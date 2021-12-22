Рубрика развивается при поддержке
Advertisement
Технологии
DTF

Intel, Microsoft и NVIDIA опубликовали список программ, затронутых уязвимостью Log4Shell — у AMD таких не оказалось Статьи редакции

В Apple рассказали, что устранили все ошибки в iCloud.

4
253 просмотров

Критическая уязвимость Log4Shell, обнаруженная в библиотеке Apache Log4j для Java, продолжает угрожать миллионам устройств по всему миру. Хакеры создают ботнеты, модифицируют банковские трояны и внедряют «червей». Технологические компании экстренно обновляют ПО, но не всегда успевают предотвратить утечку данных.

  • Intel представила список из 32 программных продуктов, подверженных взлому. В основном это комплекты для разработчиков, системы обслуживания серверов и инструменты для Linux. Компания заявила, что уже работает над исправлениями и порекомендовала пользователям регулярно проверять обновления.
  • AMD, наоборот, по результатам проведённого расследования не обнаружила ни одной платформы, затронутой Log4Shell, но заявила, что продолжит анализ, учитывая появление всё новых и новых эксплойтов.
  • NVIDIA в своём отчёте подчеркнула, что клиентское программное обеспечение GeForce и GeForce NOW не пострадало, но проблемы могут возникнуть у системных администраторов — с серверами DGX, инструментами NetQ, архитектурой CUDA и виртуальными GPU.
  • Apple закрыла критическую уязвимость в облачном хранилище iCloud 14 декабря, однако CVE-2021-45046 всё ещё позволяет эксплуатировать Log4Shell на серверах под управлением MacOS.
  • Microsoft выпустила целый ряд обновлений для систем управления базами данных SQL Server, платформы Azure и серверов Minecraft, но отметила, что устаревшие версии Apache Log4j 2 остаются уязвимыми для удалённого выполнения кода.

9 декабря 2021 года в библиотеке логирования Apache Log4j для программ на языке Java нашли уязвимость, которая позволяет минимальными усилиями взламывать серверы крупных компаний, банков и госучреждений.

Apache Foundation рекомендовала всем разработчикам обновить библиотеку до самой последней версии, однако это может затянуться надолго. После этого многие компании выпустили патчи и инструменты для борьбы с уязвимостью.

#новости #log4j #уязвимости #intel #microsoft #apple #amd #nvidia

4
HP ENVY x360
с подавлением шума
вентилятора
Подробнее
15-ed1001ur
Процессор Intel® Core™ i7
11-го поколения
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку
Рыжий

AMD, наоборот, по результатам проведённого расследования не обнаружила ни одной платформы, затронутой Log4Shell
 Красные топчик

Ответить
2
Развернуть ветку
Чувствительный коктейль
Ответить
1
Развернуть ветку
Чувствительный коктейль

Красиво пиздят

Ответить
0
Развернуть ветку
Чувствительный коктейль

хаха опять амуде всех выебла

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 4 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null