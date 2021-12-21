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Мин-Чи Куо: iPhone 14 Pro получит камеру на 48 МП, а iPhone 15 — перископический объектив с оптическим зумом Статьи редакции

Датчик изображения позволит iPhone впервые снимать видео в формате 8K.

Авторитетный аналитик Мин-Чи Куо в заметке для инвесторов TF International Securities поделился новыми подробностями относительно будущих поколений iPhone.

  • Одной из ключевых особенностей iPhone 14 Pro и Pro Max станет обновлённая матрица основной камеры с разрешением 48 МП вместо 12 МП. По данным Куо, Apple уже оформила крупный заказ у тайваньского производителя Largan Precision.
  • Увеличение мегапикселей не обязательно приведёт к повышенному выходному разрешению снимков. По данным Куо, Apple может применить технологию биннинга пикселей, как в некоторых Android-смартфонах.
  • В таком случае iPhone 14 Pro будет делать 48-мегапиксельные фото при хорошем освещении и 12-мегапиксельные в тёмное время суток — для сохранения качества и избавления от шумов.
  • Видео будут адаптироваться для просмотра на AR/VR-гарнитуре Apple, которой как раз предписывают 8K-дисплеи.
  • Долгосрочный прогноз: как минимум одна модель iPhone 15 получит перископ, который позволит значительного улучшить показатели оптического зума.
  • Сейчас камеры iPhone 13 Pro ограничены трёхкратным оптическим увеличением. Куо отмечает, что новый объектив задействует сложную систему линз для преломления света, но сохранит относительно компактную конструкцию.

Ранее Bloomberg сообщил, что линейка iPhone следующего поколения получит «полный редизайн» — Apple перейдёт от «чёлки» к фронтальной камере в отверстии и откажется от версии mini в пользу iPhone 14 Max.

#новости #apple #iphone

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70 комментариев
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Трансгендолет

Еда в инстаграмме и тиктоки будут еще более четкими при недостаточном освещении 😍😍

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19
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Photuum

И в этом нет ничего плохого )
Хотя я зарабатываю на фото/видео со смартфона около 5000р в месяц. Поэтому беру с хорошей камерой - это окупится. Сейчас вот ищу с 3 хорошими камерами, но таких очень мало и все дорогие.

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0
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Eldar

Никогда эппл не сделает дырку вместо челки. Это ж полный зашквар и безвкусица. На такое дерьмо только азиаты способны.

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8
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Антигравитационный торт

надо заскринить

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12
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Линейный магнит

Поспорил бы с кем на 10к, что там никогда не будет дырки, встретимся тут в сентябре

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3
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испанский смех

спорю, что дырки не будет

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1
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испанский смех

с тебя 10К

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0
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умный человек

из одного кармана в другой

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0
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Marek Johnson

На фронтальной панели такое количество сенсоров, что их под экран или в дырку не спрятать, поэтому её не будет

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1
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Имя И Фамилия

И продать как нфт

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0
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испанский смех

дырка это еще и полная беспомощность

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3
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*

Муртазин, я смотрю, ничему не учится — всё так же продолжает прогнозировать 🥱

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1
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Линейный магнит

О чём ты, ёпл - это полный зашквар и безвкусица, особенно их сраная чёлка.

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0
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Линейный магнит

Поэтому её копируют

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0
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This is I'm

Они сделают дырку , но ты ее не увидишь

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0
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Tannim

Я помню как мне говорили что в макбуке выреза не будет. А потом даже я охренел что там нет фейсайди.

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0
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Jonny Odyssey

15й получит перископ? Это так что ли будет?

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4
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Слава Инженеров

ну не сам же ты это нарисовал? спиздил где-то и за плюсами пришел?

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1
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Линейный магнит

Ты просто хомячок аппле, раб

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0
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Jonny Odyssey

нахуй мне уперлись твои плюсы.... может я взломал сервера эпла, откуда ты знаешь?

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0
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Слава Инженеров

зачем тогда чужие шутки шутишь?

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Jonny Odyssey

какие чужие? Я говорю только свои мысли

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Слава Инженеров

картинку ты рисовал?

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0
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Jonny Odyssey

тут все сами рисуют картинки? Я чет не понял, я на портал дизайнеров попал?

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0
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Линейный магнит

Инкредибл. Эмэйзинг. Аутстандинг (буквально).

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0
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Линейный магнит

А ещё вернут miniUSB, jack 3.5, hdmi, проц из первого айфона и, наконец-то, вернут стилус, и поставят резистивный тачскрин.
Уберут WiFi, и пластиковый переливающийся корпус возродят!

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0
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Sweety bread

Не подавай им идей, они реально могут быть пролоббированными местными операторами типа Verizon и убрать Wi-Fi-модуль, под предлогом "сделать корпус ещё более тонким", ведь 3/4/5G давно есть повсюду, траффика много, а вафля - архаизм

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10
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Линейный магнит

Там же все on soc, что убирать то, антенну?

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0
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Линейный магнит

Так наоборот же многим понравится, в андроиде уже есть, почему здесь нет?

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–1
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Alexander the Nth

Судя по концепту, они собираются убрать выпирающие камеры? Не верю.

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0
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Линейный магнит

Карл, они заказывают перископ, она будет торчать ещё больше

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11
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Sweety bread

"Датчик изображения позволит iPhone впервые снимать видео в формате 8K"

А паузу, паузу при съёмке видео подвезут? Было бы Amazing! :-D

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1
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Chikk

Зачем пауза, если при 8к вся память Ифона заполнится через пару минут?

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8
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Andrew Muralov

Через разъём будут подключать ssd и аккум)

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0
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Chikk

Это же надо будет красноглазить и симлинки делать, чтоб схоронять сразу на внешнем. Хотя это не точно, это я наванговал лишь. :)

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0
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Линейный магнит

А зачем нужна именно пауза? Там же не тормозит начало съёмки, сделай новое видео

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0
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Линейный магнит

а что, в иос нельзя паузу при съёмке делать?

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0
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Sweety bread

Встроенной - нет

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0
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Линейный магнит

лоооол) Наверно будут хвалиться когда завезут.

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1
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Линейный магнит

Ещё и записи звонков нет, ну тупые

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0
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Sweety bread

В РФ есть у всех по дефолту, просто прослушать записи конечный пользователь может, так сказать, в особых случаях :D

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4
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Линейный магнит

А Айфон 16 получит пизды от Сяоми

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0
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Photuum

Но 17 за него отомстит

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1
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Вася Пражкин

новый объектив задействует сложную систему линз для преломления света
 Ага, которая при падении телефона чуть повредится и придется менять этот блок за немалые деньги

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–1
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John Rickman

Apple похуй на то, что ты роняешь телефон, и сколько стоит его починить. Наоборот, чем дороже, тем лучше.

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3
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Жёлтый Арбуз

Также тем чаще ты его роняешь, тем больше ты потратишь бабки на Эпл

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0
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Anton Filippov

Комментарий из разряда: Зачем покупать дорогой телефон, вдруг украдут - обидно будет.

Ты предлагаешь не улучшать технологии, потому что, есть микрошанс, что пользователь криворук?

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1
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испанский смех

iPhone 14 Pro получит камеру на 48 МП
 дальше не читал

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1
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Линейный магнит

У меня один вопрос

Зачем нужна vr-гарнитура, на которой никогда не будет порно?

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1
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Линейный магнит

Опять спиздили идеи у Сяоми.

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0
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Жёлтый Арбуз

Видимо идеи закончились)

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2
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Линейный магнит

Кто спиздил, азиат, не имеющий отношения к компании?

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1
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Линейный магнит

Он указал на факт.

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0
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Линейный магнит

На факт своих фантазий? Определённо

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1
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Линейный магнит

Написано, что это авторитетный аналитик.

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0
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Линейный магнит

На заборе тоже много чего написано

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0
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Линейный магнит

Не рвись. Если на него ссылаются, вероятно, раньше он предоставлял настоящие сливы.

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0
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испанский смех

пруфы?

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1
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Линейный магнит

Не тот тип информации. В таком формате можно руководствоваться только авторитетом автора. А в сентябре уже будет видно, можно ли ему доверять в новых сливах. Если сейчас он делает какие-то там заметки для инвесторов, наверняка, раньше он уже заслужил у них некий авторитет.

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0
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Линейный магнит

Что порвано, порваться не может.
В интернете таких экспертов и аналитиков, на которых ссылаются — тысячи, вплоть до тех, кто говорил о замене физ. клавиатуры в макбуках на сенсорные

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0
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Daniel Shnaider

Apple перейдёт от «чёлки» к фронтальной камере в отверстии

Да это же прорыв,мать его, андроиды так никогда не смогут)

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0
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Marselin

Спасибо за бета тест

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1
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WhiteTestarossa

*эпическим зумом

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0
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Майка Ника

Окей зумер

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0
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Alex Fielding

и откажется от версии mini
 да блять, я надеялся эпол моду задаст и кетайцы сделают хоть одну мобилу нормального размера

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0
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Линейный магнит

Да уже прогнозировали, что не будет 13 мини, чёт не сошлось. Если каждый год говорить, что они поменяют форму корпуса, то когда её действительно поменяют, все об этом вспомнят, а если нет — так таких предсказаний сотня была

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Ilya Filin

одна из моделей получит перископ

Твиттер закрыл перископ, чтобы продать его эппл.

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Линейный магнит

Уже 12 лет Apple пересобирает Iphone4

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Камиль Абдуллин

Интересно, вернут ли гибкий корпус и подогрев руки как в 6

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Jonny Odyssey

я нашел этот перископ....
видимо последняя камера разработчикам показалось слишком маленькой

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