились с уязвимостью Log4Shell, но открыли новые бреши в корпоративных системах.
  • CVE-2021-45046 позволяла эксплуатировать Log4Shell на серверах под управлением MacOS. Уязвимости в Log4j 2.15.0 подвержены только серверы с нестандартной конфигурацией. Её пока не использовали хакеры, отмечает специалист по кибербезопасности Кевин Бомонт. В других средах попытки провести атаку провалились.
  • К моменту публикации статьи интернет-сканер Shodan определяет всего 1113 подходящих серверов, 319 из них находятся в США. В базу аналогичного сервиса ZoomEye за последний год попали более миллиона машин, на которых работают 331 тысяча веб-сайтов.
Технологии
Никита Логинов
В библиотеке Log4j нашли новую уязвимость, против которой не помогают исправления безопасности Статьи редакции

У тысяч компаний, банков и госструктур остаётся только один способ защититься от хакеров и вирусов — перейти на самую последнюю версию библиотеки, что может затянуться надолго.

Использование уязвимости Log4Shell Скриншот LunaSec
  • С помощью уязвимости CVE-2021-45105 стало возможно провести DDoS-атаку. Уязвимость получила оценку угрозы в 7,5 балла из десяти возможных по шкале CVSS из-за сложности подготовки таких атак.
  • Проблема срочных обновлений хорошо известна разработчикам: патчи к уязвимому ПО часто не решают вопросы безопасности, а наоборот, создают новые угрозы, подчёркивают в ИТ-компании N-able. Перед установкой обновлений следует протестировать их в виртуальной машине, а перед изменением действующей инфраструктуры — сделать резервную копию ПО. Многие компании по-прежнему игнорируют обновления, подчёркивают в компании.
  • На фоне этих обсуждений группа кибербезопасности Google выяснила, что Log4Shell затрагивает порядка 36 тысяч пакетов, загруженных в Maven Central — крупнейший репозиторий библиотек для Java. На исправление всех уязвимых компонентов, связанных с Log4j, уйдут годы, отмечают в компании.

Хакерские атаки продолжаются

  • Попытки эксплуатации серверов бигтеха и госорганов в разных странах продолжаются, несмотря на вышедшие патчи и большое количество рекомендаций. По данным на 13 декабря, компания Check Point Technologies зафиксировала более 800 тысяч кибератак, эксплуатирующих Log4Shell. Хакеры активно экспериментируют с эксплоитами, ранее попавшими в свободный доступ, и переписывают их, чтобы реализовать новые сценарии атак, объясняют в компании.
  • Так, группа киберпреступников Conti с помощью Log4Shell распространяет вредоносное ПО для получения выкупа. Целью хакеров стали серверы и системы виртуализации VMware. Иранская группировка Phosphorus и китайская Hafnium действуют аналогичным образом, но ищут уязвимые облачные серверы и атакуют службы DNS, пишет Microsoft.
  • По данным китайской компании Netlab 360, к 13 декабря Log4Shell и её модификации используют не менее десяти хакерских групп из разных стран. Компания определила список стран проживания злоумышленников по их IP-адресам: лидерами антирейтинга стали Германия, Нидерланды, Китай, США и Великобритания. Попытки эксплуатации уязвимости замечены с 12 российских IP-адресов.
  • 20 декабря Минобороны Бельгии заявило об отключении части государственных серверов из-за попыток взлома государственных сетей с помощью Log4Shell.

Киберпреступники возможно тестируют «червя» для автоматизации взломов

  • В твиттере продолжают спорить о природе и инструментарии декабрьских кибератак с помощью Log4Shell. 19 декабря исследователь информационной безопасности Герман Фернандез обнаружил, что хакеры модифицировали ПО для создания ботнетов Mirai и создали червя Log4Shell. Вредоносная программа сканирует сеть и заражает все найденные серверы с уязвимыми версиями Log4j вредоносным ПО. Впоследствии заражённые серверы могут образовать крупный ботнет.
Germán Fernández 🇨🇱 @1ZRR4H
📢 2021-12-19: #Mirai botnet adds #Log4Shell to its self-propagation arsenal (worm 🪱).

Still a basic exploit but they already have it.

IOC:
/198.98.60.67/bins/x86
/78.31.71.248:8180/ExecTemplateJDK8.class
/78.31.71.248:8180/ExecTemplateJDK7.class
[+] https://github.com/CronUp/Malware-IOCs/blob/main/2021-12-19_MiraiLog4ShellWorm https://twitter.com/1ZRR4H/status/1469734728827904002
Фернандез идентифицировал червя с помощью системы доступа к каталогам JNDI
  • Некоторые специалисты по информационной безопасности отнеслись к открытию Фернандеза скептически: Грэг Линарес добавил, что червь, вероятно, угрожает только незащищённым роутерам марки Huawei, а Маркус Хатчинс назвал нового червя «неэффективным» и заявил, что он «вообще не работает».

Лично я не назвал эту программу «червём», поскольку на самом деле она не размножается самостоятельно. Программа только рассылает строки эксплоита JNDI, в которые закодирован LDAP-сервер (компонент для доступа к удалённым каталогам — объясняет TJ). Уязвимые системы получат запрос на подключение к серверу LDAP, который и будет осуществлять эксплуатацию. Это [не червь, а] программа для управляемого сканирования.

Маркус Хатчинс
специалист по вредоносному ПО и информационной безопасности
  • Том Келлерман, глава отдела стратегии по кибербезопасности VMware, отметил в беседе с ZDNet, что для создания работоспособного червя требуется высокая квалификация, которой могут обладать разведывательные службы иностранных государств враждебных США.
  • При этом исследователи информационной безопасности пока знают только об одной политически мотивированной Log4Shell-атаке. Хакерская группа из Ирана Charming Kitten («Очаровательный котёнок» с английского), также известная как APT-35, 15 декабря пыталась получить доступ к критической инфраструктуре государства Израиль.
  • На момент публикации этого материала Log4Shell и связанные уязвимости используют в основном финансово мотивированные преступные группы, в том числе создатели шифровальщика Khonsari и майнера XMRIG, операторы банковских троянов и похитители криптовалюты, объясняет Gizmodo.

По данным Check Point Software Technologies, в России уязвимость Log4Shell затронула 72% телеком-компаний, 58% производств и 57% предприятий розничной и оптовой торговли. Её воздействию подвержены до 52% корпоративных сетей.

17 декабря хакеры пытались взломать инфраструктуру «Райффайзенбанка», эксплуатируя Log4Shell, писали «Ведомости». По словам двух собеседников издания в службах информационной безопасности российских банков из топ-20, банки узнали об уязвимости незадолго до её официального опубликования в базе 10 декабря, а затем приняли меры по устранению угрозы.

В «Лаборатории Касперского» зафиксировали более 4,5 тысячи атак на российские компании при помощи Log4Shell, писал РБК. При этом в компании Group-IB не выявили ни одного случая, когда подобная атака нанесла существенный ущерб жертве, отмечало издание 3dnews.

C подачи IT-сообщества и СМИ уязвимость Log4Shell попала в мемы.

Технологии
Илья Шевелев
Уровень опасности — 10 баллов из 10: уязвимость Log4Shell угрожает миллионам серверов по всему миру Статьи редакции

Злоумышленники могут получить удаленный контроль над серверами и веб-приложениями, а также компьютерами и гаджетами пользователей: в большинстве случаев специальные знания для такой атаки не нужны.

#новости #уязвимости #Log4j #киберпреступность #кибербезопасность

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22 комментария
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Трансгендолет

Ну что, сынки, помогла вам ваша джава?

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Линейный магнит

та бля , еще на прошлой неделе пришла директива от безопасников, все контура в внешние шлюзы были перекрыты пока не пришлем отчет на обновление этой либы.
т.к. у нас всё централизовано было , были удалены с артифактори все версии либы кроме последней, и у тебя тупо не могла пройти сборка для деплоя

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Трансгендолет

Представляю сколько вам мозгоебли прилетело..

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Линейный магнит

ну секс был, да. но я человек маленький , мое дело код внести и PR пройти

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SadDamnWhoSaid

так log4shell и возник)

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Игорь 2.0

Весело для кого-то год заканчивается)

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3
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Ilya Tazikov

И следующий весело начнётся

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Линейный магнит

Похуй, сижу на Решеточках

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1
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Линейный магнит

Я решёточка

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1
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Лев Толстой

За решёточкой

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4
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Michael Konovalov

Кто бы мог подумать что из-за какого-то логгера такие проблемы возникнут.

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1
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Александр Белов

А ТЖ использует жаву, а то давно хочу его ломануть?

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Линейный магнит

Да, ломай

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Sail

tj - набор статических страничек которые несколько раз в день переписывают индусы за цыпленка табака

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Neketa Fo

До сих пор нихуя не понимаю что происходит. Вот так вот сдохнешь и не поймешь что стряслось

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Neketa Fo

счастье в неведении, хули

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Линейный магнит

CVE-2021-45046 позволяла эксплуатировать Log4Shell на серверах под управлением MacOS
 серверах под управлением MacOS
 MacOS

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Михаил Зеленин

Было ли что-то сравнимое для экосистемы .net??

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Лев Толстой

Ну и по классике

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Линейный магнит

Метавселенная будет весёёлым местом

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Лев Толстой

Гасите ваши сервисы на Java

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Лев Толстой

У оракл все такое кривое

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–1
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