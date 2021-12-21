Рубрика развивается при поддержке
Advertisement
Технологии
vc.ru

Ford представил технологию зарядки электромобилей друг от друга Статьи редакции

Любой электромобиль сможет зарядиться от аккумулятора пикапа F-150.

Прототип зарядки между электромобилями Фото Ford
  • Ford показал прототип зарядки между электромобилями на выставке в Мичигане, сообщает американский Forbes.
  • В пикапах F-150 будет установлена розетка Ford Pro Power на 240В, бортовой генератор и аккумулятор большой ёмкости для аварийного питания.
  • Система сможет заряжать любой другой электромобиль, адаптеры для этого будут в комплекте. Также пикап можно будет использовать для «управления домашним энергопотреблением и балансировки сети».
  • Ford представил свой первый электропикап F-150 Lightning в мае 2021 года. Он выйдет в 2022 году.

#новости #электромобили

869 просмотров
27
19
HP ENVY x360
с подавлением шума
вентилятора
Подробнее
15-ed1001ur
Процессор Intel® Core™ i7
11-го поколения
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
27 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Alex Roller
Ответить
17
Развернуть ветку
Линейный магнит
Ответить
7
Развернуть ветку
Линейный магнит
Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

это Сколково?

Ответить
3
Развернуть ветку
Джон Кроули

Ага, аналоговнет

Ответить
5
Развернуть ветку
Zhanna Sinelnik

Это илан муск - лучший барыжка мира.

Ответить
1
Развернуть ветку
Линейный магнит

Так будут заряжаться электромобили от Apple. И причем только друг от друга

Ответить
0
Развернуть ветку
Ёршик Золотой

Аж в голос заржал

Ответить
0
Развернуть ветку
CrazyCat
Ответить
3
Развернуть ветку
Максим Соколовский

Заряжайтес

Ответить
3
Развернуть ветку
Алексей Иванов

Просишь кого-нибудь зарядить тебя, а тебя посылают, потому что самим аккума не хватает до ближайшей зарядки

Ответить
2
Развернуть ветку
Линейный магнит

Гомосятина.

Ответить
2
Развернуть ветку
Стас Фарбер

Лучше бы для телефонов реализовали такую штуку

Ответить
0
Развернуть ветку
Анатолий Смолов

Макбуки могут даже сами от себя заряжаться.

https://www.reddit.com/r/mac/comments/rh929d/2021_macbook_pro_charges_when_you_plug_it_in_into/

2021 MacBook pro charges when you plug it in…
1,464 votes and 193 comments so far on Reddit
www.reddit.com
Ответить
1
Развернуть ветку
Линейный магнит

Уже есть

Ответить
0
Развернуть ветку
Ёршик Золотой

Причем давно

Ответить
0
Развернуть ветку
Линейный магнит

Зумеры придумали технологию зарядки электромобилей друг от друга

Ответить
0
Развернуть ветку
Chikk

Ну наконец-то, сподобились. Теперь уже скоро, надеюсь, зарядка Приоры от Буханки. :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Линейный магнит
Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил Зеленин

Я так понимаю пикап можно использовать в качестве источника питания 220В?

Ответить
0
Развернуть ветку
bor_vn

Ооо

Ответить
0
Развернуть ветку
Semen Unban

теперь надо с собой пикап возить будет

Ответить
0
Развернуть ветку
Zhanna Sinelnik

нарма технология

Ответить
0
Развернуть ветку
Линейный магнит

В России всё ещё бензин сливают…

Ответить
0
Развернуть ветку
Линейный магнит

Сильные пожирают слабых

Ответить
0
Развернуть ветку
Andrey Valikov
Ответить
0
Развернуть ветку
Michael Konovalov

У нас Чумак ещё давно разработал беспроводную зарядку для банок.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 27 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null