LG представила вытянутый в высоту монитор с соотношением сторон 16:18 Статьи редакции
Компания позиционирует его как инструмент для программистов и дизайнеров.
Рабочая площадь 27-дюймовый монитора DualUp эквивалентна двум стандартным 21,5-дюймовым дисплеям, поставленным друг над другом, сообщает компания LG.
Монитор с разрешением 2560 x 2880 оснастили матрицей Nano IPS, USB-C, DisplayPort, встроенными динамиками и интерфейсами HDMI. Подставка позволяет поворачивает дисплей, регулировать его наклон и высоту для оптимального расположения на уровне глаз.
В LG пояснили, что сдвоенный вариант монитора даёт возможность уменьшить движения головы пользователя в разные стороны, которые вызывают боли в шее и спине. Компания позиционирует монитор как удобный инструмент для кодинга и создания контента. Сколько стоит новинка LG, не сообщается.
Прикольная тема
а вы глазастый!
выглядит как посис, а почему бы просто не перевернуть сам моник при помощи какого кронштейна и нажать комбинацию клавиш, или хацкеры с зп в 300к не умеют так делать?
Сильно вытянуто будет
не ну если купить широкоформатный моник то конечно он будет вытянут
ну 4:3 уже никто не покупает, а 16:10 уже сильно вытянут будет и шея будет быстрее уставать
Есть 8:5
Я бы купил, вмнсто текущего 4:5, это пидарасы не выпускают просто
Есть проф nec 1920x1200 и там даже встроенный поворотный механизм
так и интерфейс разве тоже изменит положение при таком повороте?
нуууу если нажать Ctrl+Alt+стрелка то с интерфейсом все будет норм, разве только проблема может возникнуть с вытянутостью как написал оратор выше, все от ширины моника зависит
Изменит. Но не факт, что корректно
Сейчас уже нормально, можно даже на куски экран делить.
прикольно
Всегда можно было в Windows Power Toys
Да.
на таком удобно смотреть вертикальные видео с тиктока
Это профессиональный ратио
Судя по календарю где 1 января понедельник, то выйдет в 2023 году
скоро зумеры изобретут 4:3 моники