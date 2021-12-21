Ford представил технологию зарядки электромобилей друг от друга Статьи редакции
Любой электромобиль сможет зарядиться от аккумулятора пикапа F-150.
- Ford показал прототип зарядки между электромобилями на выставке в Мичигане, сообщает американский Forbes.
- В пикапах F-150 будет установлена розетка Ford Pro Power на 240В, бортовой генератор и аккумулятор большой ёмкости для аварийного питания.
- Система сможет заряжать любой другой электромобиль, адаптеры для этого будут в комплекте. Также пикап можно будет использовать для «управления домашним энергопотреблением и балансировки сети».
- Ford представил свой первый электропикап F-150 Lightning в мае 2021 года. Он выйдет в 2022 году.
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27 комментариев
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Alex Roller
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Андрей Рядькин
это Сколково?
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3
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Джон Кроули
Ага, аналоговнет
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Zhanna Sinelnik
Это илан муск - лучший барыжка мира.
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1
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Ёршик Золотой
Аж в голос заржал
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CrazyCat
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Максим Соколовский
Заряжайтес
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3
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Алексей Иванов
Просишь кого-нибудь зарядить тебя, а тебя посылают, потому что самим аккума не хватает до ближайшей зарядки
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Стас Фарбер
Лучше бы для телефонов реализовали такую штуку
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Анатолий Смолов
Макбуки могут даже сами от себя заряжаться.
https://www.reddit.com/r/mac/comments/rh929d/2021_macbook_pro_charges_when_you_plug_it_in_into/
2021 MacBook pro charges when you plug it in…
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Ёршик Золотой
Причем давно
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Chikk
Ну наконец-то, сподобились. Теперь уже скоро, надеюсь, зарядка Приоры от Буханки. :)
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Михаил Зеленин
Я так понимаю пикап можно использовать в качестве источника питания 220В?
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bor_vn
Ооо
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Semen Unban
теперь надо с собой пикап возить будет
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Zhanna Sinelnik
нарма технология
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Andrey Valikov
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Michael Konovalov
У нас Чумак ещё давно разработал беспроводную зарядку для банок.
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