В дальнейшем на базе полигона планируется проводить исследования и испытания прототипов для медицинских решений и услуг, работающих на базе сети 5G.

Индустриальный полигон мобильной связи пятого поколения позволит протестировать прорывные цифровые технологии и сервисы в сфере здравоохранения. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет «Интерфакс».

Боткинская больница была выбрана не случайно. Это одно из самых продвинутых и оснащённых учреждений московского здравоохранения. Нам интересны возможности применения технологий дополненной и виртуальной реальности в хирургии и обеспечение быстрой передачи получаемых при инструментальных исследованиях объёмных файлов между организациями.

Анастасия Ракова

заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития



Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что инфраструктура развёрнута в миллиметровом диапазоне, который необходим для применения технологии в высоконапряжённых локациях. По его словам, это позволит достичь сверхвысокой пропускной способности, а также открыть широкий спектр возможностей для использования 5G в медицине.

Примерами использования сети могут служить: круглосуточный мониторинг состояния пациентов, дистанционные консилиумы в режиме реального времени и новые методы обучения медицинского персонала, в том числе с применением технологий виртуальной и дополненной реальности. Эдуард Лысенко

руководитель департамента информационных технологий



Департамент совместно с врачами Боткинской больницы отбирает наиболее перспективные проекты, которым для работы необходимы возможности 5G. Также отмечается, что полигон позволит создавать максимально реалистичные условия работы для новых цифровых технологий и на деле показать достигаемые с их помощью результаты.