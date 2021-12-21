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Яна Ломакина

Фото: Американский стелс-бомбардировщик на гугл-картах Статьи редакции

Изображение состоит из неточно объединённых красных, зелёных и синих снимков.

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Скриншот местности на гугл-картах 

Самолёт нашёл на Google Maps пользователь Reddit. В комментариях предположили, что это Northrop B-2 Spirit — американский тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик.

Он может развивать скорость до 1010 км/ч. По состоянию на 2021 год у ВВС США есть 20 таких бомбардировщиков.

Northrop B-2 Spirit  Фото пользователя Reddit 

Изображение на гугл-картах размыто и состоит из разноцветных частей, предположительно, из-за того, что кадр был снят на спутник Maxar Technologies: объект измерил интенсивность красного, зелёного и синего диапазонов света, а затем объединил их в единое изображение.

Joe Morrison @mouthofmorrison
Just that simple https://mdpi-res.com/d_attachment/sensors/sensors-19-02873/article_deploy/sensors-19-02873.pdf

«Каждый спутниковый снимок, который вы видите на карте, на самом деле представляет собой компиляцию нескольких изображений», — говорил представитель Google.

#фото #самолёты #reddit

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9 комментариев
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Артур Мудрик

и какой же это стелс, если его можно тупо сфотать?

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Максоний

Его малозаметность заключается не в физической скрытности, а от радаров, тепловизоров и прочей технической швали в составе систем ПВО

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Линейный магнит

Он думал это как камуфляж, надев который человек становится невидимым.
Ну тупые, могли же пару кителей камуфляжных прибить к самолёту!

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Артур Мудрик
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God Damn

это не стелс, вот стелс

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Максоний

Ахуеть, подробный разбор ргб, пуш и в соцсети

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Линейный магнит

Выглядит конечно зачетно

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Chikk

Надо было покрывать верх зеркальной фольгой. Плюс к невидимости и от вредных лучей с Нибиру защита.

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Линейный магнит

Интересно если сбить такое, то какой финансовой потерей для США это будет? Экземпляр стоит 2 лярда $

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