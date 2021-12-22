Компания позиционирует его как инструмент для программистов и дизайнеров.

Монитор с разрешением 2560 x 2880 оснастили матрицей Nano IPS, USB-C, DisplayPort, встроенными динамиками и интерфейсами HDMI. Подставка позволяет поворачивает дисплей, регулировать его наклон и высоту для оптимального расположения на уровне глаз.

В LG пояснили, что сдвоенный вариант монитора даёт возможность уменьшить движения головы пользователя в разные стороны, которые вызывают боли в шее и спине. Компания позиционирует монитор как удобный инструмент для кодинга и создания контента. Сколько стоит новинка LG, не сообщается.