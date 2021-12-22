Мы восстановили питание всех виртуальных машин и сетевых устройств в пострадавшем центре обработки данных и наблюдаем восстановление большинства машин EC2 и томов EBS в пострадавшей зоне доступности. С остальными экземплярами EC2 возникают некоторые проблемы подключением к сети, что замедляет полное восстановление.

Мы думаем, что нашли причину произошедшего, и работаем над решением. После устранения неполадок мы ожидаем более быстрого восстановления оставшихся EC2 и EBS. Если вы сможете перезапустить экземпляры EC2 в пострадавшей зоне доступности, это может ускорить восстановление.

Обратите внимание, что перезапуск экземпляра на этом этапе не поможет, поскольку перезапуск не повлияет на настройки оборудования. Некоторые тома EBS всё ещё испытывают имеют низкую скорость ввода-вывода, мы работаем над восстановлением их производительности. Большинство сервисов AWS работают штатно, но сервисы размещения конечных точек в VPC клиентов, например, базы данных RDS с одним пользователем (ElasticCache, Redshift и так далее) работают с затруднениями, поскольку мы пока их полностью не восстановили.