В Москве на базе Боткинской больницы открыли первый в России 5G-полигон. Он нужен для тестирования технологий в медицине Статьи редакции
В дальнейшем на базе полигона планируется проводить исследования и испытания прототипов для медицинских решений и услуг, работающих на базе сети 5G.
Индустриальный полигон мобильной связи пятого поколения позволит протестировать прорывные цифровые технологии и сервисы в сфере здравоохранения. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет «Интерфакс».
Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что инфраструктура развёрнута в миллиметровом диапазоне, который необходим для применения технологии в высоконапряжённых локациях. По его словам, это позволит достичь сверхвысокой пропускной способности, а также открыть широкий спектр возможностей для использования 5G в медицине.
Департамент совместно с врачами Боткинской больницы отбирает наиболее перспективные проекты, которым для работы необходимы возможности 5G. Также отмечается, что полигон позволит создавать максимально реалистичные условия работы для новых цифровых технологий и на деле показать достигаемые с их помощью результаты.
Какие вам ещё нужны доказательства?!
Ну все, хана вам, ваксеры.
Носятся с 5G как с писаной торбой, не зная куда бы её пристроить. Для медицинских целей просто смешно - внезапно произошёл сбой на базовой станции и врачи пропустили срабатывание сигнала остановки сердца. Или робот завис в момент когда операцию проводил.
Лучше нахуй по старинке, нож нагреем и наживую будем резать без обезбола.
НАЧАЛОСЬ...
Ну и в чем антиваксеры не правы?
Да уже и не палятся:
круглосуточный мониторинг состояния пациентов
А в каких городах кроме Питера и Москвы уже стоят вышки 5г?
везде стоят, маскируют под березки русские.
теперь мозаика сложилась. Вот и центр, откуда будут контролировать уколотых
Ибаные чипы повсюду, аааа
Больница и 5G. Чувствую сейчас у некоторых шизиков появятся новые теории