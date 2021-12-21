Фото: Американский стелс-бомбардировщик на гугл-картах Статьи редакции
Изображение состоит из неточно объединённых красных, зелёных и синих снимков.
Самолёт нашёл на Google Maps пользователь Reddit. В комментариях предположили, что это Northrop B-2 Spirit — американский тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик.
Он может развивать скорость до 1010 км/ч. По состоянию на 2021 год у ВВС США есть 20 таких бомбардировщиков.
Изображение на гугл-картах размыто и состоит из разноцветных частей, предположительно, из-за того, что кадр был снят на спутник Maxar Technologies: объект измерил интенсивность красного, зелёного и синего диапазонов света, а затем объединил их в единое изображение.
«Каждый спутниковый снимок, который вы видите на карте, на самом деле представляет собой компиляцию нескольких изображений», — говорил представитель Google.
и какой же это стелс, если его можно тупо сфотать?
Его малозаметность заключается не в физической скрытности, а от радаров, тепловизоров и прочей технической швали в составе систем ПВО
это не стелс, вот стелс
Ахуеть, подробный разбор ргб, пуш и в соцсети
Надо было покрывать верх зеркальной фольгой. Плюс к невидимости и от вредных лучей с Нибиру защита.