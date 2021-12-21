Мин-Чи Куо: iPhone 14 Pro получит камеру на 48 МП, а iPhone 15 — перископический объектив с оптическим зумом Статьи редакции
Датчик изображения позволит iPhone впервые снимать видео в формате 8K.
Авторитетный аналитик Мин-Чи Куо в заметке для инвесторов TF International Securities поделился новыми подробностями относительно будущих поколений iPhone.
- Одной из ключевых особенностей iPhone 14 Pro и Pro Max станет обновлённая матрица основной камеры с разрешением 48 МП вместо 12 МП. По данным Куо, Apple уже оформила крупный заказ у тайваньского производителя Largan Precision.
- Увеличение мегапикселей не обязательно приведёт к повышенному выходному разрешению снимков. По данным Куо, Apple может применить технологию биннинга пикселей, как в некоторых Android-смартфонах.
- В таком случае iPhone 14 Pro будет делать 48-мегапиксельные фото при хорошем освещении и 12-мегапиксельные в тёмное время суток — для сохранения качества и избавления от шумов.
- Видео будут адаптироваться для просмотра на AR/VR-гарнитуре Apple, которой как раз предписывают 8K-дисплеи.
- Долгосрочный прогноз: как минимум одна модель iPhone 15 получит перископ, который позволит значительного улучшить показатели оптического зума.
- Сейчас камеры iPhone 13 Pro ограничены трёхкратным оптическим увеличением. Куо отмечает, что новый объектив задействует сложную систему линз для преломления света, но сохранит относительно компактную конструкцию.
Ранее Bloomberg сообщил, что линейка iPhone следующего поколения получит «полный редизайн» — Apple перейдёт от «чёлки» к фронтальной камере в отверстии и откажется от версии mini в пользу iPhone 14 Max.
Еда в инстаграмме и тиктоки будут еще более четкими при недостаточном освещении 😍😍
И в этом нет ничего плохого )
Хотя я зарабатываю на фото/видео со смартфона около 5000р в месяц. Поэтому беру с хорошей камерой - это окупится. Сейчас вот ищу с 3 хорошими камерами, но таких очень мало и все дорогие.
Никогда эппл не сделает дырку вместо челки. Это ж полный зашквар и безвкусица. На такое дерьмо только азиаты способны.
надо заскринить
спорю, что дырки не будет
с тебя 10К
из одного кармана в другой
На фронтальной панели такое количество сенсоров, что их под экран или в дырку не спрятать, поэтому её не будет
И продать как нфт
дырка это еще и полная беспомощность
Муртазин, я смотрю, ничему не учится — всё так же продолжает прогнозировать 🥱
Они сделают дырку , но ты ее не увидишь
Я помню как мне говорили что в макбуке выреза не будет. А потом даже я охренел что там нет фейсайди.
15й получит перископ? Это так что ли будет?
ну не сам же ты это нарисовал? спиздил где-то и за плюсами пришел?
нахуй мне уперлись твои плюсы.... может я взломал сервера эпла, откуда ты знаешь?
зачем тогда чужие шутки шутишь?
какие чужие? Я говорю только свои мысли
картинку ты рисовал?
тут все сами рисуют картинки? Я чет не понял, я на портал дизайнеров попал?
Не подавай им идей, они реально могут быть пролоббированными местными операторами типа Verizon и убрать Wi-Fi-модуль, под предлогом "сделать корпус ещё более тонким", ведь 3/4/5G давно есть повсюду, траффика много, а вафля - архаизм
Судя по концепту, они собираются убрать выпирающие камеры? Не верю.
"Датчик изображения позволит iPhone впервые снимать видео в формате 8K"
А паузу, паузу при съёмке видео подвезут? Было бы Amazing! :-D
Зачем пауза, если при 8к вся память Ифона заполнится через пару минут?
Через разъём будут подключать ssd и аккум)
Это же надо будет красноглазить и симлинки делать, чтоб схоронять сразу на внешнем. Хотя это не точно, это я наванговал лишь. :)
Встроенной - нет
В РФ есть у всех по дефолту, просто прослушать записи конечный пользователь может, так сказать, в особых случаях :D
Но 17 за него отомстит
новый объектив задействует сложную систему линз для преломления света
Ага, которая при падении телефона чуть повредится и придется менять этот блок за немалые деньги
Apple похуй на то, что ты роняешь телефон, и сколько стоит его починить. Наоборот, чем дороже, тем лучше.
Также тем чаще ты его роняешь, тем больше ты потратишь бабки на Эпл
Комментарий из разряда: Зачем покупать дорогой телефон, вдруг украдут - обидно будет.
Ты предлагаешь не улучшать технологии, потому что, есть микрошанс, что пользователь криворук?
iPhone 14 Pro получит камеру на 48 МП
дальше не читал
Видимо идеи закончились)
пруфы?
Не тот тип информации. В таком формате можно руководствоваться только авторитетом автора. А в сентябре уже будет видно, можно ли ему доверять в новых сливах. Если сейчас он делает какие-то там заметки для инвесторов, наверняка, раньше он уже заслужил у них некий авторитет.
Apple перейдёт от «чёлки» к фронтальной камере в отверстии
Да это же прорыв,мать его, андроиды так никогда не смогут)
Спасибо за бета тест
*эпическим зумом
Окей зумер
и откажется от версии mini
да блять, я надеялся эпол моду задаст и кетайцы сделают хоть одну мобилу нормального размера
одна из моделей получит перископ
Твиттер закрыл перископ, чтобы продать его эппл.
Интересно, вернут ли гибкий корпус и подогрев руки как в 6
я нашел этот перископ....
видимо последняя камера разработчикам показалось слишком маленькой