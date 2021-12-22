Российский оборонный концерн показал первые фото своего электромобиля E-NEVA Статьи редакции
Машина сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунд, утверждают разработчики.
Кроссовер от оборонного холдинга «Алмаз-Антей», разработавшего зенитные комплексы С-300, С-400 и С-500, сможет проехать больше 400 км на одном заряде и разогнаться до 197 км/ч, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу концерна.
Длина электромобиля — 4,5 метра. Благодаря крутящему моменту в 824 Н.м электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунд, утверждают в концерне. Салон E-NEVA оснастили мультимедийной системой с цифровой приборной панелью, проекционным дисплеем на лобовом стекле и сенсорным экраном диагональю 15 дюймов. Объём багажника машины — 610 литров.
Электрокроссовер запланировали сделать с разными вариантами двигателей, в том числе с «гибридом» на природном газе или водороде.
Очень информативный пресс релиз!
Остальная часть картинки до сих пор рендерится, на "эльбрусе"
Это пока все, что успели сделать
оплатить е-балами можно?
Вот на пенсию выйдешь, тогда и приходи покупать, к тому времени, будет уже тестирование первого поколения e-neva.
это же твой адрес
Исследователь или эксперементатор?
Лубрикант
Качество автомобилей от российского оборонного комплекса:
Блин каждый раз смешно как в первый
Путинская система мер же
Это как девяток яиц, 0.45л, 0.9кг
да видимо рбкшники напутали
хотя может и нет ещё пишут:
с места до 100 километров в час она может разгоняться за 8,5 секунды
Либо настрелись на западного барина и не подумав ебанули как на западе (без учета расхождения систем)
Либо это разгон на 1 передаче, а дальше тормозная коробка начинает тупить и показатели уже не такие впечатляющие))))
Надеюсь его не постигнет участь маруси и е-мобиля Прохорова
Надеюсь, постигнет именно такой конец
Почему?
Ну потому что мы хотя бы их увидели в нескольких экземплярах, а этот шедевр можем и совсем не увидеть.
Не совсем понимаю твою логику
либерахи не умеют в логику
@Санитар проверьте аккаунт на твинководство
заплачь
Я сталинист, предпочитаю настоящую порку в гулаге
Как владельцы Porsche — обклеивать стразами, красить под леопарда или сталина, оббивать вагонкой, утеплять минватой, делать аудиоподготовку и размещать стикеры СПАРКОТУНИНГ.
Ээээм. А их не смущает, что это тупо руль от шкоды??
Чувак по шоссе едет на паркинге :D
но до 50км/ч он разогнался.. А что это справа за желтый сектор? Вообще цвета какие-то, эмм, Украинские?
Рассекретил русских.
Вангую малюсенькие колеса. Скриньте.
бля от ваших комментов хочется блевать
Блядский интерфейс из 90х. Одобряю!
У форда текущий sync3 такой же уродливенький. Не все умеют в интерфейсы
Больше не нарыл
тойота рав 4
да
Рэйндж ровер эвок
рейдинг в паинте делали видимо
В киберпанке, кстати, норм ведра были
На одном заряде, звучит забавно от разработчиков С-300. Заряжай! Товсь! Пли!
сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунд
Полагаю это по оси Y, т.е. со скалы столкнуть если?
о опять йо мобайл
фото или рендеры?
да
Где фото машины то?
Машина сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунд
Наш метрический ответ, этим буржуазным милям
Как там интересно электромобиль Zetta поживает? Вроде, обещали в этом году начать серийное производство.
Я представляю какой стыд будет выпущен,и стоимость запредельная, если Нива Урбан люкс 1,5 ляма🤣🤣🤣
потемкинская поебота
Руль от Шкоды :D
E-Nema?
компьютерный помощник будет говорить голосом Ф.Киркорова, + бесплатно можно слушать все 30 юбилейных альбомов