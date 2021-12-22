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Технологии
Сергей Исенеков

В Москве на базе Боткинской больницы открыли первый в России 5G-полигон. Он нужен для тестирования технологий в медицине Статьи редакции

В дальнейшем на базе полигона планируется проводить исследования и испытания прототипов для медицинских решений и услуг, работающих на базе сети 5G.

Индустриальный полигон мобильной связи пятого поколения позволит протестировать прорывные цифровые технологии и сервисы в сфере здравоохранения. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет «Интерфакс».

Боткинская больница была выбрана не случайно. Это одно из самых продвинутых и оснащённых учреждений московского здравоохранения. Нам интересны возможности применения технологий дополненной и виртуальной реальности в хирургии и обеспечение быстрой передачи получаемых при инструментальных исследованиях объёмных файлов между организациями.

Анастасия Ракова
заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что инфраструктура развёрнута в миллиметровом диапазоне, который необходим для применения технологии в высоконапряжённых локациях. По его словам, это позволит достичь сверхвысокой пропускной способности, а также открыть широкий спектр возможностей для использования 5G в медицине.

Примерами использования сети могут служить: круглосуточный мониторинг состояния пациентов, дистанционные консилиумы в режиме реального времени и новые методы обучения медицинского персонала, в том числе с применением технологий виртуальной и дополненной реальности.

Эдуард Лысенко
руководитель департамента информационных технологий

Департамент совместно с врачами Боткинской больницы отбирает наиболее перспективные проекты, которым для работы необходимы возможности 5G. Также отмечается, что полигон позволит создавать максимально реалистичные условия работы для новых цифровых технологий и на деле показать достигаемые с их помощью результаты.

#новости #5g

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Sanek Igoshev

Какие вам ещё нужны доказательства?!

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11
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Чувствительный коктейль

Кокаинум

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Сергей Беляков

Ну все, хана вам, ваксеры.

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1
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mt

Носятся с 5G как с писаной торбой, не зная куда бы её пристроить. Для медицинских целей просто смешно - внезапно произошёл сбой на базовой станции и врачи пропустили срабатывание сигнала остановки сердца. Или робот завис в момент когда операцию проводил.

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–2
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Иванов Иван

Лучше нахуй по старинке, нож нагреем и наживую будем резать без обезбола.

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0
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Андрей Васильев

НАЧАЛОСЬ...

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Даниил Слесарчук

Ну и в чем антиваксеры не правы?

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Чувствительный коктейль

Он нужен для тестирования технологий чипирования

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Вася Пражкин

Да уже и не палятся:
круглосуточный мониторинг состояния пациентов

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Paladin 404992

А в каких городах кроме Питера и Москвы уже стоят вышки 5г?

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Вася Пражкин

везде стоят, маскируют под березки русские.

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Jonny Odyssey

теперь мозаика сложилась. Вот и центр, откуда будут контролировать уколотых

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Oleg Vorogushin

Ибаные чипы повсюду, аааа

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Чувствительный коктейль

передача рака по 5Г будет?

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ＫＩＢØＵＮＥ

Больница и 5G. Чувствую сейчас у некоторых шизиков появятся новые теории

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