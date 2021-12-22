Машина сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунд, утверждают разработчики.

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Фото пресс-службы «Алмаз-Антей»

Кроссовер от оборонного холдинга «Алмаз-Антей», разработавшего зенитные комплексы С-300, С-400 и С-500, сможет проехать больше 400 км на одном заряде и разогнаться до 197 км/ч, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу концерна.

Фото пресс-службы «Алмаз-Антей»

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Длина электромобиля — 4,5 метра. Благодаря крутящему моменту в 824 Н.м электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунд, утверждают в концерне. Салон E-NEVA оснастили мультимедийной системой с цифровой приборной панелью, проекционным дисплеем на лобовом стекле и сенсорным экраном диагональю 15 дюймов. Объём багажника машины — 610 литров.