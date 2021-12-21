Изображение состоит из неточно объединённых красных, зелёных и синих снимков.

{"id":497144} 69 просмотров

Скриншот местности на гугл-картах

Самолёт нашёл на Google Maps пользователь Reddit. В комментариях предположили, что это Northrop B-2 Spirit — американский тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик.

Он может развивать скорость до 1010 км/ч. По состоянию на 2021 год у ВВС США есть 20 таких бомбардировщиков.

Northrop B-2 Spirit Фото пользователя Reddit

Изображение на гугл-картах размыто и состоит из разноцветных частей, предположительно, из-за того, что кадр был снят на спутник Maxar Technologies: объект измерил интенсивность красного, зелёного и синего диапазонов света, а затем объединил их в единое изображение.