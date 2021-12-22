Глобальный сбой у облачных серверов Amazon: «упали» Slack, Asana, Trello и многие другие сервисы Статьи редакции
Сервисы, в том числе нужные для рабочей коммуникации, были недоступны более двух часов. Это третий сбой за месяц.
22 декабря пользователи соцсетей обратили внимание на сбой в работе облачного хостинга Amazon EC2 и системы развёртывания веб-приложений Beanstalk.
- По данным сайта мониторинга Amazon Web Services, в 10 часов утра по московскому времени произошёл сбой в работе службы Amazon Beanstalk.
- Около 15 часов по московскому времени начал сбоить облачный хостинг Amazon. Консоль управления виртуальными машинами и API виртуализации оказались недоступны части клиентов. Неполадки повлекли за собой ошибки в работе популярных сайтов, размещённых в «облаке» корпорации.
- В 14:50, по данным Downdetector, начались трудности в работе стримингового сервиса Hulu, издателя компьютерных игр Epic Games, образовательного сайта Udemy, компании McDonalds, а также сайтов для рабочей коммуникации Asana, Slack, Trello и многие другие. Пострадали в общей сложности сервисы 22 крупных интернет-компаний. Downdetector получил более двух тысяч отчётов о сбоях.
- По информации службы мониторинга Amazon, сбой коснулся серверов, размещённых в центре обработки данных, который находится в Северной Каролине. В 15 часов компания уточнила, что сбой произошёл из-за отключение электроэнергии и коснулся пользователей из зоны доступности USE1-AZ4, в регионе US-EAST-1 (восточное побережье США).
- Клиенты облачного хостинга Amazon не могли использовать некоторые копии виртуальных машин EC2 и испытывали трудности с доступом к API службы виртуализации RunInstances. Эти ошибки спровоцировали проблемы в работе сайтов и веб-приложений.
- В 15:21 служба Beanstalk заработала в штатном режима, а в 16:18 Amazon сообщила, что питание части устройств в её дата-центре восстановлено — «число ошибок API снижается до приемлемого уровня».
- В 17:51 работоспособность облачного хостинга была «почти полностью» восстановлена. При этом некоторые клиенты Amazon всё ещё испытывают затруднения.
- Это третий крупный сбой в работе облачных сервисов Amazon: хостинг компании был недоступен 7 и 15 декабря. Трудности испытывали Netflix, Disney+ и другие сервисы.
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9 комментариев
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Victor Aristov
Slack, Asana, Trello
Slack, Asana, Trello
Не работал половину дня, кайф. Всегда бы так
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Андрей Рядькин
Шо в этом слак, что его так любит планктон?
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Андрей Рядькин
Не знаю, вот спрашиваю. Мне везде пишут)
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Victor Aristov
Дискорд или скайп еще используют как альтернативы
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Андрей Рядькин
Но че там в функционале интересней телеги?
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Александр Воронин
никогда такого не было и вот опять
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