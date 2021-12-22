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Технологии
Яна Ломакина

LG представила вытянутый в высоту монитор с соотношением сторон 16:18 Статьи редакции

Компания позиционирует его как инструмент для программистов и дизайнеров.

Фото LG

Рабочая площадь 27-дюймовый монитора DualUp эквивалентна двум стандартным 21,5-дюймовым дисплеям, поставленным друг над другом, сообщает компания LG.

Монитор с разрешением 2560 x 2880 оснастили матрицей Nano IPS, USB-C, DisplayPort, встроенными динамиками и интерфейсами HDMI. Подставка позволяет поворачивает дисплей, регулировать его наклон и высоту для оптимального расположения на уровне глаз.

Фото LG

В LG пояснили, что сдвоенный вариант монитора даёт возможность уменьшить движения головы пользователя в разные стороны, которые вызывают боли в шее и спине. Компания позиционирует монитор как удобный инструмент для кодинга и создания контента. Сколько стоит новинка LG, не сообщается.

#новости #lg

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Сергей Сергеич

Прикольная тема

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11
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Чувствительный коктейль

уменьшить движения головы пользователя в разные стороны, которые вызывают боли в шее и спине
 так оно болит наоборот, от статического долгого нахождения в одном положении

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3
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Чувствительный коктейль

маркетологи ну очень пытаются сказать, что вам это нужно. Лично я на 2 монитора могу смотреть не поворачивая головы..

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3
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Чувствительный коктейль

...если откатить стул назад можно и десять мониторов смотреть не поворачивая...

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0
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Чувствительный коктейль

не говори LG

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1
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Чувствительный коктейль

LG

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5
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Чувствительный коктейль

Просили же!!!

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1
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Алексей Клыков

а вы глазастый!

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1
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Антон Коваленко

выглядит как посис, а почему бы просто не перевернуть сам моник при помощи какого кронштейна и нажать комбинацию клавиш, или хацкеры с зп в 300к не умеют так делать?

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0
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Ilya Tazikov

Сильно вытянуто будет

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9
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Антон Коваленко

не ну если купить широкоформатный моник то конечно он будет вытянут

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Ilya Tazikov

ну 4:3 уже никто не покупает, а 16:10 уже сильно вытянут будет и шея будет быстрее уставать

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4
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J S

Есть 8:5

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0
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испанский смех

Я бы купил, вмнсто текущего 4:5, это пидарасы не выпускают просто

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0
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J S

Есть проф nec 1920x1200 и там даже встроенный поворотный механизм

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0
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Guzel Ayupova

так и интерфейс разве тоже изменит положение при таком повороте?

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Антон Коваленко

нуууу если нажать Ctrl+Alt+стрелка то с интерфейсом все будет норм, разве только проблема может возникнуть с вытянутостью как написал оратор выше, все от ширины моника зависит

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1
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AttentiveMilk

Изменит. Но не факт, что корректно

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Evil Pechenka

Сейчас уже нормально, можно даже на куски экран делить.

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2
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Guzel Ayupova

прикольно

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Роман Олегович

Всегда можно было в Windows Power Toys

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Evil Pechenka

Да.

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yikiko4351

на таком удобно смотреть вертикальные видео с тиктока

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3
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Чувствительный коктейль

Почему не квадратный? Я бы с ума сошел от монитора, который почти квадратный, но слегка нет.

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Чувствительный коктейль

А раньше ты как жил, когда они 3:4 были??

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4
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Чувствительный коктейль

Вот бы еще выпускалось побольше обычных старых-добрых 16:10 (особенно 4K+), а не танковых щелей

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1
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Чувствительный коктейль

это тебе к самсунгу

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Чувствительный коктейль

А что у самсунга есть такое?

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Чувствительный коктейль

60 герцовые только правда.
я себе взял изогнутый odyssey на 144 гц, и заебок, соотношение примерно тем же визуально получается за счет изогнутости

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испанский смех

Это профессиональный ратио

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Чувствительный коктейль

Вернули наше счастливое 4:3 детство

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Чувствительный коктейль

Компания позиционирует его как инструмент для программистов и дизайнеров.
 Ну фиг знает. Ничего лучше двух мониторов 16:10 на кронштейне ещё не придумали.

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Антигравитационный торт

Судя по календарю где 1 января понедельник, то выйдет в 2023 году

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Андрей Галицкий

скоро зумеры изобретут 4:3 моники

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