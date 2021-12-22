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Яна Ломакина

Российский оборонный концерн показал первые фото своего электромобиля E-NEVA Статьи редакции

Машина сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунд, утверждают разработчики.

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Фото пресс-службы «Алмаз-Антей»

Кроссовер от оборонного холдинга «Алмаз-Антей», разработавшего зенитные комплексы С-300, С-400 и С-500, сможет проехать больше 400 км на одном заряде и разогнаться до 197 км/ч, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу концерна.

Фото пресс-службы «Алмаз-Антей»

Длина электромобиля — 4,5 метра. Благодаря крутящему моменту в 824 Н.м электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунд, утверждают в концерне. Салон E-NEVA оснастили мультимедийной системой с цифровой приборной панелью, проекционным дисплеем на лобовом стекле и сенсорным экраном диагональю 15 дюймов. Объём багажника машины — 610 литров.

Электрокроссовер запланировали сделать с разными вариантами двигателей, в том числе с «гибридом» на природном газе или водороде.

#новости #электромобили

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Erzkanzler Valorum

Очень информативный пресс релиз!

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31
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Александр Воронин
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49
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Чувствительный коктейль

Красивое. И не оскорбляет память ветеранов.

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2
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Чувствительный коктейль
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6
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Кирилл Кулаков

Остальная часть картинки до сих пор рендерится, на "эльбрусе"

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4
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Чувствительный коктейль

Пока собрали только это )

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3
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Vasily Mordovin

Это пока все, что успели сделать

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0
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испанский смех

оплатить е-балами можно?

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15
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Чувствительный коктейль

а ты е-балом вышел?

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5
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Erzkanzler Valorum

Вот на пенсию выйдешь, тогда и приходи покупать, к тому времени, будет уже тестирование первого поколения e-neva.

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0
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Чувствительный коктейль

Я до сих пор в очереди на ё-мобиль стою(

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1
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Чувствительный коктейль

Зарядить его можно по адресу: ТЭЦ №8

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10
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Секта свидетелей повесточки

это же твой адрес

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Чувствительный коктейль

у меня Коуровская астрономическая обсерватория, занимаюсь чёрными дырами

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5
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Erzkanzler Valorum

Исследователь или эксперементатор?

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Чувствительный коктейль

Практикант

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1
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DarkFire

Лубрикант

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Сталин спас Россию

Качество автомобилей от российского оборонного комплекса:

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8
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Сталин спас Россию

Блин каждый раз смешно как в первый

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Чувствительный коктейль

Пиздец, блядь.

Позорище.

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Чувствительный коктейль

Все считают по 60 миль ~ 100 км / час. Откуда эта цифра у них в 60 км/час?

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Алексей Иванов

Путинская система мер же
Это как девяток яиц, 0.45л, 0.9кг

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Виталий Лановой

да видимо рбкшники напутали

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Чувствительный коктейль

Предлагаю признать их иноагентами!

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Виталий Лановой

хотя может и нет ещё пишут:
с места до 100 километров в час она может разгоняться за 8,5 секунды

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Трансгендолет

Либо настрелись на западного барина и не подумав ебанули как на западе (без учета расхождения систем)
Либо это разгон на 1 передаче, а дальше тормозная коробка начинает тупить и показатели уже не такие впечатляющие))))

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Виталий Лановой

Надеюсь его не постигнет участь маруси и е-мобиля Прохорова

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3
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Erzkanzler Valorum

Надеюсь, постигнет именно такой конец

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4
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Виталий Лановой

Почему?

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Erzkanzler Valorum

Ну потому что мы хотя бы их увидели в нескольких экземплярах, а этот шедевр можем и совсем не увидеть.

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Виталий Лановой

Не совсем понимаю твою логику

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Галина Авдеева-Венская

либерахи не умеют в логику

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Чувствительный коктейль

@Санитар проверьте аккаунт на твинководство

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Галина Авдеева-Венская

заплачь

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Erzkanzler Valorum

Я сталинист, предпочитаю настоящую порку в гулаге

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Галина Авдеева-Венская
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Чувствительный коктейль

дать россиянам возможность ездить на невсратой отечественной машине ?
а как же тогда россияне будут понтоваться друг перед другом?

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Кобзон Хиггса

Как владельцы Porsche — обклеивать стразами, красить под леопарда или сталина, оббивать вагонкой, утеплять минватой, делать аудиоподготовку и размещать стикеры СПАРКОТУНИНГ.

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1
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Чувствительный коктейль

- прототип?
- прототип

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4
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Александр Аветисов

Ээээм. А их не смущает, что это тупо руль от шкоды??

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3
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Алексей Чанков

Чувак по шоссе едет на паркинге :D

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3
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Чувствительный коктейль

не гони....
он застрял просто уже (Engine горит)
Сидит , развлекается , на газ давит....

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0
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Алексей Чанков

но до 50км/ч он разогнался.. А что это справа за желтый сектор? Вообще цвета какие-то, эмм, Украинские?

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0
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Чувствительный коктейль

50 ? Мне кажется он 230 раздавил уже.
Не, Украинские было бы наоборот...

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0
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Антон Лисин

Рассекретил русских.

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Степан Анейчик

Вангую малюсенькие колеса. Скриньте.

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2
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Чувствительный коктейль

типа вот платформа

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0
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Чувствительный коктейль

в принципе готово к массовому выпуску, коней в селе подберете

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3
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Чувствительный коктейль

на рендерах они никогда маленькие не бывают

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0
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Галина Авдеева-Венская

бля от ваших комментов хочется блевать

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2
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Чувствительный коктейль

а мне какать

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1
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Чувствительный коктейль

просим просим просим

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Чувствительный коктейль

Кроссовер от оборонного холдинга «Алмаз-Антей», разработавшего зенитные комплексы С-300, С-400 и С-500
 А они учли кривизну земли?

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Очень Cерьёзный Валера

Блядский интерфейс из 90х. Одобряю!

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Vasily Mordovin

У форда текущий sync3 такой же уродливенький. Не все умеют в интерфейсы

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2
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Чувствительный коктейль

осрв все такие всратые. ну, на самом деле qt может и лучше

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Г Г

Больше не нарыл

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Виталий Лановой

тойота рав 4

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Erzkanzler Valorum

да

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Павел Каташев

Рэйндж ровер эвок

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Виталий Лановой

рейдинг в паинте делали видимо

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Чувствительный коктейль

Как опытный пользователь ДТФ, могу сказать , что на скриншотах то мы все крутые, а на релизе конечно можно стать и киберпанком

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Чувствительный коктейль

кстати такую пиздатую приборную панель у меня одногруппник на диплом делал из комплекта ардуино и дешевого мониторчика с алиэкспресса для своей тойоты креста 95 года

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Чувствительный коктейль

Ну вот и концепт

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Чувствительный коктейль

Выглядят эти планшеты на приборке уродски.

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Чувствительный коктейль

да это как бы не планшет dexp под каким нибудь qnx для автомобилей подключен к бортовому компьютеру.
он даже по ширине не подходит ))

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Artem Markovsky

В киберпанке, кстати, норм ведра были

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Vadim Ts.

На одном заряде, звучит забавно от разработчиков С-300. Заряжай! Товсь! Пли!

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Чувствительный коктейль

Такой интерфейс был у моего МР3 плеера от Ritmix в далёком 2005-ом

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Илья Синица

сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунд
 Полагаю это по оси Y, т.е. со скалы столкнуть если?

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Александр Воронин

о опять йо мобайл

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SadDamnWhoSaid

фото или рендеры?

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Секта свидетелей повесточки

да

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Чувствительный коктейль

обои

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Slow Dimon

Где фото машины то?

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Александр Воронин

Машина сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунд
 Наш метрический ответ, этим буржуазным милям

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Проводник

Как там интересно электромобиль Zetta поживает? Вроде, обещали в этом году начать серийное производство.

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Kolin Vivere

Я представляю какой стыд будет выпущен,и стоимость запредельная, если Нива Урбан люкс 1,5 ляма🤣🤣🤣

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Gong

потемкинская поебота

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Alexander Cherny

Руль от Шкоды :D

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George Sherozia

E-Nema?

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Ivan Anbelia

компьютерный помощник будет говорить голосом Ф.Киркорова, + бесплатно можно слушать все 30 юбилейных альбомов

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